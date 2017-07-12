Глава Минобороны Польши назвал Леха Валенсу предателем

Валенса — это один из самых опаснейших и самых вредных агентов безопасности. Это имя является символом предательства.

Министр обороны Польши Антони Мацеревич высказался по поводу митингов, прошедших в Польше. Речь идёт о митингах, которые провели оппозиционные силы, выступив с критикой действующих властей.Ситуация складывалась следующим образом: польские власти ежемесячно, 10 числа, организуют так называемые «акции памяти», связанные с крушением самолёта польского президента Леха Качиньского под Смоленском. Оппозиция заявляет, что правящая партия занимается самопиаром на смертях представителей польских элит. При этом оппозиционеры во время проведения своих митингов скандировали имя Леха Валенсы и антиправительственные лозунги.Сам Лех Валенса тоже должен был принять участия в оппозиционных акциях, однако попал в больницу в связи с проблемами с сердцем.Антони Мацеревич, комментирую ситуацию, назвал Валенсу «предателем и самым опасным элементом». Это заявление действующего министра обороны прогремело на всю Польшу. Дело в том, что в Польше наблюдается раскол относительно личности Леха Валенсы: с одной стороны – лидер народной свободы – знаменитой «Солидарности», нобелевский лауреат, первый президент "новой" Польши, с другой (как показали рассекреченные архивные документы) – представитель службы безопасности ПНР. В документах обнаружена расписка Валенсы о готовности сотрудничать со спецслужбами ПНР под псевдонимом «Болек».Мацеревича цитирует РИА Новости Сам Валенса ранее заявлял, что не имел никакого отношения к спецслужбам Польской Народной Республики (во время соцлагеря), а о документе говорил так: «подделан службой безопасности».