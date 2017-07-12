ВКС и ВМФ отслеживают учение Sea Breeze-2017 у берегов Украины
Спутники орбитальной группировки ВКС, а также корабли, самолеты, наземные радиотехнические средства ВМФ РФ ведут наблюдение за ходом американо-украинского учения Sea Breeze-2017 в северо-западной части Черного моря, передает РИА Новости сообщение военного источника в Крыму.
Учение Sea Breeze-2017, стартовавшие в понедельник, проводится в Черном море, Одесской и Николаевской областях; в общей сложности на них представлены 16 государств, задействованы более 30 кораблей, катеров и судов, 29 летательных аппаратов и более 3 тысяч военнослужащих.
По его словам, «рядом с районом учений находится средний разведывательный корабль Черноморского флота "Приазовье"».
Агентство напоминает, что со стороны США в Sea Breeze участвуют 2 оснащенных системой Aegis боевых корабля – крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, которые в понедельник прибыли в Одессу. Также в маневрах задействованы 4 самолета, в том числе патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon, мобильное инженерное подразделение и морской отряд спецопераций. Всего – около 800 военных моряков и морских пехотинцев ВМС США.
Многосторонние учения Sea Breeze, организаторами которых являются Украина и США, проводятся на Украине с 1997 года на основании Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между двумя странами.
Учение Sea Breeze-2017, стартовавшие в понедельник, проводится в Черном море, Одесской и Николаевской областях; в общей сложности на них представлены 16 государств, задействованы более 30 кораблей, катеров и судов, 29 летательных аппаратов и более 3 тысяч военнослужащих.
Космические аппараты орбитальной группировки космических войск ВКС России и корабли, авиация, береговые радиотехнические средства ВМФ ведут наблюдение за перемещениями участвующих в Sea Breeze-2017 многонациональных сил и войск,сказал источник.
По его словам, «рядом с районом учений находится средний разведывательный корабль Черноморского флота "Приазовье"».
Корабль соблюдает правила маневрирования и выдерживает допустимую дистанцию. Его средства связи и наблюдения позволяют корректно отслеживать действия участников учений, не мешая их безопасному перемещению в открытом море,добавил он.
Агентство напоминает, что со стороны США в Sea Breeze участвуют 2 оснащенных системой Aegis боевых корабля – крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, которые в понедельник прибыли в Одессу. Также в маневрах задействованы 4 самолета, в том числе патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon, мобильное инженерное подразделение и морской отряд спецопераций. Всего – около 800 военных моряков и морских пехотинцев ВМС США.
Многосторонние учения Sea Breeze, организаторами которых являются Украина и США, проводятся на Украине с 1997 года на основании Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между двумя странами.
Использованы фотографии: РИА Новости / Денис Петров
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