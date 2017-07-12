О приговоре суда в отношении инвалида-колясочника, признанного "виновным в разбое"

Знакомые предложили Мамаеву недорого купить у них мотороллер. Понятное дело, самому инвалиду он был ни к чему, но Антон решил его перепродать, чтобы немного заработать. Сделку оформляли как положено, по договору. Мамаев отдал около 160 тысяч рублей, а продавцы передали сопровождающему Василию (человек, которого семья Мамаевых ранее наняла для ухода за Антоном, - прим. «ВО») транспортное средство. После чего стороны разошлись. А вскоре домой к Мамаевым заявилась полиция — знакомые, продавшие мотороллер, написали заявление о разбое. Антона и Василия обвинили в нападении с целью хищения, да ещё с угрозой применения насилия!

Мамаев угрожал прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес.

Этот судебный приговор, который возмутил всё наше общество, обязательно должен быть обжалован в вышестоящей инстанции. Очень надеюсь, что это недоразумение, которое случилось с делом инвалида-колясочника, будет устранено, и вышестоящая судебная инстанция вплоть до Верховного суда отменит этот приговор. Я верю, что судейское сообщество разберется, и в случае, если судья Тимирязевского районного суда Сергей Галкин, вынесший столь неоднозначный приговор, допустил нарушения, даст соответствующую оценку этому.