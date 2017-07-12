Дайте армии ГАЗ

В статье утверждается некая односторонность армейской подготовки, которая просматривается в ходе учений. Имея опыт курирования в Минавтопроме СССР колесной техники как гражданского, так и военного назначения, полагаю мысль обоснованной и применительно к автомобилям.В памяти первые дни Отечественной войны, когда автомобильный парк составляли трехтонные ЗИЛы и полуторки ГАЗа гражданского назначения – конструкции середины 1920-х, добрая половина которых была мобилизована в народном хозяйстве с малым остаточным ресурсом. Легковых автомобилей для командного состава фактически не было.В ходе больших маневров в июне 2016 года наряду с положительной оценкой армейской техники автомобили дипломатично охарактеризованы как «проблемный актив». Вероятно, дело сводилось не к безотказности КамАЗов или «Уралов». Есть основания предполагать, что проблемой могли быть командирские автомобили Ульяновского автозавода, единственного в стране производителя легковой армейской техники.Это при освоенной на ВАЗе легендарной «Ниве» с полностью локализованной компонентной базой, с отработанной платформой и незагруженными производственными мощностями, позволяющими в сжатые сроки и по весьма сходной цене организовать производство легкого командирского автомобиля с упрощенным кузовом, машины двойного назначения – военного и сельского, семейного – на унифицированной платформе «Нивы», что обеспечит выполнение обязательного условия: большой тираж, а соответственно низкую цену.К слову, офицерский корпус вермахта располагал достаточным количеством «Кюбельвагенов» – легких автомобилей упрощенной конструкции на базе популярных «семейных», массовое производство которых уже освоили на «Фольксвагене». Это была машина двойного назначения со всеми вытекающими из этого плюсами: функциональностью в сложных дорожно-климатических условиях России, простотой обслуживания, ремонтопригодностью и дешевизной.У нас до получения по ленд-лизу «Виллисов» в качестве командирских частично использовались сугубо гражданские М-1. Командирский полноприводный автомобиль ГАЗ-67 в ограниченных количествах был начат производством в 1943 году.Знаменитый полноприводный ГАЗ-69 с упрощенным кузовом (тентом) два десятка лет (до начала 70-х годов) выпускался в массовом количестве как машина двойного, военно-гражданского назначения, успешная во всех климатических зонах Союза.Предполагаю, что некоторые военспецы, читая эти строки, не скрывают иронии по поводу «архаики», будучи убеждены, что само понятие «военный автомобиль» предполагает его участие в боевых действиях. Следовательно, бронезащита, бортовое вооружение и прочее выходят на первый план. На самом деле транспортная составляющая призвана обеспечивать множество различных функций, вытекающих из требований мобильности командного состава, небольших групп быстрого реагирования и т. п. И при этом надо учитывать, что машина двойного назначения – как правило, продукт массового производства, обеспеченный стандартными расходными материалами и запасными частями, значительно снижающий остроту проблем с дорогами на периферии с сорока миллионами жителей российских сел и малых городов. С точки зрения национальной безопасности такой автомобиль ценен еще и тем, что создаются предпосылки для закрепления молодежи в сельской местности, автомобилизации не только и не столько крупных городов, но массы граждан, живущих в условиях проблемной инфраструктуры и ограниченных доходов.Естественно, уровень комфортности, респектабельности, но не безопасности и требуемых технических характеристик, в целях экономии будет снижен. Зато функциональность и доступная цена обеспечат спрос не только на внутреннем рынке, но, как в свое время ГАЗ-69 и поныне «Нива», увеличат экспортный потенциал действительно отечественного автопрома.Многочисленные предложения, направленные заинтересованным ведомствам, лично министрам Скрынник, Федорову, Сердюкову, Мантурову рассмотреть этот наболевший вопрос, требующий сравнительно малых вложений, в основном на упрощенный кузов, завершились отписками – бюрократическими шедеврами. Обращения, адресованные некоторым другим руководителям, к позитивным результатам не привели. И только вмешательство председателя Комитета Государственной думы по обороне В. А. Шаманова и главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации В. В. Золотова позволило сдвинуть дело с мертвой точки. Проблема еще не нашла окончательного решения, однако появилась надежда, что автомобилизация будет прерогативой не только городов-миллионников, но – наряду с повышением мобильности силовых структур – решением назревших проблем глубинки.А время не ждет.