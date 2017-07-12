BBC: экс-глава британской спецслужбы пригрозил Москве возмездием за киберхаос

Безусловно, не все атаки управляются российским государством. В России существует частичное смешение преступности и государственных структур, глубоко коррумпированная система, которая позволяет преступности процветать, но российские власти могут сделать многое, чтобы прекратить всё это

Как заявил в интервью ВВС бывший глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген, российские власти представляют собой угрозу демократии. Страна, по его словам, сеет «непропорционально огромный хаос в киберпространстве» и люди должны ответить на поведение Москвы в форме «кибервозмездия».Политик добавил, что неприемлемость нынешнего поведения России также можно подчеркнуть с помощью санкций.— сообщил Хэнниген BBC.Кибероперации России стали большой проблемой именно в тот период, когда Роберт Хэнниген управлял Центром правительственной связи Великобритании. GCHQ также стал первым учреждением, которое обнаружило российский след во взломе почтового сервера Демократической партии в США и сообщило об этом американским властям, напоминает BBC.Западные спецслужбы неоднократно обвиняли РФ в киберугрозах, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".