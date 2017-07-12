Зарубежный взгляд на российский военно-транспортный потенциал

С конца 2015 года Россия провела ряд экспедиционных операций в Сирии, полагаясь на стареющие военно-транспортные авиационные и морские платформы. Если не удастся исправить предыдущие неудачные попытки по их замене, страна рискует потерять возможность проведения подобных операций в течение следующих десяти лет, пишет сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Том Уолдвин в статье «Russian military lift risks atrophy».Нынешняя российская военно-транспортная техника составляет лишь часть от той, которая стояла на вооружении Советского Союза в момент окончания холодной войны (авиация – 1/5, морская – четверть от флота начала 1990-х годов). Более того, Вооруженные силы России опираются на самолеты и корабли, разработанные и построенные в советский период, большая часть из которых приближается к окончанию своего срока службы.Российские возможности в сфере тяжелых воздушных грузоперевозок основываются на трех типах самолетов: Ан-22 «Антей», Ил-76 и Ан-124 «Руслан». Ан-22 совершил свой первый полет в 1965 году, Ил-76 – в 1971, Ан-124 – в 1982. К концу советской эпохи рассматривались проекты создания нового поколения военно-транспортных самолетов, однако с распадом СССР они были свернуты.Авиастроительное предприятие «Антонов» располагается на Украине, а военно-техническое сотрудничество между Москвой и Киевом резко оборвалось с присоединением Крыма к России в 2014 году. В конце 2013 года страны обсуждали вопрос о возобновлении производства Ан-124. Лишь небольшая часть самолетов Ан-22 остается полётопригодной, при этом прилагаются усилия по продлению их срока службы до 2020 года.Гораздо более многочисленным является парк самолетов Ил-76, которые служат «рабочими лошадками» российских ВКС. Самолет находился в центре усилий по модернизации, однако результаты остаются скромными. С 2002 года два самолета Ил-76МД были обновлены до версии Ил-76МД-90, а оригинальные турбовентиляторные двигатели Д-30 – заменены на ПС-90А. Обновления коснулись и бортового радиоэлектронного оборудования. Тем не менее, данный проект так же находится в состоянии неопределённости.В конце 2006 года Россия приняла решении о переносе производства Ил-76 из Ташкента на завод «Авиастар» в Ульяновске и начала разработку значительно улучшенной версии под названием Ил-76МД-90А. Это будет новый самолет, а не просто модернизация существующей конструкции. Первые летные испытания прототипа были проведены в сентябре 2012 года. В следующем месяце «Авиастар» получил контракт стоимостью 139,4 млрд рублей на строительство 39 самолетов Ил-76МД-90А со сроком поставки в период с 2014 по 2020 годы. По состоянию на середину 2017 года, было передано только три из 39 самолетов.В конце 2012 года Министерство обороны России выдало ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» контракт на сумму 3,4 млрд рублей на модернизацию Ил-76МД по стандарту Ил-76МД-М. Данный проект включал в себя модернизацию авионики до уровня Ил-76МД-90А, однако не подразумевал замену двигателя Д-30. Цель заключалась в том, чтобы продлить срок службы самолета еще на 15 лет. Сегодня данный проект отстает от графика.С прицелом на долгосрочную перспективу Москва в очередной раз приступила к рассмотрению возможности усовершенствования своего военно-транспортного флота в рамках проекта «Перспективного авиационного комплекса транспортной авиации» (ПАК ТА). Ильюшин, похоже, вернулся к наработкам 1980-х и начала 1990-х годов по проекту Ил-106, но пока сложно судить о темпах и прогрессе в данной работе. Компания также работает над легким турбовинтовым транспортным самолетом Ил-112, а также турбовентиляторным военно-транспортным самолетом Ил-214. Первый призван заменить Ан-26, а второй – Aн-12.Перспективы российской морской военно-транспортной техники хуже, чем в области стратегической военно-транспортной авиации. В настоящее время десантный флот России представлен двумя типами кораблей: четыре оставшихся больших десантных корабля проекта 1171, которые вводились в эксплуатацию в период с 1966 по 1975 годы, а также большие десантные корабли проекта 775, поступавшие на вооружение в 1976-1991 годы. Половина из этих кораблей приписаны к Черноморскому флоту. В 2004 году был заложен первый из запланированной новой серии кораблей проекта 11711 «Иван Грен». Головной корабль, планировавшийся к вводу в эксплуатацию в 2008 году, в настоящее время проходит морские испытания, а второй, поставка которого ожидается в 2018 году, еще не спущен на воду. В конце 1980-х годов Невским ПКБ разрабатывался универсальный десантный корабль проекта 11780, однако, как и в случае с вышеупомянутым Ил-106, дальше дело не пошло.В 2011 году Россия предприняла попытку усовершенствования морской военно-транспортной техники посредством подписания с Франций соглашения о закупке двух универсальных десантных кораблей типа Mistral. Однако сделка была отменена в конце 2014 года в связи с французской отсрочкой заказа в ответ на российско-украинский конфликт.Первый корабль проекта 11711, вероятно, будет введен в эксплуатацию уже в этом году, однако в ближайшие 10-15 лет потребуется заменить такое большое количество техники, что кажущаяся нехватка плана относительно продолжения строительства кораблей данного класса или перехода на новый проект, может привести к потере возможностей России в данной сфере.