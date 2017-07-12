10:12 12 июля

США поставят Румынии 7 ЗРК Patriot

Согласно информации ТАСС , в министерстве обороны США сообщили о принятии решения о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot Румынии и авиационных ракет Hellfire Нидерландам.

Контракт с Бухарестом, предполагающий отгрузку 7 ЗРК включающих 56 ракет одной модификации и 168 - другой, оценивается в 3,9 млрд. долл., с Амстердамом - в 34 млн. долл. (70 ракет Hellfire в дополнение к уже запрошенным 180).

Поясняется, что соглашение с Румынией "укрепит внешнюю политику и национальную безопасность США, поскольку поможет усилить безопасность союзника по НАТО, являвшегося и продолжающегося являться фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе". Эта сделка "поддержит потребности Румынии в сфере самообороны, а также <...> цели НАТО", но не изменит баланс сил в регионе.


Румыния будет использовать систему Patriot для укрепления национальной обороны и сдерживания региональных угроз.




ЗРК Patriot применяется для защиты крупных административно-промышленных центров, военно-воздушных и военно-морских баз от всех современных средств воздушного нападения в условиях сильного радиоэлектронного противодействия со стороны противника.


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Комментарии 14

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  1. Дуплет Сегодня, 09:38
    Обкладывают по полной программе...
    Дуплет
    1. Злой543 Сегодня, 10:11
      Вопрос 1: зачем они Румынии?
      Вопрос 2:на какие шишы?
      Злой543
  2. kouldoom Сегодня, 09:41
    У меня такое ощущение что они хотят туда всё своё про переместить.
    kouldoom
    1. Partyzan Сегодня, 09:49
      хотят туда всё своё про переместить.
      больше всего хотят денех laughing
      Partyzan
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:56
        Цитата: Partyzan
        больше всего хотят денех

        Так они их всегда хотят , но как красиво прячут это желание под формулировкой :
        укрепит внешнюю политику и национальную безопасность США, поскольку поможет усилить безопасность союзника по НАТО, являвшегося и продолжающегося являться фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе

        Вроде как и денюх срубили , и собственную безопасность укрепили . Два-в-одном !
        bouncyhunter
        1. Partyzan Сегодня, 09:59
          Два-в-одном !
          это называется - правильная маркетинговая стратегия laughing
          Partyzan
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:01
            В этом матрасы знатно поднаторели ...
            bouncyhunter
            1. Partyzan Сегодня, 10:03
              В этом матрасы знатно поднаторели .

              так учились на этом
              Partyzan
          2. cniza Сегодня, 10:02
            Там миллион и один вопрос , если как полякам тогда это будет лет через 10 , но это не значит, что мы должны быть спокойны.
            cniza
            1. Partyzan Сегодня, 10:05
              что мы должны быть спокойны.
              надо к границе польши какую нибудь страшилку поставить laughing
              Partyzan
              1. cniza Сегодня, 10:08
                У нас есть "авианосец" - Калининградская область , этого достаточно.
                cniza
                1. Partyzan Сегодня, 10:11
                  "авианосец" - Калининградская область
                  так надо его укомплектовать по полной программе soldier
                  Partyzan
  3. Paranoid50 Сегодня, 09:55
    Ну и ладушки... Если,что,пусть ромалы не ноют... когда перед очередным табором закроет ворота какой-нибудь постапокалиптический город. wassat
    Paranoid50
  4. Aleksandr_2 Сегодня, 10:04
    пора бы и ту-22м3 в крым подогнать.........чтобы на крымском пляже комфортнее загорать
    Aleksandr_2
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