Эксперт рассказал, в чем опасность размещения THAAD для России и Китая

Есть два момента. Первый: в пусковые установки оборонительных систем ракет-перехватчиков можно устанавливать наступательные средства. Есть еще одна серьезная сторона: если общее количество оборонительных систем ПРО США превысит количество носителей ракетно-ядерного оружия, скажем, в соотношении два к одному, то у Соединенных Штатов может возникнуть соблазн нанести первый ядерный или высокоточный неядерный удар по стране Х и успешно прикрыться "частоколом" оборонительных ракет. Вот в чем дело. Таким образом, будет нарушена стратегическая стабильность. Чем больше у американцев будет ракет-перехватчиков любого вида и особенно тех, которые призваны выполнять стратегические задачи, тем больше будет опасности для нашей страны. Потому что Америка в этом случае сможет гарантированно перехватить ответный ракетно-ядерный удар. И неважно, где эти ракеты будут размещены: в Южной Корее, на Аляске или в морях-океанах,

США провели успешные испытания систем ПРО THAAD на Аляске. Военный эксперт Владимир Козин разъяснил, в чем, по его мнению, состоит опасность от размещения этих комплексов для России и Китая. Его слова приводит РИА Новости Ранее телеканал Fox News сообщил об успешном испытании систем ПРО THAAD, размещенных на Аляске. Согласно информации, система успешно перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.По словам главы агентства по противоракетной обороне Сэма Гривса, данные системы ПРО «будут защищать страну от реальной и растущей угрозы».THAAD также разворачивается на территории Южной Кореи. Этот шаг вызывает беспокойство Китая и России. Москва призывает к немедленной отмене размещения комплексов THAAD в регионе.Как отметил профессор Академии военных наук РФ, военный эксперт Владимир Козин, возможности и численность систем ПРО THAAD способны нарушить стратегическую стабильность вне зависимости от того, где они будут размещены.сказал эксперт в эфире радио Sputnik.