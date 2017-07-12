10:11 12 июля

ВМФ РФ принял на вооружение тепловую торпеду «Физик-2»

Как сообщает интернет-издание «Известия», на вооружение ВМФ РФ принята модернизированная тепловая торпеда УГСТ «Физик-2», предназначенная для оснащения атомных субмарин «Борей» и «Ясень».

Как утверждается, она превосходит самую современную американскую торпеду Mk48 mod. 7 Spiral. Для неё характерна большая малошумность, скорость (60 узлов) и дальнобойность (10 км). Торпеда способна поразить любые цели — от субмарины до авианосца.

В перспективе она заменит все электрические торпеды в нашем флоте.

— пояснил конструктор торпедного вооружения НИИ «Теплотехники».


ВМФ РФ принял на вооружение тепловую торпеду «Физик-2»


Как утверждает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, ВМС США полностью отказались от электрических торпед.

В настоящее время основной торпедой для ВМС США является тепловая Mk48. Тепловая в данном случае означает, что в движение ее приводит двигатель внутреннего сгорания. Это позволяет добиться больших скоростей и дальности хода. До последнего времени в России просто не существовало ничего подобного, что можно было бы вместить в размер 533-миллиметрового торпедного аппарата.


С его слов, современный торпедный бой для субмарин сравним с «ножевым боем в телефонной будке». Кто первый выстрелил — «ткнул ножом», тот и победил. Характеристики торпеды «Физик-2» позволяют нашим подводникам сделать первый выстрел и гарантированно победить в подводной схватке.

«Физик» наводится на цель при помощи двухканальной головки самонаведения. В ней использована активно-пассивная гидроакустическая система с возможностью опознавания кильватерного следа на расстоянии от 1,2 до 2,5 км и дальностью реагирования неконтактного взрывателя от 2 до 8 м в зависимости от типа и размера цели. При этом изделие может находиться в полностью затопленном водой торпедном аппарате до одного года и оставаться готовым к немедленному применению. Дальность применения торпеды составляет 50 км. Это на 10 км больше, чем у американской Mk48. При этом торпеда несет боевую часть весом в 300 кг, чего вполне достаточно, чтобы потопить фрегат или авианосец противника.

Использованы фотографии: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201609200845-2n9p.htm
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Комментарии 18

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  1. хрыч Сегодня, 09:23
    Раз ТА 533 мм то и Варшавянка может иметь такую прелесть laughing
    хрыч
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Злой543 Сегодня, 09:35
        "Для неё характерна большая малошумность, скорость (60 узлов) и дальнобойность (10 км)." И "Дальность применения торпеды составляет 50 км. "
        Я тут запутался. request
        Злой543
        1. хрыч Сегодня, 09:39
          Цитата: Злой543
          и дальнобойность (10 км)

          Раз предложение следует за:
          Цитата: Злой543
          Как утверждается, она превосходит самую современную американскую торпеду Mk48 mod. 7 Spiral.

          Автор имел в виду превосходит на 10км, что далее по тексту
          Цитата: Злой543
          Дальность применения торпеды составляет 50 км. Это на 10 км больше, чем у американской Mk48.
          Уточняется laughing
          хрыч
      3. Venceremos Сегодня, 09:40
        ВМФ РФ принял на вооружение тепловую торпеду «Физик-2»


        Морочат людям головы. Нет чтоб написать просто : ВМФ РФ принял на вооружение торпеду с тепловой энергоустановкой "Физик-2"
        Venceremos
    2. Vadivak Сегодня, 09:35
      А как не хотели принимать на вооружение тепловую торпеду, кроме того в «Физике» стартовый пороховой заряд, размещенный в камере сгорания, позволяет за короткое время наращивать мощность двигательной установки. Движителем торпеды является уникальный малошумный водомет
      Vadivak
  2. kouldoom Сегодня, 09:23
    Мне интересно а на эсминцы её тоже потом повесят, или она только для подлодок предназначена.
    kouldoom
    1. Meliodous Сегодня, 09:32
      Смотря что на эсминцы поставят. Если пакет, то не влезет, если водопад, то хз, он, если мне правильно помнится, стреляет ракето-торпедами. Так что вряд ли она пойдет на надводные корабли.
      Meliodous
  3. Владимирец Сегодня, 09:31
    "и дальнобойность (10 км)"
    "Дальность применения торпеды составляет 50 км."

    Так сколько? what
    Владимирец
    1. Muvka Сегодня, 09:37
      Полагаю, имелась ввиду разница между нашей торпедой и НАТОвской. Написано просто кривовато. Т.е. наша на 10 км дальнобойнее.
      Muvka
      1. Владимирец Сегодня, 09:48
        Цитата: Muvka
        Написано просто кривовато. Т.е. наша на 10 км дальнобойнее.

        Написано не просто "кривовато", а чрезвычайно коряво. hi
        Владимирец
  4. Удав КАА Сегодня, 09:33
    Админы! ну заведите себе спеца по ВМФ!
    Невозможно одной торпедой (без СБП) потопить авианосец!
    торпеда несет боевую часть весом в 300 кг, чего вполне достаточно, чтобы потопить фрегат или авианосец противника.

    И второе, поправьте пожалуйсту
    Для неё характерна большая малошумность, скорость (60 узлов) и дальнобойность (10 км).

    А так, новость очень! хорошая. Можно сказать, -- долгожданная. good
    Удав КАА
    1. роман66 Сегодня, 10:01
      вот-вот! мне тоже странновато показалось - одной торпедой и авианосец!
      роман66
  5. soroKING Сегодня, 09:34
    а была легенда, что движок на "Запор" был изначально для торпед, правда диаметр... recourse
    пора делать торпеду "Ботаник", "Химик" и "Физрук" wassat
    soroKING
    1. 3officer Сегодня, 09:38
      Цитата: soroKING

      пора делать торпеду "Ботаник", "Химик" и "Физрук" wassat

      С нашим новым "Физиком" сбежать с урока не получится wink
      3officer
      1. soroKING Сегодня, 09:53
        а отпроситься... попи...ть? laughing
        soroKING
    2. Santa Bear Сегодня, 10:06
      Но самая страшная - торпеда со специальной боевой частью "трудовик'
      Santa Bear
  6. Captain Nemo Сегодня, 09:44
    Прекрасный пример, как не надо писать заметки. Хоть бы из "Популярной механики" за июль подробности про "Физик" переписали. Ей-богу, стоит того, что бы почитать
    Captain Nemo
  7. askme Сегодня, 09:57
    При этом торпеда несет боевую часть весом в 300 кг, чего вполне достаточно, чтобы потопить фрегат или авианосец противника.

    Друзья, ну если не знаете матчасть, не пишите чушь. Наше оружие хорошо само по себе и не нуждается во вранье. Так вы только вредите ложью.
    По сути:
    1. Фрегат - да, 300 кг достаточно такой торпеды.
    2. Авианосец типа "Нимитц" такой торпедой из строя не выводится, если только одновременно все рули не заклинит и винты не поотшибает или тротиловый эквивалент БЧ торпеды превышает 500 кг ТНТ. ПТЗ (противоторпедная защита) Нимитцев выдерживает 500 кг ТНТ
    askme
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