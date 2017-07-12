15:04 12 июля

Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря

Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в Севастополь после завершения выполнения задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, сообщил начальник отдела информобеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв, передает РИА Новости .

Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и прибыл в Севастополь. Общая продолжительность похода корабля превысила четыре месяца
— сказал он.

На смену "Адмиралу Григоровичу" в состав группировки ВМФ РФ в Средиземном море заступил корабль "Адмирал Эссен" того же типа, он приступил к выполнению задач с 10 июля. Оба фрегата вооружены крылатыми ракетами "Калибр", которыми наносились удары по террористам в Сирии.


Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря


"Адмирал Григорович" - головной фрегат морской зоны проекта 11356, "Адмирал Эссен" - первый серийный.

Корабли этой серии строятся на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Они имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегаты вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК" и/или "Оникс", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также могут нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Ожидается, что третий фрегат серии "Адмирал Макаров" после участия в намеченном на 30 июля в Кронштадте Главном военно-морском параде также отправится в межфлотский переход на Черноморский флот.

В настоящее время на ПСЗ в разных стадиях строительства находятся четвертый и пятый фрегаты этого проекта.

Во время дальнего похода "Адмирал Григорович" наносил удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам "Исламского государства" в Сирии.

Исламское государство* ИГ* - запрещено в России

Использованы фотографии: http://newsradio.in.ua/
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Комментарии 9

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  1. Egorovich Сегодня, 12:28
    "Сделал дело,гуляй смело."Заслужили.
    Egorovich
    1. Spartanez300 Сегодня, 13:37
      Поздравляю с удачным завершением похода и возвращению в родную гавань . soldier
      Spartanez300
  2. RASKAT Сегодня, 12:28
    Наверное как и Эссен перезарядится покурят пару тройку дней на берегу и снова в поход. Да конечно крайне маловато таких и им подобных сторожевиков у нас на флотах, на том же ЧФ еще хотя бы штучки четыре пять, было бы по веселее, а то эти двое умаются туда сюда кататься.
    RASKAT
    1. g1v2 Сегодня, 14:06
      Ну Макарова должны осенью сдать . В следующем году придет наверняка. А вот с второй тройкой , хоть и решили ее похоже для себя достраивать, но ждать придется долго. Не факт, что до 2020 года достроятся и придут.
      g1v2
      1. RASKAT Сегодня, 14:51
        Да уже не достроят максимум Бутакова, Корнилова того еще дольше ждать. На ЧФ да и на всем южном направлении будут выручать Патрульные корабли проекта 22160 (и возможно еще 22800 будут помогать), вот они и будут тянуть лямку, до 20-х годов пять штук успеют поставить в строй. Меня тревожит немного другое 11356 проектировался да и предполагалось его использовать по большому счету на Черном море. И мне кажется из этого и закладывали вооружение корабля. Теперь же когда у нас появилась база в Средиземном уже данного боезапаса маловато. Нам на ЧФ теперь нужны корабли по типу ближе к 22350. Как вот на 11356 формировать боезапас из главного калибра? Допустим пару ракет должны быть по любому противолодочные, а лучше бы конечно четыре. Еще пара противокарабельных лучше то же четыре, Остальные 3М-14 по береговым целям. И как все это уместить в 8 пусковых установок? Или таскать за собой транспорт вооружения постоянно? Плюс для эффективного противодействия современной авиации нужен ЗРК с приличной дальностью, дальность Штиля явно маловата. На 11356 отсутствует буксируемая ГАС. Да и все таки 11356 это чистый сторожевик вот пусть занимается своим прямым делом, зачем навязывать ему не свойственные задачи.
        Да мечтать не вредно, и кораблестроительные мощности в стране играют ключевую роль. Что же будем ждать на ЧФ более мощных кораблей, а может когда нибудь воссоздадим отдельную Средиземноморскую эскадру?
        RASKAT
  3. 3officer Сегодня, 12:32
    Судя по всему ПМТО в Тартусе пока не может обеспечить полноценное береговое обслуживание и поплнение боепитания для кораблей всех типов."Адмирал Эссен" заскочил в Севас буквально на "чайку попить" и снова в Средиземку. soldier
    3officer
  4. МЮД Сегодня, 12:53
    Адмиралы службу несут четко.

    "И вечный бой! Покой нам только снится"
    (А. Блок)
    МЮД
  5. Aleksandr_2 Сегодня, 12:54
    единственные реально боеспособные надводные корабли на весь ВМФ -это 11356....... старички во главе с петей уже не выдерживают,да и вооружение уже устарело.....бесконечные поломки и ремонты........а чтобы без бешеной запарки работать в средиземке -срочно нужен макаров, который уже целый год отирается на балтике по салонам и питерским шоу....... а испытывать новую ракету можно и на черном море в перерывах от боевой службы в средиземке
    Aleksandr_2
    1. Tusv Сегодня, 13:29
      Цитата: Aleksandr_2
      а испытывать новую ракету можно и на черном море в перерывах от боевой службы в средиземке

      Новая ракета, это еще и изменения в БИУСе. То есть открутить уже не нужное и прикрутить то что доктор прописал и чтобы подходило для Григоровича и Эссена. В перерывах между походами это не реально
      Tusv
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