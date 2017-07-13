17:48 13 июля

Идеология третьей мировой войны

«В начале было слово…» В начале войны агрессор должен выработать слово войны — идеологию, ради которой он будет убивать, и оправдывать убийства в глазах своих и всего мира. Эта идеология уже появилась и называется декоммунизацией. Пока она убивает советские памятники и память в музеях и книгах так называемыми европейскими «Институтами памяти», хотя на бандеровской Украине уже и «ворогов», носителей этой памяти, руками нацистов якобы за «антиукраинские» взгляды и деятельность.

Идеология третьей мировой войны


Политика декоммунизации бандеровского нацизма, вообще, показательный случай, поскольку коммунизм, как левая идеология, несовместим с нацизмом, крайне правой идеологией. Однако и «демократические страны», то есть формально толерантные и левые, озаботились почему-то декоммунизацией, в первую очередь, Польша и Прибалтика.


«С приходом НАТО Польша обрела свободу», — заявляют сегодня польские официальные лица, когда батальоны НАТО прибыли на её территорию и, наконец, ещё раз освободили от «советской оккупации». Польский Сейм освобождает страну, так сказать, духовно, проголосовав закон о сносе памятников воинам Красной Армии, «символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй». Чёрная неблагодарность — это ещё мягко сказано. Что это обещает?

Запад демократически родил гитлеровский нацизм и опять идёт к какому-то нацизму. Уже использует бандеровский нацизм против России на Украине. Идеологическая борьба с коммунизмом — это лакмусовая бумага на нацизм: они антиподы. Тогда сегодня лидеры нацизма: бандеровская Украина, Польша, Прибалтика.

Политика декоммунизации — это, конечно, следствие идеологического посыла об историческом тождестве нациста Гитлера и коммуниста Сталина, для чего их объявили «тоталитарными диктаторами». И ещё прикрытие для русофобской, по сути, идеологии, в этом декоммунизация просто наследует гитлеровскому нацизму.

Сталин и Гитлер — диктаторы, но антиподы. Если же к ним прикрепляют этот ярлык, тогда тоталитарны основоположники коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс, и вся западная левая мысль, их породившая. Тоталитарен Троцкий и американские неоконы-неотроцкисты, его последователи, тоталитарны «демократические» США, власть в которых и при Трампе удерживают неоконы-неотроцкисты, Обамы-Байдены-Клинтоны.

Вообще, зачинщиками всех войн, по большому счёту, являются историки, вернее, идеологи и философы истории: они стоят у истоков идейной и политической борьбы, которая перерастает в войны между народами и странами. Когда историки начинают борьбу за прошлое, свои особенные исторические ценности, значит, начинается идейная подготовка новой войны.

В этом смысле, идеология декоммунизации берёт начало в западной идеологической концепции истории Второй мировой войны как войны двух "тоталитарных режимов", гитлеровского и сталинского, недвусмысленно ставящая их на одну доску. Кстати, основу этой исторической фальсификации заложил Уинстон Черчилль, по его историческим трудам, в которых он, как мог, вымарал роль Красной Армии в войне, училась европейская молодёжь. И, наверное, учится.

При этом целятся якобы в коммунизм, а проповедуют русофобию и попадают уже в Россию, но и Гитлер тоже ведь целился якобы в коммунизм, так что западная демократия идёт по стопам Гитлера. А в позапрошлом веке демократическая и коммунистическая Европа целилась якобы в деспотию «царского режима», а попала в Россию, впрочем, уже Наполеон «освобождал» царскую Россию исключительно от «несвободы». То есть Запад исторически вполне тотален в своей русофобии.

Нетрудно предвидеть: если Россия сдаст свои сегодняшние позиции, завтра будут требовать декоммунизации уже от России — требовать плюнуть в свою историю, под видом декоммунизации, на государственном уровне. Сегодня этим занимается наша прозападная либеральная колонна на общественном уровне, наши «либералы» за гранты и по своей либеральной совести сделали это своей политической позицией.

Препятствием для декоммунизации России являются президент Путин и его сторонники, а совсем не КПРФ с левыми попутчиками, застрявшими в идеологемах прошлого века. Поэтому Запад объявляет Путина новым авторитарным диктатором, то есть новым Сталиным, а поддерживающий его народ объявляет невосприимчивым к демократии: не плюёт в своих дедов! И начинается истерика декоммунизации и русофобии…

По факту, мы видим идеологию западного демократического превосходства над другими народами, опять с националистической подоплёкой: якобы неспособными к демократии, с русофобией в качестве эмоционального двигателя. Аналогия с гитлеровской идеологией расового превосходства более чем очевидна.

