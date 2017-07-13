Проект «ЗЗ». Новый маккартизм против длинной руки Путина
В США агенты Кремля вкладывают деньги в «экологические организации», копающие под американскую нефтяную и газовую индустрию. На фоне этих страстей спецслужбы США переживают приступ паранойи «маккартизма». В Польше правящая партия опутана «сетью пророссийских активистов». Шатается единство Прибалтики: «промосковские агитаторы» насыщают эфир «кремлёвскими идеями».
До сих пор идут поиски доказательств «заговора», якобы существовавшего между избирательным штабом Дональда Трампа и правительством России. Трудно сказать, что обнаружили спецслужбы (у них всё под секретом), а вот некоторые конгрессмены, тоже интересующиеся этим «заговором», кое-что публике рассказали.
Один из влиятельных конгрессменов-республиканцев углядел опасное влияние Кремля в том, что по указке Путина в США проводится некая «кампания», направленная на противодействие энергетической программе развития, которую продвигает президент Трамп. Такое мнение абсолютно не вяжется с расхожими клише о «Трампутине» и о том, что Трамп является чуть ли не ставленником Кремля в противовес истинной патриотке Клинтон. Кстати, последняя тоже сделала недавно заявление на энергетическую тему. Она известная специалистка в лоббировании энергетических интересов США по всему миру, мы не раз писали об этом на «ВО».
Комитет по науке Палаты представителей Конгресса США направил журналисту Джеймсу Фриману заявление комитетского председателя Ламара Смита. Ознакомившись с документом, мистер Фриман написал статью для влиятельного подписного издания «The Wall Street Journal» .
Как указал конгрессмен, законодателям США, сумевшим свести воедино «разрозненные факты», стало ясно: русские финансируют определённые экологические организации. Поддержка этих организаций связана с попытками нанести ущерб нефтяной и газовой промышленности США. В первую очередь Кремль вредит компаниям, использующим метод гидроразрыва пласта (фрекинг).
Ламар Смит написал, что при помощи «проработанных схем» русские переводят деньги через подставные фирмы на Бермудских островах. В письме не утверждается, что «схема» прямо нарушает закон, но это предполагается. Ясно другое: «схема» калечит энергетический рынок США. По словам Смита, американцы должны знать правду. По его мнению, министр финансов С. Мнучин инициирует соответствующее расследование против русских.
Письмо от конгрессменов в адрес Мнучина ушло ранее. Письмо являлось открытым. Его подписали сам Смит и председатель подкомитета по энергетике Р. Уэбер. Они попросили мистера Мнучина расследовать «скоординированные усилия зарубежных организаций, переправляющих миллионы долларов через разные некоммерческие организации для воздействия на энергетический рынок США». Вдобавок подписанты привели заявление генсека НАТО: тот ранее говорил, что Россия проводит «изощрённые операции», в том числе дезинформацию, а параллельно «работает с так называемыми неправительственными организациями». в т. ч. «экологическими группами, которые выступают против добычи сланцевого газа». Это делается с целью сохранения «зависимости от импорта российского природного газа». Ряд официальных лиц уверен, что эта схема задействована Кремлём в Соединённых Штатах.
Названа и компания на Бермудах: «Klein Ltd.». Именно через неё «десятки миллионов долларов» перекочёвывают в частный фонд, поддерживающий различные природоохранные группы и базирующийся в США. Впрочем, в ответ на запрос журналиста Фримана представители с Бермуд дали понять, что обвинения сфабрикованы и являются «фальшивыми». Было отмечено, что у компании «Klein» нет «связей с Россией».
На этом личное расследование журналист, по-видимому, счёл оконченным, поскольку далее он сам себе предлагает «ставить в стороне вопрос о том, какие инструменты применяет правительство Путина для проведения кампании по оказанию влияния».
Ранее, однако, аналогичные обвинения в адрес Кремля высказывали (не для широкой публики) сотрудники избирательной кампании Клинтон. Это стало известно из одного документа на сайте WikiLeaks. Сотрудники изложили замечания самой Хиллари Клинтон по соответствующему вопросу.
