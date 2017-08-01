Индивидуальная инициатива – залог боевого успеха
Может ли дерзновенность действий и индивидуальный почин командира решить участь серьезного боя? Ответ на вопрос поможет дать предлагаемая статья.
Этот эпизод произошел в октябре 1914 г., когда война на Русском фронте носила ярко выраженный маневренный характер, дающий простор проявлению инициативы командного состава всех степеней.
19 октября 1-й и 3-й батальоны 71-го пехотного Белевского полка 18-й пехотной дивизии под общим командованием подполковника И. Д. Даценко в 7 часу утра присоединились к своему полку (или вернее к штабу полка, так как другие два батальона уже были на позиции и вели бой), вернувшись из соседней 45-й дивизии, которую они до этого поддерживали. После тяжелой ночи прибывшие батальоны расположились на отдых, но не надолго. В 10 часов утра 1-й и 3-й батальоны должны были выступить на передовую – австрийцы большими силами обходили фланг 2-го батальона, и ему срочно требовалась поддержка.
1. Схема боя.
Батальоны расположились в деревне Никисялка (район мест. Опатова), откуда вплоть до самой позиции имелся отличный подступ – по оврагу речки Опатовки. Этот овраг и был использован – командир полка полковник С. В. Беляев сам повел 1-й и 3-й батальоны.
2. Полковник С. В. Беляев.
Подробно задачи ротным командирам, из-за спешности выдвижения батальонов, объяснены не были – им было сказано, что нужна поддержка двум батальонам своего полка, занимавшим левый фланг позиции 18-й дивизии. Позиция 2-го и 4-го батальонов проходила по ряду высот, находящихся юго-западнее р. Опатовки, от деревни Зулчице до господского двора Малице.
Командир полка решил удлинить 1-м и 3-м батальонами левый фланг общей позиции и этим не дать противнику ее обойти – то есть батальонам ставилась оборонительная задача.
Но получилось иначе.
Подойдя по оврагу к тому месту, где на вершине горы заканчивался левый фланг 2-го батальона, командир полка приказал выдвинувшимся батальонам разворачиваться в боевой порядок, как вдруг километром левее четко послышался треск нескольких австрийских пулеметов и частая винтовочная стрельба. Командир 1-го батальона И. Д. Даценко обратился к командиру полка с докладом, в котором с уверенностью указал, что этот огонь ведут австрийцы, уже обошедшие 2-й батальон, и если свежие батальоны будут удлинять фланг 2-го батальона, то в свою очередь подставят свой фланг противнику. И. Д. Даценко просил разрешения пройти еще несколько сотен шагов по оврагу. Командир полка согласился, и 1-й и 3-й батальоны пошли дальше. Пройдя с четверть километра, батальоны остановились. Отсюда уже были ясно слышны ведущие поблизости огонь с горы австрийские пулеметы. 1-й батальон развернулся, имея две роты в передовой цепи, и две сзади в поддержке, и прямо из оврага двинулся на гору.
3. И. Д. Даценко.
3-й батальон был послан еще дальше по оврагу – он должен был выйти по дороге австрийцам во фланг.
1-й батальон, быстро поднявшись по крутому скату шагов на 200, увидел перед собой густые цепи противника, который, обнаружив русских, немедленно сосредоточил на них весь свой винтовочно-пулеметный огонь с дистанции 200 - 300 шагов.
Роты залегли. Такой губительный пулеметный огонь почти в упор в течение 1 - 2 минут вывел из строя до 50% бойцов 1-го батальона - причем в основном убитыми.
Выход из этого крайне тяжелого положения нашел опять-таки командир 1-го батальона подполковник И. Д. Даценко. Он громко крикнул «ура» и первым бросился вперед. Клич подполковника как электрическая искра передался по залегшей было стрелковой цепи, поднял ее и бросил прямо на пулеметы. Через несколько мгновений пулеметы были достигнуты, сопротивление их расчетов сломлено – орудия убийства были захвачены, а их расчеты перебиты. Австрийские цепи бросились бежать, но им загородил дорогу 3-й батальон - и мало кому из солдат противника удалось уйти.
Стоит отметить, что австрийские пулеметы сражались до последнего – причем один из них вел огонь даже когда уже был окружен белевцами. Только после удара прикладом по голове пулеметчик прекратил стрельбу – и выяснилось что за этим пулеметом сидел офицер.
Результат атаки: свыше 900 пленных, 4 пулемета и 12 лошадей. 71-й пехотный Белевский полк продвинулся вперед на несколько километров.
А вот если бы белевцы стали удлинять фланг полка, действуя оборонительно, то результат боя был бы иным. Правильная оценка И. Д. Даценко сложившейся тактической обстановки, его командирская инициатива, причем проявленная дважды – при принятии решения на обходной маневр и во время атаки, когда подполковник первый поднялся под пули австрийских пулеметов – позволили выиграть этот бой. Находчивость командира 1-го батальона, его тактический расчет и личная отвага, а также беззаветная храбрость русского солдата были главными причинами боевого успеха.
