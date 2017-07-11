22:05 11 июля

На Украине арестовали российских пограничников

Украинский суд арестовал задержанных российских пограничников по делу о "посягательстве на территориальную целостность" страны, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Российским пограничникам, которые выполняли задачи в интересах Российской Федерации в ущерб Украине, следователями УСБУ в Херсонской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины
— говорится в сообщении.

На Украине арестовали российских пограничников



СБУ в июле уточнила, что задержанные — сотрудники ФСБ Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. Ранее пресс-служба ПУ ФСБ России по Крыму выразила надежду, что "в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию РФ".

Ранее пресс-служба погрануправления ФСБ России по Крыму сообщила, что два сотрудника управления в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками. Украинский суд 30 июня арестовал российских пограничников на 15 суток. СБУ завела в отношении них уголовное дело за "посягательство на территориальную целостность" страны.

Использованы фотографии: http://antimaydan.info/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. 210окв Сегодня, 20:55
    Посмотрим что наши предпримут.Похоже что весь этот бардак надо прекращать кардинально.Всё созрело,минский сговор не действовал и не будет действовать.Пора отшибать рога недоумкам в заперекопье.
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 21:04
      Сомневаюсь. Правительство всё снова схавает. Как-будто​ не ядерное государство, а чьи-то вассалы. Снова утрутся, а все скажут– "ещё не время"...
      Anarchist
      1. cniza Сегодня, 21:15
        Тему уже обсуждали , повторюсь Украина будет выжимать максимум из этой ситуации.
        cniza
      2. Дуплет Сегодня, 21:16
        Цитата: Anarchist
        Сомневаюсь. Правительство всё снова схавает. Как-будто​ не ядерное государство, а чьи-то вассалы. Снова утрутся, а все скажут– "ещё не время"...

        Почему,как будто вассалы.. Большая часть нашей элиты и есть вассалы.. Деньги держат в их банках, недвижимость, детки учатся.. Они не хотят терять такую жизнь... Да что там элита, гос-во держит деньги у "партнеров" .. По этой причине не будет ни каких действий..
        Дуплет
      3. хрыч Сегодня, 21:47
        Цитата: Anarchist
        Сомневаюсь. Правительство всё снова схавает.

        Два балбеса из-за топографического кретинизма залезли на территорию враждебного государства, а РФ виновата laughing Что делать? Нанести удар? Их надо обменять и расстрелять (можно выпороть).
        хрыч
    2. Santor Сегодня, 21:15
      Ракетой, ракетой па Киеву..и потом хушь трава не расти.... Как вы все блин такие, вам токмо в Кемле сидеть.. Вы же даже не знаете, пограничники они и чо они там ваще делали... Что написали на заборе - про то и поем.
      Santor
      1. Zibelew Сегодня, 21:36
        Бурят явно из подводного танководолазного батальона.
        Zibelew
        1. болот Сегодня, 21:39
          Цитата: Zibelew
          Бурят явно из подводного танководолазного батальона.

          Какой на фиг бурят,это казах.
          болот
          1. Venceremos Сегодня, 22:02
            Цитата: болот
            Цитата: Zibelew
            Бурят явно из подводного танководолазного батальона.

            Какой на фиг бурят,это казах.

            Международный ШкАндалЬ,однако,быть может
            Venceremos
  2. Владимирец Сегодня, 20:56
    Два раздолбая столько геморроя подкинули стране. no
    Владимирец
    1. болот Сегодня, 21:05
      Цитата: Владимирец
      Два раздолбая столько геморроя подкинули стране.

      Они может и не виноваты,раздолбаи те кто в наряд их отправил "Дозор".,не объяснив "линию" и маршрут несения наряда.
      Так что "натягивать" надо ком.заставы а так же дежурного,разводящего.
      болот
      1. Владимирец Сегодня, 21:10
        Цитата: болот
        Так что "натягивать" надо ком.заставы а так же дежурного,разводящего.

        Этих натянут точно, вне зависимости от того виноваты они или нет.
        Цитата: болот
        Они может и не виноваты,раздолбаи те кто в наряд их отправил "Дозор".,не объяснив "линию" и маршрут несения наряда.