Мадам Клинтон сообщила о «фальшивых экологических организациях», которые русские накачивают деньгами с целью создания преград строительству трубопроводов и фрекингу. По мнению Клинтон, любой трубопровод и сам метод фрекинга «станет проблемой» для американцев — такова идея Москвы, ибо «большие деньги», поддерживающие подобные экологические послания, «шли из России». В другом выступлении Клинтон оказалась более конкретной. Объявив русских «агрессивными», она отметила, что США следует «более активно» поддерживать строительство трубопровода из Азербайджана в Европу. Также она настаивала на развитии внутреннего производства. Упомянула она и Польшу: там недавно подписали контракт на работы с использованием гидроразрыва пласта. Если бы американцы взялись как следует за эту работу, это был бы «выгодный и разумный ход». «Русские способны запугать только того, кто от них зависит», — сказала Хиллари Клинтон.
Совпадение это или нет, но в Польше как раз узрели длинную руку Путина, которая дотянулась аж до правящей партии «Право и справедливость» и поразила саму её верхушку! Польский скандал на тему «связей с Путиным» получился настолько шумным, что о нём пишут даже в крупной прессе Германии.
Прежде казалось, что партия «Право и справедливость» при руководителе Я. Качиньском весьма далека от пророссийского курса, поскольку сам Качиньский говорил, что Россия — агрессор, а не знаменосец христианско-патриотических ценностей, пишет Конрад Шуллер в издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung» . И вдруг всё переменилось. Польские журналисты узнали, что заместитель Качиньского в партии, а по совместительству министр обороны Антоний Мацеревич много лет был опутан сетями «пророссийских активистов».
В своей книге журналист Томаш Пьонтек поведал широчайшей публике о деле Криштофа Гая, полковника, которого пан Мацеревич с пенсии внезапно трудоустроил прямо в Генеральный штаб и поручил ему создать польскую территориальную армию. Упомянутый Гай в 2016 году высокого поста в Генштабе лишился: выяснилось, что этот человек охарактеризовал «интервенцию русских» на Украине как борьбу с «фашистами».
Следующим фигурантом скандала стал Мариан Чолуха, трудившийся на должности заместителя главы государственного оборонного концерна «Polska Grupa Zbrojeniowa». Он подал в отставку после обнародования информации. раскрывшей правду о его связях с «Европейским центром геополитического анализа», организацией «пророссийской», отмечает издание.
Другим замешанным в дело оказался Бартош Ковнацкий, заместитель Мацеревича: он тоже был связан с упомянутым центром. По его приглашению он ездил в Россию на президентские выборы в качестве «наблюдателя» (2012 г.). В состав группы «наблюдателей» входил и Чолуха. Ещё там присутствовал руководитель центра Матеуш Пискорский, возглавлявший, между прочим, польскую партию «Смена» (считается пророссийской). Сопровождал Ковнацкого в Москву депутат Анджей Романек, который позднее участвовал в деятельности «миссии наблюдателей» на крымском «референдуме», иронизирует журналист. Этот же Ковнацкий известен связями с «пророссийскими структурами» европейских правых (Жан-Мари Ле Пеном, Франция; Ником Гриффином, Великобритания).
Издание указывает и на «прочих» участников шумного скандала вокруг личности Мацеревича и его приближённых.
«Европейский центр геополитического анализа» и партия «Смена», отмечается далее в материале, выступают против американского влияния в Польше и готовятся налаживать хорошие отношения с соседями, «в первую очередь с Россией». «Смена» выступает против членства Польши в НАТО.
Таким образом, заключает немецкий журналист, связи Ковнацкого бросают тень на Мацеревича. Польский министр обороны становится поистине парадоксальной фигурой: сделав себя средоточием «смоленского культа» в Варшаве (конспирологическое движение, сторонники которого утверждают, будто авиакатастрофа, в которой погиб Лех Качиньский, была подстроена русскими спецслужбами, применившими «термобарическую бомбу»), он попал в эпицентр скандала, касающегося «московского заговора». В любом случае, эта извилистая линия польского правительства, чьим представителем является пан Мацеревич, играет на руку не кому-нибудь, а Путину.
«Русские агенты» напирают и в Прибалтике. Об этом рассказывает Анна Немцова в «The Daily Beast» .
Многие из «промосковских организаторов» и СМИ действуют в Прибалтике на виду. Их цель — донести до публики «прокремлёвские идеи».
Строительство стены, которую возводят литовцы, едва ли укроет прибалтийцев от «игры шпионов». В Латвии действуют иначе: законами и контрпропагандой. Там, сообщает журналистка, ужесточили законы и начали «просвещать общественность» по вопросам «русской гибридной войны».
