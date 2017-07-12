10:11 12 июля

Спецназ РФ получает новейшую экипировку

Как сообщает интернет-издание « Известия », спецподразделениям ряда российских силовых структур переданы уникальные комплекты боевой экипировки будущего.

Комплект специальной экипировки (КСЭ) представлен несколькими слоями одежды, рассчитанной на самые сложные погодные условия, пуленепробиваемыми разгрузочными жилетами, рюкзаками, наколенниками и еще несколькими десятками единиц снаряжения и экипировки.




На текущий момент аналогами располагают только несколько элитных спецподразделений США, ФРГ и Великобритании. В РФ к работам в этом направлении приступили в 2014 году. Разработку (и последующий выпуск) осуществляла компания 5,45Design в рамках проекта ALLMulticam. Указывается, что испытания изделия завершены, налажено его серийное производство.

В состав комплекта входит несколько подсистем. Первая — это боевая форма одежды. В нее входит несколько слоев, начиная с термобелья и заканчивая зимним костюмом. Вторая подсистема — это снаряжение. В его составе разгрузочный жилет с элементами бронезащиты, несколько вариантов рюкзаков, подсумков, а также защитный шлем. Также в КСЭ входят специальные маскировочные костюмы, наколенники, защитные очки, специальные маски, водозащитные гамаши и термоковрик. Есть в комплекте несколько вариантов головных уборов. В их числе кепка-бейсболка и утепленные шапочки.

— пояснил Иван Лобанов, ведущий специалист 5,45Design по разработке экипировки.



КСЭ позволяет спецназовцам выполнять боевую задачу в комфортных условиях при температуре от +30 до –50 градусов. Боец благодаря новому снаряжению в состоянии непрерывно двигаться, вести бой, лазить по горам и совершать другие активные действия, практически неподвижно находиться на морозе от нескольких часов до нескольких суток, к примеру, заняв место в засаде или заступив в охранение.



В зависимости от среды боец сочетает нескольких слоев одежды. Так, в жаркой местности он облачается в специальную тактическую рубаху из влагоотводящей ткани, а также летнее термобелье, что позволяет быстро выводить пот из-под бронежилета и «разгрузки». В сильный снегопад и при низких температурах надевается легкая куртка, сверху – костюм с ветро-влагозащитной мембраной.
В состав КСЭ входит разгрузочный жилет, который хорошо подходит как для действий во время рейдов в горах и лесах, так и для штурма зданий в условиях города. В жилет вставляется керамическая бронепластина, которая выдерживает попадание пули, выпущенной с пяти метров из снайперской винтовки СВД.



Сейчас в части и подразделения Минобороны поставляется многослойный комплект одежды ВКПО. Но ВКПО хорош для пехотинцев, десантников и общевойсковых разведчиков. Он малоприменим для подразделений специального назначения и специальных операций. В КСЭ реализованы наиболее современные тенденции мировых производителей экипировки, боевой одежды. Конечно, некоторые элементы комплекта выполнены по образу зарубежных изделий. Но ранее такие вещи мы покупали за свой счет. К примеру, те же боевые рубахи и тактические штаны с интегрированными наколенниками. Сейчас же мы получаем это штатно, за счет государства. Ранее только отдельные элементы формы одежды и экипировки выпускались российскими производителями.

— рассказал офицер-спецназовец.

Наибольшие затраты в мире в части снаряжения приходятся на бойцов американских отрядов Delta и DEVGRU, а также британского 22-го полка SAS (Special Active Service) и немецкой KSK (Kommando Spezialkräfte).В среднем комплект экипировки в указанных подразделениях составляет более 100 тыс. долл.

Использованы фотографии: http://iz.ru/616548/aleksei-ramm-dmitrii-litovkin/rossiiskii-spetcnaz-poluchil-formu-budushchego
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Комментарии 15

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:22
    Считать нужно не только деньгами, а сорванными терактами, спасенными жизнями -эта цифра то повожнее выйдет. Если еще и на спецназе начнем экономить, то грош будет нам цена в базары день -голыми руками супостат возьмет.
    Изгоняющий либероидов
    1. Буровик Сегодня, 07:45
      Абсолютно с вами согласен. результат деятельности спецов окупает любые расходы
      Буровик
    2. bouncyhunter Сегодня, 07:47
      Дороже живого , выполнившего задачу , хорошо подготовленного и оснащённого спеца может быть только мёртвый , проваливший миссию , плохо подготовленный и оснащённый .
      bouncyhunter
    3. vkl.47 Сегодня, 08:01
      Частники "5,45"делают лучше как оказалось чем ратник
      vkl.47
      1. insular Сегодня, 08:03
        Цитата: vkl.47
        делают лучше

        Всё же наверное не лучше, а по другому заданию, скорее всего. От того и результат иной, как и стоимость. Да и как сравнить из скупой статьи...
        insular
    4. HOMUT1430 Сегодня, 09:03
      эта компания явно завышает цены в несколько раз.посмотри каталог. 5,45Design
      HOMUT1430
  2. канделябров миша Сегодня, 07:44
    На этом спецназе как дети все помешались))) новые трусы и спец керамика...)))
    канделябров миша
    1. Ярик Сегодня, 09:32
      Так они на этом и пиарятся. Зачетный такой пиар получился, но по картинкам... сделано по дешевке в Китае, а продано в тридорого лохам в РФ, схема уже давно обкатана в Штатах.
      Ярик
  3. Керенский Сегодня, 07:45
    А я-то балбес! Анорак, для "лазания по горам", сам шил.. ручками из маминого ГДРовского плаща. А про "тактические штаны" вообще не слышал. Как и про пластину, что "с пяти метров пулю от СВД ловит"....
    Керенский
    1. Rock_n_Roll Сегодня, 07:54
      Ну, бедность не порок)
      Rock_n_Roll
    2. insular Сегодня, 07:56
      Цитата: Керенский
      сам шил.. ручками из маминого ГДРовского плаща

      Ваша матушка в плаще из арамида щеголяла? wassat laughing
      Цитата: Керенский
      вообще не слышал

      Всем плевать. Но это не повод чтоб гордиться и выпячивать свое незнание.
      insular
  4. кедр Сегодня, 08:03
    Сирия проверит, что внедрено для более успешного выполнения заданий, а что для рейтинга и рекламы производителей. Пусть новая экипировка помогает нашему спецназу выполнять самые сложные задания и оставаться при этом живыми.
    Зрим в корень. "Пока мы живы Россия жива".
    кедр
    1. Любитель Акул Сегодня, 09:05
      Цитата: кедр
      Сирия проверит, что внедрено для более успешного выполнения заданий, а что для рейтинга и рекламы производителей.

      Вспомните когда ввели "афганку",примерно то же самое слухами разносилось,на деле несколько иное вышло. Низ-брезентуха-горняшка,верх КЗС,за спину низ от бушлата (с воротником) и верх горняшки. "Афганку" носили только в ППД,как повседневную форму. Ладно,первый раз,главное чтоб не так сейчас было. Смотрится ,конечно,шикарно
      Любитель Акул
  5. tsvetkov1274 Сегодня, 08:27
    "тактическая рубашка" wassat я под столом......морякам срочно "тактическую"тельняшку no
    tsvetkov1274
  6. tchoni Сегодня, 09:14
    посмотрим, как оно пойдеть. На мой взгляд, слишком сложно, что бы быть массовым)))
    tchoni
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