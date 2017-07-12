В Забайкалье формируется новый вертолетный полк

Меня, как общевойскового офицера, очень радует возвращение отдельных вертолетных полков, придающихся для усиления танковым и мотострелковым полкам. Такая практика существовала в Советской армии. Сегодня с учетом боевых возможностей современных вертолетов это делается на новом качественном уровне. Ми-8АМТШ обладает новыми радиотехническими и оптико-электронными средствами, серьезно повышающими его боевые возможности. В условиях больших театров военных действий при отсутствии сплошного фронта, особенно в Забайкалье, это позволит командованию использовать широкий маневр как по фронту, так и по глубине. Кроме этого, вертолетные полки становятся ударным средством командиров полков. Они способны поддерживать высадку и развертывание десанта, а также обеспечивать поддержку действий батальонно-тактических групп.

Под Читой формируется новый вертолетный полк, личный состав которого одним из первых освоит ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной суперохотник», сообщают Известия «Формирование 112-го отдельного вертолетного полка (ОВП) уже началось. Новая воинская часть формируется на базе 439 авиационной базы 2-го разряда. В настоящее время эскадрилья боевых вертолетов полка вооружена штурмовыми Ми-24. Но в дальнейшем, после того, как будут завершены государственные испытания, "двадцать четвертые" планируется заменить на более современные Ми-28НМ "Ночной суперохотник"», – пишет газета со ссылкой на представителя Восточного военного округа.Ми-28НМ – это обновленная версия вертолета Ми-28Н. Машина получила более мощные двигатели, современное бортовое оборудование и оптико-электронные системы. Также на Ми-28НМ устанавливается радиолокатор.Сообщается, что помимо штурмового вертолетного подразделения, в состав 112-го ОВП входят две эскадрильи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский:112-й отдельный вертолетный полк – это легендарная воинская часть. Он был сформирован в 1968 году на аэродроме в забайкальском Нерчинске. В 1980-м году первые экипажи 112-го ОВП были направлены в Афганистан. За годы конфликта вертолетчики перевезли более 50 тыс. тонн грузов, уничтожили 29 караванов с оружием и 112 автомашин. Экипажи также были задействованы в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С 1995 года вертолетчики принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В 2010 году полк был расформирован, а его технику передали 439-ой авиабазе.