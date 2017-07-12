15:03 12 июля

В Турции ликвидированы 5 террористов ИГИЛ

Пресс-служба министерства внутренних дел Турции сообщает о том, что сегодня близ города Конья сотрудники правоохранительных органов провели специальную операцию в отношении боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). В сообщении говорится о том, что речь идёт о пяти боевиках, которые были ликвидированы, так как оказали полицейским сопротивление.

Из сообщения представителя пресс-службы МВД Турции:
Когда сотрудники полиции попытались произвести задержание, боевики открыли огонь. Ранения получили четверо сотрудников сил национальной безопасности. Пятеро террористов ответным огнём были уничтожены.


В Турции ликвидированы 5 террористов ИГИЛ



При этом не сообщается о тяжести ранений, полученных турецкими силовиками.

На квартирах террористов обнаружено оружие и боеприпасы. По некоторым данным, речь идёт о шести единицах, оружия, среди которого автоматы.

Напомним, что накануне власти Турции решили перебросить к границе с Сирией дополнительно шесть колонн военной техники. В Анкаре заявили, что это сделано с целью «более плотного контроля на границе с государством, где идёт операция против террористов». При этом в СМИ высказали точку зрения о том, что переброска дополнительных сил к границе с САР говорит о возможном желании Анкары сдержать вооружённые отряды курдов, если те довершат разгром ИГИЛ (*) в районе Ракки и направятся в сторону Турции.

Использованы фотографии: Ctc-rk.kz
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Комментарии 13

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  1. Partyzan Сегодня, 12:47
    речь идёт о пяти боевиках, которые были ликвидированы, так как оказали полицейским сопротивление.
    понятненько, что ничего не понятненько, но замес будет капитальный hi
    Partyzan
    1. сибиралт Сегодня, 12:51
      Ну,ну. Сначала курды зачистят ИГ, а потом турки курдов. Таки, это было и сразу понятно. bully
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 12:56
        а потом матрасы турок - так да? recourse
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 13:04
          Цитата: сибиралт
          Ну,ну. Сначала курды зачистят ИГ, а потом турки курдов. Таки, это было и сразу понятно. bully


          Они попытаются , но вряд ли у них это получится , там много игроков...
          cniza
          1. Partyzan Сегодня, 13:09
            там много игроков...
            вот и я про тоже, замес будет......
            Partyzan
            1. cniza Сегодня, 13:12
              Лишь бы нам там не сильно вляпаться.
              cniza
              1. Partyzan Сегодня, 13:16
                мы там уже вляпались, так что расхлебывать придется вместе с Ираном
                Partyzan
                1. cniza Сегодня, 13:22
                  Это смотря с какой стороны посмотреть , пока не очень , все в меру необходимости.
                  cniza
                  1. Partyzan Сегодня, 13:27
                    а потом и не поймешь - где свой, а где чужой будет, восток однако hi
                    Partyzan
                    1. cniza Сегодня, 13:29
                      Пусть Аллах разбирается.
                      cniza
                      1. Комментарий был удален.
  2. Карась Сегодня, 12:47
    Как говорил гробовых дел мастер Безенчук - Туды им и в качель!
    Карась
  3. Толстоевский Сегодня, 12:52
    за отказ выполнять приказы руководства
    Толстоевский
  4. cniza Сегодня, 13:38
    Partyzan,

    Бог един.
    cniza
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