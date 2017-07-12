15:03 12 июля

ВЦИОМ: Более 70% россиян следят за событиями на Украине

Всероссийским центром изучения общественного мнения опубликованы итоги обработки данных опроса о том, интересуются ли граждане России украинской темой. Респондентам были заданы вопросы по поводу того, как они оценивают обстановку на Украине, и следят ли за новостями с Украины? При этом результаты сравнивались с результатами аналогичных опросов прошлых лет.

Вопрос №1 был следующим:
Вы лично следите или не следите за политическими событиями, происходящими в настоящее время на Украине?

Ответ: «Да, слежу внимательно» дали 18% опрошенных. Ответ: «Слежу, время от времени» дали 54% респондентов. Не следят за событиями на Украине 28% опрошенных.


Примечательно, что в 2006 году, когда на Украине разворачивалось противостояние между президентом и Верховной радой, интерес был практически таким же: за украинскими событиями следили в общей сложности около 70% опрошенных россиян.

Интересными результатами можно считать ответы опрошенных граждан РФ на вопрос №2, звучавший так
«Охарактеризуйте в двух-трёх словах то, что в настоящее время происходит на Украине?» Можно было давать тройной ответ.

Наибольший процент (37%) набрали ответы такого типа: «Бардак, анархия, беззаконие, бандитизм». На втором месте по популярности ответы «Гражданская война/война» (19%). Среди популярных ответов и такие как «госпереворот, борьба за власть, геноцид, убийство мирных жителей». Затруднились ответить 10% опрошенных. 1% дали ответ: «На Украине всё хорошо».

ВЦИОМ: Более 70% россиян следят за событиями на Украине


61% респондентов заявили, что отношения между Украиной и России либо напряжённые, либо враждебные. При этом 52% россиян уверены, что ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Обратное мнение лишь у 5% высказавшихся.

Использованы фотографии: Russobalt.org
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Комментарии 17

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  1. сибиралт Сегодня, 12:00
    Сколько в России русских, столько и следят за событиями вна Украине. Так что, ВЦИОМ ничего нового не открыл.
    сибиралт
    1. НасРать Сегодня, 12:09
      По большому счету....уже практически не слежу за событиями на Украине...Искренне жаль, что Донбасс страдает.. А так - плевать на Украину, хоть и родственники под Киевом живут - сами скакали, получите результат.
      Наши СМИ практически обхожу стороной, а гадюшные дебаты в прайм-тайм просто достали - кто их смотрит??? Руководите телеканалов - просьба прекратите эти дебаты - они достали уже!!
      НасРать
      1. Татьяна Сегодня, 12:45
        Следить за Украиной надо в интересах собственной национальной безопасности РФ.

        Это, как с собакой соседа!
        Было бы смешно и опасно для граждан, например, выходя на улицу по своим делам из собственного дома, не обращать при этом внимания на собаку соседа - на привязи его агрессивный и злой пёс или уже нет! и где этот его пёс уже находится! Может он стоит уже у вашей калитки?!
        Татьяна
        1. НасРать Сегодня, 13:26
          Цитата: Татьяна
          Следить за Украиной надо в интересах собственной национальной безопасности РФ.


          У нас есть кому следить...их учили этому + они за это ещё и денег получают. hi
          НасРать
  2. RASKAT Сегодня, 12:02
    -----Мы не рабы----
    А кто вы? Шайка не пойми кого скинула законного президента, чуть не убила бывшего премьера. И теперь доит вас именно как рабов. Города и улицы называет как им захочется, задрав тарифы в несколько раз, гривна как и экономика в целом рухнула практически на преддефолтный уровень и т д. Плюют с высоких трибун в лица ваших отцов и дедов и во все советское прошлое, запрещают говорить на родном языке, всех несогласных кого в тюрьму кому пулю, а вы все покорно терпите, кто же вы после этого, если не рабы?
    RASKAT
  3. Копчёный Сегодня, 12:10
    Ну, во-первых как не следить, родня всё таки, мать её.
    Во-вторых, не следить не дадут СМИ.
    Как то так.
    Копчёный
    1. Venceremos Сегодня, 12:29
      Цитата: Копчёный
      Во-вторых, не следить не дадут СМИ.

