Унижающие коэффициенты-2

В удивительное время мы живем: жирных котов – властителей жизни и нищего, бесправного населения, попрания законов чиновниками на местах и ручного управления страной, к которому все чаще вынужден прибегать президент после «Прямых линий». Все это напрямую касается и служивых людей – вышедших в запас и отставку. Им чиновники то обещают кисельные берега и достойную жизнь, в том числе после увольнения со службы, трезвоня об этом на всех углах, то бесцеремонно, по-тихому кидают, как это было уже не раз с военными пенсиями.«Военно-промышленный курьер» не раз выступал на эту больную тему, защищая законные права военнослужащих. Но если в советское время критические выступления СМИ о нарушении законов считались в инстанциях обязательными для реакции, в том числе прокуратуры, призванной за этим надзирать, то ныне до сигналов прессы никому нет дела.Редакция не получила ответа ни на одну из критических статей, что лишний раз говорит о безразличии и безнаказанности должностных лиц. А хотелось бы знать позицию хотя бы Главной военной прокуратуры, Государственной думы и, в частности, из Комитета по обороне, который ныне возглавляет боевой генерал Владимир Шаманов. Сталкиваясь с заговором молчания, люди вынуждены обращаться к президенту страны. О чем они пишут Верховному главнокомандующему?«Мы, пенсионеры МО РФ, МВД РФ и приравненные к ним лица, обращаемся к вам в связи с систематическим нарушением законодателями, правительством РФ п. 2 ст. 19 Конституции РФ и дискриминацией военнослужащих, пенсионеров по признаку социальной принадлежности нас к военной службе», – так начинается очередное письмо в редакцию «ВПК». И это не жалоба, не «плач Ярославны». Нет, служивые люди, опираясь на законы, грамотно доказывают, что их права нарушены. Судите сами.Федеральным законом «О приостановлении действия части второй статьи 43 закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…» в связи с ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (№ 430-ФЗ от 19 декабря 2016 года) были приостановлены до 1 января 2018 года действия правил пенсионного обеспечения бывших военных и тех, кто проходил службу в ОВД, ГПС, органах наркоконтроля, в учреждениях и органах УИС, Росгвардии, и их семей. Так, в ФЗ от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» говорится, что денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 процента и с 1 января 2013-го должно ежегодно увеличиваться на два процента до достижения 100-процентного размера (индексация). С учетом уровня инфляции (потребительских цен) эта цифра может быть увеличена более чем на два процента. Но в результате приостановления вышеуказанных законов гарантия государства по защите денежного довольствия военнослужащих от обесценивания не выполняется на протяжении уже нескольких лет, фактически всего времени действия ФЗ № 306.Удивительное дело, но замораживание индексации пенсий и введение понижающего коэффициента не распространились на избранные категории военных пенсионеров, включая членов их семей (п. 6 ст. 12 ФЗ от 08.11.2011 № 309-ФЗ):судей Военной коллегии Верховного суда РФ и военных судов;прокурорских работников (в том числе военнослужащих органов военной прокуратуры);сотрудников Следственного комитета РФ (в том числе военных следственных органов СК РФ);федеральных государственных гражданских служащих.Хотя бедными сиротками их никак не назовешь. Более того, именно прокурорские чиновники и «следаки» не раз светились с «крышеванием» казино. Показателен недавний беспрецедентный случай в Подмосковье с наездом на пенсионерку пьяного следователя на дорогом «Порше». Можно вспомнить и «парад» на «Гелендвагенах» мажоров из академии ФСБ, много других подобных фактов.Избирательность законодателей, правительства РФ в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц при ограничении их прав нарушает принцип равенства, установленный ст. 19 Конституции РФ и постановлением Конституционного суда РФ № 12-П от 16.06.2007, где сказано: «В сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства означает, помимо прочего, запрет вводить не имеющие объективного и разумного оправдания различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории».Подобные новации в полной мере не соответствуют и положению п. 2 ст. 4 Конституции РФ («Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации») и ст. 6 федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (в ред. от 28.12.2016) «О Конституционном суде Российской Федерации», где прямо сказано, что решения КС РФ обязательны на всей территории России для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.В соответствии со ст. 2 и 6 ФЗ № 58 от 27.05.2003 (в ред. от 23.07.2016) «О системе государственной службы Российской Федерации» военная служба включена в систему федеральной госслужбы и является ее видом. Она включает в себя государственную гражданскую, военную и государственную службу иных видов.Если это система государственной службы, тогда почему в ней не соблюдается принцип равенства в пенсионном обеспечении, установленный ст. 19 Конституции РФ и постановлением КС РФ № 12-П от 16.06.2007? Почему законодателями, правительством вводятся различные ограничения в виде понижающего коэффициента, срезаются процентные показатели за выслугу лет и тарифных разрядов, при расчете пенсии учитывается только одна добавка, с 2012–2013 годов приостанавливается индексация, но только для военнослужащих и приравненных к ним лиц?Из упомянутых законодательных актов следует, что такие ограничения в полной мере должны применяться и к федеральным государственным гражданским служащим администрации президента РФ и правительства РФ, депутатам федерального уровня, чиновникам различных госкорпораций. Но этого не происходит.