10:11 12 июля

Глава Минобороны Польши назвал Леха Валенсу предателем

Министр обороны Польши Антони Мацеревич высказался по поводу митингов, прошедших в Польше. Речь идёт о митингах, которые провели оппозиционные силы, выступив с критикой действующих властей.

Ситуация складывалась следующим образом: польские власти ежемесячно, 10 числа, организуют так называемые «акции памяти», связанные с крушением самолёта польского президента Леха Качиньского под Смоленском. Оппозиция заявляет, что правящая партия занимается самопиаром на смертях представителей польских элит. При этом оппозиционеры во время проведения своих митингов скандировали имя Леха Валенсы и антиправительственные лозунги.

Глава Минобороны Польши назвал Леха Валенсу предателем



Сам Лех Валенса тоже должен был принять участия в оппозиционных акциях, однако попал в больницу в связи с проблемами с сердцем.
Антони Мацеревич, комментирую ситуацию, назвал Валенсу «предателем и самым опасным элементом». Это заявление действующего министра обороны прогремело на всю Польшу. Дело в том, что в Польше наблюдается раскол относительно личности Леха Валенсы: с одной стороны – лидер народной свободы – знаменитой «Солидарности», нобелевский лауреат, первый президент "новой" Польши, с другой (как показали рассекреченные архивные документы) – представитель службы безопасности ПНР. В документах обнаружена расписка Валенсы о готовности сотрудничать со спецслужбами ПНР под псевдонимом «Болек».

Мацеревича цитирует РИА Новости :
Валенса — это один из самых опаснейших и самых вредных агентов безопасности. Это имя является символом предательства.


Сам Валенса ранее заявлял, что не имел никакого отношения к спецслужбам Польской Народной Республики (во время соцлагеря), а о документе говорил так: «подделан службой безопасности».


Использованы фотографии: Ursa-tm.ru
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Комментарии 24

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:35
    Глава Минобороны Польши назвал Леха Валенсу предателем
    - не ссорьтесь девочки,у вас все такие...
    андрей юрьевич
    1. Anarchist Сегодня, 06:38
      Стук, стук– я лучший друг! Никто не отмоется...
      Anarchist
      1. 210окв Сегодня, 06:43
        Этот чепушило третий по популярности на сайте после Порошенко и Трампа.. wassat
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 06:51
          Цитата: 210окв
          третий по популярности на сайте после Порошенко и Трампа..

          Ну вот и борется за улучшение рейтинга подобными ляпсусами - мания величия требует быть первым . lol А ведь совсем недавно его и самого "агентом Кремля" выставлял какой-то писака - вот и отмывается Антони , как умеет . Привет , Дима ! hi
          bouncyhunter
          1. 210окв Сегодня, 07:00
            Паша,доброе утро! hi Я просто хочу сказать что вместо этих антигероев может почаще про настоящих героев писать на сайте?
            210окв
            1. Татьяна Сегодня, 09:39
              Мацеревич - позёр вонючий! Вылез в Польше из грязи в князи с помощью спецслужб США - и ещё о каком-то предательстве Польши вякает!

              Потом когда-нибудь найдутся и его личные расписки и пропуска на имя Антони Мачеревича о службе на ЦРУ США! Причём когда от Польши ничего не останется!
              Татьяна
          2. Partyzan Сегодня, 07:47
            Привет Павел hi , интересно когда же они все таки подерутся? laughing
            Partyzan
            1. bouncyhunter Сегодня, 07:48
              Цитата: Partyzan
              интересно когда же они все таки подерутся?

              Когда Хозяину станет скучно . wink Привет , Володя ! hi
              bouncyhunter
              1. Partyzan Сегодня, 07:52
                Когда Хозяину станет скучно

                Partyzan
        2. Подрезчик Сегодня, 06:56
          Посмотреть на рожу Мацеревича-гонор так и прет, смотрите какой я важный! Все они там стучали друг на друга, это "братья" скакунов, такие же "порядочные"!!!
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 07:03
            Цитата: Подрезчик
            Все они там стучали друг на друга, это "братья" скакунов, такие же "порядочные"!!!

            Угу , вот и ругаются между собой , как близнецы в борьбе за приоритет у родителей . Привет , Саня ! hi
            bouncyhunter
            1. Partyzan Сегодня, 07:48
              Но пшекам достается больше чем скакунам laughing
              Partyzan
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:01
                Цитата: Partyzan
                Но пшекам достается больше чем скакунам laughing

                Тут всё объяснимо : поленья уже и в НАТО , и в ЕС . А укропы где (гусары , молчать !) ???
                bouncyhunter
                1. Partyzan Сегодня, 08:41
                  Тут всё объяснимо
                  Ну где?
                  Partyzan
  2. inkass_98 Сегодня, 06:39
    От всей души поздравляю Польшу с почином: наконец-то выяснилось, что вся постсоветская история Польши и предшествующая этому деятельность "Солидарности" есть не что иное как чекистская провокация с агентом Дефензивы Болеком во главе.
    Теперь бы еще всплыла информация о работе на КГБ братьев покемонов и самого Мацеревича. Архивы - великая вещь, там наверняка есть масса всякого забавного о всех "рэволюционерах" и борцах с кговавым рыжымом.
    inkass_98
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:09
    назвал Валенсу «предателем и самым опасным элементом»

    Что можно сказать об Антонии Мацеревиче - недалекий человек и к тому же не знающий новую историю Польши. Как только братья Качинские вошли в польскую политику в этой стране все пошло, извините раком. Обвинять Валенсу в предательстве это что-то новенькое в нынешней Польше. Валенсу в предательстве могли оправданно обвинить польские коммунисты, заслуженный человек Ярузельский, но ни как не подпевающие Сша шавки.
    rotmistr60
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:12
    Что одно, что другое -фикальные массы в человечьем обличии. sad
    Изгоняющий либероидов
  5. Злой 55 Сегодня, 08:13
    Вам не кажется, что этот слизень польский Мацеревич, как и местный Макаревич, что-то начал заговариваться...
    Злой 55
  6. роман66 Сегодня, 08:48
    ну агент... лучше стучать , чем перестукиваться
    роман66
  7. PValery53 Сегодня, 08:48
    Ишь как губу раскатал! - Небось, мнит себя наполеоном.
    PValery53
  8. pvv113 Сегодня, 09:07
    назвал Валенсу «предателем и самым опасным элементом»

    Самое интересное, что с Валенсы и поползла по Польше гниль, которая сейчас и стоит у власти
    pvv113
  9. Околоточный Сегодня, 09:20
    Валенса умный мужик. Понял просто "народную" мудрость - ЛУЧШЕ СТУЧАТЬ, ЧЕМ ПЕРЕСТУКИВАТЬСЯ.
    Околоточный
  10. gla172 Сегодня, 09:46
    ....пшеки есть пшеки....
    gla172
  11. Толстоевский Сегодня, 10:06
    предательство - политический базис польши
    Толстоевский
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