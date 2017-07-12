В Турции ликвидированы 5 террористов ИГИЛ

Когда сотрудники полиции попытались произвести задержание, боевики открыли огонь. Ранения получили четверо сотрудников сил национальной безопасности. Пятеро террористов ответным огнём были уничтожены.

Пресс-служба министерства внутренних дел Турции сообщает о том, что сегодня близ города Конья сотрудники правоохранительных органов провели специальную операцию в отношении боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). В сообщении говорится о том, что речь идёт о пяти боевиках, которые были ликвидированы, так как оказали полицейским сопротивление.Из сообщения представителя пресс-службы МВД Турции:При этом не сообщается о тяжести ранений, полученных турецкими силовиками.На квартирах террористов обнаружено оружие и боеприпасы. По некоторым данным, речь идёт о шести единицах, оружия, среди которого автоматы.Напомним, что накануне власти Турции решили перебросить к границе с Сирией дополнительно шесть колонн военной техники. В Анкаре заявили, что это сделано с целью «более плотного контроля на границе с государством, где идёт операция против террористов». При этом в СМИ высказали точку зрения о том, что переброска дополнительных сил к границе с САР говорит о возможном желании Анкары сдержать вооружённые отряды курдов, если те довершат разгром ИГИЛ (*) в районе Ракки и направятся в сторону Турции.