Однако 34% населения Латвии — русскоязычная часть. Информационные баталии на проевропейских и пророссийских сайтах раскалывают общество. По мнению министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, русская стратегия состоит в следующем: оказывать влияние на русскоязычные меньшинства и вообще на всё иностранное население. О такой практике говорят выборы в США и Франции. Кроме того, в политическом классе Латвии имеются «полезные идиоты», смахивающие на агентов влияния. К примеру, иные члены партии «Согласие» бывают в Крыму и даже в Сирии. А потом их рассказы повторяют истории «русской пропагандистской машины».
Наиболее известным «агентом» Кремля является В. Линдерман, указывает корреспондентка. Этот самый Линдерман в своё время инициировал дискуссии об автономии Латгалии.
Возвращаясь к США, отметим, что наиболее активное противостояние «руке Путина» идёт именно там. И ведут его спецслужбы, спевшиеся с конгрессменами.
Как пишет в «Atlantico» эксперт разведки Ален Родье, сегодня Соединённые Штаты переживают приступ «острой паранойи». Речь идёт о страхе шпионажа, который напоминает мрачные времена маккартизма.
Аналитик считает, что русские спецслужбы в 2016 году действительно проявили «интерес» к выборам в США: ведь возможный приход к власти Х. Клинтон в Кремле рассматривали как угрозу. Критика соответствующих пропагандистских кампаний в российских СМИ («RT» и «Sputnik») является обоснованной, считает автор, поскольку указанные агентства находятся под крылом Кремля. Впрочем, такими же делами занимается, к примеру, и радио «Свобода», следующее курсу Белого дома во время выборов в России.
Что произойдёт в будущем? Эксперт считает, что США останутся ведущей мировой державой и в экономическом, и в военном плане. Америку так просто не разрушить: в США сильны традиции «подлинной демократии». Сегодняшняя трагикомедия является искажением восприятия внешнего мира, не более. Её сменят рациональные политические решения. Сумеет ли их воплотить в жизнь Д. Трамп? В этом бывший разведчик Родье сомневается.
Стало быть, у русских есть ещё несколько лет до американских выборов 2020 года. Дональд должен чётко усвоить: если он будет уклоняться от проведения политики «Единой России» в Вашингтоне, «длинная рука Путина» скинет его с трона.
Фото: kremlin.ru
До сих пор идут поиски доказательств «заговора», якобы существовавшего между избирательным штабом Дональда Трампа и правительством России. Трудно сказать, что обнаружили спецслужбы (у них всё под секретом), а вот некоторые конгрессмены, тоже интересующиеся этим «заговором», кое-что публике рассказали.
Один из влиятельных конгрессменов-республиканцев углядел опасное влияние Кремля в том, что по указке Путина в США проводится некая «кампания», направленная на противодействие энергетической программе развития, которую продвигает президент Трамп. Такое мнение абсолютно не вяжется с расхожими клише о «Трампутине» и о том, что Трамп является чуть ли не ставленником Кремля в противовес истинной патриотке Клинтон. Кстати, последняя тоже сделала недавно заявление на энергетическую тему. Она известная специалистка в лоббировании энергетических интересов США по всему миру, мы не раз писали об этом на «ВО».
Комитет по науке Палаты представителей Конгресса США направил журналисту Джеймсу Фриману заявление комитетского председателя Ламара Смита. Ознакомившись с документом, мистер Фриман написал статью для влиятельного подписного издания «The Wall Street Journal» .
Как указал конгрессмен, законодателям США, сумевшим свести воедино «разрозненные факты», стало ясно: русские финансируют определённые экологические организации. Поддержка этих организаций связана с попытками нанести ущерб нефтяной и газовой промышленности США. В первую очередь Кремль вредит компаниям, использующим метод гидроразрыва пласта (фрекинг).
Ламар Смит написал, что при помощи «проработанных схем» русские переводят деньги через подставные фирмы на Бермудских островах. В письме не утверждается, что «схема» прямо нарушает закон, но это предполагается. Ясно другое: «схема» калечит энергетический рынок США. По словам Смита, американцы должны знать правду. По его мнению, министр финансов С. Мнучин инициирует соответствующее расследование против русских.
