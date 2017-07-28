Произошедший в начале XX века впечатляющий рост железнодорожного и автомобильного транспорта дал в руки стратегии ряд новых инструментов. И одним из них стал оперативно-стратегический маневр посредством железнодорожной и автомобильной рокировки.Благодаря развитию железнодорожной и автомобильной техники, в годы Первой мировой войны противоборствующие стороны зачастую прибегали к рокировке на значительные расстояния не только дивизий и корпусов, но и целых армий. В данной статье постараемся осветить некоторые наиболее показательные примеры соответствующего маневра - рокировки крупных сил к флангу оперативно-стратегического построения, вызванной внезапно изменившейся оперативной обстановкой. Под термином «стратегическая рокировка» мы понимаем крупную войсковую перегруппировку, представляющую собой вывод с фронта и переброску на другой участок (чаще всего к флангу) по крайней мере одной армии в составе 4-5 корпусов со средствами усиления.Первым ярким примером является рокировка свежесформированной германской 9-й армии из Восточной Пруссии в Верхнюю Силезию на финальном этапе Галицийской битвы – 4-15 сентября 1914 г.После разгрома левого фланга австрийского галицийского фронта под угрозой флангового удара со стороны русских 9-й, 4-й и 5-й армий по тылу своей группировки, австрийское командование 30 августа приняло решение отвести свои левофланговые армии (4-ю, 3-ю и 2-ю) за р. Сан. В тот же день австрийское командование настоятельно просило германское Верховное командование поддержать свой оголенный левый фланг.Обстановка продолжала ухудшаться, боеспособность австрийских частей падала, и 3-го сентября австрийское командование приказало своим левофланговым армиям начать отход от рубежа р. Сан дальше на юго-запад - на линию р. Дунаец. Русские войска начали первую блокаду Перемышля.В этот момент вспомнившее о союзническом долге германское командование решило помочь австрийским армиям, создав мощный оперативный кулак в районе Краков – Ченстохов – Калиш. Для этого была использована 9-я армия, находившаяся в Восточной Пруссии (район Кенигсберг - Летцен), включавшая в свой состав 4 армейских корпуса и кавалерийскую дивизию.Под прикрытием германской 8-й армии, оставшейся в Восточной Пруссии, соединения 9-й армии в обстановке секретности в ходе ночных маршей выдвигались к транспортным узлам для проведения переброски. На случай вероятного наступления русских войск в Восточной Пруссии, перед началом рокировки немцы начали усовершенствование своих позиционных укреплений вдоль р. Ангерап, в районе Летцена и в дефиле между Мазурскими озерами.Для перевозки 9-й армии имелись две 2-колейные рокады: 1) Кенигсберг - Мариенбург - Познань - Бреславль - Краков и 2) Летцен - Торн - Гнезно - Крейцбург. Мощность транспортного потока каждой рокады - 40 эшелонов в сутки (по обеим соответственно – 80). Маршруты в целях шифровки были обозначены особыми цветами: Кенигсберг - Бреславль - зеленым, а Летцен - Крейцбург - коричневым.В ночь на 4 сентября началась переброска.По зеленому маршруту были отправлены: Гвардейский резервный корпус (147 эшелонов), 11-й армейский корпус (139 эшелонов), этапные войска и учреждения (56 эшелонов) - всего 342 эшелона. По коричневому маршруту двинулись: 20-й армейский корпус (146 эшелонов), 17-й армейский корпус (155 эшелонов), главный резерв крепости Познань - около дивизии (41 эшелон), главный резерв крепости Торн - около дивизии (48 эшелонов) и 8-я кавалерийская дивизия (33 эшелона) - всего 423 эшелона.Перевозка боевых соединений 9-й армии закончилась к 15 сентября, а тылы были переброшены к 19 сентября. Таким образом, переброска всей армии заняла около 15 дней.Сосредоточение 9-й армии на новом участке фронта было осуществлено под прикрытием ландштурма (сведенного в полевые бригады и усиленного крепостной артиллерией). Перед началом операции 9-я армия получила 3 боекомплекта патронов и снарядов - сверх того, что было в наличии в артиллерийских батареях и пехотных полках. Прежде чем начать наступление, был подтянут войсковой и армейский транспорт.