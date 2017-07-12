Дональд Трамп победил в Мосуле
Иракский премьер аль-Абади поздравил войска с освобождением Мосула. В боях участвовали иракцы, курды, ополченцы-шииты, арабские суннитские отряды. Поддержку с воздуха оказывала авиация коалиции под руководством США. Кроме того, иракское командование консультировали американские военные советники. По мнению экспертов, разгром боевиков в Мосуле и окрестностях следует признать победой Д. Трампа.
Анализ долгой войны с «Исламским государством» (запрещено в РФ), засевшим в иракском городе Мосуле, позволяет выделить несколько основных этапов противостояния с террористами и сделать предположения о будущем борьбы с боевиками в регионе.
1. Объявлено о великой победе.
Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади поздравил войска с освобождением Мосула от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». «Главнокомандующий вооружёнными силами Хайдер аль-Абади прибыл в освобождённый город Мосул и поздравил героических бойцов и иракский народ с великой победой», — цитирует заявление официального представителя премьер-министра «Би-би-си» .
Боевики распоряжались в Мосуле давно: город был захвачен летом 2014 года и сделан «второй столицей» так называемого халифата. В противостояние с террористами иракская армия, ополченцы и силы коалиции вступили в октябре прошлого года.
2. Цена победы.
Ещё в 2016 году эксперты предсказывали победу армии и коалиции, которая будет достигнута в кровопролитной тяжёлой борьбе. Так оно и вышло: боевики «ИГ» отчаянно сопротивлялись, а иракские войска несли серьёзные потери. Кроме того, погибло огромное количество число мирных жителей. Около миллиона граждан покинуло свои дома.
В Мосуле разрушены не только дома, но и исторические здания. Значительная часть города превращена в руины. Причин тотальных разрушений две: 1) девять месяцев город подвергался авианалётам и бомбёжкам сил коалиции; 2) исламисты ранее сами уничтожили ряд исторических зданий, в том числе музей с экспонатами древней истории и мечеть аль-Нури. Впрочем, террористы разрушение мечети отрицают и указывают на американскую коалицию.
На улицах Мосула нечем дышать, в городе нет воды и электричества. В ООН говорят о гуманитарном кризисе. Эксперты Организации Объединённых Наций оценили базовое восстановление города в 700 миллионов долларов (также известна оценка в 1 млрд. долл.).
«Нам нужно помнить, что как в районе Мосула, так и в других частях страны есть огромные территории, которые были буквально опустошены в ходе этого конфликта, — сказал телеканалу «Euronews» житель города Мелани Маркам. — Так что, если говорить о восстановлении, нужны средства не только на Мосул, но и также на все близлежащие районы, есть селения, в которых жили раньше десятки, сотни, тысячи человек, а теперь они полностью опустели».
3. Нарушения в области гуманитарных прав.
Правозащитная организация «Amnesty International» полагает, что иракская армия и её союзники по коалиции под руководством США нарушали международное гуманитарное право. Причём иные из нарушений могут быть приравнены к военным преступлениям.
В докладе «Amnesty International», который цитирует радио «Свобода» , говорится также о нарушениях гуманитарного права полевыми командирами «Исламского государства». Одним из таких нарушений эксперты сочли использование мирных жителей в качестве живого щита.
4. На иракской земле праздник.
Несмотря на разрушения и тяжёлую гуманитарную ситуацию, многие жители города празднуют победу и освобождение города от засилья террористов. Радуются жители всего Ирака.
По словам Cаны Ибрахим, жительницы Басры, «все честные люди празднуют победу. Если бог нам поможет, мы избавимся не только от боевиков «ИГ», но и от тех коррумпированных политиков, которые помогали созданию группировки. Мы взяли Мосул. И мы уничтожим «ИГ».
Махмуд Ахмед, житель Багдада, сказал корреспонденту «Euronews» : «Видите сами, как люди счастливы. Мы молимся всемогущему аллаху, чтобы на нашей земле наконец-то бы воцарились мир, спокойствие и безопасность. Мы много страдали в последние годы, надеемся, что у вернувшихся в свои дома жителей Мосула рано или поздно всё наладится».
5. До полной победы над «ИГ» далеко.