Письмо от конгрессменов в адрес Мнучина ушло ранее. Письмо являлось открытым. Его подписали сам Смит и председатель подкомитета по энергетике Р. Уэбер. Они попросили мистера Мнучина расследовать «скоординированные усилия зарубежных организаций, переправляющих миллионы долларов через разные некоммерческие организации для воздействия на энергетический рынок США». Вдобавок подписанты привели заявление генсека НАТО: тот ранее говорил, что Россия проводит «изощрённые операции», в том числе дезинформацию, а параллельно «работает с так называемыми неправительственными организациями». в т. ч. «экологическими группами, которые выступают против добычи сланцевого газа». Это делается с целью сохранения «зависимости от импорта российского природного газа». Ряд официальных лиц уверен, что эта схема задействована Кремлём в Соединённых Штатах.
Названа и компания на Бермудах: «Klein Ltd.». Именно через неё «десятки миллионов долларов» перекочёвывают в частный фонд, поддерживающий различные природоохранные группы и базирующийся в США. Впрочем, в ответ на запрос журналиста Фримана представители с Бермуд дали понять, что обвинения сфабрикованы и являются «фальшивыми». Было отмечено, что у компании «Klein» нет «связей с Россией».
На этом личное расследование журналист, по-видимому, счёл оконченным, поскольку далее он сам себе предлагает «ставить в стороне вопрос о том, какие инструменты применяет правительство Путина для проведения кампании по оказанию влияния».
Ранее, однако, аналогичные обвинения в адрес Кремля высказывали (не для широкой публики) сотрудники избирательной кампании Клинтон. Это стало известно из одного документа на сайте WikiLeaks. Сотрудники изложили замечания самой Хиллари Клинтон по соответствующему вопросу.
Мадам Клинтон сообщила о «фальшивых экологических организациях», которые русские накачивают деньгами с целью создания преград строительству трубопроводов и фрекингу. По мнению Клинтон, любой трубопровод и сам метод фрекинга «станет проблемой» для американцев — такова идея Москвы, ибо «большие деньги», поддерживающие подобные экологические послания, «шли из России». В другом выступлении Клинтон оказалась более конкретной. Объявив русских «агрессивными», она отметила, что США следует «более активно» поддерживать строительство трубопровода из Азербайджана в Европу. Также она настаивала на развитии внутреннего производства. Упомянула она и Польшу: там недавно подписали контракт на работы с использованием гидроразрыва пласта. Если бы американцы взялись как следует за эту работу, это был бы «выгодный и разумный ход». «Русские способны запугать только того, кто от них зависит», — сказала Хиллари Клинтон.
Совпадение это или нет, но в Польше как раз узрели длинную руку Путина, которая дотянулась аж до правящей партии «Право и справедливость» и поразила саму её верхушку! Польский скандал на тему «связей с Путиным» получился настолько шумным, что о нём пишут даже в крупной прессе Германии.
Прежде казалось, что партия «Право и справедливость» при руководителе Я. Качиньском весьма далека от пророссийского курса, поскольку сам Качиньский говорил, что Россия — агрессор, а не знаменосец христианско-патриотических ценностей, пишет Конрад Шуллер в издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung» . И вдруг всё переменилось. Польские журналисты узнали, что заместитель Качиньского в партии, а по совместительству министр обороны Антоний Мацеревич много лет был опутан сетями «пророссийских активистов».
В своей книге журналист Томаш Пьонтек поведал широчайшей публике о деле Криштофа Гая, полковника, которого пан Мацеревич с пенсии внезапно трудоустроил прямо в Генеральный штаб и поручил ему создать польскую территориальную армию. Упомянутый Гай в 2016 году высокого поста в Генштабе лишился: выяснилось, что этот человек охарактеризовал «интервенцию русских» на Украине как борьбу с «фашистами».
Следующим фигурантом скандала стал Мариан Чолуха, трудившийся на должности заместителя главы государственного оборонного концерна «Polska Grupa Zbrojeniowa». Он подал в отставку после обнародования информации. раскрывшей правду о его связях с «Европейским центром геополитического анализа», организацией «пророссийской», отмечает издание.
