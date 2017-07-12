10:11 12 июля

Глава ЦРУ: Россия и WikiLeaks размывают американскую демократию

Нарочно не придумаешь... Глава Центрального разведывательного управления – спецслужбы США, которая приложила руку ко всем последним войнам и госпереворотам в мире, - заявляет о стремлении России «подорвать американскую демократию». Это ту самую, которая запрещает американскому народу избирать президента обычным большинством голосов?

В ходе общественного мероприятия, которое было организовано под эгидой ЦРУ в пригороде Вашингтона Майкл Помпео заявил, что Российская Федерация и сайт WikiLeaks «прикладывают все усилия для размытия демократии в США». Мероприятие, на котором такое заявление сделал глава ЦРУ, было организовано для представителей американской неправительственной организации «Альянс разведки и нацбезопасности». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Помпео назвал WikiLeaks – «несогударственной враждебной разведслужбой, вербующей шпионов, выплачивающей вознаграждение лицам, крадущим секретные материалы, подрывающим основы демократии». По словам директора ЦРУ, «Россия стоит за WikiLeaks, предпринимая всё более активные меры по вмешательству».


Глава ЦРУ: Россия и WikiLeaks размывают американскую демократию


Таким образом, г-н Помпео называет американской демократией попытки ЦРУ скрыть, к примеру, военные преступления американский солдат в Ираке, тотальную прослушку АНБ телефонов мировых лидеров. Если это и есть американская демократия, то ясно, не стоит удивляться тому, почему США пришли в бешенство после того, как Эдвард Сноуден решил перебраться в Россию.



Использованы фотографии: Newswidestime.com
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Комментарии 39

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  1. rotmistr60 Сегодня, 07:41
    Нарочно не придумаешь...

    Автор очень хорошо начал статью.
    Россия и WikiLeaks размывают американскую демократию
    Как можно размыть то, что размыто прорвавшейся канализацией и бьет из внутренней политики Сша.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 08:01
      Помпео , символичное имя , он сам то хоть понял . что сказал. lol
      cniza
      1. Татьяна Сегодня, 08:37
        Помпео назвал WikiLeaks – «несогударственной враждебной разведслужбой, вербующей шпионов, выплачивающей вознаграждение лицам, крадущим секретные материалы, подрывающим основы демократии». По словам директора ЦРУ, «Россия стоит за WikiLeaks, предпринимая всё более активные меры по вмешательству».

        Чья бы корова мычала, но только не из ЦРУ США!!!

        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 08:58
          Ради борьбы с Россией США и их верные соратники готовы сотрудничать даже с нацистскими государствами и противодействовать борьбе с нацизмом, пытаясь торпедировать любые мирные инициативы Российской Федерации.

          Татьяна
      2. Geisenberg Сегодня, 09:40
        Цитата: cniza
        Помпео , символичное имя , он сам то хоть понял . что сказал. lol


        Он то понял ) Другое дело, что электорат туп настолько, что не видит разницы между демократией и кучей навоза.
        Geisenberg
    2. vovanpain Сегодня, 08:04
      заявляет о стремлении России «подорвать американскую демократию»

      Как можно подорвать то,чего в США никогда не было. laughing Амерская демократия это или пугало или посмешище. laughing
      vovanpain
      1. ЛукичЪ Сегодня, 08:11
        Цитата: vovanpain
        Амерская демократия это или пугало или посмешище.

        но зато они ЭТО с кровью пытаются насаждать по всему миру
        ЛукичЪ
        1. cniza Сегодня, 08:43
          Это уже больше на агонию смахивает.
          Всем доброго дня hi
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
            Цитата: cniza
            Зачем Сибирь засорять , выслать их к хозяину и пусть там канючат.

            Так то-то и оно , что там они нафиг не нужны . Там и без них русофобов навалом .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 09:53
              Пусть американцам демократию прививают и у нас воздух чище будет , тем более у нас опыт есть как их выселять.
              cniza
      2. Partyzan Сегодня, 09:07
        Как можно подорвать то,чего в США никогда не было

        Partyzan
    3. сибиралт Сегодня, 08:31
      Один Ассанж затроллил всю американскую демократию? belay Таки, что же это за демократия такая? laughing
      сибиралт
      1. Балу Сегодня, 08:34
        Россия и Ассанж причесывают гегемона зла. fellow drinks
        Балу
      2. Geisenberg Сегодня, 09:42
        Цитата: сибиралт
        Один Ассанж затроллил всю американскую демократию? belay Таки, что же это за демократия такая? laughing


        Американский язык очень сложен для понимания. В нем простые и однозначные слова обычно имеют смысл отличный от того который в словаре. Говорит он "демократия" а имеет ввиду что то такое, понятное только ему самому ...
        Geisenberg
        1. сибиралт Сегодня, 09:44
          Не понял, а что уже появился "американский" язык? belay Зачем же нам вбивают в голову, что они говорят на английском? laughing
          сибиралт
    4. To be or not to be Сегодня, 08:50
      А тем временем американская демократия напичкивает Европу своим оружием.

