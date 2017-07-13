Сирия: новая тактика наступления в пустыне приносит результат

В Сирии, правительственные силы начали новое большое сражение. Его цель, разгром последнего оплота ИГИЛ в центральной и западной части страны и освобождение этих огромных территорий перед броском к Евфрату. И мы вновь видим применение новой тактики наступления в пустыне. Той тактики, которая позволяла Асаду достигать быстрых и ошеломительных успехов в последние два месяца.Весь предыдущий месяц Турция готовилась. Она стягивала войска и накапливала ресурсы для атаки на западный анклав курдов в Сирии:Анкара вела переговоры с Москвой, приводя свои аргументы в пользу такого решения. Одновременно с этим, курды предложили России отдать под контроль Асада до четверти всего анклава (и примерно половину населения), включая г. Африн, чтобы тем самым создать между собой и протурецкими «оппозиционерами» буферную зону с совместным управлением, как и в провинции Хасака на северо-востоке страны, где такая форма «сосуществования» работает не первый год.Данные событие дает основание предположить, что и далее подобная практика будет получать распространение на территориях подконтрольных курдам. Это является компромиссом, но очень выгодным для правительства страны, которое таким образом получает контроль над территориями, находящимися под контролем проамериканских сил на севере страны. Далее подобную схему давления на курдов Анкара и … не исключено Москва смогут применить и в районе Манбиджа, а может со временем это станет прообразом будущей системы управления «курдской» части территории в послевоенной Сирии.Всю прошлую неделю не прекращалось прощупывание обороны ИГИЛ в восточной части провинции Хама и северной части провинции Хомс.Как и ожидалось, основной удар наносится с севера в направлении г. Акербат (1). Вспомогательные удары сирийская армия наносит с запада (2) и юга (3), целью которых является сковывание резервов противника и занятие удобных исходных рубежей к моменту, когда оборона ИГИЛ посыплется и придет время «варить котлы».Пока же оборона Халифата хотя и поддается и местами отступает, но сохраняет устойчивую линию фронта. Но такой концентрированный натиск со всех сторон рано или поздно приведет к прорыву и тогда мы увидим очередную стремительную пустынную наступательную операцию САА по уничтожению остатков группировки противника.Между тем, армия постепенно теснит противника восточнее Пальмиры в направлении г. Ас-Сухна, чтобы занять этот стратегически важный оазис в пустыне. Сейчас, после занятия правитеьственными силами газового месторождения Аль-Хеиль до него осталось примерно 15-17 км. После взятия города и разгрома боевиков в районе г. Акербат, именно с этого рубежа будет удобно наносить следующие удары с целью уничтожения остатков ИГИЛовских банд в этом районе и освобождению трассы Ракка – Пальмира.Примечательно, что мы уже не в первый раз наблюдаем как успешно работает новая тактика наступления САА в пустыне. Ранее наступательные операции в пустынных районах проводились только вдоль дорог, а потому ИГИЛ мог небольшими силами и долго удерживать важные направления. А главное у Халифата оставались возможности, для нанесения фланговых ударов по коммуникациям наступающих правительственных войск.Сейчас же боевики вынуждены держать широкий фронт, ожидая ударов везде. Армия приспособилась наступать по пустынному бездорожью, тем самым избавившись от основной проблемы прошлых лет. Теперь уже у ИГИЛ есть проблемы: «Что противопоставить такой тактике». Очевидно, что Халифат уже не имеет сил держать широкий фронт, а потому и вынужден довольно быстро отступать по всем направлениям.Именно так была одержана победа над его силами в начале мая южнее Пальмиры, где их фронт впервые быстро и «неожиданно» рухнул, а затем и на южной границе, где сирийской армии удалось, казалось невозможное. Ну и красивая стремительная операция по разгрому группировки ИГИЛ в восточной части провинции Алеппо и охват с юга курдского плацдарма в районе г. Табка.Сирийская армия всю прошедшую неделю пыталась прощупать оборону противника в районе г. Ахмадия. Атака севернее города увенчалась успехом и армия смогла взять под контроль дорогу идущую на север. Атаки южнее города периодически предпринимаемые правительственной армией были в основном безуспешными и привели лишь к отдельным тактическим успехам (1).Тем временем, во время переговоров между президентами России и США в Гамбурге была достигнута договоренность о прекращении огня между сторонами в этом районе. Обеспечить условия перемирия должна при этом российская военная полиция.Почему США стали такими покладистыми? Все очень просто. Сирийская арабская армия смогла перерезать дорогу на юг для курдов с плацдарма южнее г. Табка. Несколько успешных операций на юге окончательно и бесповоротно закрыли для проамериканских сил возможность установить коридор от Иордании до Курдистана. Турция, судя по двум последним месяцам, смогла поставить под контроль провинцию Идлиб, являвшуюся главным фронтом для Асада на протяжении конца 2016-начала 2017 годов. А в районе Кунейтры, попытка перейти в контрнаступление окончилась провалом. Более того, сирийские части начали теснить боевиков и создали угрозу их разгрома с выходом на границы Израиля (Голан) и далее Иордании.На этом фоне «удовлетворение» Вашингтона тем, что на Южном фронте объявляется очередное перемирие выглядит логичным. По сути, у США пока нет военного ресурса для подкрепления своей позиции, а потому они и согласились на российских полицейских в провинции Кунейтра и Дараа. Что будет далее, посмотрим. К сожалению, Вашингтону веры мало и как только он сможет перегруппировать здесь силы подконтрольной оппозиции и ударить снова… В общем, США наверняка воспользуются этой возможностью. С другой стороны для американцев сегодня является большой проблемой наличие в провинции анклава ИГИЛ (и в соседней провинции Дараа) (2). Теперь они и подконтрольные им силы должны сломить сопротивление Халифата в регионе, тратя на это силы, средства, а главное время. Если они этого сделать не смогут, то у Асада появится хорошая возможность им «помочь», даже без их желания. Но потом, когда он сможет решить свои жизненно важные впросы в других частях страны.В общем, большая игра в Сирии продолжается.