«Алмаз-Антей» представит в Жуковском более 150 образцов изделий

Как основной производитель и системный интегратор оборудования для Единой системы организации воздушного движения Концерн ВКО "Алмаз-Антей" особое внимание уделит презентации передовых разработок в области радиотехнического обеспечения полетов и аэронавигационного обслуживания. Они будут представлены отдельным сегментом,

Более 150 образцов продукции представит концерн «Алмаз-Антей» на авиасалоне МАКС-2017, который пройдет в подмосковном Жуковском 18-23 июля, передает ТАСС «На площадках салона будут представлены более 150 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, выпускаемой дочерними предприятиями концерна», – говорится в релизе концерна.Компания представит, в частности, следующие натурные образцы: «боевую машину новейшего арктического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ", пусковую установку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М2Э" с тренажером в контейнерном исполнении, зенитные управляемые ракеты к ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Тор-М2Э" и др.».Согласно информации, «в виде моделей и плакатов на стенде концерн представит ЗРС С-400 "Триумф", С-300ПМУ2 "Фаворит", "Антей-2500, ЗРК семейств "Тор" и "Бук", "Оса-АКМ1", ЗРК морского базирования "Риф-М", "Штиль-1", "Клинок", радиолокационные станции "Небо-СВУ", "Небо-УЕ", "Каста-2Е2", "Фара-ВР", контейнерную станцию активных помех МСП-418К, систему радиопротиводействия "Омуль"».Свою продукцию выставят более 20-ти дочерних компаний концерна.Сообщается, что «в отдельной тематической зоне "Алмаз-Антей" разместит продукцию гражданского и двойного назначения. Это, в частности, всережимная цифровая станция наблюдения для управления воздушным движением – моноимпульсный вторичный радиолокатор "Аврора-2", другие образцы».цитирует пресс-служба заместитель гендиректора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения концерна Дмитрия Савицкого.По его словам, многие демонстрируемые изделия успешно апробированы и применяются в центрах управления воздушным движением в России и за рубежом.