Рокировка 9-й армии основывалась на допущении, что русские армии Юго-Западного фронта, увлеченные преследованием австрийцев, будут продолжать развивать свой удар в юго-западном направлении - за р. Сан. Тогда германцы, переправившись через Вислу, атаковали бы русских во фланг и тыл, применив свой излюбленный шаблонный прием «шлиффеновского флангового молота». Удар германцев по правому флангу Юго-Западного фронта облегчался наличием незащищенного 150-километрового промежутка, образовавшегося между смежными флангами Северо-Западного и Юго-Западного фронтов - от Варшавы до устья р. Сан. Т. о., германцы могли реализовать другой излюбленный шаблонный прием – действие на стыках оперативно-стратегических объединений противника.Э. Людендорф в своих мемуарах отмечал, что для германского командования было очень выгодно, чтобы русские последовали за р. Сан – а масштаб германского наступления зависел от того, узнает или нет русское командование о новой группировке германских сил.В действительности дерзкий план разгрома правого фланга русского Юго-Западного фронта германскому командованию осуществить не удалось. Русские Ставка и командование Юго-Западного фронта своевременно и профессионально разгадали суть маневра противника и сумели организовать мощный стратегический контрманевр, который также был основан на рокировке крупных сил к флангу.Соответственно здесь следует рассмотреть следующий и еще более яркий пример стратегической рокировки – войск русских 4-й и 5-й армий в преддверии Варшавско-Ивангородской операции в конце сентября 1914 г.Удару германской 9-й армии по праву флангу Юго-Западного фронта была противопоставлена комбинация двойного удара, наносимого с фронта (от крепости Ивангород), и с фланга (от Варшавы).Замысел был сложный и базировался на отличной управляемости участвующих в операции объединений и на строгом соблюдении дисциплины времени.Фланговые группы армий решали вспомогательные задачи.1-я и 10-я армии должны были демонстративным наступлением сковать войска противника в Восточной Пруссии, в то время как 3-я и 8-я армии, прикрывая р. Сан и блокируя Перемышль, обеспечивали операцию со стороны Венгрии. Основную задачу решали 2-я, 4-я, 5-я и 9-я армии. 2-я армия должна была нанести удар германской 9-й армии во фланг и тыл, действуя от Варшавы. 4-я и 5-я армии, выйдя из боевой линии Юго-Западного фронта под прикрытием 3-й и 9-й армий, должны были рокироваться к Ивангороду, наступая от последнего на запад, а 9-я армия должна была продолжать наступать из района Сандомира. Таким образом, успех всего этого армейского «оркестра» в основном зависел от умелой рокировки 4-й и 5-й армий на правый фланг Юго-Западного фронта.Срок начала операции – 26 сентября.Вначале проводилась рокировка 4-й армии, которая перебрасывалась от Красника к Ивангороду. Для того чтобы вывести из сражения всю 4-ю армию, фронту пришлось осадить всеми армиями и прекратить преследование разбитых австрийцев. Боевой участок 4-й армии распределялся между 5-й и 9-й армиями (из состава 4-й армии оставлялся только Гвардейский корпус, прикрывший выход своей армии из боя, а компенсация произошла в виде 16-го армейского корпуса, переданного 4-й армии из 9-й). 3-й Кавказский армейский и Гренадерский корпуса 4-й армии перемещались по железной дороге, в то время как 16-й армейский корпус отправился к Ивангороду походным порядком. Успев полностью сосредоточить всю 4-ю армию в районе Ивангорода к 22-му сентября, русское командование заложило важнейшую предпосылку для стратегической победы.Затем выдвинулись 5-й, 17-й, и 19-й армейские корпуса 5-й армии, которая походным порядком переходила в район Люблин – Красник, а затем железнодорожным транспортом перебрасывалась в район Ивангорода. 5-й армии предстояло оперировать на стыке между 4-й и 2-й армиями.Для переброски 5-й армии выделялись железнодорожные рокадные магистрали Люблин - Ивангород – Гарволин (перевозила 5-й и 17-й армейские корпуса) и Люблин – Любартов – Луков (перевозила 19-й армейский корпус). Мощность потоков - по 20 эшелонов в сутки (соответственно 40 по обеим). Для сокращения времени перевозилась лишь пехота, а артиллерия и транспорты двигались своим ходом.Железнодорожные переброски войск 5-й армии проводились с 25 сентября по 1 октября.