В будущем Запад всё равно будет требовать от России декоммунизации, вплоть до введения новых санкций и угрозы войны. Каким образом? Запад декларирует своё миролюбие, но само отсутствие декоммунизации России может быть объявлено неприемлемой угрозой, а это уже повод для войны.

Агрессор всегда придумает повод, чтобы выдать свою агрессию за острую необходимость превентивного удара. Жажду экспансии всегда можно выдать за угрозу своей безопасности, Гитлер всегда так делал. США уже обвиняют Россию в киберагрессии «русскими хакерами», которая замечательна тем, что её можно не доказывать.

Такое демократическое шило невозможно утаить в любом правозащитном словоблудии, и Россия уже рассматривает США как тотальную угрозу себе, ввиду их параноидальной русофобии. Последние данные социологических опросов говорят, что 38% россиян считают США реальной угрозой, а 60% — потенциальным противником.
Автор: Виктор Каменев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. Венд Сегодня, 15:19
    зачинщиками всех войн, по большому счёту, являются историки,
    Автор нашел стрелочников. laughing Не политики, не бизнес, а историки laughing
    Венд
    1. Татьяна Сегодня, 15:46
      Прежде чем обвинять Гитлера в русофобии и тоталитаризме, нужно вспомнить, а в чьих именно руках Гитлер, его партия, Гитлеровская Германия были силовыми инструментами и для достижения чьих политических целей?
      Ну, во-первых, нужно вспомнить, что непосредственным куратором Гитлера с ноября 1922 года был американский разведчик Эрнст Ганфштейнгль. Именно по его наводке Гитлер писал "Майн кампф", он же редактировал его работу, книга также вышла на его деньги - т.е. на деньги Госдепа и разведки США. Ганфштейнгль вывел Гитлера на вершину власти в Германии.
      Поэтому говорить, что главными фашистами в Европе была Гитлеровская Германия - тоже не совсем верно.
      Главными фашистами в мире являются США.

      См. Н. Стариков. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина. - СПб.: Питер, 2015. - С. 79-80.
      Татьяна
      1. Диана Ильина Сегодня, 16:03
        Татьяна, мое почтение! hi Вы абсолютно верно подметили. Я сама всегда и везде говорю, что Гитлер это лишь оружие в руках мировых кровососов. А кто самый большой кровосос?! Над какой империей когда-то "никогда не заходило солнце"?! Правильно мелкобриты... Не зря же их королевское семейство радостно зиговало на кинокамеру в 1930-х годах. Между прочим папочка ныне здравствующей королевы Мелкобритании и зиговал. А теперь его правнучек появляется на вечеринке в эссесовской форме. Более того, США сейчас выполняют функцию нацистской Германии 30-х годов, то есть оружия, мозги же я уверена по-прежнему находятся в Лондоне. Так что картинка верна отчасти. На картинке должен быть не Капитолий, а Букингемский дворец!
        Диана Ильина
        1. Татьяна Сегодня, 16:27
          Диана Иьина
          На картинке должен быть не Капитолий, а Букингемский дворец!
          Совершенно верно Диана! Просто в одном комментарии всю информацию сразу не выставишь - нужна последовательность!
          Нужно обратить внимание на то, что США создавались как ОГОСУДОРСТВЛЕНИЕ мировой системы МАСОНСКИХ структур потаённой мировой наднациональной власти со столицей в Вашингтоне.
          США - это глобалистское расистское государство на теле американского народа. США американцам не принадлежат.
          А откуда пошли масоны с их тайными структурами финансов и спецслужбами? То же ЦРУ выросло из масонов Англии. И т.д.

          См. "Андрей Фурсов. Мировое масонство 300 лет в истории". Опубликовано: 24 июн. 2017 г.

          Очень хорошее выступление А. Фурсова не просто по прикладной истории масонства, как такового, но и от создания самих масонских лож до политики правительств мировых государств наших дней.
          Татьяна
          1. Bastinda Сегодня, 16:46
            Не, во всем виноваты евреи! Или женщины..., что вероятней.
            Bastinda
        2. gladcu2 Сегодня, 16:43
          Всё верно, девочки.

          В.Каменев обвиняет русофобию и Гитлера. Вы, конечно штаты и Британию.
          А я вам напоминаю, что экономическая система месть главный виновник всех бед. Да, именно всеми любимая конкуренция.

          Из конкуренции нужен переход в планирование, тогда и русофобия и Бриты со штатами, как мировые демократизаторы, уйдут в прошлое.

