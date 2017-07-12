Десантные катера проекта А223 для ВМФ РФ
Как сообщает интернет-издание « Известия », ВМФ РФ рассмотрит возможность приобретения десантных катеров проекта А223, разработанных на Зеленодольском заводе.
Они предназначены для переброски военнослужащих и техники на необорудованное побережье как по чистой воде, так и в условиях мелкобитого льда. Их отличием от предшественников, десантных катеров проекта 21820 «Дюгонь», является возможность загрузки с больших десантных вертолетоносцев — кораблей-доков типа Mistral или « Лавина ».
Длина десантного катера А223 составляет – около 35, ширина – около 7, осадка около одного метра. В движение катер приводят два водометных двигателя, позволяющих развивать скорость груженого катера порядка 40 узлов. В зависимости от модификации корабль берет на борт до 150 морских пехотинцев либо от одного до трех танков Т-90, либо от четырех до семи БТР-82А.
Благодаря гидродинамической схеме глиссера с двумя поперечными стреловидными реданами, двумя интегральными скулами в носу, переменной килеватостью на миделе и на транце с системой управляемых инцепторов и водомётным движителям катер проекта А223 обеспечивает рациональное сочетание скорости, мореходности (в 5 баллов), оптимальную топливную экономичность и снижение вертикальных перегрузок на волне.
Они предназначены для переброски военнослужащих и техники на необорудованное побережье как по чистой воде, так и в условиях мелкобитого льда. Их отличием от предшественников, десантных катеров проекта 21820 «Дюгонь», является возможность загрузки с больших десантных вертолетоносцев — кораблей-доков типа Mistral или « Лавина ».
Длина десантного катера А223 составляет – около 35, ширина – около 7, осадка около одного метра. В движение катер приводят два водометных двигателя, позволяющих развивать скорость груженого катера порядка 40 узлов. В зависимости от модификации корабль берет на борт до 150 морских пехотинцев либо от одного до трех танков Т-90, либо от четырех до семи БТР-82А.
Благодаря гидродинамической схеме глиссера с двумя поперечными стреловидными реданами, двумя интегральными скулами в носу, переменной килеватостью на миделе и на транце с системой управляемых инцепторов и водомётным движителям катер проекта А223 обеспечивает рациональное сочетание скорости, мореходности (в 5 баллов), оптимальную топливную экономичность и снижение вертикальных перегрузок на волне.
Использованы фотографии: https://www.business-gazeta.ru/article/84962
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