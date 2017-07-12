Сатановский: Санкций не отменят ещё как минимум 30 лет Сегодня, 09:33 Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский о перспективах отмены антироссийских санкций. 0 Евгений Сатановский о ситуации на Ближнем Востоке Мученик за Веру и Отечество Евгений Родионов Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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