          Как к планированию перейти? Нужен монополист, нужен победивший. Но при условиях сохранить государства и национальные идентификации.
          gladcu2
          1. Виктор Каменев Сегодня, 17:00
            Как хорошо, все душегубы мира вздохнули с облегчением - они не виноваты, это всё конкуренция...
            Виктор Каменев
          2. Диана Ильина Сегодня, 17:04
            gladcu2 Сегодня, 16:43 ↑ Новый
            Всё верно, девочки.
            В.Каменев обвиняет русофобию и Гитлера. Вы, конечно штаты и Британию.
            Ваша ирония в данном случае не уместна. Если вы не в курсе, то Англия, а потом и США как осколок Британской империи на протяжении всей своей истории были и остаются злейшими врагами России. И строй в России не имеет значения, что при монархии, что при социализме, что при капитализме (если то, что сейчас в России можно таковым назвать), мы были и остаемся объектом для нападок. Уж сильно лакомый кусок представляет из себя Россия. Так что мы можем переходить хоть к планированию, хоть к регулированию, хоть на голову встать, отношение наглосаксов к нам никак не изменится. Другое дело если им удастся привести к власти очередную марионетку типа меченного или алкаша, вот тогда ДА... они нас полюбят, только боюсь от такой "любви" нас задушат в объятьях, причем задушат в прямом смысле, а не в переносном.
            Так что оставьте свое ехидство гражданин под канадским флажком, его здесь явно не оценят...! negative
            Диана Ильина
          3. Per se. Сегодня, 17:33
            Цитата: gladcu2
            Из конкуренции нужен переход в планирование, тогда и русофобия и Бриты со штатами, как мировые демократизаторы, уйдут в прошлое.
            Конкуренция становится фикцией, когда сложились транснациональные монополии. Можно выбирать между известными торговыми марками, и не знать, что все они принадлежат одному хозяину, всё скуплено. Не перейдёт капитализм ни в какое планирование, и, тем более, не исчезнет русофобия, не исчезнет до тех пор, пока Россия является потенциально самодостаточной страной, и единственной реальной силой, что пока опасна Западу, как глобальному полюсу мировой силы, мировой капиталистической системы с уже состоявшимся в ней лидером и хозяевами. У Виктора Каменева интересные выводы в статье, - "Препятствием для декоммунизации России являются президент Путин и его сторонники, а совсем не КПРФ с левыми попутчиками, застрявшими в идеологемах прошлого века". То есть, "декоммунизация", это плохо, но коммунисты здесь не причём. Лично я не в восторге от Геннадия Андреевича, пока он рулит КПРФ, это будет нечто типа "исторического клуба", в политической "футбольной лиге", задача которого удерживаться в своём "дивизионе", а не стать чемпионом, не прийти к власти. Даже имея все козыри на руках, такая партия будет больше изображать оппозицию, чем реально бороться за власть в стране. Нужна реальная коммунистическая партия, реальная победа обновлённого социализма в России, без этого, уже правящие братки-олигархи, подобрав с помойки капитализм, будут вечно зависимы от Запада, находясь в чужом полюсе силы, храня свои миллиарды в чужих банках и чужой валюте. Не будет никакого многополярного мира внутри одного полюса капитализма, многополярный мир и стал реальностью только потому, что появился независимый полюс социализма, что была сверхдержава СССР, возникшая благодаря этой независимой системе, был блок социалистических стран. Даже Китай без помощи Советского Союза, без его прикрытия на момент становления, не вышел бы из своего дремучего состояния. Сейчас братки-олигархи пока имеют наследие от сверхдержавы, надувают щёки, пытаясь отжать долю у своих мировых хозяев, и не более того. Пока Владимир Владимирович не достанет свой партбилет коммуниста, не скажет браткам, - чемодан, вокзал, Лондон, за 24 часа, мы будем проедать свой советский запас прочности, вот и всё. После событий на Даманском из "красного" Китая Запад начал делать подобие гитлеровского анти-СССР, началось у "комми" их "Китайское чудо", вместо изоляции китайские "национал-коммунисты" получили помощь Запада. Далее, ещё интереснее, уже на России, на её деньгах и ресурсах, Китай превратили в крепчающую сверхдержаву, монстра с мировыми амбициями и территориальными претензиями... Это наши "союзники", что высасывают из России последнее, в чём пока отстают. Что будет после, одному Богу известно, но не с братками-олигархами, плохишами-предателями под буржуинами, может выстоять и подняться Россия.
            Per se.
    2. Виктор Каменев Сегодня, 15:46
      И не Майн Кампф?..
      Виктор Каменев
      1. venaya Сегодня, 16:55
        Цитата: Виктор Каменев
        И не Майн Кампф?..