Тем не менее, говорить о полной победе над «ИГ» в Ираке рано. Скорее, следует говорить о потере части территорий боевиками. Многие аналитики, как российские, так и зарубежные, считают, что даже после вероятного освобождения «первой столицы» «ИГ», сирийской Ракки, война с террористами не окончится. После территориального раскола «халифата» с «государством» исламистов будет, пожалуй, покончено, однако это отнюдь не означает, что «ИГ» прекратит свою кровавую деятельность. Многие боевики под видом беженцев уже успешно переместились в Европу, где организуют теракты, устрашая правительства и население. После поражения в Ираке и Сирии «ИГ» может стать чем-то вроде расширенной версии «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) — сетевой структурой, ведущей подпольную войну против «неверных» по всему миру. Эффективность действий спецслужб против таких структур, а особенно боевиков-одиночек, завербованных радикалами и взращённых на исламистской пропаганде, недостаточно высока.
Боевики активно «вещают» в Интернете, используя свои «СМИ» и социальные сети.
По сведениям исследования Университета Джорджа Вашингтона и Международного центра по противодействию терроризму, боевики «Исламского государства» с июня 2014 года осуществили пятьдесят одну атаку в государствах Европы и Северной Америки. В нападениях участвовало шестьдесят пять радикалов. Из них боевой опыт в Ираке и Сирии получила меньшая часть — всего двенадцать человек.
Нет сомнений, террористы будут использовать мировое информационное пространство для вербовки и обучения потенциальных сторонников и в будущем.
6. Что дальше?
Террористы до сих пор удерживают город Таль-Афар к западу от Мосула, город Ана, часть районов Рутбы и пограничный переход Каим в Анбаре, часть территорий западной провинции Рутба, город Хавиджа, а также около 500 деревень в Киркуке. Командиры курдской пешмерги сообщили «Газете.Ru» , что операции по освобождению Мосула должно было предшествовать освобождение Хавиджи. По словам представителя пешмерги майора Сартипа Отмана, иракское командование наступление забраковало.
Сейчас, как указывают представители пешмерги, после Мосула власти намереваются начать операции против «ИГ» в Таль-Афаре и в провинции Анбар. Хавиджа станет следующей. Представители международной коалиции дали понять курдам, что Хавиджа не является первостепенной целью.
Курды, однако, убеждены, что операцию по освобождению Хавиджи откладывать нельзя: присутствие боевиков здесь представляет опасность для Киркука, административного центра провинции, и для всего Ирака.
7. Реванша не будет!
В Ираке остались территории, подконтрольные «ИГ». Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов считает, что реванша террористов не случится.
«О реванше «ИГ» в краткосрочной перспективе речи не идёт, — сказал он «Газете.Ru» . — Тем не менее, халифат имеет присутствие во многих провинциях, в том числе в Багдаде — в районе так называемого Багдадского пояса, причём теракты в столице устраиваются не только смертниками, маскирующимися под торговцев, но и с помощью автомобилей, начинённых взрывчаткой, которым удаётся миновать многочисленные КПП. Причина: коррупция и использование дорогих авто, которые зачастую не проверяют».
8. Раскол государства на части?
Почти 20% населения Ирака, курды, «собираются на выход» вместе со всем Северным Ираком. Через несколько месяцев пройдёт референдум о независимости, напоминает в журнале «Эксперт» аналитик Геворг Мирзаян.
Кстати, расколу Ирака могут способствовать и следующие 20% населения — сунниты, которые давно недовольны правлением шиитского большинства.
9. Победа Дональда Трампа.
Взятие Мосула — важнейшая внешнеполитическая победа Дональда Трампа, и прежде всего в имиджевом плане, полагает Г. Мирзаян. «Американский президент обещал победить «ИГ» — и вот он взял одну из двух столиц группировки», — напоминает аналитик.
Помимо этого, США укрепили свои позиции в Сирии: Трамп не собирается уходить из этой страны подобно Обаме. Речь уже идёт о создании новых американских баз. Весьма вероятно, они появятся в Курдистане и в суннитских районах Ирака (в том же Мосуле).
За довольно короткий срок Дональд Трамп сделал то, что рассчитывал под занавес правления записать в худосочный музей своих побед Барак Обама. Операция по освобождению Мосула, напомним, была инициирована предыдущей администрацией США, но в полной мере её осуществила команда Трампа.
В отличие от Барака Обамы, новый президент рассчитывает усилить влияние США на Ближнем Востоке и значительно ослабить влияние Ирана. Тому способствует и военный успех коалиции в Мосуле, и заключение многомиллиардной сделки с Саудовской Аравией, и очевидный курс на свержение Асада в Сирии, что и саудовцы, и прочие партнёры Вашингтона в регионе всецело одобряют. Новые военные базы в Ираке дадут тому же Ирану, союзнику Асада, недвусмысленный сигнал: американцы здесь, и они не дремлют.