        Кто бойцами командовал, знает, что очень часто в голове солдата вместо инструкций, наставлений и вводных включается генератор случайных чисел и потом он сам не может внятно объяснить, что сделал и зачем. request
        Владимирец
        1. болот Сегодня, 21:17
          Цитата: Владимирец
          Этих натянут точно, вне зависимости от того виноваты они или нет.

          Ну тогда до Ком.отряда включительно не плохо было бы,ди зацепить и округ. laughing Мечта ранние была что бы на" мелких сошках" это не останавливалось. smile

          Цитата: Владимирец
          Кто бойцами командовал, знает, что очень часто в голове солдата вместо инструкций, наставлений и вводных включается генератор случайных чисел и потом он сам не может внятно объяснить, что сделал и зачем.

          Не,иной раз явно выраженной линии Гос.границы ,в виде КСП с Инженерными сооружениями не бывает,и наряд может углубится на территорию сопредельного государства,бывает.С РФ,Киргизия,Узбекистан,Туркмения.
          болот
          1. Владимирец Сегодня, 21:22
            Цитата: болот
            в виде КСП с Инженерными сооружениями не бывает,и наряд может углубится на территорию сопредельного государства,бывает.

            Я на финской служил и знаю о случаях, когда некоторые индивиды гербы с финских пограничных столбов свинчивали.
            Владимирец
            1. болот Сегодня, 21:29
              Цитата: Владимирец
              Я на финской служил и знаю о случаях, когда некоторые индивиды гербы с финских пограничных столбов свинчивали.

              А они то же латунные были? laughing
              китайские очканул,но наши что СССР и КЗ дома есть. laughing
              Те в "паготу" на бетонную вышку на троя суток заступают,вдоль границы в Дозор не ходили,тупо знают что мы их от них охраняем и на оборот.
              болот
              1. Владимирец Сегодня, 21:39
                Цитата: болот
                А они то же латунные были?

                Честно говоря, уже не помню, помню, что один боец как память на дембель хотел увезти, а на заставе у него нашли. what
                Владимирец
      2. ЛукичЪ Сегодня, 21:14
        Цитата: болот
        Они может и не виноваты,раздолбаи те кто в наряд их отправил

        они не в наряде были. были учения и они изображали нарушителей границы. ну на реке и заблудились в темноте.
        ЛукичЪ
        1. болот Сегодня, 21:24
          Цитата: ЛукичЪ
          они не в наряде были. были учения и они изображали нарушителей границы. ну на реке и заблудились в темноте.

          Ну извените меня,виноват кто?ком заставы,а так же тот кто проводил учения.Просто не довели до "условных нарушителей границы".
          сам из таких был,когда взвод вожатых готовил. laughing
          болот
          1. ЛукичЪ Сегодня, 21:42
            Цитата: болот
            .Просто не довели до "условных нарушителей границы"

            довести может и довели, да наверное не вбили в голову намертво. smile а заблудиться может любой. тем более ночью и на реке. и виноваты конечно "отцы командиры"
            ЛукичЪ
      3. Ингвар 72 Сегодня, 21:23
        Цитата: болот
        ,раздолбаи те кто в наряд их отправил "Дозор"

        А политический интерес вписывается в умышленную отправку погранцов в плен? (Навеяно понятием гамбит)
        Ингвар 72
        1. болот Сегодня, 21:31
          Цитата: Ингвар 72
          А политический интерес вписывается в умышленную отправку погранцов в плен? (Навеяно понятием гамбит)

          Ить тить ,где граница и уем прочерчена?Заблудились,как наши ранние с соседями,кроме Китая.
          болот
  3. Vladimir74 Сегодня, 20:59
    два сотрудника управления в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками.


    2 сотрудника пограничной службы ФСБ сбились с пути...

    Учить стали плохо сотрудников, которые сбиваются с пути так просто.. no
    Vladimir74
    1. ЛукичЪ Сегодня, 21:04
      Цитата: Vladimir74
      Учить стали плохо сотрудников, которые сбиваются с пути так просто..

