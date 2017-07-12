15:04 12 июля

Эрдоган: Если нам откажут во вступлении в ЕС - вздохнём с облегчением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью британскому телеканалу «Би-Би-Си». В ходе интервью Эрдоган отвечал и на вопрос о турецкой евроинтеграции. Нужно напомнить, что Турция уже более полувека пытается интегрироваться в Европу, однако в адрес Анкары из Брюсселя всякий раз выставляют новые и новые требования. Одно из последних – отпустить из тюрем политзаключённых, которыми в ЕС называют лиц, причастных к попытке совершения госпереворота в Турции в прошлом году.

По словам Эрдогана, ситуация ему и многим гражданам страны уже «надоела», и Турция «вздохнула бы с облегчением, если бы в интеграции с ЕС ей было бы отказано».

РИА Новости приводит перевод заявления Эрдогана:
Сейчас нас не только не приглашают на саммиты лидеров ЕС, но и напрасно отнимают у нас время. Таково реальное положение дел. Если в ЕС скажут, что они не примут Турцию в свои члены, то мы вздохнем с облегчением и начнём реализацию альтернативных планов.


Эрдоган: Если нам откажут во вступлении в ЕС - вздохнём с облегчением


При Эрдоган ничего не сказал о том, что мешает властям Турции самим поставить точку в этом вопросе, отказавшись от идеи вступления в Европейский союз. А мешает вот что: Эрдоган своими заявлениями о готовности к евроинтеграции пытается выторговывать для себя определённые преференции. В частности, сегодня Турция фактически держит ЕС за горло вопросом сирийских беженцев, а точнее тем, что Эрдоган может в любой момент перестать сдерживать беженцев в Турции и направить в страны Европы. По последним данным, в Турции находятся до 2,4 млн беженцев из Сирии.



Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 39

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  1. Partyzan Сегодня, 12:32
    При Эрдоган ничего не сказал о том, что мешает властям Турции самим поставить точку в этом вопросе
    хитропопый эрдогаша laughing
    Partyzan
    1. Чёрный Сегодня, 12:35
      Можете уже начинать дышать wassat
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:43
        Цитата: Чёрный
        Можете уже начинать дышать wassat

        bouncyhunter
        1. новичок Сегодня, 12:55
          да пока эрдоган дышит ровно, пока. Паша, друже, с Праздничком тебя.
          новичок
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:00
            Спасибо , Гарик ! hi Этот султан ещё попортит кровь и ЕС , и НАТО , и России . Если , конечно , его не остановят - уж очень он свою манию величия запустил ...
            bouncyhunter
            1. новичок Сегодня, 13:05
              да , Паш, да у него планы как у гитлера. максимум затмить нас в регионе, минимум покусать всех и стать второй. список его вожделений велик, нам придётся маневрировать: где то давать по башке султанчику, где то гладить по голове. чего стоит лишь любовный треугольник_ курды, турки, янки. нашей дипломатии придётся попотеть.
              новичок
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:17
                Цитата: новичок
                нашей дипломатии придётся попотеть.

                Не привыкать , уже закалились в борьбе .
                bouncyhunter
                1. новичок Сегодня, 13:20
                  согласен. Лавров Кондолизу “ завалил“. султанчик не ровня, но вонючий же.
                  новичок
                  1. bouncyhunter Сегодня, 13:27
                    А мы Сергею Викторовичу всем ВО скинемся и хороший противогаз подарим , российский . wink
                    bouncyhunter
                    1. новичок Сегодня, 13:41
                      с гравюровкой_ “от ВО“.
                      новичок
            2. самоход Сегодня, 13:46
              Эрдоган просто (но не простой) торгаш. как любой правитель желает большего для своей страны при наименьших потерях (а кто в мире не такой?). соответственно и "портит кровь и ЕС и НАТО, и России", пытаясь выторговать наиболее выгодные позиции. и он (Эрдоган) выгоден в этом плане и ЕС и НАТО, и России. перейдет "Рубикон" - и его остановят (способов нынче множество). так что это всего лишь политика, не более
              самоход
          2. cniza Сегодня, 13:01
            При Эрдоган ничего не сказал о том, что мешает властям Турции самим поставить точку в этом вопросе, отказавшись от идеи вступления в Европейский союз.


