Почему ОТРК «Искандер» так пугает наших соседей

Ракетный комплекс Искандер-М не испытывает недостатка в почитателях. К ним можно отнести ИГИЛ и другие исламистские группировки в Сирии, Польшу, Турцию, как и НАТО в целом и, само собой, США. Кажется, ни оно другое русское оружие не сможет привлечь к себе столько внимания, появись оно где-либо на мировой арене. Так почему же у него так много поклонников?Частично это обусловлено его текущим боевым потенциалом. Искандер-М представляет собой ракетный комплекс средней дальности, который сочетает в себе маневренность, в связи с чем его тяжело перехватить, оснащен баллистическими ракетами, способными нести различные обычные и ядерные боеголовки. Комплекс предельно точен, его круговое вероятное отклонение составляет менее 10 метров, что делает его пригодным для поражения хорошо защищенных мелких целей, уничтожение которых требует прямого попадания. Официально признанный что радиус действия в 500 км придает данному вооружению не просто тактическую важность, ведь оно способно уничтожить цели, расположенные в глубоком тылу противника, таким образом, под прицел попадают важные цели противника, такие как ключевая инфраструктура, командные пункты высшего командного состава и транспортные узлы. Вся система основана на высокомобильных колесных платформах, которые подходят для транспортировки тяжелой авиацией. Переброска Искандер-М в Сирию показала способность России направить данные мощные комплексы и элементы неядерного сдерживания практически в любую союзную ей страну мира в любой момент.