      какие сотрудники? пацаны срочники.
      ЛукичЪ
      1. АВП 518 Сегодня, 21:31
        Цитата: ЛукичЪ
        пацаны срочники.

        На рамблере была информация что Кулубаев офицер замначальника заставы,Кузнецов прапорщик начальник кинологической службы.
        АВП 518
        1. ЛукичЪ Сегодня, 21:43
          Цитата: АВП 518
          На рамблере была информация что Кулубаев офицер замначальника заставы,Кузнецов прапорщик начальник кинологической службы.

          не видел. но судя по фото пацаны срочники. а на рамблер инфу сбросить могли и СБУшники
          ЛукичЪ
          1. АВП 518 Сегодня, 21:53
            Цитата: ЛукичЪ
            по фото пацаны срочники

            Ну по фото судить я бы не стал.
            Вот вам фото,гроза небес.
            Тоже пацан пацаном.
            АВП 518
            1. ЛукичЪ Сегодня, 22:05
              Цитата: АВП 518
              Вот вам фото,гроза небес.

              ну и? явно старше.
              ЛукичЪ
  4. parusnik Сегодня, 21:03
    А обменять не на кого?
    parusnik
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 21:07
    Они что,по карте с Беломора шли? С учёбой всё хуже.Пора вернуться к казарменным правилам Союза.Тогда карту и местность знали.Даже вновьприбывшие.Сейчас-два раздолбая и куча проблем.Пора проверять офицеров на профпригодность.Это их люди.Не умеешь работать с людьми-строй мост в японию.Расслабуха пошла не только в ФСБ,но и в МО.Основная масса туда идёт не ради защиты Родины.А за денежным довольствием и льготами,включая квартирные.
    ВЕРЕСК
  6. CooL_SnipeR Сегодня, 21:08
    Ждем 4 суток... или закопают или отдадут, а РФ будет выражать озабоченность... как уже это з..... мы хоть где-то кроме никогда будем что-то делать кроме озабоченности? Самая озабоченная страна с 50 процентами ядерного оружия
    CooL_SnipeR
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:10
    Не стыдно -сперва делали вид что это вообще "-парни не из нашего города , " а сейчас вдруг воспряли ото сна? Ну, посадят укроилюдоеды парней, что конкретного властя делать то будут чтобы их выдернуть из лап сбу? ???
    Изгоняющий либероидов
  8. Alekseits Сегодня, 21:13
    А что, нельзя там хотя бы колючку на границе растянуть, чтоб бойцы вдоль нее ходили.
    Alekseits
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:22
      Насколько помню-за последние пару месяцев уже третий случай. Это уже рецидив получается.
      ВЕРЕСК
  9. Santor Сегодня, 21:18
    Цитата: болот
    Цитата: Владимирец
    Два раздолбая столько геморроя подкинули стране.

    Они может и не виноваты,раздолбаи те кто в наряд их отправил "Дозор".,не объяснив "линию" и маршрут несения наряда.
    Так что "натягивать" надо ком.заставы а так же дежурного,разводящего.

    Какого разводящего? Поясню - дежурный на ПЗ к несению службы пограничными нарядами отношение имеет опосредованное - выдает оружие и следит за обстакановкой, вовремя докладывая в канцелярию если что то не так.

    Приказ на охрану ставит или начальник или ответственный офицер/прапорщик. В данном случае - если они шли учебными - конкретную задачу ставит начальник ПЗ - как и что куда и где... Если они шли как проверяющие сверху - не менее коменданта участка или НШ или ЗНШ отряда. При них должно было быть план-задание, подписанное НШ. Но что то меня смутные сумнения берут после просмотра их фото.
    Santor
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:30
      Вы когда служили? Не путайте Вашу службу с нашей современной Армией.Сейчас -другие порядки и правила.Для нас-Устав караульной службы был как святыня.Сейчас-спросите бойца обязанности часового!Он не только их не знает,но и всё делает для нарушения закона.Устав-это Закон.На крови написан.Маршрут следования патрулей-не только разработан и утверждён,он не единыжды проходиться в том числе и молодыми.Как эти двое могли заблудиться?Извините,парни.Непонимаю.
      ВЕРЕСК
    2. болот Сегодня, 22:03
      Цитата: Santor
      Поясню - дежурный на ПЗ к несению службы пограничными нарядами отношение имеет опосредованное - выдает оружие и следит за обстакановкой, вовремя докладывая в канцелярию если что то не так.

