Глава ЦРУ: Россия и WikiLeaks размывают американскую демократию
Нарочно не придумаешь... Глава Центрального разведывательного управления – спецслужбы США, которая приложила руку ко всем последним войнам и госпереворотам в мире, - заявляет о стремлении России «подорвать американскую демократию». Это ту самую, которая запрещает американскому народу избирать президента обычным большинством голосов?
В ходе общественного мероприятия, которое было организовано под эгидой ЦРУ в пригороде Вашингтона Майкл Помпео заявил, что Российская Федерация и сайт WikiLeaks «прикладывают все усилия для размытия демократии в США». Мероприятие, на котором такое заявление сделал глава ЦРУ, было организовано для представителей американской неправительственной организации «Альянс разведки и нацбезопасности». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .
Помпео назвал WikiLeaks – «несогударственной враждебной разведслужбой, вербующей шпионов, выплачивающей вознаграждение лицам, крадущим секретные материалы, подрывающим основы демократии». По словам директора ЦРУ, «Россия стоит за WikiLeaks, предпринимая всё более активные меры по вмешательству».
Таким образом, г-н Помпео называет американской демократией попытки ЦРУ скрыть, к примеру, военные преступления американский солдат в Ираке, тотальную прослушку АНБ телефонов мировых лидеров. Если это и есть американская демократия, то ясно, не стоит удивляться тому, почему США пришли в бешенство после того, как Эдвард Сноуден решил перебраться в Россию.
В ходе общественного мероприятия, которое было организовано под эгидой ЦРУ в пригороде Вашингтона Майкл Помпео заявил, что Российская Федерация и сайт WikiLeaks «прикладывают все усилия для размытия демократии в США». Мероприятие, на котором такое заявление сделал глава ЦРУ, было организовано для представителей американской неправительственной организации «Альянс разведки и нацбезопасности». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .
Помпео назвал WikiLeaks – «несогударственной враждебной разведслужбой, вербующей шпионов, выплачивающей вознаграждение лицам, крадущим секретные материалы, подрывающим основы демократии». По словам директора ЦРУ, «Россия стоит за WikiLeaks, предпринимая всё более активные меры по вмешательству».
Таким образом, г-н Помпео называет американской демократией попытки ЦРУ скрыть, к примеру, военные преступления американский солдат в Ираке, тотальную прослушку АНБ телефонов мировых лидеров. Если это и есть американская демократия, то ясно, не стоит удивляться тому, почему США пришли в бешенство после того, как Эдвард Сноуден решил перебраться в Россию.
Использованы фотографии: Newswidestime.com
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