Эрдоган: Если нам откажут во вступлении в ЕС - вздохнём с облегчением

Сейчас нас не только не приглашают на саммиты лидеров ЕС, но и напрасно отнимают у нас время. Таково реальное положение дел. Если в ЕС скажут, что они не примут Турцию в свои члены, то мы вздохнем с облегчением и начнём реализацию альтернативных планов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью британскому телеканалу «Би-Би-Си». В ходе интервью Эрдоган отвечал и на вопрос о турецкой евроинтеграции. Нужно напомнить, что Турция уже более полувека пытается интегрироваться в Европу, однако в адрес Анкары из Брюсселя всякий раз выставляют новые и новые требования. Одно из последних – отпустить из тюрем политзаключённых, которыми в ЕС называют лиц, причастных к попытке совершения госпереворота в Турции в прошлом году.По словам Эрдогана, ситуация ему и многим гражданам страны уже «надоела», и Турция «вздохнула бы с облегчением, если бы в интеграции с ЕС ей было бы отказано». РИА Новости приводит перевод заявления Эрдогана:При Эрдоган ничего не сказал о том, что мешает властям Турции самим поставить точку в этом вопросе, отказавшись от идеи вступления в Европейский союз. А мешает вот что: Эрдоган своими заявлениями о готовности к евроинтеграции пытается выторговывать для себя определённые преференции. В частности, сегодня Турция фактически держит ЕС за горло вопросом сирийских беженцев, а точнее тем, что Эрдоган может в любой момент перестать сдерживать беженцев в Турции и направить в страны Европы. По последним данным, в Турции находятся до 2,4 млн беженцев из Сирии.