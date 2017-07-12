10:11 12 июля

Президент Молдовы: «Не надо нам здесь НАТО»

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что без стратегического партнерства с Россией его страна не решит экономических, политических и социальных проблем, передает Интерфакс-АВН .

Президент Молдовы: «Не надо нам здесь НАТО»


Не надо нам здесь НАТО, не надо антироссийскую риторику. Мы будем дружить стратегически с Россией, как это было всегда. Потому что без этого мы не сможем решить очень много проблем – экономических, политических, социальных – если у нас не будет стратегического партнерства с Россией,
заявил Додон в интервью телеканалу «Беларусь 1».


По словам президента, подавляющее большинство граждан Молдовы хотят дружить с Россией, но парламентское большинство – люди с антироссийскими, проевропейскими взглядами.

Мы начали возвращать политическую, социальную справедливость, потому что большинство граждан не хотят воевать с Россией. Мы не говорим о том, чтобы с кем то объединяться. У нас свои национальные интересы, мы должны дружить со всеми. Но антироссийскими мы точно не будем,
подчеркнул Додон.

Антизападными – по некоторым позициям будем. Например, сексуальные меньшинства настаивают на гей-парадах, гей-маршах... Вы знаете, это не пройдет. Мы православные, один из самых высоких уровней православия из всех стран,
добавил он.

Использованы фотографии: http://a-tv.md
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Комментарии 5

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:04
    Может это проплаченное западом парламентское большинство в тайгу на лесоповал .
    Spartanez300
    1. Владимирец Сегодня, 10:09
      Цитата: Spartanez300
      Может это парламентское большинство в тайгу на лесоповал .

      Да что это за мода всякий сброд в наши заповедные леса тащить?! no
      Владимирец
      1. cniza Сегодня, 10:11
        Всех их выслать в светош демократии - США , пусть там демонстрируют...
        cniza
  2. НЕКСУС Сегодня, 10:05
    Пока нет большинства социалистов в парламенте,эти заявления пока мало чего стоят,не имея поддержки парламента. Но посыл сам абсолютно верный.
    НЕКСУС
  3. Копчёный Сегодня, 10:09
    Президенты приходят и уходят, а олигархические круги не меняются.
    Копчёный
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