Караван не бывает из одного верблюда. Почему нужно спокойно относиться к военному сотрудничеству союзников с другими странами
Когда неделю назад в прессе промелькнуло сообщение о подписании четвертого по счету плана военного сотрудничества между Казахстаном и США, никто из политиков не придал особого значения этому событию. Вполне предсказуемое решение Назарбаева и Трампа. Более того, такое сотрудничество существует уже не один год. Если подписанный документ четвертый, значит, было ещё три. И все они выполнялись в той или иной степени. Однако это никак не уменьшало роли Казахстана в ОДКБ и ЕАЭС.
Мы часто говорим о союзниках и противниках. Просто потому, что мир устроен таким образом, что интересы одного государства часто пересекаются с интересами других. Либо, наоборот, интересы совпадают. Это аксиома. С этим согласны все. Но дальше начинаются разногласия в понимании самих терминов. Союзник — это кто? Не по Википедии или словарю, а по жизни? Может ли союзник сотрудничать с нашими противниками? Пусть и "вероятными"?
Но сначала поговорим о самом документе. Точнее, поговорим о том, что было в прежних планах сотрудничества, так как текста четвертого плана пока нет на официальных сайтах. Да и вряд ли он появится в будущем. Причины, я думаю, понятны всем читателям. Конкретика в таких договорах не афишируется.
После развала Советского Союза Казахстан столкнулся примерно с теми же проблемами, что и Россия. Армия страны вдруг из одной из сильнейших армий мира превратилась в жалкое подобие былой мощи. Часть не могла быть равной целому. А международная обстановка, особенно события в регионе, просто заставляли казахов искать возможности для усиления своих вооруженных сил. Кстати, ровно в таком же положении были и мы.
В декабре 1991 года РК становится участником Совета Североатлантического сотрудничества (ныне Совет Евроатлантического партнерства). В 1994 году РК присоединилась к "Партнерству ради мира" (программа НАТО).
В принципе, если рассматривать все эти события в свете политической и военной ситуации того времени, действия Казахстана вполне предсказуемы и логичны. Не допустить развала страны, получить помощь, в том числе и военную, на случай событий, подобных 1991 и 1993 гг. в России. Стабилизировать обстановку на южных границах страны. Контроль за вооружением и вопросы региональной безопасности. Ровно то же, чего добивались и мы в то время.
В отличие от России, Казахстан продолжает сотрудничество с этими организациями. И это, наверное, сегодня единственная страна, которая может довести позицию ОДКБ по вопросам безопасности руководству НАТО напрямую. Таковы реалии современных международных отношений.
Но вернемся к сотрудничеству с США. Тесное сотрудничество началось в 2003 году. Именно тогда был подписан первый план. Причины? Ровно такие же, о которых я упоминал в нескольких предыдущих статьях. Ничего личного. Просто бизнес.
Американцы прекрасно понимали, что ослабление России вынудит её уйти из многих, ранее контролируемых СССР, регионов. Более того, после ухода России в этих регионах можно достаточно быстро и безболезненно установить собственные правила. Достаточно "прикупить" политическую элиту и заставить правительство "пригласить" американских или натовских солдат для помощи. А в дальнейшем создать уже местные подразделения, которые, опять же по типу европейских натовских сил, которые содержались бы за счет местного бюджета, а контролировались и подчинялись США.
Наиболее перспективный регион в этом отношении — Каспийское море. Огромные запасы нефти и газа. Государства, входящие в "каспийский клуб", не способны противостоять дипломатическому и экономическому давлению. Иран? США могут "додавить" эту страну в ООН.
Отсюда и задачи, которые, как мне кажется, ставились перед дипломатами в ходе подписания плана. Если "слить воду" и оставить суть, то получится простенькая схема.
Американские нефтяные компании идут на соглашения с компаниями стран прикаспийского региона и начинают активную добычу нефти и газа. На первом этапе компании вкладывают средства в местные фирмы и берут их под свой контроль.
В это же время дипломаты предлагают государствам объединить усилия по борьбе с терроризмом. Думаю, что разговоры об американском участии в создании некоторых террористических организаций оттуда. Если врага нет, то его необходимо создать. Отказаться от совместной борьбы с терроризмом невозможно. Отказ будет означать поддержку террористов.
