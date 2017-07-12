15:03 12 июля

В отдаленные гарнизоны ВВО доставлено более 2 тыс. тонн грузов

Свыше 2 тысяч тонн различных грузов доставлено во время северного завоза в отдаленные гарнизоны Восточного военного округа, передает ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.

В отдаленные гарнизоны ВВО доставлено более 2 тыс. тонн грузов


В ходе северного завоза в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, всего доставлено более 2,3 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения. В частности, около 2,1 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ) доставлено на маяки в Японском и Охотском морях, около 16 тонн вещевого и 120 тонн инженерного имущества получили воинские части округа, дислоцированные на острове Сахалин,
говорится в релизе.


«Еще 79 тонн продовольствия доставили в Анадырь и пункты побережья Японского и Охотского морей. В пути находится более 1,9 тыс. тонн ГСМ, также силами сторонних организаций на острова Итуруп и Кунашир будет доставлено около 32 тонн вещевого и около 29 тонн автобронетанкового имущества», – добавили в пресс-службе.

Согласно информации округа, всего по плану северного завоза «в воинские части ВВО в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа будет завезено более 53 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения, в том числе более 44 тыс. тонн будет доставлено силами сторонних организаций».

Использованы фотографии: https://trksever.ru
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Комментарии 2

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  1. 3officer Сегодня, 12:43
    Трудяги "толкачи",надо уже сейчас думать что то по изобретению нано-телепорта или по обновлению морского и речного флота, Советский задел долог,но не вечен. recourse
    3officer
    1. cniza Сегодня, 13:06
      Железную дорогу туда надо строить , хотим мы этого или не хотим .
      cniza
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