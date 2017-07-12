15:04 12 июля

О приговоре суда в отношении инвалида-колясочника, признанного "виновным в разбое"

Продолжает набирать обороты скандал, связанный с судебным решением в отношении 28-летнего инвалида I группы Антона Мамаева. Мужчина, который в силу атрофии мышц прикован к инвалидному креслу, весящий около 20 кг, был призван виновным в совершении... разбойного нападения на двух здоровых мужчин. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года.

Приговор был вынесен судьёй Тимирязевского суда города Москвы Сергеем Галкиным, который прекрасно знал, что Антон Мамаев без посторонней помощи не может сделать даже шага. При этом судья видел Антона, а потому хотелось бы задать этому представителю 3-й власти: чем он руководствовался, когда выносил свой вердикт?

О приговоре суда в отношении инвалида-колясочника, признанного "виновным в разбое"



После оглашения приговора в отношении Антона Мамаева его отправили в следственный изолятор «Матросская тишина», где даже видавшие виды сотрудники учреждения пришли в полное недоумение в связи с появлением нового осужденного и решением суда.

О сути уголовного дела рассказывает газета «Московский комсомолец» :
Знакомые предложили Мамаеву недорого купить у них мотороллер. Понятное дело, самому инвалиду он был ни к чему, но Антон решил его перепродать, чтобы немного заработать. Сделку оформляли как положено, по договору. Мамаев отдал около 160 тысяч рублей, а продавцы передали сопровождающему Василию (человек, которого семья Мамаевых ранее наняла для ухода за Антоном, - прим. «ВО») транспортное средство. После чего стороны разошлись. А вскоре домой к Мамаевым заявилась полиция — знакомые, продавшие мотороллер, написали заявление о разбое. Антона и Василия обвинили в нападении с целью хищения, да ещё с угрозой применения насилия!


Из показаний свидетелей (материалы дела):
Мамаев угрожал прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес.


Обращает на себя внимание, что «разбой» Мамаев «совершил», по версии суда, в отношении двух крепких мужчин, один из которых прошёл службу в отряде специального назначения.

Дело практически из той же серии, что и дело "пьяного мальчика".

В ситуацию решил вмешаться известный адвокат Анатолий Кучерена. Адвоката цитирует «Интерфакс» :
Этот судебный приговор, который возмутил всё наше общество, обязательно должен быть обжалован в вышестоящей инстанции. Очень надеюсь, что это недоразумение, которое случилось с делом инвалида-колясочника, будет устранено, и вышестоящая судебная инстанция вплоть до Верховного суда отменит этот приговор. Я верю, что судейское сообщество разберется, и в случае, если судья Тимирязевского районного суда Сергей Галкин, вынесший столь неоднозначный приговор, допустил нарушения, даст соответствующую оценку этому.


Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Антон Мамаев переведён из СИЗО в медучреждение.

Совет по правам человека при президенте РФ призвал освободить осужденного Мамаева и дать оценку действиям судьи, вынесшего этот уникальный во всех смыслах приговор.

Использованы фотографии: www.mk.ru
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Комментарии 82

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  1. Partyzan Сегодня, 12:21
    дать оценку действиям судьи, вынесшего этот уникальный во всех смыслах приговор.
    как в анекдоте - Гиви ваше последнее слово - 25 тысяч - не виновен fool
    Partyzan
    1. НасРать Сегодня, 12:25
      Предчувствую обилие комментариев !!
      НасРать
      1. Zibelew Сегодня, 12:40
        То мальчик пьяный,то инвалид-разбойник. Интересно судья когда принимала решение видела вообще в глаза этого инвалида ? Он весит 18 кг. Какой разбой ? Хотя конечно инвалид может быть организатором разбоя, инвалидность тут не помеха . И вообще, как я понял, резонанс пошёл не за то, что инвалида судили, а именно за то, что закрыли.
        Zibelew
        1. bk316 Сегодня, 12:52
          Он весит 18 кг . Какой разбой ?

