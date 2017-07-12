10:11 12 июля

На Украине в избрании нового генсека ОБСЕ увидели "происки Кремля"

Министр иностранных дел Австрии – страны, председательствующей на данный момент в ОБСЕ, сообщил о том, что избран новый генеральный секретарь организации. Должность генсека ОБСЕ оставалось вакантной с начала июля.

По словам главы австрийского МИД Себастьяна Курца, новым руководителем организации становится швейцарец Томас Гремингер. Об этом сообщает информационное агентство Reuters .

Ранее (с 1 июля 2011 года) пост генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе занимал итальянец Ламберто Заньер. Теперь срок его полномочий в должности истёк.


Томас Гремингер ранее занимал должность постоянного представителя Швейцарии при ОБСЕ.

На Украине в избрании нового генсека ОБСЕ увидели "происки Кремля"


Обращает на себя реакция отдельных украинских СМИ по поводу избрания генсеком ОБСЕ швейцарца Гремингера. Реакция негативная в связи с заявлением Себастьяна Курца. Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ страны заявил, что кандидатура Гремингера «прошла через стадии согласования, в чём свою позитивную роль сыграл министр иностранных дел России Сергей Лавров». Курц говорил о согласовании кандидатуры генсека ОБСЕ и с главами МИД других стран, однако на Украине из контекста вырвали именно фамилию Лаврова, после чего поднялась волна в стиле «согласован с Кремлём».

Томас Гремингер вступает в должность. Изменится ли что-то в отношении эффективности работы ОБСЕ с избранием её нового генерального секретаря, - большой вопрос.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/thomas.greminger.9
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Комментарии 26

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  1. iliitchitch Сегодня, 06:56
    замьеры , греминьеры , курцы-шмурцы . Злобные полутролли-лепреконсики . Ну и мордеры у них . Так и хочется два вне очереди и сортир драить отправить с кирзача , прости Господи , за эмоции излишние . Болтают много потому как .
    iliitchitch
    1. Злой543 Сегодня, 07:01
      Для Украины пора новую рубрику вводить на ВО, "очевидное, необъяснимое, но факт ". laughing
      Злой543
  2. 210окв Сегодня, 06:58
    Мы еще каким то образом относимся к этой шарашкиной конторке?Еще не послали на три буквы?А зря.
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:01
      Маразм в 404-ой крепчает (хотя куда уж крепче ?) - скоро и в плохой погоде Россия будет виновата , скажут что Кремль на них климатическое оружие испытывает с целью "голодомора" . fool
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 07:24
        Паша, брат с Днем Ангела! С Днем святых Петра и Павла! Здоровья и счастья, и всех благ!!!
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 08:16
          Александр доброго времени hi , присоединяюсь.
          Кремль это их все и без него не будет жизни на земле ...
          cniza
          1. Venceremos Сегодня, 10:03
            Цитата: cniza
            Кремль это их все и без него не будет жизни на земле ...


            Ну,на всей Земле,это слишком...
            Есть ли жизнь за МКАДом recourse ,вот в чём вопрос laughing
            Venceremos
      2. Venceremos Сегодня, 09:27
        Цитата: bouncyhunter
        Маразм в 404-ой крепчает

        Ничего,коллега,ничего...
        Скоро их "партнёры" поприжмут yes
        Долго ли осталось ждать в Польше антиукраинских погромов?

        12 Июля 2017 Статьи

        Украино-польское «стратегическое партнерство» выходит на новый уровень. Если до этого момента поляки и украинцы на бытовом уровне просто били друг другу лица и рушили памятники, то теперь взаимные обвинения начинают звучать с высоких трибун. К примеру, отвечая на вопрос журналистов, как необходимо выйти из той ситуации, в которой оказались украино-польские отношения, сын Романа Шухевича, которого поляки считают палачом польского народа, заявил, что надо просто «плюнуть в рожу» полякам. И всё сразу же наладится


        Ссылка : http://alternatio.org/articles/itemlist/user/9755
        1-voytsehmihalski
        Venceremos
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:36
          Приветствую ! hi Эту тему не так давно обсуждали . Пусть душат друг друга - глядишь , Донбассу легче дышать станет . yes
          bouncyhunter
          1. Venceremos Сегодня, 09:45
            Цитата: bouncyhunter
            Приветствую !

