Россия создает стратегические БПЛА с дальностью до 10 тыс. км

Беспилотные летательные аппараты – или БПЛА – стали неотъемлемой частью современной войны. Их применение распространено настолько, что в распоряжении даже неправительственных сторон, включая ИГИЛ с его, казалось бы – неиссякаемым флотом квадрокоптеров, есть целые парки дронов. Практически каждая армия мира имеет в своем распоряжении те или иные беспилотники – начиная с легких, запускаемых с плеча, БПЛА для разведки поля боя и заканчивая печально известными БПЛА Predator (Хищник) и Reaper (Жнец), либо их аналогами.Но лишь немногие страны могут похвастаться высотными беспилотниками с большой продолжительностью полёта. Начало Россией летных испытаний беспилотников дальнего действия Альтиус показывает то, что Россия вскоре вступит в этот элитный клуб.