      Если не нач.заставы то на верника из старо служещих который знает режим охраны гос.границы.
      Именно он,выпускающий наряд должен довести был до личного состава,все особенности несения наряда!!!!
      болот
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:21
    На Украине арестовали российских пограничников
    Я ,уже даже не смеюсь с наших российских кота Леопольда поступков.Ну если ФСБ своих парней решительно не хочет или может вызволить.То извините ,о чем дальше уже говорить? Мы не сторона конфликта между этими парнями и СБУ? : wassat laughing А ! Они сами не туда зашли! Пусть сами расхлёбывают Мы на провокации не отвечаем Во отмаз laughing good
    Наблюдатель2014
  11. винипух Сегодня, 21:23
    А что там голая граница не верю. Столбики или дорожки нет что-ли. Хоть веревки натянуть надо и вдоль них ходить.
    винипух
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:31
      винипух
      А что там голая граница не верю. Столбики или дорожки нет что-ли. Хоть веревки натянуть надо и вдоль них ходить.
      Какие столбики?Там лиманы кругом.
      Наблюдатель2014
      1. винипух Сегодня, 21:34
        Цитата: Наблюдатель2014
        лиманы

        Не знаю такого слова, извиняюсь.
        винипух
        1. АВП 518 Сегодня, 21:35
          Цитата: винипух
          Не знаю такого слова, извиняюсь.

          Лима́н (от греч. λιμένας — гавань, бухта) — мелководный залив при впадении реки в море. Лиман образуется при затоплении морем равнинных рек и может быть открытым (губа) или отделённым от моря узкой полосой суши — пересыпью.
          АВП 518
          1. винипух Сегодня, 21:38
            Спасибо ,понял. Ну на крайняк можно снабдить картами с глонассом джпс устройствами. В любом смартфоне можно такое сделать же.
            винипух
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:45
              винипух
              Спасибо ,понял. Ну на крайняк можно снабдить картами с глонассом джпс устройствами. В любом смартфоне можно такое сделать же.
              С джпс устройствами как раз сидели в засаде на погранцов.И как те перешли границу хоть на метр.Взяли их.
              Наблюдатель2014
              1. винипух Сегодня, 21:49
                Не известно, тёмная история.
                винипух
            2. ВЕРЕСК Сегодня, 21:49
              Ну-точно Рабинович! Ну на крайняк можно снабдить картами с глонассом джпс устройствами. В любом смартфоне можно такое сделать же. Не сравнивайте нас с вами.Возможно эти двое в самоход пошли.Прочувствовавшись "обещаниями" ВСУ.Я не отрицаю этого,но и не настаиваю.Что дальше будет-посмотрим.Всё в хреновом свете.Их взяли без оружия.Возможно и фейк.Кто знает.Им гражданку хохлы выдали,или?И цепочку оставили?Лояльные СБУшники!Чистенькие и побритые.Без синяков и кровоподтёков.Разумеется,такие фото не выставят.Цепочка меня смущает.Буду посмотреть-фейк или фантастика.
              ВЕРЕСК
  12. Egorovich Сегодня, 21:25
    Ну и долго это бл......во продолжаться будет.Пора этот гадюшник уничтожать всеми возможными и не возможными способами.Над нами же откровенно издеваются.Сколько же можно?
    Egorovich
    1. osoboye_mneniye Сегодня, 22:03
      В чём претензия? Мы с Украиной не в ладах. Наши нарушили границу и задержаны. Поскольку не в ладах, то посодют их... Стучанием ботинком по трибуне здесь не добиться ничего.
      Только власть в Украине менять. А это нам не по зубам пока. Остаётся что? Только выкуп. Не будем же мы за нарушителей границы на Украину нападать?
      Наших и америка хапает. Там вообще перспектив никаких. Были бы умнее, не развалили бы свою страну, и проблем бы не было таких. А теперь вот приходится хавать.
      osoboye_mneniye
    2. osoboye_mneniye Сегодня, 22:04
      В чём претензия? Мы с Украиной не в ладах. Наши нарушили границу и задержаны. Поскольку не в ладах, то посодют их... Стучанием ботинком по трибуне здесь не добиться ничего.
      Только власть в Украине менять. А это нам не по зубам пока. Остаётся что? Только выкуп. Не будем же мы за нарушителей границы на Украину нападать?
      Наших и америка хапает. Там вообще перспектив никаких. Были бы умнее, не развалили бы свою страну, и проблем бы не было таких. А теперь вот приходится хавать.
      osoboye_mneniye
  13. BAI Сегодня, 21:34
    Блин, когда этот д.е.б.и.л.и.з.м. закончится? то десантники заблудились, то пограничники. Специально что ли подставляются? Навигатор копейки стоит.
    BAI
  14. Екатерина II Сегодня, 21:34
    по моему дубляж новости.
    СБУ им предъявило стандартное обвинение(для нынешнего времени-применяется исключительно для украинцев и россиян), так как там административная граница и куча нюансов юридического толка.И если бы не СБУ(а отношения стран) то ничего бы не было было б.
    Напомню что они были задержан бойцами-оказали небольшое сопротивление.Потом их посадили на 15 суток за нарушение границы. И вот-обвинение.
    О опять возвращаясь к россиянам в плену...только в течении месяца многовато в прессе, эти двое, в Районах(статья есть и не одна), с ПМР...одно радует--в информационной войне доводят все до абсурда(не наши-добровольцы, ихтамнет, уволился и пр) что не снимает главного вопроса-что сделает государство РФ для таких граждан? Или по принципу-сам виноват?
    Что касается обмена..есть конечно на кого менять-тот же крымский режиссер..его не раскручивали как Савченко но помнят и частенько вспоминают на ТВ. Несомненно в Районах есть пленные.
    НО! обмен сейчас россиян только через самый верх...(Савченко-Александров/Ерофеев) уже не 2014..
    вот в чем беда то