            Восточный человек так не сделает , он ещё компенсацию потребует.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:08
              Этот торгаш от матрасов научился за "спасибо" даже не чихать .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 13:11
                Он ещё и "политический шахматист" не плохой , так просто от него не отделаются.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:13
                  Так ведь попытка переворота может повториться . И только от самого Пердогана будет зависеть , предупредим его или нет . wink
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 13:15
                    Угу , думается его Фаберже в надежных руках.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 13:16
                      Главное для него - не забывать об этом .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 13:27
                        Там строго следят , если что "сигнал" будет болезненный.
                        cniza
                    2. Partyzan Сегодня, 13:23
                      Фаберже в надежных руках.
                      в очень надежных
                      Partyzan
      2. vovanpain Сегодня, 13:03
        Цитата: Чёрный
        Можете уже начинать дышать wassat

        А воь выдохнет только тлгда,когда выторгует себе какой нибудь ништячок. feel Торгуется османчик просто. laughing
        vovanpain
        1. cniza Сегодня, 13:11
          Владимир hi , восток без базара никак. lol
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:14
            Вот тут ты прав , Витя , на все 120% . Есть такая пословица : "Торговля - самое достойное занятие мужчины-мусульманина" . Вроде бы , йеменская , точно не помню .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 13:18
              Паша , весь восток на том стоит , если ты придешь на рынок и купишь не торгуясь , тебя обязательно обманут и уважать не будут.
              cniza
    2. сибиралт Сегодня, 12:42
      Да пусть отпускает беженцев, а лет через 10-15, Европа сама станет турецкой. laughing
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 12:44
        а лет через 10-15
        не турецкой, а арабской, и будет один европейский халифат lol
        Partyzan
    3. Венд Сегодня, 12:58
      Цитата: Partyzan
      При Эрдоган ничего не сказал о том, что мешает властям Турции самим поставить точку в этом вопросе
      хитропопый эрдогаша laughing

      Страшно самим отказываться. laughing
      Венд
      1. Partyzan Сегодня, 12:59
        Страшно самим отказываться
        а ну как примут?
        Partyzan
        1. Masya Masya Сегодня, 13:19
          Цитата: Partyzan
          а ну как примут?

          тогда не вдохнут, задохнутся нафиг в объятиях ЕС... wink
          Masya Masya
          1. Partyzan Сегодня, 13:25
            задохнутся нафиг в объятиях ЕС...
            а может расслабятся
            Partyzan
  2. RASKAT Сегодня, 12:32
    Эрдоган может в любой момент перестать сдерживать беженцев в Турции и направить в страны Европы.
    Да не примут Турцию в ЕС никогда. Выпускай уже беженцев хватит пугать только на словах. laughing
    RASKAT
  3. Masya Masya Сегодня, 12:46
    Эрдоган: Если нам откажут во вступлении в ЕС - вздохнём с облегчением

    зачем ждать когда откажут... recourse вздохните уже, да полной грудью... lol
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 13:19
      Им так не интересно , им надо что бы сопротивлялись.
      cniza
  4. Копчёный Сегодня, 12:52
    22 мая 2016
    Кэмерон: раньше 3000 года Турция в ЕС не войдет
    Это если кто не знает.
    Копчёный
  5. новичок Сегодня, 12:52
    всё, что он хотел сказать, выражено в одной фразе:“... начнём реализацию альтернативных планов.“ список его вожделений велик, всё зависит от того, как мы поведём себя, в этом обманчивом регионе.
    новичок
  6. parusnik Сегодня, 12:58
    У ЕС проигрышная ситуация в обоих случаях, принять , турки и беженцы, отказать, беженцы хлынут..Поэтому и обещают..Эрдогану бабло дают, а тот беженцев сдерживает..Пока такая ситуация обе стороны устраивает..А высказывание Эрдогана, что-то типа шантажа...
    parusnik
  7. РусланНН Сегодня, 13:03
    Как то напоминает басню лиса и виноград.
    РусланНН
    1. Azim77 Сегодня, 13:54
      Турция «вздохнула бы с облегчением, если бы в интеграции с ЕС ей было бы отказано».
      При этом Эрдоган ничего не сказал о том, что мешает властям Турции самим поставить точку в этом вопросе, отказавшись от идеи вступления в Европейский союз.


      Еще напоминает братца Лиса:
      - Не бросай меня в терновый куст!
      Azim77
  8. vladimirvn Сегодня, 13:26
    Сколько лет они уже в предбаннике толкутся? Похоже хозяева им там коврик постелили и место на постоянку определили. Не для того они Турцию беженцами накачивали.
    vladimirvn
  9. 3vs Сегодня, 13:42
    А чего вздыхать-то?
    Указания брюссельской плесени выполнять хочется?
    Не живётся людям независимыми...
    3vs
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