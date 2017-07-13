Идеология третьей мировой войны

«В начале было слово…» В начале войны агрессор должен выработать слово войны — идеологию, ради которой он будет убивать, и оправдывать убийства в глазах своих и всего мира. Эта идеология уже появилась и называется декоммунизацией. Пока она убивает советские памятники и память в музеях и книгах так называемыми европейскими «Институтами памяти», хотя на бандеровской Украине уже и «ворогов», носителей этой памяти, руками нацистов якобы за «антиукраинские» взгляды и деятельность.Политика декоммунизации бандеровского нацизма, вообще, показательный случай, поскольку коммунизм, как левая идеология, несовместим с нацизмом, крайне правой идеологией. Однако и «демократические страны», то есть формально толерантные и левые, озаботились почему-то декоммунизацией, в первую очередь, Польша и Прибалтика.«С приходом НАТО Польша обрела свободу», — заявляют сегодня польские официальные лица, когда батальоны НАТО прибыли на её территорию и, наконец, ещё раз освободили от «советской оккупации». Польский Сейм освобождает страну, так сказать, духовно, проголосовав закон о сносе памятников воинам Красной Армии, «символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй». Чёрная неблагодарность — это ещё мягко сказано. Что это обещает?Запад демократически родил гитлеровский нацизм и опять идёт к какому-то нацизму. Уже использует бандеровский нацизм против России на Украине. Идеологическая борьба с коммунизмом — это лакмусовая бумага на нацизм: они антиподы. Тогда сегодня лидеры нацизма: бандеровская Украина, Польша, Прибалтика.Политика декоммунизации — это, конечно, следствие идеологического посыла об историческом тождестве нациста Гитлера и коммуниста Сталина, для чего их объявили «тоталитарными диктаторами». И ещё прикрытие для русофобской, по сути, идеологии, в этом декоммунизация просто наследует гитлеровскому нацизму.Сталин и Гитлер — диктаторы, но антиподы. Если же к ним прикрепляют этот ярлык, тогда тоталитарны основоположники коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс, и вся западная левая мысль, их породившая. Тоталитарен Троцкий и американские неоконы-неотроцкисты, его последователи, тоталитарны «демократические» США, власть в которых и при Трампе удерживают неоконы-неотроцкисты, Обамы-Байдены-Клинтоны.Вообще, зачинщиками всех войн, по большому счёту, являются историки, вернее, идеологи и философы истории: они стоят у истоков идейной и политической борьбы, которая перерастает в войны между народами и странами. Когда историки начинают борьбу за прошлое, свои особенные исторические ценности, значит, начинается идейная подготовка новой войны.В этом смысле, идеология декоммунизации берёт начало в западной идеологической концепции истории Второй мировой войны как войны двух "тоталитарных режимов", гитлеровского и сталинского, недвусмысленно ставящая их на одну доску. Кстати, основу этой исторической фальсификации заложил Уинстон Черчилль, по его историческим трудам, в которых он, как мог, вымарал роль Красной Армии в войне, училась европейская молодёжь. И, наверное, учится.При этом целятся якобы в коммунизм, а проповедуют русофобию и попадают уже в Россию, но и Гитлер тоже ведь целился якобы в коммунизм, так что западная демократия идёт по стопам Гитлера. А в позапрошлом веке демократическая и коммунистическая Европа целилась якобы в деспотию «царского режима», а попала в Россию, впрочем, уже Наполеон «освобождал» царскую Россию исключительно от «несвободы». То есть Запад исторически вполне тотален в своей русофобии.Нетрудно предвидеть: если Россия сдаст свои сегодняшние позиции, завтра будут требовать декоммунизации уже от России — требовать плюнуть в свою историю, под видом декоммунизации, на государственном уровне. Сегодня этим занимается наша прозападная либеральная колонна на общественном уровне, наши «либералы» за гранты и по своей либеральной совести сделали это своей политической позицией.Препятствием для декоммунизации России являются президент Путин и его сторонники, а совсем не КПРФ с левыми попутчиками, застрявшими в идеологемах прошлого века. Поэтому Запад объявляет Путина новым авторитарным диктатором, то есть новым Сталиным, а поддерживающий его народ объявляет невосприимчивым к демократии: не плюёт в своих дедов! И начинается истерика декоммунизации и русофобии…По факту, мы видим идеологию западного демократического превосходства над другими народами, опять с националистической подоплёкой: якобы неспособными к демократии, с русофобией в качестве эмоционального двигателя. Аналогия с гитлеровской идеологией расового превосходства более чем очевидна.В будущем Запад всё равно будет требовать от России декоммунизации, вплоть до введения новых санкций и угрозы войны. Каким образом? Запад декларирует своё миролюбие, но само отсутствие декоммунизации России может быть объявлено неприемлемой угрозой, а это уже повод для войны.Агрессор всегда придумает повод, чтобы выдать свою агрессию за острую необходимость превентивного удара. Жажду экспансии всегда можно выдать за угрозу своей безопасности, Гитлер всегда так делал. США уже обвиняют Россию в киберагрессии «русскими хакерами», которая замечательна тем, что её можно не доказывать.Такое демократическое шило невозможно утаить в любом правозащитном словоблудии, и Россия уже рассматривает США как тотальную угрозу себе, ввиду их параноидальной русофобии. Последние данные социологических опросов говорят, что 38% россиян считают США реальной угрозой, а 60% — потенциальным противником.