        И кто конкретно писал эту книжонку? Вы посмотрите, ведь в ней в первую очередь используется терминология англоязычной научной литературы, ведь это так заметно. Не довольно безграмотный солдат кайзеровской армии написать ничего подобного. Ведь никаких черновиков написанных его рукой нет, не было и никак не могло быть. Ни одной другой его книги не было написано и не выпускалось, только записки других людей из его окружения. Не он придумал всю эту иделогию нацизма, она вся с остовов, оттуда, хоть из-за океана платили тоже.
        venaya
    3. Николай К Сегодня, 16:48
      В будущем Запад всё равно будет требовать от России декоммунизации, вплоть до введения новых санкций и угрозы войны

      Да сдалась западу эта декоммунизация. Наша кпрф это болонка Путина. Не будет Путина (хотя в это уже не верится), кпрф будет чьей-то другой болонкой. Зюганов типичный пример того, какой неприглядный облик приобретает красивая сказка коммунистической идеологии в реальных жизненных условиях.
      Николай К
      1. Виктор Каменев Сегодня, 17:03
        Прикольно. В Италии простые итальянцы обратились к Путину: "Ты хоть и коммунист, а приди к нам и помоги!"
        Важно, кем считают, а не кто ты есть...
        Виктор Каменев
  2. Сергей Медведев Сегодня, 15:41
    Во всём согласен с автором статьи, кроме одного.
    Препятствием для декоммунизации России являются президент Путин и его сторонники, а совсем не КПРФ с левыми попутчиками, застрявшими в идеологемах прошлого века. Поэтому Запад объявляет Путина новым авторитарным диктатором, то есть новым Сталиным

    Путин совсем не Сталин, к сожалению. И в этом главная угроза нашей безопасности.
    Сергей Медведев
    1. Виктор Каменев Сегодня, 15:48
      Путин - это Путин, может оно и к лучшему...
      Виктор Каменев
      1. gladcu2 Сегодня, 16:48
        Говорят, ВВП это не совсем ВВП, а третий уже двойник.

        Так это ещё лучше.Личности разные, а политика стабильна.
        gladcu2
        1. Молот 75 Сегодня, 16:52
          А нам все равно если человек с лицом Путина, поступает как Путин! А Трамп это вообще клон марсианина!
          Молот 75
  3. den-protector Сегодня, 16:00
    Цитата: "Препятствием для декоммунизации России являются президент Путин и его сторонники". Ну да, конечно. Главным препятствием для декоммунизации являются пока еще остающиеся в живых люди с советской памятью. Вот постепенно все они вымрут, а для этого предпринимаются все меры, и молодежке в голову можно беспрепятственно закладывать любую туфту.
    den-protector
    1. Виктор Каменев Сегодня, 17:04
      В 90-е годы советских людей было много больше, и что? Сдали страну!
      Виктор Каменев
  4. Kapellan23 Сегодня, 16:02
    Политика декоммунизации бандеровского нацизма, вообще, показательный случай, поскольку коммунизм, как левая идеология, несовместим с нацизмом, крайне правой идеологией.

    Национал-социалисты леваки. Отмечали "первомай", как и коммунисты.
    http://foto-history.livejournal.com/8691319.html


    При этом целятся якобы в коммунизм, а проповедуют русофобию

    Так социалисты знатные русофобы, хорошо потрудились, создавая “нацменские” республики …
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Дерусификация
    http://zhenziyou.livejournal.com/tag/украинизация
    Kapellan23
    1. Диана Ильина Сегодня, 17:14
      Судя по вашей аватарке, вы у нас очередной (а скорее всего реинкарнированный) хрустобулочник?! А судя по вашему комментарию, вы **** не очень хороший человек. Только fool (по Лаврову) может ставить в один ряд идеологию нацизма с социализмом, ну или не fool , но тогда вы провокатор. Впрочем, все хрустобулочники и ругатели социалистической идеи, есть русофобы и враги России, и её многонационального народа! negative
      Диана Ильина
  5. Altona Сегодня, 16:19
    Препятствием для декоммунизации России являются президент Путин и его сторонники
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    Лихо автор пристраивает либерала ВВП в "препятствие". А кто десталинизацию то объявлял? Ну, давайте с трех раз то всё-таки угадаем. Кто Ельцин-центр построил? Ну? Ещё усилие. Путин просто понял, что его всё равно задвинут в колонну, где уже стоят Иван Грозный, Пётр Первый, Александр Третий, Владимир Ленин, Иосиф Сталин.
    Altona
    1. Виктор Каменев Сегодня, 17:07
      Десталинизацию объявил коммунист Хрущёв, учите матчасть.
      Виктор Каменев
  6. vinni-puk Сегодня, 16:47
    Объясните жителям Екатеринбурга разницу между этими идеологами и мером города Екатеринбурга.
    vinni-puk
  7. parusnik Сегодня, 17:11
    В будущем Запад всё равно будет требовать от России декоммунизации
    ...Это верно, сейчас пока отсрочка на определенный срок..А вот,что дальше будет...У капитала одна идеология прибыль..
    parusnik
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