ВКС и ВМФ отслеживают учение Sea Breeze-2017 у берегов Украины

Космические аппараты орбитальной группировки космических войск ВКС России и корабли, авиация, береговые радиотехнические средства ВМФ ведут наблюдение за перемещениями участвующих в Sea Breeze-2017 многонациональных сил и войск,

Корабль соблюдает правила маневрирования и выдерживает допустимую дистанцию. Его средства связи и наблюдения позволяют корректно отслеживать действия участников учений, не мешая их безопасному перемещению в открытом море,