4. Русская пехота в атаке.
Этот эпизод произошел в октябре 1914 г., когда война на Русском фронте носила ярко выраженный маневренный характер, дающий простор проявлению инициативы командного состава всех степеней.
19 октября 1-й и 3-й батальоны 71-го пехотного Белевского полка 18-й пехотной дивизии под общим командованием подполковника И. Д. Даценко в 7 часу утра присоединились к своему полку (или вернее к штабу полка, так как другие два батальона уже были на позиции и вели бой), вернувшись из соседней 45-й дивизии, которую они до этого поддерживали. После тяжелой ночи прибывшие батальоны расположились на отдых, но не надолго. В 10 часов утра 1-й и 3-й батальоны должны были выступить на передовую – австрийцы большими силами обходили фланг 2-го батальона, и ему срочно требовалась поддержка.
1. Схема боя.
Батальоны расположились в деревне Никисялка (район мест. Опатова), откуда вплоть до самой позиции имелся отличный подступ – по оврагу речки Опатовки. Этот овраг и был использован – командир полка полковник С. В. Беляев сам повел 1-й и 3-й батальоны.
2. Полковник С. В. Беляев.
Подробно задачи ротным командирам, из-за спешности выдвижения батальонов, объяснены не были – им было сказано, что нужна поддержка двум батальонам своего полка, занимавшим левый фланг позиции 18-й дивизии. Позиция 2-го и 4-го батальонов проходила по ряду высот, находящихся юго-западнее р. Опатовки, от деревни Зулчице до господского двора Малице.
Командир полка решил удлинить 1-м и 3-м батальонами левый фланг общей позиции и этим не дать противнику ее обойти – то есть батальонам ставилась оборонительная задача.
Но получилось иначе.
Подойдя по оврагу к тому месту, где на вершине горы заканчивался левый фланг 2-го батальона, командир полка приказал выдвинувшимся батальонам разворачиваться в боевой порядок, как вдруг километром левее четко послышался треск нескольких австрийских пулеметов и частая винтовочная стрельба. Командир 1-го батальона И. Д. Даценко обратился к командиру полка с докладом, в котором с уверенностью указал, что этот огонь ведут австрийцы, уже обошедшие 2-й батальон, и если свежие батальоны будут удлинять фланг 2-го батальона, то в свою очередь подставят свой фланг противнику. И. Д. Даценко просил разрешения пройти еще несколько сотен шагов по оврагу. Командир полка согласился, и 1-й и 3-й батальоны пошли дальше. Пройдя с четверть километра, батальоны остановились. Отсюда уже были ясно слышны ведущие поблизости огонь с горы австрийские пулеметы. 1-й батальон развернулся, имея две роты в передовой цепи, и две сзади в поддержке, и прямо из оврага двинулся на гору.
3. И. Д. Даценко.
3-й батальон был послан еще дальше по оврагу – он должен был выйти по дороге австрийцам во фланг.
1-й батальон, быстро поднявшись по крутому скату шагов на 200, увидел перед собой густые цепи противника, который, обнаружив русских, немедленно сосредоточил на них весь свой винтовочно-пулеметный огонь с дистанции 200 - 300 шагов.
Роты залегли. Такой губительный пулеметный огонь почти в упор в течение 1 - 2 минут вывел из строя до 50% бойцов 1-го батальона - причем в основном убитыми.
Выход из этого крайне тяжелого положения нашел опять-таки командир 1-го батальона подполковник И. Д. Даценко. Он громко крикнул «ура» и первым бросился вперед. Клич подполковника как электрическая искра передался по залегшей было стрелковой цепи, поднял ее и бросил прямо на пулеметы. Через несколько мгновений пулеметы были достигнуты, сопротивление их расчетов сломлено – орудия убийства были захвачены, а их расчеты перебиты. Австрийские цепи бросились бежать, но им загородил дорогу 3-й батальон - и мало кому из солдат противника удалось уйти.
Стоит отметить, что австрийские пулеметы сражались до последнего – причем один из них вел огонь даже когда уже был окружен белевцами. Только после удара прикладом по голове пулеметчик прекратил стрельбу – и выяснилось что за этим пулеметом сидел офицер.
Результат атаки: свыше 900 пленных, 4 пулемета и 12 лошадей. 71-й пехотный Белевский полк продвинулся вперед на несколько километров.
А вот если бы белевцы стали удлинять фланг полка, действуя оборонительно, то результат боя был бы иным. Правильная оценка И. Д. Даценко сложившейся тактической обстановки, его командирская инициатива, причем проявленная дважды – при принятии решения на обходной маневр и во время атаки, когда подполковник первый поднялся под пули австрийских пулеметов – позволили выиграть этот бой. Находчивость командира 1-го батальона, его тактический расчет и личная отвага, а также беззаветная храбрость русского солдата были главными причинами боевого успеха.
4. Русская пехота в атаке.
Автор: Олейников Алексей
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