10:10 12 июля

Сатановский: Санкций не отменят ещё как минимум 30 лет

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский о перспективах отмены антироссийских санкций.




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Комментарии 4

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  1. Балу Сегодня, 09:41
    Санкции не отменят никогда, пока существует ФША. Будут отменять или забывать о неэффективных и вводить новые. Такова традиционная политика ФША в отношении России-нагнуть...
    Чтобы ФША стали цивилизованным государством, а не гегемоном зла, станок нужно отобрать у ФРС, а ВПК национализировать.
    Балу
  2. Владимирец Сегодня, 09:46
    Что то я не услышал в ролике про 30 лет. request А по сути, нет таких временных рамок вообще, проще сказать, что санкции не отменят пока не изменится глобальная геополитическая ситуация. Те же США довольно легко и быстро санкции вводят, но потом очень долго их отменяют, особенно если они им выгодны, очень долго увязывают их отмену с дополнительными выгодами для себя. Достаточно вспомнить отмену поправки Джексона-Веника через четверть века после фактического исчезновения повода для этой самой поправки и быстрого введения новых санкций на смену этих ограничений, под предлогом "дела Магницкого".
    Владимирец
    1. ruskih Сегодня, 09:58
      4:38 мин hi про 20-30 лет.
      ruskih
      1. Владимирец Сегодня, 10:00
        Цитата: ruskih
        4:38 мин про 20-30 лет.

        Да, спасибо, прослушал. hi
        Владимирец
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