            Аналогично soldier
            Цитата: bouncyhunter
            Эту тему не так давно обсуждали .

            Тем не менее,перейди по ссылке yes Кроме этой статьи, у автора Войцеха Михальски , уготован целый "букет" для укропишебандерлогов.
            Автор вполне адекватен. Хоть и поляк...
            Venceremos
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
              Читал , весьма занятно . Особенно для скакуасов . lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:07
                Хоть и поляк...


                Для скакунов это удар ниже пояса.
                cniza
    2. ЛукичЪ Сегодня, 07:02
      Цитата: 210окв
      Мы еще каким то образом относимся к этой шарашкиной конторке?

      а свидомитым без разницы. раз упомянут кто либо из Российских политиков, значит "рука кремля". по принципу, кошка бросила котят, это Путин виноват
      ЛукичЪ
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:00
    А что, свидомые ещё не поняли, что Порошенко - агент Кремля? И поставлен с ведома и по поручению, чтобы РАЗВАЛИТЬ нэзалежную до основания...?
    Горный стрелок
    1. Подрезчик Сегодня, 07:06
      Понравилось "...согласован с Кремлем."! А эти больные не знают, что нужно пройти согласование с Кремлем на вступление в Евросоюз и НАТО? wink
      Подрезчик
  4. Anarchist Сегодня, 07:01
    Скоро все мировые посты получим.
    – Володя, а что мы будем делать завтра вечером?
    – То что и каждый вечер Дима. Попробуем захватить мир.
    Anarchist
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:05
      Цитата: Anarchist
      – То что и каждый вечер Дима. Попробуем захватить мир.

      - да скучно Володя. может за галактику возьмёмся?
      ЛукичЪ
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:02
    «согласован с Кремлём».

    Если Европа в дальнейшем хочет жить спокойно (мигрантов во внимание не берем - это их личные проблемы) то она должна учитывать мнение России. А гр-м с уклоном в фашизм просьба меньше орать, а заняться восстановлением своей страны.
    rotmistr60
  6. Александр 3 Сегодня, 07:03
    Генсека ООН ,Трампа всех мы избираем.Вот только арестовать порошенко пока не можем.
    Александр 3
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:14
    Изменится -в кресло сядет другая сра-ка wassat На этом изменения закончатся wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:18
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Изменится -в кресло сядет другая сра-ка

      эта хоть предсказуемая. от другой ещё неизвестно, что ждать надо
      ЛукичЪ
  8. brasist Сегодня, 07:17
    По моему свинорылые последних шести грамм мозга окончательно лишились...
    brasist
  9. ссс Сегодня, 07:23
    Говорят, что эту неделю будет повышена солнечная активность - проблема для гипертоников. Это, несомненно, рука кремля. Как не крути, есть секретный документ, об организации этой активности, подписанный самим Путиным.
    ссс
  10. Антон Болдаков Сегодня, 08:20
    Да ничего не изменится. Аппарат - это сила. Не каждая личность его способна подмять под себя
    Антон Болдаков
  11. ibn.shamai Сегодня, 08:37
    Лохлы, уж пора привыкнуть что на все руководящие посты в нато, шмато и пр. ипотень назначаются только с согласия России! Что не ясно! laughing tongue
    ibn.shamai
  12. pvv113 Сегодня, 09:12
    на Украине из контекста вырвали именно фамилию Лаврова, после чего поднялась волна в стиле «согласован с Кремлём».

    Надо бы им галоперидолу прописать wink
    pvv113
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