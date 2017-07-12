15:03 12 июля

ВКС и ВМФ отслеживают учение Sea Breeze-2017 у берегов Украины

Спутники орбитальной группировки ВКС, а также корабли, самолеты, наземные радиотехнические средства ВМФ РФ ведут наблюдение за ходом американо-украинского учения Sea Breeze-2017 в северо-западной части Черного моря, передает РИА Новости сообщение военного источника в Крыму.

ВКС и ВМФ отслеживают учение Sea Breeze-2017 у берегов Украины


Учение Sea Breeze-2017, стартовавшие в понедельник, проводится в Черном море, Одесской и Николаевской областях; в общей сложности на них представлены 16 государств, задействованы более 30 кораблей, катеров и судов, 29 летательных аппаратов и более 3 тысяч военнослужащих.


Космические аппараты орбитальной группировки космических войск ВКС России и корабли, авиация, береговые радиотехнические средства ВМФ ведут наблюдение за перемещениями участвующих в Sea Breeze-2017 многонациональных сил и войск,
сказал источник.

По его словам, «рядом с районом учений находится средний разведывательный корабль Черноморского флота "Приазовье"».

Корабль соблюдает правила маневрирования и выдерживает допустимую дистанцию. Его средства связи и наблюдения позволяют корректно отслеживать действия участников учений, не мешая их безопасному перемещению в открытом море,
добавил он.

Агентство напоминает, что со стороны США в Sea Breeze участвуют 2 оснащенных системой Aegis боевых корабля – крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, которые в понедельник прибыли в Одессу. Также в маневрах задействованы 4 самолета, в том числе патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon, мобильное инженерное подразделение и морской отряд спецопераций. Всего – около 800 военных моряков и морских пехотинцев ВМС США.

Многосторонние учения Sea Breeze, организаторами которых являются Украина и США, проводятся на Украине с 1997 года на основании Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между двумя странами.

Использованы фотографии: РИА Новости / Денис Петров
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Комментарии 11

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  1. АВП 518 Сегодня, 11:57
    Вот это новость! А что не должны были отслеживать?
    АВП 518
    1. Partyzan Сегодня, 12:00
      Космические аппараты орбитальной группировки космических войск ВКС России и корабли, авиация, береговые радиотехнические средства ВМФ ведут наблюдение за перемещениями участвующих в Sea Breeze-2017 многонациональных сил и войск,
      а облеты будут? laughing
      Partyzan
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:04
        Цитата: Partyzan
        а облеты будут?

        Да фиг с ними , с облётами ! Жалобы в Совбез ООН на Россию в стиле "а чиво они за нами подсматривают ?" от организаторов и участников учений будут ? lol
        bouncyhunter
        1. Partyzan Сегодня, 12:08
          опыт у них уже имеется laughing
          Пентагон выступил с крайне эмоциональным заявлением, обвинив Россию в нарушении собственных традиций и международных договоров. Упомянуто было, что экипаж "Дональда Кука" после встречи с бомбардировщиком деморализован, в ряде СМИ появилась информация, что 27 американских моряков написали рапорты об увольнении с флота. Что же так напугало экипаж эсминца?
          Partyzan
      2. сибиралт Сегодня, 12:12
        Меморандум понятно. Но от кого США там кого охраняют, если там все уже им принадлежит? belay
        сибиралт
        1. Partyzan Сегодня, 12:16
          а нехай видют кто тут хозяин
          Partyzan
    2. Удав КАА Сегодня, 12:23
      Цитата: АВП 518
      Вот это новость!

      Неприятная, прямо скажем, для нас новость....
      Но янкесы сильно опоздали...КРЫМ вернулся в Россию, а вместе с этим кончились хотелки амеров насчет своих баз в Крыму...
      Остальное все -- игра на публику и демонстрация решимости. солидарности и прочая...демагогия.
      Удав КАА
  2. Толстоевский Сегодня, 12:03
    Отслеживают. В различного рода прицелы
    Толстоевский
  3. 3officer Сегодня, 12:08
    Замечена аномальная миграция стад украинских адмиралов из Киевской в Николаевскую область.Данную активность можно обьяснить увеличением кормовой базы из за океана и банальным сезонным гоном wassat
    3officer
  4. iliitchitch Сегодня, 12:30
    А хорошо Темнейший им планы обломал в 2014-м . Сейчас бы уже в Чёрном море , как дома в кармане пальто шарились бы , декаденты .
    А тут :"Ничё , если мы тут с краешку в войнушку поиграем ?" . Ну , пошевели винтами , только очень осторожно . Тут у нас дизельные осьминоги , зубастые весьма , ёлки-палки , понимаешь ли , дремлют под водой .
    Скоро этот укрокурятник фашистский рухнет , и с си никаких бризов больше не будет , потому как болгары с румынами им нафиг не упёрлись с этой стороны .
    iliitchitch
  5. alexleony Сегодня, 14:06
    Ещё не утопили там какую посудину?
    alexleony
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