    рад буду что не так и обмен буде легкий
    Екатерина II
    1. АВП 518 Сегодня, 21:39
      Цитата: Екатерина II
      Потом их посадили на 15 суток за нарушение границы. И вот-обвинение.

      Тогда бы и квалифицировали бы как пограничный инцендент,а то что им статью вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины это от 7 до 12 лет
      АВП 518
  15. samarin1969 Сегодня, 21:34
    С такой защитой граждан "РФ" на наших людей скоро охотится будут...Тысячи подобных украинских вояк были на нашей территории и были отпущены...
    Это уже "..адцтый" случай потворствования агрессору. ...Неужели жажда отмены санкций отморозила остатки "чести, достоинства и инстинкта самосохранения"? Сейчас "добробаты" хлынут к Перекопу на сафари за "русскими срочниками".
    samarin1969
    1. kefan Сегодня, 21:38
      Цитата: samarin1969
      С такой защитой граждан "РФ" на наших людей скоро охотится будут..

      Да и так давно уже охотятся.
      kefan
  16. kefan Сегодня, 21:37
    Ну и как обычно будем сопли жевать, выражать свою глубокую озабоченность, призывать не понятно к чему и так далее, как всегда.
    kefan
  17. iliitchitch Сегодня, 21:38
    Ну и много целостности два этих отрока оторвали у этих ? Пресс-служба выразила НАДЕЖДУ . Пресс-службу вместе с надеждой туда , к пацанам , в камеру . Тональность высказываний изменится сразу .
    Да чего за нахрен ? Такие вопросы решаются на раз , если сила (воли в т.ч.) есть .
    А , кто там в Крыму на сиденьках усидел в 14-м ? А , флюгеры хохлятские или охохляченные .
    Да ДОКОЛЕ всякая фашистская сволочь будет нам нервы трепать ???
    Не , ну это ж "брацткий народ" . Да вы на их мелких посмотрите ...
    После того , как этот фашистский курятник рухнет , в России самая востребованная специальность будет - психополупат . Лет 100500 .
    iliitchitch
Картина дня