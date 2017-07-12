15:04 12 июля

Китай приступил к переброске техники в РФ для участия в Армейских играх

НОАК приступила к переброске в Россию техники и снаряжения, необходимых для участия в Армейских международных играх – 2017, передает РИА Новости сообщение китайского оборонного ведомства.

Китай приступил к переброске техники в РФ для участия в Армейских играх


В НОАК заявили, что переброска необходимого оборудования с пограничного пункта в Маньчжурии по железной дороге в Россию началась еще 8 июля.


Агентство напоминает, что Армейские игры в этом году пройдут с 29-го июля по 12 августа. В них намерены принять участие военнослужащие из 28 стран. Еще 7 стран направят на игры своих наблюдателей.

Военные специалисты покажут свое мастерство в 28-ми дисциплинах.

Соревнования пройдут не только в России, но и в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае. В этом году в список дисциплин вошли пять новых конкурсных испытаний.

Использованы фотографии: http://arsenal-otechestva.ru
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Комментарии 11

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  1. soroKING Сегодня, 11:38
    с38го по 49е тяптяпбря wassat
    soroKING
    1. Venceremos Сегодня, 11:48
      Цитата: soroKING
      с38го по 49е тяптяпбря wassat

      В начале не понял вашего сарказма,но прочёл внимательней статью и вот :

      Агентство напоминает, что Армейские игры в этом году пройдут с 29-го по 12 августа(!!!). fellow wassat laughing
      Venceremos
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:59
        Не помню кто из юмористов что-то похожее говорил : "35-ое мая - месяц май , но уже немножечко июнь." lol
        bouncyhunter
        1. Venceremos Сегодня, 12:02
          Цитата: bouncyhunter
          Не помню кто из юмористов что-то похожее говорил : "35-ое мая - месяц май , но уже немножечко июнь."

          А мне,это "с 29го по 12е августа" напомнило "обратный отчёт"...
          "29;28;27-12"
          Venceremos
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:07
            Страшно представить что будет с западными "партнёрами" , когда отсчёт до нуля дойдёт ... belay
            bouncyhunter
    2. АВП 518 Сегодня, 11:49
      С 1 по 15 августа в Муроме проходили международные армейские игры «Открытая вода». Команды из 14 стран мира соревновались в ряде дисциплин, в том числе в танковом биатлоне, преодолении водных преград, десантировании и т.д. В состязаниях принимали участие и китайские военные, причем не без успеха. Как выяснилось в ходе игр, лучшие артиллеристы служат именно в КНР, а вот танкисты из «поднебесной» уступают нашим.

      Однако китайская делегация отличилась не только этим. Оказывается, после закрытия игр из военного грузовика, принадлежащего Министерству обороны Китая, неизвестные украли золотые украшения, а также 17 ящиков водки. Об этом сегодня со ссылкой на правоохранительные органы сообщил портал Lifenews. Пропажа обнаружилась лишь во время погрузки военной техники на железнодорожном вокзале. Около двух десятков ящиков водки военные из КНР купили «в качестве сувениров из России». Обстоятельства кражи сейчас уточняются.

      — Машина находилась на платформе железнодорожного состава, когда неизвестные злоумышленники похитили груз. Причем в это время в самом грузовике находился водитель, — цитирует источник в правоохранительных органах Lifenews. — В настоящий момент похититель пока не установлен. Станция была открыта при погрузке, и на ней мог находиться любой желающий.
      Для проведения следственных мероприятий китайской делегации пришлось задержаться. Сейчас с иностранными военными работают сотрудники муромской полиции. А пока 45 единиц техники из КНР находятся на вокзале древнего города. Китайские солдаты, очевидно, сильно опечалились из-за пропажи русской водки. Теперь от посещения Владимирской области у них, видимо, не останется никакой памяти.
      АВП 518
  2. ВВМ Сегодня, 11:45
    Сейчас некоторые соседи решат что Китай на нас напал
    ВВМ
    1. Venceremos Сегодня, 11:54
      Цитата: ВВМ
      Сейчас некоторые соседи решат что Китай на нас напал

      Свершилось ! Наконец открыт Второй Фронт,о котором так грезила Юкрайна yes
      Venceremos
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:54
        Цитата: ВВМ
        некоторые соседи решат что Китай на нас напал

        Дык,само собой... Тем более, что в большинстве "перепостов" фраза "...для участия в армейских играх" где-то потеряется. yes А "напасть" - лишь один вариант, тут для конспирологов и параноиков будет где развернуться... Где-то в восточной европе раздался хруст сжимаемых полушарий...
        Paranoid50
  3. anjey Сегодня, 11:48
    всегда бы встречатся на спортивных полигонах а не на поле боя...
    anjey
  4. soroKING Сегодня, 11:58
    вот американский танкист из ЮТюба будет опять топотать...почему я не там!
    soroKING
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