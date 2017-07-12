10:11 12 июля

Десантные катера проекта А223 для ВМФ РФ

Как сообщает интернет-издание « Известия », ВМФ РФ рассмотрит возможность приобретения десантных катеров проекта А223, разработанных на Зеленодольском заводе.

Десантные катера проекта А223 для ВМФ РФ


Они предназначены для переброски военнослужащих и техники на необорудованное побережье как по чистой воде, так и в условиях мелкобитого льда. Их отличием от предшественников, десантных катеров проекта 21820 «Дюгонь», является возможность загрузки с больших десантных вертолетоносцев — кораблей-доков типа Mistral или « Лавина ».


Длина десантного катера А223 составляет – около 35, ширина – около 7, осадка около одного метра. В движение катер приводят два водометных двигателя, позволяющих развивать скорость груженого катера порядка 40 узлов. В зависимости от модификации корабль берет на борт до 150 морских пехотинцев либо от одного до трех танков Т-90, либо от четырех до семи БТР-82А.

Благодаря гидродинамической схеме глиссера с двумя поперечными стреловидными реданами, двумя интегральными скулами в носу, переменной килеватостью на миделе и на транце с системой управляемых инцепторов и водомётным движителям катер проекта А223 обеспечивает рациональное сочетание скорости, мореходности (в 5 баллов), оптимальную топливную экономичность и снижение вертикальных перегрузок на волне.

Использованы фотографии: https://www.business-gazeta.ru/article/84962
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Комментарии 13

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  1. avt Сегодня, 09:05
    Их отличием от предшественников, десантных катеров проекта 21820 «Дюгонь», является возможность загрузки с больших десантных вертолетоносцев — кораблей-доков типа Mistral или « Лавина ».
    Как прикажешь тебя понимать ? Саид. Типа сквозная палуба и грузить на проход можно ?
    avt
    1. drunkram Сегодня, 09:11
      как на паромах в крыму
      drunkram
    2. ShadowCat Сегодня, 09:12
      Впихнуть не впихиваемое.
      ShadowCat
      1. винторез Сегодня, 10:01
        Правильно писать "впихнуть невпихуемоё".
        винторез
    3. Владимирец Сегодня, 09:13
      Цитата: avt
      Как прикажешь тебя понимать ? Саид. Типа сквозная палуба и грузить на проход можно ?

      Как хочешь, коллега, так и понимай. Это перспективный катер для перспективного УДК на перспективу. smile
      Владимирец
  2. Uncle Lee Сегодня, 09:11
    Благодаря гидродинамической схеме глиссера с двумя поперечными стреловидными реданами, двумя интегральными скулами в носу, переменной килеватостью на миделе и на транце с системой управляемых инцепторов и водомётным движителям
    -хоть я и изучал теорию устройства корабля, но что бы глобально охватить это- грамотежки не хватило ! wassat
    Uncle Lee
    1. Владимирец Сегодня, 09:15
      Цитата: Uncle Lee
      хоть я и изучал теорию устройства корабля, но что бы глобально охватить это- грамотежки не хватило

      А чтобы Вам стало совсем стыдно за то, что прогуливали занятия, зайдите на первоисточник: "Использующие подобный эффект корабли еще называют «левитирующими»." Вот так, не знали о таких кораблях? smile
      Владимирец
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:21
        Я не прогуливал ТУК, но когда я учился про левитацию не писали даже в фантастических произведениях.
        Я про то, что любят заумные термины вставлять для весомости сказанного. hi
        Uncle Lee
        1. Владимирец Сегодня, 10:07
          Цитата: Uncle Lee
          Я про то, что любят заумные термины вставлять для весомости сказанного.

          Камрад, я же пошутил. hi
          Владимирец
  3. 3officer Сегодня, 09:13
    Логичней было бы сначала построить носители этих мелких катеров(Мистрали Лавины и другие Штормы)а затем уже озаботиться средствами доставки непосредственно на пляж.А то получается бежим впереди парохода request
    3officer
  4. kouldoom Сегодня, 09:15
    Ну надеюсь лет через 5 построят
    kouldoom
    1. shark Сегодня, 10:00
      laughing laughing 5 лет? даже не смешно. Сколько они строили в Калининграде десантный корабль? И то, он был создан по знакомой , еще советской схеме. У тут удк... Не смешно. Лет 7-10. Может ,что и выйдет в единичном экземпляре
      shark
  5. alstr Сегодня, 09:54
    Я вот как то не догоняю, а почему для этого не сделать новый катер на воздушной подушке?
    alstr
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