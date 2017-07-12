Президент Молдовы: «Не надо нам здесь НАТО»

Не надо нам здесь НАТО, не надо антироссийскую риторику. Мы будем дружить стратегически с Россией, как это было всегда. Потому что без этого мы не сможем решить очень много проблем – экономических, политических, социальных – если у нас не будет стратегического партнерства с Россией,

Мы начали возвращать политическую, социальную справедливость, потому что большинство граждан не хотят воевать с Россией. Мы не говорим о том, чтобы с кем то объединяться. У нас свои национальные интересы, мы должны дружить со всеми. Но антироссийскими мы точно не будем,

Антизападными – по некоторым позициям будем. Например, сексуальные меньшинства настаивают на гей-парадах, гей-маршах... Вы знаете, это не пройдет. Мы православные, один из самых высоких уровней православия из всех стран,