Для борьбы с терроризмом из местных армейских формирований создаются подразделения миротворцев по западному образцу. Причем вооружение, техника, управление и все остальные военные составляющие по тем же принципам. В случае с Казахстаном это реализовано в миротворческой бригаде "Казбриг". Американцы поставили больше 50 автомобилей "Хаммер", пару вертолетов "Хьюи-2", снаряжение и вооружение. Создали свои сервисные центры по обслуживанию техники и вооружения в РК.
Необходимо развивать систему ПВО. Причина понятна. ПВО Казахстана во многом состоит из советских и российских комплексов. Соответственно, зависит в какой-то мере от России. А американские деньги, вложенные в регион, необходимо защитить...
Ну, и море. Что бы ни говорили о Каспийском море "морские волки", Каспий все равно море. И требует собственных ВМФ. Именно это и предложили американцы Назарбаеву. Кто откажется? А любой, даже самый маленький корабль или катер, требует создания береговой инфраструктуры.
А теперь соберем в кучу всё то, о чем я написал выше. Какова стратегическая цель США в этом регионе? Не надо быть аналитиком или экспертом, чтобы это понять. Американцы убирают, "нежно вытесняют" Россию из региона. Естественно, в тот период времени… Времени не хватило. Или восточное коварство местных руководителей не учли янки. Россия успела организовать собственный сильный ВМФ на Каспии.
Так что единственным реальным достижением на сегодня следует считать какую-никакую, но существующую американскую инфраструктуру "для борьбы с терроризмом"...
Американская военная машина не умеет быстро "поворачивать". Это не слабость американских офицеров и генералов. Это следствие американской политической системы. Демократия. Когда любое решение необходимо согласовывать с кучей политиков и в нескольких инстанциях. Отсюда можно сделать вывод и о четвертом плане сотрудничества. По крайней мере, о каких-то его пунктах.
Отказаться от реализации первого плана США не могут. Средства вложены. Многое уже создано. А значит, необходимо продолжать "дожимать". Решать те же задачи, о которых я писал выше. При этом усилить работу по воспитанию прозападных офицеров и сержантов. Для этого резко увеличить возможности подготовки этих категорий военнослужащих в американских и европейских ввузах, а так же учебных центрах.
Кстати, если посмотреть на предыдущие годы, начиная с 2015-го, такая работа активизировалась уже давно. В 2016 году в США впервые прошли обучение 4 "сержанта будущего". Обучение проходило на базе Академии старшин высшего состава ВМФ США. Приведу цитату из сообщения казахского агентства "Новости Казахстана": «Это длительная программа поддержки, над которой мы работаем с министерством обороны Казахстана, — сообщил агентству «Новости-Казахстан» командный сержант-майор Центра командования сухопутных войск Вооруженных сил США Ронни Келли. — Согласно этой программе, казахстанские солдаты направляются в США и обучаются там. Эта программа помогает готовить новое поколение сержантского состава. Для этого у нас есть старшие сержанты, профессионалы в своём деле, они занимаются обучением и передачей опыта в специальных обучающих центрах».
Я специально так внимательно рассмотрел ситуацию в Казахстане. Казахстан — просто пример того, что творится на наших границах и как изменяется ситуация. Ровно так же можно написать о Белоруссии. Президент Лукашенко примерно в таком же положении. Потому и вспыхивают в российских СМИ периодически истерики об антироссийских действиях белорусов в каких-то организациях.
В начале статьи я писал о терминах. Точнее, о термине. Союзник... Не буду заниматься лингвистикой, чтобы не лишать возможности показать себя специалистом в этой области. Просто напомню старую истину. Нельзя быть союзником самому себе. Союзник — это прежде всего другой человек или государство. Со своим характером, своими "тараканами" в голове. И этот человек или государство выбирает то, что выгодно прежде всего ему. Нравится вам это или нет.
Караван — это не один верблюд. Это как минимум несколько верблюдов. Добрых, злых, привередливых, покладистых, белых, желтых... разных. Но идут они, несмотря на различия, в одну сторону. К одной цели.
Многие сегодня говорят о том, что в Казахстане усиливаются позиции прозападно настроенных офицеров и политиков. Это, по мнению таких людей, большая опасность для России. В чем опасность-то? Чем мы занимаемся сегодня на всех этих международных "междусобойчиках"? Мы ищем возможности возобновления нормальных отношений! Возможности уйти от военного конфликта.
