Китай приступил к переброске техники в РФ для участия в Армейских играх
НОАК приступила к переброске в Россию техники и снаряжения, необходимых для участия в Армейских международных играх – 2017, передает РИА Новости сообщение китайского оборонного ведомства.
В НОАК заявили, что переброска необходимого оборудования с пограничного пункта в Маньчжурии по железной дороге в Россию началась еще 8 июля.
Агентство напоминает, что Армейские игры в этом году пройдут с 29-го июля по 12 августа. В них намерены принять участие военнослужащие из 28 стран. Еще 7 стран направят на игры своих наблюдателей.
Военные специалисты покажут свое мастерство в 28-ми дисциплинах.
Соревнования пройдут не только в России, но и в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае. В этом году в список дисциплин вошли пять новых конкурсных испытаний.
В НОАК заявили, что переброска необходимого оборудования с пограничного пункта в Маньчжурии по железной дороге в Россию началась еще 8 июля.
Агентство напоминает, что Армейские игры в этом году пройдут с 29-го июля по 12 августа. В них намерены принять участие военнослужащие из 28 стран. Еще 7 стран направят на игры своих наблюдателей.
Военные специалисты покажут свое мастерство в 28-ми дисциплинах.
Соревнования пройдут не только в России, но и в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае. В этом году в список дисциплин вошли пять новых конкурсных испытаний.
Использованы фотографии: http://arsenal-otechestva.ru
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