И стратегическая Варшавско-Ивангородская операция, в основе которой лежала рокировка сразу двух армий к Ивангороду и подход еще одной армии в Варшавский район, кардинально изменила оперативно-стратегическую обстановку на межфронтовом стыке. Такой глубокий размах русского стратегического маневра был настолько опасен для немцев (особенно охват со стороны Варшавы), и обстановка для войск немецкой 9-й армии, ввязавшейся в сражение между Ивангородом и Варшавой, настолько ухудшилась, что германцам вместо развития наступления пришлось срочно отходить на запад. А Варшавско-Ивангородская операция по своей оперативной конфигурации вошла в историю не только как стратегическая победа русской Действующей армии, но и как образец крупномасштабной успешной рокировки.Еще одним примером рокировки является создание французской 6-й армии на левом фланге французского стратегического построения 25 августа - 5 сентября (здесь, в отличие от двух первых эпизодов, связанных с Русским фронтом – стиль новый).Мощный удар правого крыла фаланги германских армий в Приграничном сражении 1914 г. заставил французское командование отказаться от реализации своего плана № 17. Французы начинают спешно снимать целые соединения с южного участка фронта и перебрасывать их на северный. В окрестностях Амьена создается 6-я армия – она получила задачу ударить по правому флангу германского фронта. Ядро 6-й армии - войска, переброшенные из Вогезов и Лотарингии с добавлением территориальных дивизий.К 5-му сентября в состав 6-й армии входили: 4-й и 7-й армейские корпуса, 14-я, 45-я, 61-я и 62-я пехотные, 55-я, 56-я и 63-я резервные дивизии, Марокканская бригада.Эти соединения были переброшены по железной дороге в район Амьена: 4-й армейский корпус из Сен Менегу - Труа в Париж; 7-й армейский корпус с Марокканской бригадой из Бельфор в район Амьен; 55-я и 56-я резервные дивизии из района Сен Михель в район Мондидье. Спецификой было то, что кроме железнодорожных линий был использован и автотранспорт. Так, во время сражения на Марне 62-я пехотная дивизия была доставлена на фронт на автомобилях.Стратегически использование французской 6-й армии во время исторического сражения на Марне является классическим образцом, в огромной степени способствовавшим стратегическому поражению немцев. Французская рокировка крупных сил к флангу также себя полностью оправдала.Необходимо отметить, что создание 6-й армии, также как и последующее формирование 2-й и 10-й армий в период серии операций «Бег к морю», а также колоссальные перегруппировки в 1917 и 1918 гг. происходили, в основном, за счет других армий - причем от них брались соединения уровня не выше корпуса. Таким образом, французский опыт демонстрирует иной метод создания крупной фланговой группировки, в отличие от метода, примененного немцами и русскими во время Галицийского и Варшавско-Ивангородского сражений.Французский метод в ходе Марнской битвы заключался в создании армейской группировки посредством снятия корпусов и дивизий из состава различных армий, в то время, как русские и немцы успешно рокировали целые армии. Отрицательной чертой французской рокировки является то, что войска, собранные «с бору по сосенке», не были сколочены в единое целое - а это могло повлиять на характер военных действий.Рокировка включала в себя определенные этапы.1. Приостановка наступления фронта, вызванная необходимостью приступить к рокировке; 2. Вывод крупного войскового соединения (отдельных корпусов или целой армии) в тыл - в определенный район и отправка частей в новый район сосредоточения; 3. Железнодорожная переброска к месту нового сосредоточения; 4. Организация прикрытия рокирующейся армии в новом районе. Наибольшую сложность представлял этап вывода войсковых соединений с фронта – он требовал маскировки и обеспечения, ведь вывод войск с фронта вызывает определенный кризис, во время которого опасность со стороны противника увеличивается. На фронте оставлялись арьергарды (из состава выводимых или принимающих участок войск). Выводимые соединения двигались по строго определенному графику, опять же обеспечиваясь войсками прикрытия. В период рокировки германской 9-й армии задачу прикрытия выполняли ландштурмисты. Когда создавалась русская правофланговая группировка из 4-й и 5-й армий, эту задачу выполнили войска крепости Ивангород. Во время сбора французской 6-й армии, задачу прикрытия фактически выполнил кавалерийский корпус Сордэ.Огромное значения для крупных рокировок имела качественная работа транспорта и синхронность работы всех звеньев управленческой системы.