На Украине арестовали российских пограничников

Российским пограничникам, которые выполняли задачи в интересах Российской Федерации в ущерб Украине, следователями УСБУ в Херсонской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины

Украинский суд арестовал задержанных российских пограничников по делу о "посягательстве на территориальную целостность" страны, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).— говорится в сообщении.СБУ в июле уточнила, что задержанные — сотрудники ФСБ Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. Ранее пресс-служба ПУ ФСБ России по Крыму выразила надежду, что "в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию РФ".Ранее пресс-служба погрануправления ФСБ России по Крыму сообщила, что два сотрудника управления в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками. Украинский суд 30 июня арестовал российских пограничников на 15 суток. СБУ завела в отношении них уголовное дело за "посягательство на территориальную целостность" страны.