          Для организации преступного сообщества, хоть террористический направленности, хоть гоп-стопной достаточно 1,5 кг. Понятно почему?
          bk316
          1. Zibelew Сегодня, 13:22
            Зато наш суд самый "гуманный" в мире. Столько бились за выдачу Полонского России. И ради чего? Чтобы выпустить его из зала суда?
            Цитата: bk316
            Пресненский суд Москвы признал виновным предпринимателя Сергея Полонского по делу о хищении свыше 2,6 млрд рублей у дольщиков элитных жилищных комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера» в Москве.
            Однако окончательный вердикт удивил многих. Судья Евгений Найденов зачитал приговор: "Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда".

            Zibelew
            1. g1v2 Сегодня, 14:04
              А вот тут реально хрень. Нельзя мошенничество поощрять. Хоть несколько лет , но отсидеть Полонский должен был. И ущерб возместить обязательно . А так получается очень плохой сигнал всевозможным мошенникам.
              g1v2
              1. midivan Сегодня, 14:19
                Цитата: g1v2
                А вот тут реально хрень. Нельзя мошенничество поощрять. Хоть несколько лет , но отсидеть Полонский должен был.

                Ну вот случайно наткнулся на "дожде" -
                [/quote] — На следующем заседании я расскажу, кто из администрации президента получил бесплатные квартиры в «Золотых ключах». Вот это главная новость!…Вы же знаете, Улюкаев живет у меня в комплексе (компанией-застройщиком ЖК «Золотые ключи-2» является Mirax Group. — Дождь). Что он там делает, как вы думаете? Как он получил квартиру? И еще очень много интересных людей из правительства Медведева? Правительство Медведева должно уйти в полном составе в отставку! На следующем судебном заседании я с номерами квартир, с метражом расскажу, как это было и кто принимал в этом участие.[quote]
                И получается не такая уж и хрень smile
                midivan
            2. midivan Сегодня, 14:08
              Цитата: Zibelew
              Пресненский суд Москвы признал виновным предпринимателя Сергея Полонского по делу о хищении свыше 2,6 млрд рублей

              Вот все это время считал, что Пресненский суд не совсем созвучен с подсудимым, куда больше подходит Полоний yes И кстати сколько там приборов на острове возвел? Очень в тему вышло с нашим самым гуманным laughing
              midivan
        2. ЛукичЪ Сегодня, 13:08
          Цитата: Zibelew
          Какой разбой ?

          тем более дело возбудили через 6 месяцев. "потерпевшие" в один голос говорили о невиновности Мамаева. всё бестолку
          ЛукичЪ
          1. ИванИванов Сегодня, 13:53
            Цитата: ЛукичЪ
            тем более дело возбудили через 6 месяцев. "потерпевшие" в один голос говорили о невиновности Мамаева. всё бестолку

            Судя по видео приятели у него вполне здоровые. разобраться надо почему шум подняли
            ИванИванов
        3. g1v2 Сегодня, 14:01
          А что инвалидность дает индульгенцию на грабеж? Тем более , что из статьи следует, что кроме него был еще вполне крепкий сообщник. И раз он угрожал пристрелить - значит было чем? На курок нажимать может и калясочник. request Тч инвалидность еще не свидетельствует о невиновности или виновности.
          А насчет закрытия. А что с совершеннолетним осужденным делать то? В отеле люкс поселить? Другое дело что наверняка должны быть отдельные камеры для инвалидов . Но сомневаюсь , что такие есть.
          g1v2
        4. Mexovoy Сегодня, 14:03
          С ним было ещё 3 подельника. 1 судили, других не нашли. Если человек инвалид, значит его надо по другим законам судить?
          Мопед отжал с группой лиц? Отжал. Какие ещё могут быть вопросы.
          Mexovoy
      2. KUOLEMA Сегодня, 13:03
        Ну что граждане много еще из вас в оценку раз сидит-значит за дело верит?
        KUOLEMA
      3. Комментарий был удален.
    2. АВП 518 Сегодня, 12:27
      Цитата: Partyzan
      25 тысяч

      Суд удаляется на совещание,через час
      Подсудимый вы признаете себя виновным?
      Нет!
      На нет и суда нет!
      АВП 518
    3. Gogia Сегодня, 13:27
      Судью на мыло!!!! Думаю, что судейское сообьщество должно содрать с ентого "судьи" мантию прямо с трусами. И пустить по Тимерязевской!
      Gogia
      1. Partyzan Сегодня, 13:30
        И пустить по Тимерязевской!
        ви хотите сказать - оттимирязить? hi
        Partyzan
      2. Mexovoy Сегодня, 14:04
        Одни эмоции. Вы на трезвую голову комментарии пишите?
        Mexovoy
        1. Per se. Сегодня, 14:35
          Цитата: Mexovoy
          Одни эмоции. Вы на трезвую голову комментарии пишите?
          Да, очевидно не всё та просто, поначалу тоже ничего, кроме возмущения. Преступление может и инвалид если не провести, то спланировать, быть организатором, заказчиком. Ставить на одну доску "пьяного мальчика" и этот случай, наверное, нельзя. Просто, наше правосудие сильно подорвало к себе доверие, в этом и проблема, но это уже следствия, а причина одна, - бандитский капитализм, где уже ни только воры в законе, но и законы под воров, бандитов и коррупционеров.
          Per se.
  2. максим1987 Сегодня, 12:21
    вчера в новостях говорили что он был с двумя сообщниками и грабили одного, теперь наоборот? request
    максим1987
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 13:24
      Тут безотносительно деяния, его с таким диагнозом в камеру вообще волочь нельзя. МК та еще помойка на самом деле, вывернуть могли как угодно, а то, что он мог быть инициатором разбоя, как писали выше - вполне себе версия.
      Ушлый_башкорт
  3. vch Сегодня, 12:21
    Ну это наш суд.... Самый справедливый суд в мире!! am А все потому, что судьи не несут практически никакой ответственности!! Кроме этого, перед судом было же следствие, прокурорский надзор, государственный обвинитель! Вот если бы всех лиц, причастных к этому делу уволили бы со своих должностей (как минимум), может другие бы задумалиись?
    vch
    1. Partyzan Сегодня, 12:30
      очень гуманный laughing
      Partyzan
    2. Алексей 2016 Сегодня, 13:34
      Вас это удивляет? У нас ген.директора завода укравшего 52 млн.рублей , освободили от уголовной ответственности за сроком давности! Якобы не могли его найти! Хотя это тело постоянно появлялся на заводе, расположенном на территории ЗАТО!!!! Где при въезде проверяют пропуска и стоит охрана!!И ездил он на очень"неприметной"машине с"неприметными "номерами))))
      Алексей 2016
    3. Mexovoy Сегодня, 14:06
      Почем вы защищаете преступника? Из-за слезливой статейки?
      Mexovoy
  4. fzr1000 Сегодня, 12:23
    Тёмная история. Там помимо сопровождающего ещё то ли один , то ли два человека с мамаевым были. Видео показывали по ТВ. Но почему ему домашний арест не сделали, непонятно. Гуманизм нынче не в цене.
    fzr1000
    1. сорок восьмой Сегодня, 12:36
      Пусть темная, пусть то ли один, то ли два. Ну так и судить должны этих то ли одного, то ли двух, не так ли? При чем здесь инвалид ,который в худшем случае мог только угрожать?
      сорок восьмой
    2. капрал Сегодня, 12:42
      Цитата: fzr1000
      Тёмная история.

      Согласен.
      Сталкивался с инвалидами. Так вот, некоторые из них считают, что все окружающие им по жизни должны в силу их ущербности. И ведут себя просто по-скотски в отношении других, а в случае чего прикрываются своей немощностью.
      Вполне допускаю, что
      Цитата: максим1987
      вчера в новостях говорили что он был с двумя сообщниками и грабили одного

      А теперь все внимание перевел на себя, типа смотрите, какой я бедный и несчастный, и вообще не при делах.
      Ну а сердобольные граждане сейчас начнут причитать о вопиющей несправедливости и кретинизме судей,прокуроров и следствия.
      Пуси риот тоже вон визжали, что они примерные девочки - припевочки.

      Короче либеральный вброс про "несчастного" инвалида. Аналог завываний про "ОНИЖЕДЕТИ".
      капрал
  5. _Jack_ Сегодня, 12:25
    Не понял, а причем тут Военное обозрение?
    _Jack_
    1. НасРать Сегодня, 12:26
      Цитата: _Jack_
      Не понял, а причем тут Военное обозрение?


      А как ещё поднять интерес к изданию, как не "громкое дело" ? bully
      НасРать
      1. _Jack_ Сегодня, 12:28
        ну давайте теперь все бульварные новости печатать, тогда и сайт нужно переименовать
        _Jack_
        1. НасРать Сегодня, 12:29
          Цитата: _Jack_
          ну давайте теперь все бульварные новости печатать, тогда и сайт нужно переименовать

          Это Вы мне говорите? Это к админам! К админам, батенька! wassat
          НасРать
    2. san4es Сегодня, 12:35
      Цитата: _Jack_
      Не понял, а причем тут Военное обозрение?

      ...Одним из терпил был спецназовец soldier
      san4es
      1. НасРать Сегодня, 12:38
        Цитата: san4es
        Цитата: _Jack_
        Не понял, а причем тут Военное обозрение?

        ...Одним из терпил был спецназовец soldier

        Вот это поворот в теме !!!!.... angry laughing
        НасРать
        1. Zibelew Сегодня, 12:53
          Цитата: san4es
          Одним из терпил был спецназовец

          Прокурору и судье надо дать орден мужества и звезду героя за проделанную работу по защите спецназа и отечества от опасных инвалидов.
          Zibelew
        2. vovanpain Сегодня, 12:55
          Цитата: НасРать

          ...Одним из терпил был спецназовец
          Вот это поворот в теме !!!!....

          Куда деваться laughing дожились инвалиды спецуру мочат. wassat Дело ясное,что дело темное. request
          vovanpain
  6. АВП 518 Сегодня, 12:25
    Ну это товарищи! У меня цензурных слов нет!
    АВП 518
    1. Muvka Сегодня, 12:31
      А вы все знаете, что там происходило? У него не могло быть оружия или с ним не могло быть других людей?
      Muvka
      1. НасРать Сегодня, 12:35
        Цитата: Muvka
        А вы все знаете, что там происходило? У него не могло быть оружия или с ним не могло быть других людей?

        Так, Дело ни кто не читал... откуда ж им знать! Все верят в написанное "на заборе"! good
        НасРать
  7. Копчёный Сегодня, 12:31
    Запоздала статья. Информации уже достаточно по этому инвалиду.
    Копчёный
  8. nikolaev Сегодня, 12:31
    судью дисквалифицировать с волчьим билетом и осудить по соответствующей статье по всей строгости
    nikolaev
    1. Dym71 Сегодня, 12:59
      Цитата: nikolaev
      осудить по соответствующей статье

      По какой соответствующей?
      Вы думаете, что судья осёл - свою работу не знает, изложенного в статье не ведал или на "сделке века" руки решил погреть? wassat
      Dym71
  9. Копчёный Сегодня, 12:35
    Народ, не возбуждайтесь вот так сразу, поищите информацию, её уже хватает.
    Копчёный
    1. semenoffdima Сегодня, 12:39
      Если не затруднит - можно кратенько, в виде выжимки? В чем там замануха-то?
      semenoffdima
      1. Копчёный Сегодня, 12:41
        При рассмотрении дела судом установлено, что Мамаев и Сероштанов, вступив в предварительный преступный сговор между собой И ДВУМЯ НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ ЛИЦАМИ на разбойное нападение, совместно с соучастниками прибыли на территорию ГСК Дуга , где согласно распределению ролей, обступили двоих потерпевших и не давали им возможности скрыться. Мамаев высказал в адрес одного из потерпевших угрозу применения насилия, а именно: прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес. Для достоверности высказанных угроз, один из соучастников, держа в руках предмет, похожий на пистолет, стал демонстративно передергивать затвор, а Мамаев, в свою очередь, потребовал от потерпевшего передать принадлежащий ему мотороллер стоимостью 160　000 рублей. После того, как молодой человек попытался воспрепятствовать передаче мотороллера, один из соучастников начал угрожать ему избиением цепью. Воспринимая высказанные угрозы как реально исполнимые, потерпевший подчинился, прекратил препятствовать завладению принадлежащим ему мотороллером, Сероштанов взял его и скрылся с места совершения преступления. За ним на автомобиле скрылись Мамаев с соучастниками.
        Через несколько дней Мамаев и Сероштанов, а также двое неустановленных соучастников снова прибыли на территорию ГСК, где в целях документального переоформления похищенного мотороллера в собственность Сероштанова, Мамаев потребовал от потерпевшего передать паспорт технического средства. Потерпевший отказался, тогда Мамаев вновь стал угрожать молодому человеку покалечить и убить, а один из соучастников нанес потерпевшему удар кулаком по лицу, другой схватил за правую руку, стал выламывать ее и толкать потерпевшего к багажнику автомобиля, нанеся при этом металлическим предметом, похожим на нож, удар в область правого предплечья. Злоумышленники вынудили потерпевшего передать им ПТС на мотороллер и, продолжая угрожать убить, отрезать уши, выколоть глаза и пристрелить , заставили заключить договор купли-продажи мотороллера с Сероштановым В.А., не заплатив при этом денег.
        Как установлено судом 1 инстанции, вина в совершении преступления нашла свое подтверждение доказательствами, а именно: показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, а также просмотренной и оцененной судом видеозаписью с камер видеонаблюдения, установленных в ГСК Дуга .
        При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимых и роль каждого при совершении преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и назначил наказание в пределах санкции, предусмотренной ч. 2 ст. 162 УК РФ, в виде лишения свободы.
        Как указано судов в приговоре, при назначении Антону Мамаеву наказания в виде реального лишения свободы, суд принял во внимание, что сообщенное им заболевание не включено в Перечень заболеваний, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ и Министерства юстиции от 09 августа 2001 года 311/242.
        Копчёный
        1. АВП 518 Сегодня, 12:54
          Цитата: Копчёный
          Через несколько дней Мамаев и Сероштанов, а также двое неустановленных соучастников снова прибыли на территорию ГСК, где в целях документального переоформления похищенного мотороллера в собственность Сероштанова, Мамаев потребовал от потерпевшего передать паспорт технического средства. Потерпевший отказался, тогда Мамаев вновь стал угрожать молодому человеку покалечить и убить, а один из соучастников нанес потерпевшему удар кулаком по лицу,

          Тут что то не стыкуется.Потерпевшего поимели раз,и он как овца на заклании прется за добавкой! Мазахизм какой то!
          АВП 518
          1. Копчёный Сегодня, 13:00
            Это ещё что. Со слов инвалида, он потерпевшим не раз одалживал денежные суммы, которые ему не вернули.
            Копчёный
        2. Толстоевский Сегодня, 12:56
          сидеть ему не пересидеть
          Толстоевский
          1. Monster_Fat Сегодня, 14:05
            С инвалидами вообще мутная история. Помню как в начале 2000-х один мой коллега жаловался, что к его матери-инвалиду I группы каким-то образом втерлись в доверие и подали документы на опеку настоящие уголовники, причем даже смогли обвинить этого моего коллегу в том, что он дескать, недостаточно содержит свою мать и они уже якобы потратили на ее содержание огромную сумму и требуют компенсации и она уже отписала им за услуги свою квартиру. С огромным трудом, потратив кучу денег и средств, мой коллега смог выкрутиться из этой ситуации. Причем, во время всей этой истории выяснилось, что эта группа лиц занимается уже давно подобной "благотворительностью". Возможно и тут та же история-"благотворители-опекуны" хотели провернуть какое-то дельце под прикрытием "опеки", да что-то у них не срослось между собой....
            Monster_Fat
  10. Копчёный Сегодня, 12:42
    Вроде нормальный ресурс, но сцука Вы тоже пытаетесь как хохлам отключить критическое мышление?!!!
    Копчёный
    1. Dym71 Сегодня, 13:08
      Цитата: Копчёный
      Вроде нормальный ресурс, но сцука Вы тоже пытаетесь как хохлам отключить критическое мышление?!!!

      Специально для Вас и Вашего критического мышления! wink
      Dym71
      1. Копчёный Сегодня, 13:10
        А здесь даже мнения нету, тут тупо полной информации нет. Типа как сейчас принято говорить "фейк-ньюз"
        Копчёный
        1. Dym71 Сегодня, 13:46
          Цитата: Копчёный
          А здесь даже мнения нету, тут тупо полной информации нет.

          Зато как забродило! wink
          Здесь вам не тут - здесь вас быстро отвыкнут водку пьянствовать и безобразия нарушать!
          laughing
          Dym71
  11. Rostislav Сегодня, 12:52
    Не только судья, но и прокурорские, которые провели следствие, передали дело в суд и прокурор, который в ходе слушания дела требовал реальный срок инвалиду, должны быть просто уволены. Вопрос только в том, с какой формулировкой?
    Если корыстные мотивы не будут обнаружены, то за "профнепригодность", если же выявят в ходе проверки личную заинтересованность фигурантов, - то с соответствующими выводами. И про "свидетелей" не забыть, которые и видели, и слышали, как инвалид грозился всех в багажник запихнуть. И поверили в реальность той угрозы - запихнуть. Статью о даче заведомо ложных показаний ведь пока не отменили.
    Rostislav
    1. Копчёный Сегодня, 12:53
      Попейте холодненького, успокойтесь и поищите сами информацию по делу.
      Копчёный
    2. Толстоевский Сегодня, 12:54
      опус из серии "Пастарнака не читал, но осуждаю"
      Толстоевский
  12. Толстоевский Сегодня, 12:54
    автор явно не видел материалов дела, и стряпал свой "шедевр" с чириканья адвоката
    Толстоевский
  13. LUCKY777 Сегодня, 12:55
    Рафик ни в чём не виноват!
    LUCKY777
    1. Копчёный Сегодня, 12:57
      Инвалид пришёл с четырмя друзьями, так что:
      Копчёный
  14. Ursus Сегодня, 12:58
    Любопытно, что проскальзывает слово "мотороллер" несколько раз, а что это за "мотороллер" такой за 160 килорублей, когда цена им 100к - максимум? Harley или, прости, Господи, BMW какой? Может, у него есть госномер, номер рамы, двигателя и пр, идентификаторы, что положены данному ТС?

    Очередная мутная история... А вот то, что инвалида обидели и в СИЗО куковать отправили - это мерзость, конечно.
    Ursus
    1. Копчёный Сегодня, 12:58
      Как указано судов в приговоре, при назначении Антону Мамаеву наказания в виде реального лишения свободы, суд принял во внимание, что сообщенное им заболевание не включено в Перечень заболеваний, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ и Министерства юстиции от 09 августа 2001 года 311/242.
      Копчёный
      1. Ursus Сегодня, 13:01
        Да ну оно понятно: буква закона. Другое дело, что за куда более опасные преступления, молодых, здоровых, отправляют под домашний арест, и потом его засчитывают как отбывание наказания. А тут - инвалид-колясочник!
        Ursus
        1. Копчёный Сегодня, 13:02
          Ну давайте возмущаться условиями содержания под стражей инвалидов, а не как охлос, за несправедливый приговор.
          Копчёный
          1. Ursus Сегодня, 13:09
            А Вы профессиональный юрист и ознакомлены с материалами дела?

            Я всего лишь сказал, что:
            Другое дело, что за куда более опасные преступления, молодых, здоровых, отправляют под домашний арест, и потом его засчитывают как отбывание наказания


            Посмотришь на Сердюкова, Васильеву, Улюкаева и прочих деятелей и задаешься вопросом: вот эти хряки, что в экран не влазят, с какого ляда под домашним арестом сидят, а инвалид-колясочник в СИЗО? Вот в этом было мое негодование и вопрос. Два в одном, так сказать!

            А то, что сейчас общественный резоноанс поднял волну и уже всех этих судей\прокуроров ждет проверка за проверкой - это неизбежно. На мой взгляд, наказание этого несчастного - не соответствует степени преступления (если таковое вообще имело место быть!)
            Ursus
            1. Копчёный Сегодня, 13:12
              Воды много у Вас. Вы за особый УК для инвалидов?
              Копчёный
              1. Ursus Сегодня, 13:17
                у меня хоть воды... Вы предлагаете инвалида в СИЗО, а дебелую Женечку Васильеву под домашний арест?
                Сидел бы себе под домашним арестом, с браслетом на руке, даже если и виновен. А так - без должного лечения, человека ГАРАНТИРОВАНО отправили на смерть.

