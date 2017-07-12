На Украине в избрании нового генсека ОБСЕ увидели "происки Кремля"
Министр иностранных дел Австрии – страны, председательствующей на данный момент в ОБСЕ, сообщил о том, что избран новый генеральный секретарь организации. Должность генсека ОБСЕ оставалось вакантной с начала июля.
По словам главы австрийского МИД Себастьяна Курца, новым руководителем организации становится швейцарец Томас Гремингер. Об этом сообщает информационное агентство Reuters .
Ранее (с 1 июля 2011 года) пост генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе занимал итальянец Ламберто Заньер. Теперь срок его полномочий в должности истёк.
Томас Гремингер ранее занимал должность постоянного представителя Швейцарии при ОБСЕ.
Обращает на себя реакция отдельных украинских СМИ по поводу избрания генсеком ОБСЕ швейцарца Гремингера. Реакция негативная в связи с заявлением Себастьяна Курца. Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ страны заявил, что кандидатура Гремингера «прошла через стадии согласования, в чём свою позитивную роль сыграл министр иностранных дел России Сергей Лавров». Курц говорил о согласовании кандидатуры генсека ОБСЕ и с главами МИД других стран, однако на Украине из контекста вырвали именно фамилию Лаврова, после чего поднялась волна в стиле «согласован с Кремлём».
Томас Гремингер вступает в должность. Изменится ли что-то в отношении эффективности работы ОБСЕ с избранием её нового генерального секретаря, - большой вопрос.
По словам главы австрийского МИД Себастьяна Курца, новым руководителем организации становится швейцарец Томас Гремингер. Об этом сообщает информационное агентство Reuters .
Ранее (с 1 июля 2011 года) пост генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе занимал итальянец Ламберто Заньер. Теперь срок его полномочий в должности истёк.
Томас Гремингер ранее занимал должность постоянного представителя Швейцарии при ОБСЕ.
Обращает на себя реакция отдельных украинских СМИ по поводу избрания генсеком ОБСЕ швейцарца Гремингера. Реакция негативная в связи с заявлением Себастьяна Курца. Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ страны заявил, что кандидатура Гремингера «прошла через стадии согласования, в чём свою позитивную роль сыграл министр иностранных дел России Сергей Лавров». Курц говорил о согласовании кандидатуры генсека ОБСЕ и с главами МИД других стран, однако на Украине из контекста вырвали именно фамилию Лаврова, после чего поднялась волна в стиле «согласован с Кремлём».
Томас Гремингер вступает в должность. Изменится ли что-то в отношении эффективности работы ОБСЕ с избранием её нового генерального секретаря, - большой вопрос.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/thomas.greminger.9
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