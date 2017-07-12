Спецназ РФ получает новейшую экипировку

В состав комплекта входит несколько подсистем. Первая — это боевая форма одежды. В нее входит несколько слоев, начиная с термобелья и заканчивая зимним костюмом. Вторая подсистема — это снаряжение. В его составе разгрузочный жилет с элементами бронезащиты, несколько вариантов рюкзаков, подсумков, а также защитный шлем. Также в КСЭ входят специальные маскировочные костюмы, наколенники, защитные очки, специальные маски, водозащитные гамаши и термоковрик. Есть в комплекте несколько вариантов головных уборов. В их числе кепка-бейсболка и утепленные шапочки.

Сейчас в части и подразделения Минобороны поставляется многослойный комплект одежды ВКПО. Но ВКПО хорош для пехотинцев, десантников и общевойсковых разведчиков. Он малоприменим для подразделений специального назначения и специальных операций. В КСЭ реализованы наиболее современные тенденции мировых производителей экипировки, боевой одежды. Конечно, некоторые элементы комплекта выполнены по образу зарубежных изделий. Но ранее такие вещи мы покупали за свой счет. К примеру, те же боевые рубахи и тактические штаны с интегрированными наколенниками. Сейчас же мы получаем это штатно, за счет государства. Ранее только отдельные элементы формы одежды и экипировки выпускались российскими производителями.