Когда указом президента РФ (от 02.08.2012 № 1100 «О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих администрации президента РФ») денежное содержание федеральным государственным гражданским служащим было увеличено и приравнено к денежному содержанию военнослужащих, законодатели почему-то опять «забыли» применить к ним понижающий коэффициент для расчета пенсий, и это, несмотря на то, что все относятся к одному виду федеральной госслужбы.Об этом с беспокойством и недоумением пишут служивые люди. «Если в соответствии с п. 1 ст. 7 Конституции РФ мы живем в социальном государстве, то где же справедливость? – правомерно задают вопрос в письме на имя президента военные пенсионеры Г. Завьялов, Л. Гришин, В. Русаков, А. Ефремов, Е. Винницкий, В. Карабанов, А. Бунковский, И. Швец и другие. – Почему такое расслоение и избирательность в применении пенсионной формулы в одной и той же группе федеральных государственных служащих?».Действительно, где же справедливость, провозглашаемая с высоких трибун?В этом случае законодатели, правительство РФ грубо нарушили п. 2 ст. 19 Конституции РФ, где сказано: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».В соответствии с ст. 43 закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) при расчете пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам за выслугу лет учитываются оклад по воинской должности, воинскому званию и только одна ежемесячная надбавка (за выслугу лет – стаж службы). Другие надбавки в расчет не принимаются.Но с 1 января 2017 года в соответствии с п. 2 и п. 3 Постановления правительства РФ от 17.10.2009 № 818 (в ред. от 09.08.2016) «Об утверждении Правил определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих» им размер пенсии за выслугу лет рассчитывается из среднемесячного заработка. Что это, если не привилегии для избранных? В частности, для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание гражданских служащих, состоящее из следующих выплат:месячный оклад в соответствии с присвоенным классным чином;ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на федеральной государственной гражданской службе;ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы;ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;ежемесячное денежное поощрение;премии за выполнение особо важных и сложных заданий;единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и матпомощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих.Учитываются и другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. Иными словами – пенсия за выслугу лет для гражданских служащих рассчитывается со всего их дохода.Но если военная служба входит в единую систему, почему для военнослужащих и приравненных к ним лиц при расчете пенсий учитывается только одна ежемесячная надбавка, а для федеральных чиновников – все многочисленные доплаты к заработку?В этом случае законодатели, правительство нарушили принцип равенства в сфере пенсионного обеспечения, запрещающий вводить не имеющие объективного и разумного оправдания различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях), установленной Постановлением КС РФ № 12-П от 16.06.2007.Создается впечатление, что безопасность России находится где-то на втором плане. Вспомним, как вожди СССР поплатились должностями и распадом страны за партийные привилегии. Или у нашей элиты короткая память?Но и это не все. ФЗ № 166 от 15.12.2001 (в ред. от 03.07.2016) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» для федеральных государственных служащих установлен десятилетний период перехода к единой величине стажа госслужбы (20 лет), позволяющего им получать (назначать) пенсии за выслугу лет. Это значит, что величина установленного минимального стажа, необходимого для получения пенсии по выслуге лет федеральным госслужащим (20 лет), сравняется только через 10 лет с минимальным стажем, необходимым для получения пенсии по выслуге лет, установленным законом для военнослужащих и приравненных к ним лиц (20 лет).Такое новаторство позволяет федеральным госслужащим, невзирая на экономические и финансовые трудности в государстве, еще 10 лет сохранить за собой право на получение высоких пенсий и более ранний уход на заслуженный отдых, чего не могут позволить себе военнослужащие и приравненные к ним. Спрашивается: почему эти категории госслужащих должны получать пенсию раньше (на 5 лет!), чем военные? Неужели риск для жизни, тяготы и лишения службы, сложность работы и ответственность в тиши кабинетов выше?Из таблицы 2 следует, что федеральные служащие как получали, так и будут при стаже госслужбы 20 лет получать еще в течение пяти лет более высокие пенсии (от 60 до 51%), чем это установлено законом для военнослужащих и приравненных к ним лиц (за 20 лет выслуги – 50%). И финансы для этого в казне всегда находятся, хотя остальным пенсионерам наш премьер говорит: «Денег нет, но вы держитесь».Как же понимать многочисленные обращения к народу органов госвласти и их представителей о необходимости экономии, сокращения социальных гарантий, затягивании поясов, отмене индексации и т. д.? При этом законодателям, правительству хорошо известно, что лица, несущие военную службу, выполняют конституционно значимые функции, чем обуславливается их особый правовой статус, а также содержание и характер обязанностей государства по отношению к ним. Выполнение поставленных задач в любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, должно гарантировать особую социальную защиту, соответствующую установленному законами особому статусу этих людей. Но на деле все наоборот.