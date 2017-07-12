Киев даст «новый импульс» реализации минских соглашений
Администрация президента Украины и спецпредставитель США по украинской проблеме Курт Волкер определили шаги, которые должны дать новый импульс выполнению минских договоренностей, передает РИА Новости сообщение главы президентской администрации Константина Елисеева.
Курт Волкер
На прошлой неделе спецпосланником США на Украине был назначен бывший американский постпред при НАТО Волкер, который будет заниматься координацией усилий Госдепа по урегулированию конфликта на востоке страны.
Он также подтвердил, что назначение Волкера на должность лоббировали, в частности, участники "нормандского формата".
Напомним, проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США участия в нем не принимают, но, по словам представителей Госдепа, не станут отказываться, если их туда пригласят.
На прошлой неделе спецпосланником США на Украине был назначен бывший американский постпред при НАТО Волкер, который будет заниматься координацией усилий Госдепа по урегулированию конфликта на востоке страны.
Вчера состоялась встреча и в администрации президента. Мы определили наши общие шаги, чтобы дать новый импульс "минскому процессу". Конечно, мы говорили и о стратегии… Президент также имел короткую встречу с Волкером, чтобы поощрить его более активно участвовать в мирном урегулирования ситуации на Донбассе. Мне импонирует его абсолютная практичность, прагматичность и стремление достичь конкретного результата,сказал Елисеев в эфире «Радио Свобода».
Он также подтвердил, что назначение Волкера на должность лоббировали, в частности, участники "нормандского формата".
Это долгожданное решение, которое лоббировала и украинская сторона в координации с партнерами по "нормандскому формату",сказал украинский чиновник.
Напомним, проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США участия в нем не принимают, но, по словам представителей Госдепа, не станут отказываться, если их туда пригласят.
Использованы фотографии: ukrainian.voanews.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти