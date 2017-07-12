О приговоре суда в отношении инвалида-колясочника, признанного "виновным в разбое"
Продолжает набирать обороты скандал, связанный с судебным решением в отношении 28-летнего инвалида I группы Антона Мамаева. Мужчина, который в силу атрофии мышц прикован к инвалидному креслу, весящий около 20 кг, был призван виновным в совершении... разбойного нападения на двух здоровых мужчин. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года.
Приговор был вынесен судьёй Тимирязевского суда города Москвы Сергеем Галкиным, который прекрасно знал, что Антон Мамаев без посторонней помощи не может сделать даже шага. При этом судья видел Антона, а потому хотелось бы задать этому представителю 3-й власти: чем он руководствовался, когда выносил свой вердикт?
После оглашения приговора в отношении Антона Мамаева его отправили в следственный изолятор «Матросская тишина», где даже видавшие виды сотрудники учреждения пришли в полное недоумение в связи с появлением нового осужденного и решением суда.
О сути уголовного дела рассказывает газета «Московский комсомолец» :
Из показаний свидетелей (материалы дела):
Обращает на себя внимание, что «разбой» Мамаев «совершил», по версии суда, в отношении двух крепких мужчин, один из которых прошёл службу в отряде специального назначения.
Дело практически из той же серии, что и дело "пьяного мальчика".
В ситуацию решил вмешаться известный адвокат Анатолий Кучерена. Адвоката цитирует «Интерфакс» :
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Антон Мамаев переведён из СИЗО в медучреждение.
Совет по правам человека при президенте РФ призвал освободить осужденного Мамаева и дать оценку действиям судьи, вынесшего этот уникальный во всех смыслах приговор.
Приговор был вынесен судьёй Тимирязевского суда города Москвы Сергеем Галкиным, который прекрасно знал, что Антон Мамаев без посторонней помощи не может сделать даже шага. При этом судья видел Антона, а потому хотелось бы задать этому представителю 3-й власти: чем он руководствовался, когда выносил свой вердикт?
После оглашения приговора в отношении Антона Мамаева его отправили в следственный изолятор «Матросская тишина», где даже видавшие виды сотрудники учреждения пришли в полное недоумение в связи с появлением нового осужденного и решением суда.
О сути уголовного дела рассказывает газета «Московский комсомолец» :
Знакомые предложили Мамаеву недорого купить у них мотороллер. Понятное дело, самому инвалиду он был ни к чему, но Антон решил его перепродать, чтобы немного заработать. Сделку оформляли как положено, по договору. Мамаев отдал около 160 тысяч рублей, а продавцы передали сопровождающему Василию (человек, которого семья Мамаевых ранее наняла для ухода за Антоном, - прим. «ВО») транспортное средство. После чего стороны разошлись. А вскоре домой к Мамаевым заявилась полиция — знакомые, продавшие мотороллер, написали заявление о разбое. Антона и Василия обвинили в нападении с целью хищения, да ещё с угрозой применения насилия!
Из показаний свидетелей (материалы дела):
Мамаев угрожал прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес.
Обращает на себя внимание, что «разбой» Мамаев «совершил», по версии суда, в отношении двух крепких мужчин, один из которых прошёл службу в отряде специального назначения.
Дело практически из той же серии, что и дело "пьяного мальчика".
В ситуацию решил вмешаться известный адвокат Анатолий Кучерена. Адвоката цитирует «Интерфакс» :
Этот судебный приговор, который возмутил всё наше общество, обязательно должен быть обжалован в вышестоящей инстанции. Очень надеюсь, что это недоразумение, которое случилось с делом инвалида-колясочника, будет устранено, и вышестоящая судебная инстанция вплоть до Верховного суда отменит этот приговор. Я верю, что судейское сообщество разберется, и в случае, если судья Тимирязевского районного суда Сергей Галкин, вынесший столь неоднозначный приговор, допустил нарушения, даст соответствующую оценку этому.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Антон Мамаев переведён из СИЗО в медучреждение.
Совет по правам человека при президенте РФ призвал освободить осужденного Мамаева и дать оценку действиям судьи, вынесшего этот уникальный во всех смыслах приговор.
Использованы фотографии: www.mk.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти