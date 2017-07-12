Госдума приняла закон о безопасности информационной инфраструктуры
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, касающихся безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ, передает РИА Новости .
«Законопроектом устанавливаются основные принципы обеспечения безопасности КИИ, полномочия государственных органов РФ в области обеспечения ее безопасности. Устанавливаются права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов», – поясняет агентство.
Отмечается, что безопасность КИИ РФ и ее объектов обеспечивается за счет «определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, разработки критериев категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, показателей этих критериев и порядка категорирования объектов критической информационной инфраструктуры».
Как ранее рассказал глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, документ «устанавливает, что собственники и иные лица, пользующиеся на праве аренды или ином законном основании объектами КИИ, должны быть российскими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями».
Вместе с тем, по его словам, «иностранные компании, являющиеся собственником объекта КИИ, осуществляющие свою деятельность на территории РФ и представляющие свои интересы через российские юридические лица, смогут продолжить свою работу без каких-либо ограничений».
Уточняется правовой статус национального координационного центра по компьютерным инцидентам. «В частности, говорится, что это организация, создаваемая федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, участвующая в осуществлении координации деятельности субъектов КИИ, – пояснил Левин.
Также документ уточняет сроки осуществления процедуры категорирования таких объектов. Кроме того, по словам Левина, «устанавливается, что при несоблюдении правил категорирования уполномоченным органом субъекта КИИ направляется требование о необходимости соблюдения положения закона в части осуществления категорирования».
«Принятие законопроекта позволит создать правовую и организационную основу для эффективного функционирования системы безопасности КИИ РФ, направленной в первую очередь на предупреждение возникновения компьютерных инцидентов на ее объектах, а также существенно снизит общественно-политические, финансовые и иные негативные последствия для РФ в случае проведения против нее компьютерных атак», – полагают в правительстве.
В Уголовный кодекс вводится новая статья «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ».
Предполагается, что «создание и (или) распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ, включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств защиты указанной информации будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет», говорится в документе.
В случае если деяния повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.
Ожидается, что новый закон вступит в силу с 1 января следующего года.
«Законопроектом устанавливаются основные принципы обеспечения безопасности КИИ, полномочия государственных органов РФ в области обеспечения ее безопасности. Устанавливаются права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов», – поясняет агентство.
Отмечается, что безопасность КИИ РФ и ее объектов обеспечивается за счет «определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, разработки критериев категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, показателей этих критериев и порядка категорирования объектов критической информационной инфраструктуры».
Как ранее рассказал глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, документ «устанавливает, что собственники и иные лица, пользующиеся на праве аренды или ином законном основании объектами КИИ, должны быть российскими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями».
Вместе с тем, по его словам, «иностранные компании, являющиеся собственником объекта КИИ, осуществляющие свою деятельность на территории РФ и представляющие свои интересы через российские юридические лица, смогут продолжить свою работу без каких-либо ограничений».
Уточняется правовой статус национального координационного центра по компьютерным инцидентам. «В частности, говорится, что это организация, создаваемая федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, участвующая в осуществлении координации деятельности субъектов КИИ, – пояснил Левин.
Также документ уточняет сроки осуществления процедуры категорирования таких объектов. Кроме того, по словам Левина, «устанавливается, что при несоблюдении правил категорирования уполномоченным органом субъекта КИИ направляется требование о необходимости соблюдения положения закона в части осуществления категорирования».
«Принятие законопроекта позволит создать правовую и организационную основу для эффективного функционирования системы безопасности КИИ РФ, направленной в первую очередь на предупреждение возникновения компьютерных инцидентов на ее объектах, а также существенно снизит общественно-политические, финансовые и иные негативные последствия для РФ в случае проведения против нее компьютерных атак», – полагают в правительстве.
В Уголовный кодекс вводится новая статья «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ».
Предполагается, что «создание и (или) распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ, включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств защиты указанной информации будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет», говорится в документе.
В случае если деяния повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.
Ожидается, что новый закон вступит в силу с 1 января следующего года.
Использованы фотографии: ИА Новости / Владимир Трефилов
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