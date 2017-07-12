15:04 12 июля

BBC: экс-глава британской спецслужбы пригрозил Москве возмездием за киберхаос

Как заявил в интервью ВВС бывший глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген, российские власти представляют собой угрозу демократии. Страна, по его словам, сеет «непропорционально огромный хаос в киберпространстве» и люди должны ответить на поведение Москвы в форме «кибервозмездия».

Политик добавил, что неприемлемость нынешнего поведения России также можно подчеркнуть с помощью санкций.

BBC: экс-глава британской спецслужбы пригрозил Москве возмездием за киберхаос



Безусловно, не все атаки управляются российским государством. В России существует частичное смешение преступности и государственных структур, глубоко коррумпированная система, которая позволяет преступности процветать, но российские власти могут сделать многое, чтобы прекратить всё это
— сообщил Хэнниген BBC.

Кибероперации России стали большой проблемой именно в тот период, когда Роберт Хэнниген управлял Центром правительственной связи Великобритании. GCHQ также стал первым учреждением, которое обнаружило российский след во взломе почтового сервера Демократической партии в США и сообщило об этом американским властям, напоминает BBC.

Западные спецслужбы неоднократно обвиняли РФ в киберугрозах, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Использованы фотографии: http://www.bbc.com/
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Комментарии 32

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  1. cniza Сегодня, 13:08
    Ещё один проснулся , недомылок.
    cniza
    1. Венд Сегодня, 13:09
      Цитата: cniza
      Ещё один проснулся .

      Эта больная популярность России на западе уже даже не развлекает.
      Венд
      1. Монос Сегодня, 13:29
        Как заявил в интервью ВВС бывший глава... сеет «непропорционально огромный хаос в киберпространстве»

        Постоянно путаю английскую вещательную службу Би-би-си с английскими ВВС. smile
        По мнению этого странного человека ХАОС сеять можно, но он должен быть пропорционален. Очень смешно. За каких-то полвека Запад поменял вектор своего развития от стремления к гармонии к движению к хаосу. Они сами-то понимают что лепят?
        Монос
        1. cniza Сегодня, 13:33
          Виктор hi , просто они стали заботится и думать о другом и другим местом.
          cniza
        2. barclay Сегодня, 13:45
          Цитата: Монос
          Они сами-то понимают что лепят?

          У них четкое понимание того, что бы не лепили они (англосаксы) - это правильное благо. А любые правила и пожелания, исходящие не по их правилам - это неправильное зло.
          Задолбали уже эти "павлины" со своим "нулевым меридианом"!
          barclay
        3. g1v2 Сегодня, 13:52
          Просто раньше в киберпространстве они могли делать все что захотят. Захотят взламывать весь мир - взламывают . Захотят вирусы другим странам рассылать - даже Ирану в компьютеры атомного проекта засадили. Творили что хотели. А потом оказалось. что в эту игру можно играть и другим. И программисты и хакеры у русских, китайцев и индусов куда лучше. Наши программисты чемпионаты по программированию уже годами выигрывают. И теперь у запада подгорает и включается режим "а нас то за что?". belay
          g1v2
    2. новичок Сегодня, 13:09
      вот вот. все забытые, выкинутые экс пиарятся на России.
      новичок
    3. Partyzan Сегодня, 13:18
      и люди должны ответить на поведение Москвы
      а люди - кто?
      Partyzan
    4. сибиралт Сегодня, 13:19
      Для бывшего недоумка это очень глубокая мысль, однако. laughing
      сибиралт
    5. bouncyhunter Сегодня, 13:21
      Цитата: cniza
      Ещё один проснулся , недомылок.

      Видать , пенсии маловато , решил на самом ходовом нонче товаре бабла срубить .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 13:25
        Да пнули его для массовости - иди , говори , может что выгорит.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
          Понятно , заурядный статист из массовки .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 13:32
            Зато звучит как громко.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:34
              Может , матюгальник проглотил ? lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 13:36
                Если не захочет добровольно - заставят.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:40
                  Цитата: cniza
                  не захочет добровольно - заставят.

                  Да ещё и через противоположное рту отверстие ... laughing
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 13:43
                    "Наша служба и опасна и трудна..." он сам выбирал. lol
                    cniza
                  2. Комментарий был удален.
                    1. bouncyhunter Сегодня, 13:52
                      Привет , дружище ! hi drinks Всё у них не по-людски , даже кентавры двузадые ... crying
                      bouncyhunter
  2. soroKING Сегодня, 13:10
    ой! куды бечь-то? правда наша страна самая большая в мире... recourse
    soroKING
  3. Ursus Сегодня, 13:14
    насколько понимаю, за подобные интервью, западные СМИ платят деньги. Деньги зарабатываются на рекламе и напрямую зависят от рейтингов. Больше рейтинг - больше денег. Больше денег - можно больше платить всяким таким "экспертам", тем более, что слова его - пустой пук (ой, простите, звук) и яйца выеденного, без доказательств (неопровержимых) не стоят.

    А пипл на Западе "хавает". Клиповое мышление, однако; жертвы реформы образования
    Ursus
  4. Masya Masya Сегодня, 13:24
    сеет «непропорционально огромный хаос в киберпространстве»

    вот ведь, какая ошибочка вышла... надо было пропорционально сеять... lol
    Masya Masya
    1. новичок Сегодня, 13:31
      я бы хотел у него спросить, он вообще хоть осознаёт “ пропорции“ безграничного инета?
      новичок
    2. Paranoid50 Сегодня, 14:17
      Цитата: Masya Masya
      надо было пропорционально сеять... lol

      Да,квадратно-гнездовым способом . yes А так-то да,это уже не первый организм,из бывших. И вот ведь совпадение: именно в период его руководства ЦПС произошёл тот самый "посев". Опять же - не первый раз, и не первый персонаж, покрывающий собственные косяки "русскими диверсиями". У нас,кстати,намечается подобная тенденция - некоторые ответственные лица, в частности, в ВПК, не признавая собственных ошибок,начинают пенять на "соседей слева".
      Paranoid50
  5. ronnon Сегодня, 13:33
    И чё он, winked забанит Россию?
    ronnon
  6. iliitchitch Сегодня, 13:38
    В сухом остатке спича сего : "Рюсски , сдавайтс ! Потому что Я боб ." .
    А как эти заднеприводные вкусно к теме присосались - понятно , что им похрену , он у них всё равно не рабочий . Так , типа , нам , что ли , доказывать , что мы не верблюд Вася ? И как ? Да бестолково всё это .
    Не , ну вот как англичанина покажут здесь на фотке - ну вот по мордеру рука невольно тянется приварить за спесь , аж мимо клавы промахиваешься .
    Последние англичане , которых я уважал - это Ливанов , Соломин и Михалков . Ну и Бэрримор , само собой . Хорош Адабашьян . Так сыграть роль второго плана - это сильно . "Овсянка , СЭР!" good laughing
    А Англия - это где , вообще ? Одно могу посоветовать точно : Ирландия и Шотландия - валите из этого гадюшника . История этим сэрам-пэрам счёт выставит . ЗА ВСЁ . Бог не Тимошка , видит немножко . hi
    iliitchitch
    1. dauria Сегодня, 13:46
      А Англия - это где , вообще ?


      Ну, это такой дачный посёлок наших вождей и "элиты". Семьи, детки, шесть соток, грядки. lol
      dauria
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 14:11
    Роберт Хэнниген
    ... вот оно бы сидело себе и не высовывалось из кучи, так нет же - надо чего то пытается умное сказать... laughing
    a.s.zzz888
  8. rpuropuu Сегодня, 14:34
    "Безусловно, не все атаки управляются российским государством." - ключевая фраза. Как можно что то утверждать, при этом тут же это исключать laughing Не так давно частная американская контора выложила информацию о избирателях, но по прежнему во всем виноваты русские belay
    rpuropuu
    1. Topotun Сегодня, 15:02
      Многие читают только заголовки... До Ключевых фраз и не дочитывают или не задумываются.... Что и требуется.
      Topotun
  9. raddy13 Сегодня, 14:36
    Еще один оголтелый решил баллов набрать.
    raddy13
  10. pvv113 Сегодня, 14:53
    глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген

    Должность ума не прибавляет hi
    pvv113
  11. Topotun Сегодня, 15:00
    Фон истерик начинают накачивать по полной. А потом будут обижаться получив по соплям. Нас то за что? Похоже ВОВ забыли или ОЧЕНЬ хотят забыть.
    Topotun
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