Другим замешанным в дело оказался Бартош Ковнацкий, заместитель Мацеревича: он тоже был связан с упомянутым центром. По его приглашению он ездил в Россию на президентские выборы в качестве «наблюдателя» (2012 г.). В состав группы «наблюдателей» входил и Чолуха. Ещё там присутствовал руководитель центра Матеуш Пискорский, возглавлявший, между прочим, польскую партию «Смена» (считается пророссийской). Сопровождал Ковнацкого в Москву депутат Анджей Романек, который позднее участвовал в деятельности «миссии наблюдателей» на крымском «референдуме», иронизирует журналист. Этот же Ковнацкий известен связями с «пророссийскими структурами» европейских правых (Жан-Мари Ле Пеном, Франция; Ником Гриффином, Великобритания).
Издание указывает и на «прочих» участников шумного скандала вокруг личности Мацеревича и его приближённых.
«Европейский центр геополитического анализа» и партия «Смена», отмечается далее в материале, выступают против американского влияния в Польше и готовятся налаживать хорошие отношения с соседями, «в первую очередь с Россией». «Смена» выступает против членства Польши в НАТО.
Таким образом, заключает немецкий журналист, связи Ковнацкого бросают тень на Мацеревича. Польский министр обороны становится поистине парадоксальной фигурой: сделав себя средоточием «смоленского культа» в Варшаве (конспирологическое движение, сторонники которого утверждают, будто авиакатастрофа, в которой погиб Лех Качиньский, была подстроена русскими спецслужбами, применившими «термобарическую бомбу»), он попал в эпицентр скандала, касающегося «московского заговора». В любом случае, эта извилистая линия польского правительства, чьим представителем является пан Мацеревич, играет на руку не кому-нибудь, а Путину.
«Русские агенты» напирают и в Прибалтике. Об этом рассказывает Анна Немцова в «The Daily Beast» .
Фотоиллюстрация: Lyne Lucien / The Daily Beast
Многие из «промосковских организаторов» и СМИ действуют в Прибалтике на виду. Их цель — донести до публики «прокремлёвские идеи».
Строительство стены, которую возводят литовцы, едва ли укроет прибалтийцев от «игры шпионов». В Латвии действуют иначе: законами и контрпропагандой. Там, сообщает журналистка, ужесточили законы и начали «просвещать общественность» по вопросам «русской гибридной войны».
Однако 34% населения Латвии — русскоязычная часть. Информационные баталии на проевропейских и пророссийских сайтах раскалывают общество. По мнению министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, русская стратегия состоит в следующем: оказывать влияние на русскоязычные меньшинства и вообще на всё иностранное население. О такой практике говорят выборы в США и Франции. Кроме того, в политическом классе Латвии имеются «полезные идиоты», смахивающие на агентов влияния. К примеру, иные члены партии «Согласие» бывают в Крыму и даже в Сирии. А потом их рассказы повторяют истории «русской пропагандистской машины».
Наиболее известным «агентом» Кремля является В. Линдерман, указывает корреспондентка. Этот самый Линдерман в своё время инициировал дискуссии об автономии Латгалии.
Возвращаясь к США, отметим, что наиболее активное противостояние «руке Путина» идёт именно там. И ведут его спецслужбы, спевшиеся с конгрессменами.
Как пишет в «Atlantico» эксперт разведки Ален Родье, сегодня Соединённые Штаты переживают приступ «острой паранойи». Речь идёт о страхе шпионажа, который напоминает мрачные времена маккартизма.
Аналитик считает, что русские спецслужбы в 2016 году действительно проявили «интерес» к выборам в США: ведь возможный приход к власти Х. Клинтон в Кремле рассматривали как угрозу. Критика соответствующих пропагандистских кампаний в российских СМИ («RT» и «Sputnik») является обоснованной, считает автор, поскольку указанные агентства находятся под крылом Кремля. Впрочем, такими же делами занимается, к примеру, и радио «Свобода», следующее курсу Белого дома во время выборов в России.
Что произойдёт в будущем? Эксперт считает, что США останутся ведущей мировой державой и в экономическом, и в военном плане. Америку так просто не разрушить: в США сильны традиции «подлинной демократии». Сегодняшняя трагикомедия является искажением восприятия внешнего мира, не более. Её сменят рациональные политические решения. Сумеет ли их воплотить в жизнь Д. Трамп? В этом бывший разведчик Родье сомневается.
* * *
Стало быть, у русских есть ещё несколько лет до американских выборов 2020 года. Дональд должен чётко усвоить: если он будет уклоняться от проведения политики «Единой России» в Вашингтоне, «длинная рука Путина» скинет его с трона.
Автор: Олег Чувакин
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