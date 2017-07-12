ВМФ РФ принял на вооружение тепловую торпеду «Физик-2»

В перспективе она заменит все электрические торпеды в нашем флоте.

В настоящее время основной торпедой для ВМС США является тепловая Mk48. Тепловая в данном случае означает, что в движение ее приводит двигатель внутреннего сгорания. Это позволяет добиться больших скоростей и дальности хода. До последнего времени в России просто не существовало ничего подобного, что можно было бы вместить в размер 533-миллиметрового торпедного аппарата.

Как сообщает интернет-издание «Известия», на вооружение ВМФ РФ принята модернизированная тепловая торпеда УГСТ «Физик-2», предназначенная для оснащения атомных субмарин «Борей» и «Ясень».Как утверждается, она превосходит самую современную американскую торпеду Mk48 mod. 7 Spiral. Для неё характерна большая малошумность, скорость (60 узлов) и дальнобойность (10 км). Торпеда способна поразить любые цели — от субмарины до авианосца.— пояснил конструктор торпедного вооружения НИИ «Теплотехники».Как утверждает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, ВМС США полностью отказались от электрических торпед.С его слов, современный торпедный бой для субмарин сравним с «ножевым боем в телефонной будке». Кто первый выстрелил — «ткнул ножом», тот и победил. Характеристики торпеды «Физик-2» позволяют нашим подводникам сделать первый выстрел и гарантированно победить в подводной схватке.«Физик» наводится на цель при помощи двухканальной головки самонаведения. В ней использована активно-пассивная гидроакустическая система с возможностью опознавания кильватерного следа на расстоянии от 1,2 до 2,5 км и дальностью реагирования неконтактного взрывателя от 2 до 8 м в зависимости от типа и размера цели. При этом изделие может находиться в полностью затопленном водой торпедном аппарате до одного года и оставаться готовым к немедленному применению. Дальность применения торпеды составляет 50 км. Это на 10 км больше, чем у американской Mk48. При этом торпеда несет боевую часть весом в 300 кг, чего вполне достаточно, чтобы потопить фрегат или авианосец противника.