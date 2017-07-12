Эксперт рассказал, в чем опасность размещения THAAD для России и Китая
США провели успешные испытания систем ПРО THAAD на Аляске. Военный эксперт Владимир Козин разъяснил, в чем, по его мнению, состоит опасность от размещения этих комплексов для России и Китая. Его слова приводит РИА Новости .
Ранее телеканал Fox News сообщил об успешном испытании систем ПРО THAAD, размещенных на Аляске. Согласно информации, система успешно перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.
По словам главы агентства по противоракетной обороне Сэма Гривса, данные системы ПРО «будут защищать страну от реальной и растущей угрозы».
THAAD также разворачивается на территории Южной Кореи. Этот шаг вызывает беспокойство Китая и России. Москва призывает к немедленной отмене размещения комплексов THAAD в регионе.
Как отметил профессор Академии военных наук РФ, военный эксперт Владимир Козин, возможности и численность систем ПРО THAAD способны нарушить стратегическую стабильность вне зависимости от того, где они будут размещены.
Ранее телеканал Fox News сообщил об успешном испытании систем ПРО THAAD, размещенных на Аляске. Согласно информации, система успешно перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.
По словам главы агентства по противоракетной обороне Сэма Гривса, данные системы ПРО «будут защищать страну от реальной и растущей угрозы».
THAAD также разворачивается на территории Южной Кореи. Этот шаг вызывает беспокойство Китая и России. Москва призывает к немедленной отмене размещения комплексов THAAD в регионе.
Как отметил профессор Академии военных наук РФ, военный эксперт Владимир Козин, возможности и численность систем ПРО THAAD способны нарушить стратегическую стабильность вне зависимости от того, где они будут размещены.
Есть два момента. Первый: в пусковые установки оборонительных систем ракет-перехватчиков можно устанавливать наступательные средства. Есть еще одна серьезная сторона: если общее количество оборонительных систем ПРО США превысит количество носителей ракетно-ядерного оружия, скажем, в соотношении два к одному, то у Соединенных Штатов может возникнуть соблазн нанести первый ядерный или высокоточный неядерный удар по стране Х и успешно прикрыться "частоколом" оборонительных ракет. Вот в чем дело. Таким образом, будет нарушена стратегическая стабильность. Чем больше у американцев будет ракет-перехватчиков любого вида и особенно тех, которые призваны выполнять стратегические задачи, тем больше будет опасности для нашей страны. Потому что Америка в этом случае сможет гарантированно перехватить ответный ракетно-ядерный удар. И неважно, где эти ракеты будут размещены: в Южной Корее, на Аляске или в морях-океанах,сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Использованы фотографии: Flickr / U.S. Missile Defense Agency
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