Тогда получается, что и мы настроены прозападно? Искусство компромисса. Восток всегда отличался от западного общества тем, что там могли решать проблемы именно компромиссом. Хорошо, я уступлю тебе, но и ты уступи мне. Казахи — восточный народ... Мы тоже... Пусть и наполовину.
Мы часто говорим о союзниках и противниках. Просто потому, что мир устроен таким образом, что интересы одного государства часто пересекаются с интересами других. Либо, наоборот, интересы совпадают. Это аксиома. С этим согласны все. Но дальше начинаются разногласия в понимании самих терминов. Союзник — это кто? Не по Википедии или словарю, а по жизни? Может ли союзник сотрудничать с нашими противниками? Пусть и "вероятными"?
Но сначала поговорим о самом документе. Точнее, поговорим о том, что было в прежних планах сотрудничества, так как текста четвертого плана пока нет на официальных сайтах. Да и вряд ли он появится в будущем. Причины, я думаю, понятны всем читателям. Конкретика в таких договорах не афишируется.
После развала Советского Союза Казахстан столкнулся примерно с теми же проблемами, что и Россия. Армия страны вдруг из одной из сильнейших армий мира превратилась в жалкое подобие былой мощи. Часть не могла быть равной целому. А международная обстановка, особенно события в регионе, просто заставляли казахов искать возможности для усиления своих вооруженных сил. Кстати, ровно в таком же положении были и мы.
В декабре 1991 года РК становится участником Совета Североатлантического сотрудничества (ныне Совет Евроатлантического партнерства). В 1994 году РК присоединилась к "Партнерству ради мира" (программа НАТО).
В принципе, если рассматривать все эти события в свете политической и военной ситуации того времени, действия Казахстана вполне предсказуемы и логичны. Не допустить развала страны, получить помощь, в том числе и военную, на случай событий, подобных 1991 и 1993 гг. в России. Стабилизировать обстановку на южных границах страны. Контроль за вооружением и вопросы региональной безопасности. Ровно то же, чего добивались и мы в то время.
В отличие от России, Казахстан продолжает сотрудничество с этими организациями. И это, наверное, сегодня единственная страна, которая может довести позицию ОДКБ по вопросам безопасности руководству НАТО напрямую. Таковы реалии современных международных отношений.
Но вернемся к сотрудничеству с США. Тесное сотрудничество началось в 2003 году. Именно тогда был подписан первый план. Причины? Ровно такие же, о которых я упоминал в нескольких предыдущих статьях. Ничего личного. Просто бизнес.
Американцы прекрасно понимали, что ослабление России вынудит её уйти из многих, ранее контролируемых СССР, регионов. Более того, после ухода России в этих регионах можно достаточно быстро и безболезненно установить собственные правила. Достаточно "прикупить" политическую элиту и заставить правительство "пригласить" американских или натовских солдат для помощи. А в дальнейшем создать уже местные подразделения, которые, опять же по типу европейских натовских сил, которые содержались бы за счет местного бюджета, а контролировались и подчинялись США.
Наиболее перспективный регион в этом отношении — Каспийское море. Огромные запасы нефти и газа. Государства, входящие в "каспийский клуб", не способны противостоять дипломатическому и экономическому давлению. Иран? США могут "додавить" эту страну в ООН.
Отсюда и задачи, которые, как мне кажется, ставились перед дипломатами в ходе подписания плана. Если "слить воду" и оставить суть, то получится простенькая схема.
Американские нефтяные компании идут на соглашения с компаниями стран прикаспийского региона и начинают активную добычу нефти и газа. На первом этапе компании вкладывают средства в местные фирмы и берут их под свой контроль.
В это же время дипломаты предлагают государствам объединить усилия по борьбе с терроризмом. Думаю, что разговоры об американском участии в создании некоторых террористических организаций оттуда. Если врага нет, то его необходимо создать. Отказаться от совместной борьбы с терроризмом невозможно. Отказ будет означать поддержку террористов.
Для борьбы с терроризмом из местных армейских формирований создаются подразделения миротворцев по западному образцу. Причем вооружение, техника, управление и все остальные военные составляющие по тем же принципам. В случае с Казахстаном это реализовано в миротворческой бригаде "Казбриг". Американцы поставили больше 50 автомобилей "Хаммер", пару вертолетов "Хьюи-2", снаряжение и вооружение. Создали свои сервисные центры по обслуживанию техники и вооружения в РК.
