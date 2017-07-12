Президент Молдовы: «Не надо нам здесь НАТО»
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что без стратегического партнерства с Россией его страна не решит экономических, политических и социальных проблем, передает Интерфакс-АВН .
По словам президента, подавляющее большинство граждан Молдовы хотят дружить с Россией, но парламентское большинство – люди с антироссийскими, проевропейскими взглядами.
Не надо нам здесь НАТО, не надо антироссийскую риторику. Мы будем дружить стратегически с Россией, как это было всегда. Потому что без этого мы не сможем решить очень много проблем – экономических, политических, социальных – если у нас не будет стратегического партнерства с Россией,заявил Додон в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По словам президента, подавляющее большинство граждан Молдовы хотят дружить с Россией, но парламентское большинство – люди с антироссийскими, проевропейскими взглядами.
Мы начали возвращать политическую, социальную справедливость, потому что большинство граждан не хотят воевать с Россией. Мы не говорим о том, чтобы с кем то объединяться. У нас свои национальные интересы, мы должны дружить со всеми. Но антироссийскими мы точно не будем,подчеркнул Додон.
Антизападными – по некоторым позициям будем. Например, сексуальные меньшинства настаивают на гей-парадах, гей-маршах... Вы знаете, это не пройдет. Мы православные, один из самых высоких уровней православия из всех стран,добавил он.
Использованы фотографии: http://a-tv.md
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