Анализ долгой войны с «Исламским государством» (запрещено в РФ), засевшим в иракском городе Мосуле, позволяет выделить несколько основных этапов противостояния с террористами и сделать предположения о будущем борьбы с боевиками в регионе.
1. Объявлено о великой победе.
Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади поздравил войска с освобождением Мосула от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». «Главнокомандующий вооружёнными силами Хайдер аль-Абади прибыл в освобождённый город Мосул и поздравил героических бойцов и иракский народ с великой победой», — цитирует заявление официального представителя премьер-министра «Би-би-си» .
Боевики распоряжались в Мосуле давно: город был захвачен летом 2014 года и сделан «второй столицей» так называемого халифата. В противостояние с террористами иракская армия, ополченцы и силы коалиции вступили в октябре прошлого года.
2. Цена победы.
Ещё в 2016 году эксперты предсказывали победу армии и коалиции, которая будет достигнута в кровопролитной тяжёлой борьбе. Так оно и вышло: боевики «ИГ» отчаянно сопротивлялись, а иракские войска несли серьёзные потери. Кроме того, погибло огромное количество число мирных жителей. Около миллиона граждан покинуло свои дома.
В Мосуле разрушены не только дома, но и исторические здания. Значительная часть города превращена в руины. Причин тотальных разрушений две: 1) девять месяцев город подвергался авианалётам и бомбёжкам сил коалиции; 2) исламисты ранее сами уничтожили ряд исторических зданий, в том числе музей с экспонатами древней истории и мечеть аль-Нури. Впрочем, террористы разрушение мечети отрицают и указывают на американскую коалицию.
На улицах Мосула нечем дышать, в городе нет воды и электричества. В ООН говорят о гуманитарном кризисе. Эксперты Организации Объединённых Наций оценили базовое восстановление города в 700 миллионов долларов (также известна оценка в 1 млрд. долл.).
«Нам нужно помнить, что как в районе Мосула, так и в других частях страны есть огромные территории, которые были буквально опустошены в ходе этого конфликта, — сказал телеканалу «Euronews» житель города Мелани Маркам. — Так что, если говорить о восстановлении, нужны средства не только на Мосул, но и также на все близлежащие районы, есть селения, в которых жили раньше десятки, сотни, тысячи человек, а теперь они полностью опустели».
3. Нарушения в области гуманитарных прав.
Правозащитная организация «Amnesty International» полагает, что иракская армия и её союзники по коалиции под руководством США нарушали международное гуманитарное право. Причём иные из нарушений могут быть приравнены к военным преступлениям.
В докладе «Amnesty International», который цитирует радио «Свобода» , говорится также о нарушениях гуманитарного права полевыми командирами «Исламского государства». Одним из таких нарушений эксперты сочли использование мирных жителей в качестве живого щита.
4. На иракской земле праздник.
Несмотря на разрушения и тяжёлую гуманитарную ситуацию, многие жители города празднуют победу и освобождение города от засилья террористов. Радуются жители всего Ирака.
По словам Cаны Ибрахим, жительницы Басры, «все честные люди празднуют победу. Если бог нам поможет, мы избавимся не только от боевиков «ИГ», но и от тех коррумпированных политиков, которые помогали созданию группировки. Мы взяли Мосул. И мы уничтожим «ИГ».
Махмуд Ахмед, житель Багдада, сказал корреспонденту «Euronews» : «Видите сами, как люди счастливы. Мы молимся всемогущему аллаху, чтобы на нашей земле наконец-то бы воцарились мир, спокойствие и безопасность. Мы много страдали в последние годы, надеемся, что у вернувшихся в свои дома жителей Мосула рано или поздно всё наладится».
5. До полной победы над «ИГ» далеко.
Тем не менее, говорить о полной победе над «ИГ» в Ираке рано. Скорее, следует говорить о потере части территорий боевиками. Многие аналитики, как российские, так и зарубежные, считают, что даже после вероятного освобождения «первой столицы» «ИГ», сирийской Ракки, война с террористами не окончится. После территориального раскола «халифата» с «государством» исламистов будет, пожалуй, покончено, однако это отнюдь не означает, что «ИГ» прекратит свою кровавую деятельность. Многие боевики под видом беженцев уже успешно переместились в Европу, где организуют теракты, устрашая правительства и население. После поражения в Ираке и Сирии «ИГ» может стать чем-то вроде расширенной версии «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) — сетевой структурой, ведущей подпольную войну против «неверных» по всему миру. Эффективность действий спецслужб против таких структур, а особенно боевиков-одиночек, завербованных радикалами и взращённых на исламистской пропаганде, недостаточно высока.