                Дочитайте статью до конца! Отправили в СИЗО, откуда он сразу в "лазарет уехал". Как Вы представляете себе его в общей камере? И это еще ведь большой вопрос: виноват\не виноват.
                Ursus
                1. Копчёный Сегодня, 13:22
                  От того как поступали с Васильевой никак не зависит то как надо поступать с подследственными/осужденными инвалидами.
                  Копчёный
                  1. Ursus Сегодня, 13:25
                    Да все верно говорите, конечно! Справедливость - она же для всех, верно?
                    Ursus
                    1. Копчёный Сегодня, 13:26
                      Справедливость и закон вещи абсолютно разные.
                      Копчёный
                      1. Ursus Сегодня, 13:27
                        Скажите, я так и не понял, Вы за то, чтоб поступали по Справедливости или по Закону?
                        Ursus
    2. АВП 518 Сегодня, 13:32
      Цитата: Ursus
      а что это за "мотороллер" такой за 160

      Ну Веспа допустим может стоить как приличная иномарка.
      Цитата: Ursus
      Может, у него есть госномер, номер рамы, двигателя и пр, идентификаторы, что положены данному ТС?

      Есть,сейчас они подлежат обязательной ргистрации,не зависимо от объема двигателя.
      АВП 518
      1. Ursus Сегодня, 13:38
        Хм, убедили. Вероятно, я отстал от жизни.
        Никогда бы за это недоразумение не отдал даже 100к.
        Ursus
        1. Monster_Fat Сегодня, 14:15
          Какая такая Vespa? По телевизору показывали какое-то желтое убожество, очень похожее на старый венгерский мотороллер или что-то, типа "Вятка-Электрон"......
          Monster_Fat
  15. faiver Сегодня, 13:00
    т.е. в смысле инвалид там за главаря банды идет? в противном случае нахрена его на разбой брать? хрень какая то...
    faiver
    1. Копчёный Сегодня, 13:05
      Он приехал к своим должникам!!! взяв с собой "поддержку".
      Копчёный
  16. Лганхи Сегодня, 13:17
    Тут два варианта: 1) Мамаев главарь банды, своей жестокостью держащий в ежовых рукавицах банду из десятка быков, беспрекословно ему подчиняющихся. И именно под его руководством бандиты вымогали деньги. 2) Мамаев просто взял вину на себя, дабы поднять общественность "онжеинвалидвыченевидите?!!!".
    Лганхи
  17. Комментарий был удален.
  18. Инок Сегодня, 13:32
    "Бизнесмен Сергей Полонский встретил аплодисментами решение Пресненского суда Москвы, который освободил его от 5-летнего срока заключения за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей"

    Кому лавры, а кому и кандалы.
    Инок
    1. pussamussa Сегодня, 14:24
      Цитата: Инок
      "Бизнесмен Сергей Полонский встретил аплодисментами решение Пресненского суда Москвы, который освободил его от 5-летнего срока заключения за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей"


      Здравствуй, страна героев,
      Страна мечтателей, страна ученых!
      Так пели в советские годы.

      Сейчас немного иначе :
      Здравствуй , страна бандитов,
      Страна воров и паразитов !
      pussamussa
  19. Копчёный Сегодня, 13:35
    Если кто не видел.
    Копчёный
  20. Оверлок Сегодня, 13:52
    Кто-то здесь еще верит судебной системе России и борьбе с коррупцией?
    Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Полонского к пяти годам колонии за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил его из-за истечения сроков давности
    Оверлок
  21. трофим Сегодня, 14:33
    Вопрос не в том виновен или нет. Это действительно прерогатива суда решать. Вопрос в фактически сложившейся системе безответственности как судей так и чинуш за принятые решения. Ну принял заведомо необъективное решение, не нравиться иди судись дальше. Кто то пойдет, а кто то рукой махнет (особенно касается вопросов находящихся в ведении местечковых чинуш). А по уму просрал три подобных суда, позорный дембель без пенсии и лишение права занимать должности старше дворника пожизненно. Вот тогда будут думать когда берут и судьбы вершат.
    трофим
  22. НесНосНый Сегодня, 14:51
    Если в советское время хватало "беспредела" в судопроизводстве, то сейчас вообще непонятно как некоторые российские судьи выносят противоречивые решения. Сейчас хоть какую-то шумиху насчёт такого поднять можно.
    НесНосНый
  23. Alex66 Сегодня, 15:01
    Видимо главная причина не дураки и дороги, хотя куда без них, а безответственность, когда чиновник не несет ответственности за свои действия, когда он освобожден от обязанности отвечать и с этим вряд ли что можно сделать, ну какой же чиновник, депутат примет закон, который обяжет его отвечать за свои решения и их последствия.
    Alex66
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