ВЦИОМ: Более 70% россиян следят за событиями на Украине
Всероссийским центром изучения общественного мнения опубликованы итоги обработки данных опроса о том, интересуются ли граждане России украинской темой. Респондентам были заданы вопросы по поводу того, как они оценивают обстановку на Украине, и следят ли за новостями с Украины? При этом результаты сравнивались с результатами аналогичных опросов прошлых лет.
Вопрос №1 был следующим:
Вы лично следите или не следите за политическими событиями, происходящими в настоящее время на Украине?
Ответ: «Да, слежу внимательно» дали 18% опрошенных. Ответ: «Слежу, время от времени» дали 54% респондентов. Не следят за событиями на Украине 28% опрошенных.
Примечательно, что в 2006 году, когда на Украине разворачивалось противостояние между президентом и Верховной радой, интерес был практически таким же: за украинскими событиями следили в общей сложности около 70% опрошенных россиян.
Интересными результатами можно считать ответы опрошенных граждан РФ на вопрос №2, звучавший так
«Охарактеризуйте в двух-трёх словах то, что в настоящее время происходит на Украине?» Можно было давать тройной ответ.
Наибольший процент (37%) набрали ответы такого типа: «Бардак, анархия, беззаконие, бандитизм». На втором месте по популярности ответы «Гражданская война/война» (19%). Среди популярных ответов и такие как «госпереворот, борьба за власть, геноцид, убийство мирных жителей». Затруднились ответить 10% опрошенных. 1% дали ответ: «На Украине всё хорошо».
61% респондентов заявили, что отношения между Украиной и России либо напряжённые, либо враждебные. При этом 52% россиян уверены, что ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Обратное мнение лишь у 5% высказавшихся.
Вопрос №1 был следующим:
Вы лично следите или не следите за политическими событиями, происходящими в настоящее время на Украине?
Ответ: «Да, слежу внимательно» дали 18% опрошенных. Ответ: «Слежу, время от времени» дали 54% респондентов. Не следят за событиями на Украине 28% опрошенных.
Примечательно, что в 2006 году, когда на Украине разворачивалось противостояние между президентом и Верховной радой, интерес был практически таким же: за украинскими событиями следили в общей сложности около 70% опрошенных россиян.
Интересными результатами можно считать ответы опрошенных граждан РФ на вопрос №2, звучавший так
«Охарактеризуйте в двух-трёх словах то, что в настоящее время происходит на Украине?» Можно было давать тройной ответ.
Наибольший процент (37%) набрали ответы такого типа: «Бардак, анархия, беззаконие, бандитизм». На втором месте по популярности ответы «Гражданская война/война» (19%). Среди популярных ответов и такие как «госпереворот, борьба за власть, геноцид, убийство мирных жителей». Затруднились ответить 10% опрошенных. 1% дали ответ: «На Украине всё хорошо».
61% респондентов заявили, что отношения между Украиной и России либо напряжённые, либо враждебные. При этом 52% россиян уверены, что ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Обратное мнение лишь у 5% высказавшихся.
Использованы фотографии: Russobalt.org
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