      Не дадут. Вы правы.
      Но акценты ,в данный момент более смещены на происходящее в САР...
      Venceremos
    2. ranger Сегодня, 12:30
      Цитата: Копчёный
      не следить не дадут СМИ.
      Как то так.

      Именно так, поскольку если не писать об Украине, то пришлось бы освещать жизнь в собственной стране где серьезных проблем тоже выше крыши. Иначе откуда бы свыше миллиона звонков Президенту на "прямую линию" для решения не только серьезных, но и элементарных вопросов...
      Только вот дозвониться могут не все и и что им остается делать со своим нерешенными проблемами? Следить что происходит на Украине и за судьбу мирных жителей в Сирии и Ираке переживать и "нету других забот"? Как тут не вспомнить анекдот про Гондурас.... wink
      ranger
      1. Копчёный Сегодня, 12:34
        Не знаю как Вы, но я как видел новости о собственной стране так и вижу. Просто если раньше их преподносили как караул-караул, теперь более спокойно.
        Копчёный
        1. 30 вис Сегодня, 13:15
          Жалобщиков- нытиков множество . Намного меньше налогоплательщиков .. Почему я . мои дети ,жена о огромное множество людей работаем - платим исправно налоги, а бесплатным образованием ,медициной , выплатами на детей , субсидиями на ЖКХ и прочими социальными деньгами пользуются все ? Не отдаёшь подоходный налог социуму-государству не имеешь прав гражданина страны . И точка ! Хватит плодить хитрож...х !
          30 вис
  4. den-protector Сегодня, 12:12
    Следят еще и потому, что наши независимые псевдоСМИ нам настойчиво впаривают, типа, смотрите, у нас в России есть некоторые проблемы, но на Украине-то еще хуже. И если не хотите, как на Украине или в Сирии, то надо сплотиться вокруг действующей власти. Она, родимая, защитит и не допустит. Естественно, что войны или майдана никто не хочет. Поэтому люди пока терпят в России буржуйский беспредел, что не было бы хуже.
    den-protector
    1. ranger Сегодня, 12:38
      [quote=den-protector]И если не хотите, как на Украине или в Сирии, то надо сплотиться вокруг действующей власти. Она, родимая, защитит и не допустит.[/quote]
      А если еще сравнить с тем, что происходит , например, в Зимбабве, то на нашу родимую власть, на благодетелей наших, вообще молиться надо.... good
      ranger
      1. капрал Сегодня, 12:46
        Цитата: ranger
        если еще сравнить с тем, что происходит , например, в Зимбабве, то на нашу родимую власть, на благодетелей наших, вообще молиться надо.

        Вот блин, сейчас подашь идею, и будет нам всем потом "счастье" wassat
        капрал
  5. Ferdinant Сегодня, 12:18
    Интересно же,что там
    Ferdinant
  6. spirit Сегодня, 13:12
    Если Смотреть Телевизор ,то создаться ощущение что ты живешь как раз таки на Украине и граничишь с Сирией . А что там у Нас в России ? как говориться не Ваше дело))
    spirit
  7. LUCKY777 Сегодня, 13:23
    Глупо не учится на чужих ошибках, к тому-же бесплатный цирк. Научились от них зелёнкой поливать придурков своих (в/на Украине, куда не плесни попадёшь в шизика) Гей-парад посмотреть в конце концов, у нас то не разрешают, придуркам по улицам толпами ходить. Ну и если честно, с нетерпением жду очередного майдана, у нас то скучно, тишина и порядок, работа, зарплата вовремя, тоска ...
    LUCKY777
  8. винипух Сегодня, 14:05
    Просто в основном украинские, зарубежные новости по каналам, газетам. Поэтому и "следят" .
    Чтобы скрыть свои проблемы и не обсуждать их. Дурят голову людям.
    винипух
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