США поставят Румынии 7 ЗРК Patriot
Согласно информации ТАСС , в министерстве обороны США сообщили о принятии решения о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot Румынии и авиационных ракет Hellfire Нидерландам.
Контракт с Бухарестом, предполагающий отгрузку 7 ЗРК включающих 56 ракет одной модификации и 168 - другой, оценивается в 3,9 млрд. долл., с Амстердамом - в 34 млн. долл. (70 ракет Hellfire в дополнение к уже запрошенным 180).
Поясняется, что соглашение с Румынией "укрепит внешнюю политику и национальную безопасность США, поскольку поможет усилить безопасность союзника по НАТО, являвшегося и продолжающегося являться фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе". Эта сделка "поддержит потребности Румынии в сфере самообороны, а также <...> цели НАТО", но не изменит баланс сил в регионе.
ЗРК Patriot применяется для защиты крупных административно-промышленных центров, военно-воздушных и военно-морских баз от всех современных средств воздушного нападения в условиях сильного радиоэлектронного противодействия со стороны противника.
Контракт с Бухарестом, предполагающий отгрузку 7 ЗРК включающих 56 ракет одной модификации и 168 - другой, оценивается в 3,9 млрд. долл., с Амстердамом - в 34 млн. долл. (70 ракет Hellfire в дополнение к уже запрошенным 180).
Поясняется, что соглашение с Румынией "укрепит внешнюю политику и национальную безопасность США, поскольку поможет усилить безопасность союзника по НАТО, являвшегося и продолжающегося являться фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе". Эта сделка "поддержит потребности Румынии в сфере самообороны, а также <...> цели НАТО", но не изменит баланс сил в регионе.
Румыния будет использовать систему Patriot для укрепления национальной обороны и сдерживания региональных угроз.
ЗРК Patriot применяется для защиты крупных административно-промышленных центров, военно-воздушных и военно-морских баз от всех современных средств воздушного нападения в условиях сильного радиоэлектронного противодействия со стороны противника.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти