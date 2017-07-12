Киев даст «новый импульс» реализации минских соглашений

Вчера состоялась встреча и в администрации президента. Мы определили наши общие шаги, чтобы дать новый импульс "минскому процессу". Конечно, мы говорили и о стратегии… Президент также имел короткую встречу с Волкером, чтобы поощрить его более активно участвовать в мирном урегулирования ситуации на Донбассе. Мне импонирует его абсолютная практичность, прагматичность и стремление достичь конкретного результата,

Это долгожданное решение, которое лоббировала и украинская сторона в координации с партнерами по "нормандскому формату",