Федеральным законом N 306 от 07.11.2011 (в ред. от 19.12.2016) «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» п. 13 ст. 2 установлены ежемесячные надбавки за выслугу лет к окладам денежного содержания военнослужащих, которые начинают действовать только после двух лет службы. У чиновников и тут все в шоколаде.В соответствии с ФЗ № 79 от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе начинает действовать уже после первого года службы (пп.1 п. 5 ст. 50). Почему же военные должны получать эту надбавку только после двухгодичного срока? Разве они до этого не исполняют воинскую службу, не несут боевое дежурство, не принимают участие в военных конфликтах и не могут там погибнуть? И не означает ли это, что военнослужащие на первые два года своей службы освобождаются от слов клятвы «Достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество»?Правительственным постановлением № 1073 от 21.12.2011 «О порядке выплаты ежемесячной надбавки за особые условия военной службы военнослужащим, проходящим военную службу по контракту» п. 3 пп. а) установлен максимальный размер выплаты ежемесячной надбавки за особые условия военной службы до 100 процентов месячного оклада. А госслужащим – до 200 процентов (ФЗ№ 79 от 27.07.2004). Какие же особые условия гражданской службы могут быть столь тяжелыми?Если служба в ВС РФ действительно является особым видом, который обуславливает не только повышенные требования и законодательные ограничения прав и свобод людей в погонах, но и по Конституции РФ гарантирует им повышенную социальную защиту (Постановление КС РФ от 18.03.2004 № 6-П), то почему законодатель, правительство допустили ущемление прав военнослужащих и приравненных к ним лиц, установив различные размеры ежемесячной надбавки?Проанализировав лишь несколько нормативных актов, регламентирующих деятельность федеральных государственных гражданских служащих на соответствие их положениям Конституции РФ, постановлениям КС РФ, федеральным законам и т. п. в сравнении с военной службой, мы пришли к следующим выводам:законодатели и правительство РФ, пользуясь своими правами и возможностями, при разработке нормативных правовых актов по регламентации служебной и финансовой деятельности федеральных государственных гражданских служащих допустили прямые нарушения п. 2 ст. 19 Конституции РФ, постановлений КС РФ, других законодательных актов и поставили указанную категорию (по сути – себя) в значительно более привилегированное положение в отношении к представителям военной службы. Объемы и содержание более высоких мер соцзащиты для гражданских чиновников не в полной мере соответствуют их статусу, характеру службы, моральным и этическим нормам;противоправными действиями законодатели, правительство РФ принизили роль и особый статус военной службы, установленный Конституцией РФ (статья 1 (п. 1), 2, 7, 15 (п. 1), 17 (п. 3), 19 (п. 2), 37 (п. 1 и 3), 39 (п. 1 и 2), 45 (п. 1), 59 и 71 (пункты «в», «м», «т»), постановлением КС РФ № 6-П от 18.03.2004 и тем самым дискриминировали военных пенсионеров и приравненных к ним лиц по признаку социальной принадлежности;установление для госчиновников более высоких социальных благ, превышающих разумные пределы, подрывает систему взаимосвязи всех видов госслужбы, принципы ее построения и функционирования, установленные ФЗ № 58 от 27.05.2003 (ст. 3) и является дискриминацией по отношению к военной службе;дальнейшее затягивание соответствующих мер по разрешению правовой коллизии подрывает веру у защитников Родины, ветеранов и членов их семей к органам госвласти, высшему командованию и в справедливость российских законов, порождает крайне отрицательное отношение к чиновникам. А у простых граждан – нежелание посылать своих сыновей на службу в армию, так как они видят, что быть «эффективным менеджером» более выгодно и престижно, чем защищать Родину;не умаляя значимости задач, выполняемых федеральными государственными гражданскими служащими, мы считаем, что социальные гарантии, установленные государством для них и представителей военной службы, в настоящий момент не в полной мере соответствуют сложной финансово-экономической ситуации в стране, возможностям государства и по своему содержанию не отвечают задачам, предъявляемым к единой системе федеральной государственной службы, требуют корректировки.С учетом сказанного, предлагается:1. Организовать проведение юридической экспертизы ранее принятых нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность федеральных государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, на предмет их соответствия положениям и нормам Конституции РФ, постановлениям КС РФ, другим законодательным актам и установленным для них законодательством РФ особым статусом и характером несения службы.2. Обязать при необходимости соответствующие органы госвласти подготовить и внести необходимые изменения (дополнения) в нормативные правовые акты.3. Принять меры для исключения дискриминации службы в Вооруженных Силах РФ и других органах, а также прав военных пенсионеров по признаку их социальной принадлежности к армии и флоту.Казалось бы, все предельно ясно. Права военнослужащих запаса и в отставке нарушаются из года в год, но мер не принимается. Для получения назначенной пенсии в полном размере человеку в погонах надо прожить около 100 лет, что, увы, мало кому удается. Поэтому редакция просит считать данную публикацию официальным обращением в органы законодательной и исполнительной власти и ответить по существу поставленных вопросов. Кстати, это избавит чиновников от бумажной волокиты, необходимости отвечать на многочисленные обращения военнослужащих, которые поступают в Государственную думу, Совет Федерации, Главную военную прокуратуру, администрацию президента.