Необходимо развивать систему ПВО. Причина понятна. ПВО Казахстана во многом состоит из советских и российских комплексов. Соответственно, зависит в какой-то мере от России. А американские деньги, вложенные в регион, необходимо защитить...
Ну, и море. Что бы ни говорили о Каспийском море "морские волки", Каспий все равно море. И требует собственных ВМФ. Именно это и предложили американцы Назарбаеву. Кто откажется? А любой, даже самый маленький корабль или катер, требует создания береговой инфраструктуры.
А теперь соберем в кучу всё то, о чем я написал выше. Какова стратегическая цель США в этом регионе? Не надо быть аналитиком или экспертом, чтобы это понять. Американцы убирают, "нежно вытесняют" Россию из региона. Естественно, в тот период времени… Времени не хватило. Или восточное коварство местных руководителей не учли янки. Россия успела организовать собственный сильный ВМФ на Каспии.
Так что единственным реальным достижением на сегодня следует считать какую-никакую, но существующую американскую инфраструктуру "для борьбы с терроризмом"...
Американская военная машина не умеет быстро "поворачивать". Это не слабость американских офицеров и генералов. Это следствие американской политической системы. Демократия. Когда любое решение необходимо согласовывать с кучей политиков и в нескольких инстанциях. Отсюда можно сделать вывод и о четвертом плане сотрудничества. По крайней мере, о каких-то его пунктах.
Отказаться от реализации первого плана США не могут. Средства вложены. Многое уже создано. А значит, необходимо продолжать "дожимать". Решать те же задачи, о которых я писал выше. При этом усилить работу по воспитанию прозападных офицеров и сержантов. Для этого резко увеличить возможности подготовки этих категорий военнослужащих в американских и европейских ввузах, а так же учебных центрах.
Кстати, если посмотреть на предыдущие годы, начиная с 2015-го, такая работа активизировалась уже давно. В 2016 году в США впервые прошли обучение 4 "сержанта будущего". Обучение проходило на базе Академии старшин высшего состава ВМФ США. Приведу цитату из сообщения казахского агентства "Новости Казахстана": «Это длительная программа поддержки, над которой мы работаем с министерством обороны Казахстана, — сообщил агентству «Новости-Казахстан» командный сержант-майор Центра командования сухопутных войск Вооруженных сил США Ронни Келли. — Согласно этой программе, казахстанские солдаты направляются в США и обучаются там. Эта программа помогает готовить новое поколение сержантского состава. Для этого у нас есть старшие сержанты, профессионалы в своём деле, они занимаются обучением и передачей опыта в специальных обучающих центрах».
Я специально так внимательно рассмотрел ситуацию в Казахстане. Казахстан — просто пример того, что творится на наших границах и как изменяется ситуация. Ровно так же можно написать о Белоруссии. Президент Лукашенко примерно в таком же положении. Потому и вспыхивают в российских СМИ периодически истерики об антироссийских действиях белорусов в каких-то организациях.
В начале статьи я писал о терминах. Точнее, о термине. Союзник... Не буду заниматься лингвистикой, чтобы не лишать возможности показать себя специалистом в этой области. Просто напомню старую истину. Нельзя быть союзником самому себе. Союзник — это прежде всего другой человек или государство. Со своим характером, своими "тараканами" в голове. И этот человек или государство выбирает то, что выгодно прежде всего ему. Нравится вам это или нет.
Караван — это не один верблюд. Это как минимум несколько верблюдов. Добрых, злых, привередливых, покладистых, белых, желтых... разных. Но идут они, несмотря на различия, в одну сторону. К одной цели.
Многие сегодня говорят о том, что в Казахстане усиливаются позиции прозападно настроенных офицеров и политиков. Это, по мнению таких людей, большая опасность для России. В чем опасность-то? Чем мы занимаемся сегодня на всех этих международных "междусобойчиках"? Мы ищем возможности возобновления нормальных отношений! Возможности уйти от военного конфликта.
Тогда получается, что и мы настроены прозападно? Искусство компромисса. Восток всегда отличался от западного общества тем, что там могли решать проблемы именно компромиссом. Хорошо, я уступлю тебе, но и ты уступи мне. Казахи — восточный народ... Мы тоже... Пусть и наполовину.
Автор: Александр Ставер
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