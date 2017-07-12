Спецназ РФ получает новейшую экипировку
Как сообщает интернет-издание « Известия », спецподразделениям ряда российских силовых структур переданы уникальные комплекты боевой экипировки будущего.
Комплект специальной экипировки (КСЭ) представлен несколькими слоями одежды, рассчитанной на самые сложные погодные условия, пуленепробиваемыми разгрузочными жилетами, рюкзаками, наколенниками и еще несколькими десятками единиц снаряжения и экипировки.
На текущий момент аналогами располагают только несколько элитных спецподразделений США, ФРГ и Великобритании. В РФ к работам в этом направлении приступили в 2014 году. Разработку (и последующий выпуск) осуществляла компания 5,45Design в рамках проекта ALLMulticam. Указывается, что испытания изделия завершены, налажено его серийное производство.
— пояснил Иван Лобанов, ведущий специалист 5,45Design по разработке экипировки.
КСЭ позволяет спецназовцам выполнять боевую задачу в комфортных условиях при температуре от +30 до –50 градусов. Боец благодаря новому снаряжению в состоянии непрерывно двигаться, вести бой, лазить по горам и совершать другие активные действия, практически неподвижно находиться на морозе от нескольких часов до нескольких суток, к примеру, заняв место в засаде или заступив в охранение.
В зависимости от среды боец сочетает нескольких слоев одежды. Так, в жаркой местности он облачается в специальную тактическую рубаху из влагоотводящей ткани, а также летнее термобелье, что позволяет быстро выводить пот из-под бронежилета и «разгрузки». В сильный снегопад и при низких температурах надевается легкая куртка, сверху – костюм с ветро-влагозащитной мембраной.
В состав КСЭ входит разгрузочный жилет, который хорошо подходит как для действий во время рейдов в горах и лесах, так и для штурма зданий в условиях города. В жилет вставляется керамическая бронепластина, которая выдерживает попадание пули, выпущенной с пяти метров из снайперской винтовки СВД.
— рассказал офицер-спецназовец.
Наибольшие затраты в мире в части снаряжения приходятся на бойцов американских отрядов Delta и DEVGRU, а также британского 22-го полка SAS (Special Active Service) и немецкой KSK (Kommando Spezialkräfte).В среднем комплект экипировки в указанных подразделениях составляет более 100 тыс. долл.
Комплект специальной экипировки (КСЭ) представлен несколькими слоями одежды, рассчитанной на самые сложные погодные условия, пуленепробиваемыми разгрузочными жилетами, рюкзаками, наколенниками и еще несколькими десятками единиц снаряжения и экипировки.
На текущий момент аналогами располагают только несколько элитных спецподразделений США, ФРГ и Великобритании. В РФ к работам в этом направлении приступили в 2014 году. Разработку (и последующий выпуск) осуществляла компания 5,45Design в рамках проекта ALLMulticam. Указывается, что испытания изделия завершены, налажено его серийное производство.
В состав комплекта входит несколько подсистем. Первая — это боевая форма одежды. В нее входит несколько слоев, начиная с термобелья и заканчивая зимним костюмом. Вторая подсистема — это снаряжение. В его составе разгрузочный жилет с элементами бронезащиты, несколько вариантов рюкзаков, подсумков, а также защитный шлем. Также в КСЭ входят специальные маскировочные костюмы, наколенники, защитные очки, специальные маски, водозащитные гамаши и термоковрик. Есть в комплекте несколько вариантов головных уборов. В их числе кепка-бейсболка и утепленные шапочки.
— пояснил Иван Лобанов, ведущий специалист 5,45Design по разработке экипировки.
КСЭ позволяет спецназовцам выполнять боевую задачу в комфортных условиях при температуре от +30 до –50 градусов. Боец благодаря новому снаряжению в состоянии непрерывно двигаться, вести бой, лазить по горам и совершать другие активные действия, практически неподвижно находиться на морозе от нескольких часов до нескольких суток, к примеру, заняв место в засаде или заступив в охранение.
В зависимости от среды боец сочетает нескольких слоев одежды. Так, в жаркой местности он облачается в специальную тактическую рубаху из влагоотводящей ткани, а также летнее термобелье, что позволяет быстро выводить пот из-под бронежилета и «разгрузки». В сильный снегопад и при низких температурах надевается легкая куртка, сверху – костюм с ветро-влагозащитной мембраной.
В состав КСЭ входит разгрузочный жилет, который хорошо подходит как для действий во время рейдов в горах и лесах, так и для штурма зданий в условиях города. В жилет вставляется керамическая бронепластина, которая выдерживает попадание пули, выпущенной с пяти метров из снайперской винтовки СВД.
Сейчас в части и подразделения Минобороны поставляется многослойный комплект одежды ВКПО. Но ВКПО хорош для пехотинцев, десантников и общевойсковых разведчиков. Он малоприменим для подразделений специального назначения и специальных операций. В КСЭ реализованы наиболее современные тенденции мировых производителей экипировки, боевой одежды. Конечно, некоторые элементы комплекта выполнены по образу зарубежных изделий. Но ранее такие вещи мы покупали за свой счет. К примеру, те же боевые рубахи и тактические штаны с интегрированными наколенниками. Сейчас же мы получаем это штатно, за счет государства. Ранее только отдельные элементы формы одежды и экипировки выпускались российскими производителями.
— рассказал офицер-спецназовец.
Наибольшие затраты в мире в части снаряжения приходятся на бойцов американских отрядов Delta и DEVGRU, а также британского 22-го полка SAS (Special Active Service) и немецкой KSK (Kommando Spezialkräfte).В среднем комплект экипировки в указанных подразделениях составляет более 100 тыс. долл.
Использованы фотографии: http://iz.ru/616548/aleksei-ramm-dmitrii-litovkin/rossiiskii-spetcnaz-poluchil-formu-budushchego
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