Боевики активно «вещают» в Интернете, используя свои «СМИ» и социальные сети.
По сведениям исследования Университета Джорджа Вашингтона и Международного центра по противодействию терроризму, боевики «Исламского государства» с июня 2014 года осуществили пятьдесят одну атаку в государствах Европы и Северной Америки. В нападениях участвовало шестьдесят пять радикалов. Из них боевой опыт в Ираке и Сирии получила меньшая часть — всего двенадцать человек.
Нет сомнений, террористы будут использовать мировое информационное пространство для вербовки и обучения потенциальных сторонников и в будущем.
6. Что дальше?
Террористы до сих пор удерживают город Таль-Афар к западу от Мосула, город Ана, часть районов Рутбы и пограничный переход Каим в Анбаре, часть территорий западной провинции Рутба, город Хавиджа, а также около 500 деревень в Киркуке. Командиры курдской пешмерги сообщили «Газете.Ru» , что операции по освобождению Мосула должно было предшествовать освобождение Хавиджи. По словам представителя пешмерги майора Сартипа Отмана, иракское командование наступление забраковало.
Сейчас, как указывают представители пешмерги, после Мосула власти намереваются начать операции против «ИГ» в Таль-Афаре и в провинции Анбар. Хавиджа станет следующей. Представители международной коалиции дали понять курдам, что Хавиджа не является первостепенной целью.
Курды, однако, убеждены, что операцию по освобождению Хавиджи откладывать нельзя: присутствие боевиков здесь представляет опасность для Киркука, административного центра провинции, и для всего Ирака.
7. Реванша не будет!
В Ираке остались территории, подконтрольные «ИГ». Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов считает, что реванша террористов не случится.
«О реванше «ИГ» в краткосрочной перспективе речи не идёт, — сказал он «Газете.Ru» . — Тем не менее, халифат имеет присутствие во многих провинциях, в том числе в Багдаде — в районе так называемого Багдадского пояса, причём теракты в столице устраиваются не только смертниками, маскирующимися под торговцев, но и с помощью автомобилей, начинённых взрывчаткой, которым удаётся миновать многочисленные КПП. Причина: коррупция и использование дорогих авто, которые зачастую не проверяют».
8. Раскол государства на части?
Почти 20% населения Ирака, курды, «собираются на выход» вместе со всем Северным Ираком. Через несколько месяцев пройдёт референдум о независимости, напоминает в журнале «Эксперт» аналитик Геворг Мирзаян.
Кстати, расколу Ирака могут способствовать и следующие 20% населения — сунниты, которые давно недовольны правлением шиитского большинства.
9. Победа Дональда Трампа.
Взятие Мосула — важнейшая внешнеполитическая победа Дональда Трампа, и прежде всего в имиджевом плане, полагает Г. Мирзаян. «Американский президент обещал победить «ИГ» — и вот он взял одну из двух столиц группировки», — напоминает аналитик.
Помимо этого, США укрепили свои позиции в Сирии: Трамп не собирается уходить из этой страны подобно Обаме. Речь уже идёт о создании новых американских баз. Весьма вероятно, они появятся в Курдистане и в суннитских районах Ирака (в том же Мосуле).
* * *
За довольно короткий срок Дональд Трамп сделал то, что рассчитывал под занавес правления записать в худосочный музей своих побед Барак Обама. Операция по освобождению Мосула, напомним, была инициирована предыдущей администрацией США, но в полной мере её осуществила команда Трампа.
В отличие от Барака Обамы, новый президент рассчитывает усилить влияние США на Ближнем Востоке и значительно ослабить влияние Ирана. Тому способствует и военный успех коалиции в Мосуле, и заключение многомиллиардной сделки с Саудовской Аравией, и очевидный курс на свержение Асада в Сирии, что и саудовцы, и прочие партнёры Вашингтона в регионе всецело одобряют. Новые военные базы в Ираке дадут тому же Ирану, союзнику Асада, недвусмысленный сигнал: американцы здесь, и они не дремлют.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Ahmad Al-Rubaye / AFP / Scanpix / LETA
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