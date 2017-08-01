Индивидуальная инициатива – залог боевого успеха

Может ли дерзновенность действий и индивидуальный почин командира решить участь серьезного боя? Ответ на вопрос поможет дать предлагаемая статья.Этот эпизод произошел в октябре 1914 г., когда война на Русском фронте носила ярко выраженный маневренный характер, дающий простор проявлению инициативы командного состава всех степеней.19 октября 1-й и 3-й батальоны 71-го пехотного Белевского полка 18-й пехотной дивизии под общим командованием подполковника И. Д. Даценко в 7 часу утра присоединились к своему полку (или вернее к штабу полка, так как другие два батальона уже были на позиции и вели бой), вернувшись из соседней 45-й дивизии, которую они до этого поддерживали. После тяжелой ночи прибывшие батальоны расположились на отдых, но не надолго. В 10 часов утра 1-й и 3-й батальоны должны были выступить на передовую – австрийцы большими силами обходили фланг 2-го батальона, и ему срочно требовалась поддержка.Батальоны расположились в деревне Никисялка (район мест. Опатова), откуда вплоть до самой позиции имелся отличный подступ – по оврагу речки Опатовки. Этот овраг и был использован – командир полка полковник С. В. Беляев сам повел 1-й и 3-й батальоны.Подробно задачи ротным командирам, из-за спешности выдвижения батальонов, объяснены не были – им было сказано, что нужна поддержка двум батальонам своего полка, занимавшим левый фланг позиции 18-й дивизии. Позиция 2-го и 4-го батальонов проходила по ряду высот, находящихся юго-западнее р. Опатовки, от деревни Зулчице до господского двора Малице.Командир полка решил удлинить 1-м и 3-м батальонами левый фланг общей позиции и этим не дать противнику ее обойти – то есть батальонам ставилась оборонительная задача.Но получилось иначе.Подойдя по оврагу к тому месту, где на вершине горы заканчивался левый фланг 2-го батальона, командир полка приказал выдвинувшимся батальонам разворачиваться в боевой порядок, как вдруг километром левее четко послышался треск нескольких австрийских пулеметов и частая винтовочная стрельба. Командир 1-го батальона И. Д. Даценко обратился к командиру полка с докладом, в котором с уверенностью указал, что этот огонь ведут австрийцы, уже обошедшие 2-й батальон, и если свежие батальоны будут удлинять фланг 2-го батальона, то в свою очередь подставят свой фланг противнику. И. Д. Даценко просил разрешения пройти еще несколько сотен шагов по оврагу. Командир полка согласился, и 1-й и 3-й батальоны пошли дальше. Пройдя с четверть километра, батальоны остановились. Отсюда уже были ясно слышны ведущие поблизости огонь с горы австрийские пулеметы. 1-й батальон развернулся, имея две роты в передовой цепи, и две сзади в поддержке, и прямо из оврага двинулся на гору.3-й батальон был послан еще дальше по оврагу – он должен был выйти по дороге австрийцам во фланг.1-й батальон, быстро поднявшись по крутому скату шагов на 200, увидел перед собой густые цепи противника, который, обнаружив русских, немедленно сосредоточил на них весь свой винтовочно-пулеметный огонь с дистанции 200 - 300 шагов.Роты залегли. Такой губительный пулеметный огонь почти в упор в течение 1 - 2 минут вывел из строя до 50% бойцов 1-го батальона - причем в основном убитыми.Выход из этого крайне тяжелого положения нашел опять-таки командир 1-го батальона подполковник И. Д. Даценко. Он громко крикнул «ура» и первым бросился вперед. Клич подполковника как электрическая искра передался по залегшей было стрелковой цепи, поднял ее и бросил прямо на пулеметы. Через несколько мгновений пулеметы были достигнуты, сопротивление их расчетов сломлено – орудия убийства были захвачены, а их расчеты перебиты. Австрийские цепи бросились бежать, но им загородил дорогу 3-й батальон - и мало кому из солдат противника удалось уйти.Стоит отметить, что австрийские пулеметы сражались до последнего – причем один из них вел огонь даже когда уже был окружен белевцами. Только после удара прикладом по голове пулеметчик прекратил стрельбу – и выяснилось что за этим пулеметом сидел офицер.Результат атаки: свыше 900 пленных, 4 пулемета и 12 лошадей. 71-й пехотный Белевский полк продвинулся вперед на несколько километров.А вот если бы белевцы стали удлинять фланг полка, действуя оборонительно, то результат боя был бы иным. Правильная оценка И. Д. Даценко сложившейся тактической обстановки, его командирская инициатива, причем проявленная дважды – при принятии решения на обходной маневр и во время атаки, когда подполковник первый поднялся под пули австрийских пулеметов – позволили выиграть этот бой. Находчивость командира 1-го батальона, его тактический расчет и личная отвага, а также беззаветная храбрость русского солдата были главными причинами боевого успеха.