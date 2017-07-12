10:11 12 июля

Эксперт рассказал, в чем опасность размещения THAAD для России и Китая

США провели успешные испытания систем ПРО THAAD на Аляске. Военный эксперт Владимир Козин разъяснил, в чем, по его мнению, состоит опасность от размещения этих комплексов для России и Китая. Его слова приводит РИА Новости .



Ранее телеканал Fox News сообщил об успешном испытании систем ПРО THAAD, размещенных на Аляске. Согласно информации, система успешно перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.


По словам главы агентства по противоракетной обороне Сэма Гривса, данные системы ПРО «будут защищать страну от реальной и растущей угрозы».

THAAD также разворачивается на территории Южной Кореи. Этот шаг вызывает беспокойство Китая и России. Москва призывает к немедленной отмене размещения комплексов THAAD в регионе.

Как отметил профессор Академии военных наук РФ, военный эксперт Владимир Козин, возможности и численность систем ПРО THAAD способны нарушить стратегическую стабильность вне зависимости от того, где они будут размещены.

Есть два момента. Первый: в пусковые установки оборонительных систем ракет-перехватчиков можно устанавливать наступательные средства. Есть еще одна серьезная сторона: если общее количество оборонительных систем ПРО США превысит количество носителей ракетно-ядерного оружия, скажем, в соотношении два к одному, то у Соединенных Штатов может возникнуть соблазн нанести первый ядерный или высокоточный неядерный удар по стране Х и успешно прикрыться "частоколом" оборонительных ракет. Вот в чем дело. Таким образом, будет нарушена стратегическая стабильность. Чем больше у американцев будет ракет-перехватчиков любого вида и особенно тех, которые призваны выполнять стратегические задачи, тем больше будет опасности для нашей страны. Потому что Америка в этом случае сможет гарантированно перехватить ответный ракетно-ядерный удар. И неважно, где эти ракеты будут размещены: в Южной Корее, на Аляске или в морях-океанах,
сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Использованы фотографии: Flickr / U.S. Missile Defense Agency
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Комментарии 15

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  1. Geisenberg Сегодня, 09:34
    Что-то с трудом верится, что они наставят такой частокол. Более 2000 перехватчиков надо поставить ... Надорвутся.
    Geisenberg
    1. сибиралт Сегодня, 09:40
      Судя по "топорам", выпущенных Штатами по Сирии, слабо верится в эффективность их ПРО. На нынешнем этапе нет такого "частокола" который мог бы гарантированно сдерживать наступательное стратегическое оружие.
      сибиралт
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:41
      Собственно , Владимир Козин сказал то , что до него только ленивый не говорил . request
      bouncyhunter
      1. Partyzan Сегодня, 09:45
        Владимир Козин сказал то , что до него только ленивый не говорил
        пиарится как то надо request
        Partyzan
      2. хрыч Сегодня, 09:53
        Приветствую hi Владимир Козин отстал от времени. Для начала, наша Военная Доктрина не обронительная, как у СССР, не наступательная, как у США, а упреждающая, т.е. видя их приготовления и потуги, мы бьем первые laughing Так наш лидер уже и говорил про халифатчиков, в юности в дворовой возне научили, видимо по соплям попадало wassat
        Цитата: bouncyhunter
        ПРО США превысит количество носителей ракетно-ядерного оружия, скажем, в соотношении два к одному

        Во вторых Козин вообще плохой счетовод laughing надо не ракеты и противоракеты сравнивать, а противоракеты и количество боевых блоков. Если Булава или чего хуже Воевода/Сармат несут по десятке, то и на одну ракету надо десяток противоракет, а по козински так вообще двадцатку wassat Статус 6 им в бухту bully
        хрыч
        1. капрал Сегодня, 09:56
          Цитата: хрыч
          то и на одну ракету надо десяток противоракет, а по козински так вообще двадцатку

          А с ложными целями? wink
          капрал
          1. хрыч Сегодня, 09:58
            Цитата: капрал
            А с ложными целями?

            Вы Козину только не говорите, а то он частокол тхаадный нагородит wassat
            хрыч
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:58
          Доброго дня ! hi Согласен , особенно вот это улыбнуло :
          Цитата: хрыч
          Статус 6 им в бухту

          good
          bouncyhunter
      3. pvv113 Сегодня, 10:00
        Повторение - мать учения
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:02
          Угу , или для тех , до кого не дошло раньше . wassat
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 10:11
            А до некоторых вообще не доходит
            pvv113
  2. капрал Сегодня, 09:35
    .... в соотношении два к одному...... может возникнуть соблазн нанести первый ядерный........ успешно прикрыться "частоколом" оборонительных ракет. Вот в чем дело

    Мужик, да ты почитай наше ВО, тебе местные иксперды на пальцах растолкуют, что наши ракеты уворачиваются от ихних ПРО аки Джеки Чан в "Пьяном мастере". laughing
    А еще профессором военных наук зовешься. wassat
    капрал
    1. iliitchitch Сегодня, 09:45
      Цитата: капрал
      Мужик, да ты почитай наше ВО, тебе местные иксперды на пальцах растолкуют, что наши ракеты уворачиваются от ихних ПРО аки Джеки Чан в "Пьяном мастере".
      А еще профессором военных наук зовешься.


      Троечник он . По последним данным , наши ракеты отстреливаться от супостата умеют , это я вам как ехперт говорю . Но
      - тс-с..
      iliitchitch
  3. Altona Сегодня, 09:43
    Цитата: Geisenberg
    Что-то с трудом верится, что они наставят такой частокол. Более 2000 перехватчиков надо поставить ... Надорвутся.

    -------------------------------
    Военная задача не решается в лоб, в тупую. Для уменьшения носителей со стороны России ведутся благодушные разговоры и переговоры Госдепа США о снижении ядерных потенциалов, а также принимаются "резолюции" Генеральной Ассамблеи ООН со стороны неядерных держав о запрещении ядерного оружия. Хотя даже ребёнку ясно, что ракетно-ядерный щит сегодня-это защита суверенитета страны, подобный щит имеющей.
    Altona
  4. Alexey-74 Сегодня, 09:46
    В возможности THAAD сами военные эксперты в Пентагоне не сильно верят, учитывая возможности современных ракет преодолевать разные системы ПРО. Хотя возможности и качество перехвата ракет еще не ясно, возможно янки рассчитывают именно на количественный показатель........
    Alexey-74
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