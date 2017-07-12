Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря

Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и прибыл в Севастополь. Общая продолжительность похода корабля превысила четыре месяца

Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в Севастополь после завершения выполнения задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, сообщил начальник отдела информобеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв, передает РИА Новости — сказал он.На смену "Адмиралу Григоровичу" в состав группировки ВМФ РФ в Средиземном море заступил корабль "Адмирал Эссен" того же типа, он приступил к выполнению задач с 10 июля. Оба фрегата вооружены крылатыми ракетами "Калибр", которыми наносились удары по террористам в Сирии."Адмирал Григорович" - головной фрегат морской зоны проекта 11356, "Адмирал Эссен" - первый серийный.Корабли этой серии строятся на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Они имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегаты вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК" и/или "Оникс", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также могут нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).Ожидается, что третий фрегат серии "Адмирал Макаров" после участия в намеченном на 30 июля в Кронштадте Главном военно-морском параде также отправится в межфлотский переход на Черноморский флот.В настоящее время на ПСЗ в разных стадиях строительства находятся четвертый и пятый фрегаты этого проекта.Во время дальнего похода "Адмирал Григорович" наносил удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам "Исламского государства" в Сирии.Исламское государство* ИГ* - запрещено в России