      "Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) 10 июля 2017 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Румынии по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) семи зенитных ракетных систем Patriot. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 3,9 млрд долл.
      С огласно уведомлению, в поставку должны войти семь РЛС AN/MPQ-65, семь командных пунктов AN/MSQ-132, 28 пусковых установок M903, 56 зенитных усправляемых ракет Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T), 168 противоракет Patriot Advanced Capabilty-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE), семь электрогенераторов EPP III и 13 подъемно-мачтовых устройств. Генеральными подрядчиками по поставке выступят корпорации Raytheon и Lockheed Martin. "
      http://www.dsca.mil/major-arms-sales/archives/201
      707




      С
      To be or not to be
  2. 210окв Сегодня, 07:42
    Страшнее Вики..зверя нет..
    210окв
    1. роман66 Сегодня, 08:51
      правда - она такая страшная....для них
      роман66
      1. Geisenberg Сегодня, 09:43
        Цитата: роман66
        правда - она такая страшная....для них


        Факт. Нечисть она чахнет от правды )))
        Geisenberg
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:48
    Враг скулит и жалуется на нечестные методы борьбы? На войне и в любви все средства хороши... Россия - враг? Так что же вы жалуетесь, что враг и с вами обходится, как с врагом?
    Горный стрелок
    1. cniza Сегодня, 08:02
      Неправильный враг. belay laughing
      cniza
  4. Владимирец Сегодня, 07:52
    Заявление ИГ: своими безответственными действиями РФ и САР причиняют ущерб военнослужащим ИГ, уничтожают склады, военную технику и живую силу, а также наносят удар по всеобъемлющим демократическим принципам и правам ЛГБТ сообщества на Ближнем Востоке.
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:18
      Женя , привет ! hi Судя по тону заявления можно с 200%ной уверенностью сказать где его писали . wink
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 08:20
        Привет, Паша. hi С днем святого тебя. drinks
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:26
          Спасибо ! drinks А вообще , матрасы как всегда - обвинили Россию в том , чем сами активно по всему миру занимаются , да и ВикиЛикс приплели (та ещё кость в матрасном горле) . Видимо , решили что кашу маслом не испортишь .
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 08:31
            Цитата: bouncyhunter
            да и ВикиЛикс приплели (та ещё кость в матрасном горле) . Видимо , решили что кашу маслом не испортишь .

            Справедливости ради, в этот раз вместе с РФ через запятую не стоит ИГ и глобальное потепление, так что повод для оптимизма есть. laughing
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:47
              Цитата: Владимирец
              Справедливости ради, в этот раз вместе с РФ через запятую не стоит ИГ и глобальное потепление, так что повод для оптимизма есть.

              Не радуйся особо - скоро к России будут привязывать всех и всё , что матрасам не угодило . yes
              bouncyhunter
              1. Partyzan Сегодня, 09:11
                Не радуйся особо - скоро к России будут привязывать всех и всё , что матрасам не угодило
                и даже есть кому am
                Partyzan
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:14
                  Фу , какие мерзкие рожи ...
                  bouncyhunter
                  1. Partyzan Сегодня, 09:24
                    [quote]Фу , какие мерзкие рожи ...[/quote так их любить никто и не заставляет, правда Сибирь скучает crying
                    Partyzan
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
                      Цитата: Partyzan
                      правда Сибирь скучает

                      Да , это грустная правда ...
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:43
                        Зачем Сибирь засорять , выслать их к хозяину и пусть там канючат.
                        cniza
  5. новичок Сегодня, 07:53
    принимая во внимание то, амерзкая дерьмократия_ это убийства, похищения людей, незаконное удержание людей в секретных тюрьмах, пропаганда лгдт, колониальные войны и тд., и тп. , то естественно, всё, что бросает хоть маленький лучик света на их мрачные дела, пвтоматически становится врагом дерьмократии. даже берём выше, всей западной “светлой“ цивилизации.
    новичок
  6. gla172 Сегодня, 08:06
    ....не удивлюсь если Викки ликс-наша разработка спец.служб..... laughing
    gla172
  7. 3vs Сегодня, 08:16
    «подорвать американскую демократию»...
    Заметьте, американскую демократию, которая к демократии отношения не имеет!
    3vs
  8. vladimirvn Сегодня, 08:32
    Американская демократия, как та ветхая одежонка, слетает при первых сквозняках. Дерьмовая видать демократия то.
    vladimirvn
  9. Вежливый Лось Сегодня, 08:38
    Майкл Помпео заявил, что Российская Федерация и сайт WikiLeaks «прикладывают все усилия для размытия демократии в США»

    Скорее не "размытия", а "отмытия". Что этой самой демократии пойдет только на пользу. А то от нее не очень хорошо пахнет. Вернее - очень не хорошо.
    Вежливый Лось
    1. роман66 Сегодня, 08:53
      прочитав про "размытие" что-то вспомнил, почему собаки, когда писают лап\у поднимают - чтобы если забор подмоют он на них не упал
      роман66
  10. Толстоевский Сегодня, 10:04
    Россия размывает американскую хуцпу
    Толстоевский
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