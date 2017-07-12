15:03 12 июля

Киев даст «новый импульс» реализации минских соглашений

Администрация президента Украины и спецпредставитель США по украинской проблеме Курт Волкер определили шаги, которые должны дать новый импульс выполнению минских договоренностей, передает РИА Новости сообщение главы президентской администрации Константина Елисеева.

Киев даст «новый импульс» реализации минских соглашений
Курт Волкер

На прошлой неделе спецпосланником США на Украине был назначен бывший американский постпред при НАТО Волкер, который будет заниматься координацией усилий Госдепа по урегулированию конфликта на востоке страны.


Вчера состоялась встреча и в администрации президента. Мы определили наши общие шаги, чтобы дать новый импульс "минскому процессу". Конечно, мы говорили и о стратегии… Президент также имел короткую встречу с Волкером, чтобы поощрить его более активно участвовать в мирном урегулирования ситуации на Донбассе. Мне импонирует его абсолютная практичность, прагматичность и стремление достичь конкретного результата,
сказал Елисеев в эфире «Радио Свобода».

Он также подтвердил, что назначение Волкера на должность лоббировали, в частности, участники "нормандского формата".

Это долгожданное решение, которое лоббировала и украинская сторона в координации с партнерами по "нормандскому формату",
сказал украинский чиновник.

Напомним, проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США участия в нем не принимают, но, по словам представителей Госдепа, не станут отказываться, если их туда пригласят.

Использованы фотографии: ukrainian.voanews.com
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Комментарии 16

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  1. kouldoom Сегодня, 13:28
    Ну что сказать Украина всё больше приближается к статусу полноценноё колонии.
    kouldoom
    1. cniza Сегодня, 13:30
      Она уже давно ниже плинтуса.
      cniza
      1. Монос Сегодня, 13:38
        Виктор, приветствую hi
        Цитата: cniza
        Она уже давно ниже плинтуса.

        Она пожертвовала собой для того, чтобы на карте Европы появились два новых государства smile
        Монос
        1. cniza Сегодня, 13:41
          Приветствую теска hi , как бы мягче сказать... в общем её уже никто не спрашивает.
          cniza
    2. Балу Сегодня, 13:33
      приближается к статусу полноценноё колонии.Она давно уже колония, находящаяся под внешним управлением.
      Новый импульс надо полагать имеется ввиду еще финансирование ЧВК и наемников, которых уже выдавили из Сирии.
      Балу
    3. Злой543 Сегодня, 13:52
      "Президент также имел короткую встречу с Волкером, чтобы поощрить его более активно участвовать в мирном урегулирования ситуации на Донбассе. " belay
      После этой цитаты я выпал в осадок, кто такой Порось, чтобы представителя исключительных поощрять. Чет он попутал, этого чела поставили чтобы он их пинал.
      Злой543
  2. ronnon Сегодня, 13:31
    "Президент также имел короткую встречу с Волкером"
    (сказал Елисеев в эфире «Радио Свобода»)
    Что то у президента Украины встречи становятся всё короче и короче, так скоро его начнут избегать или попросту игнорировать.
    ronnon
  3. bouncyhunter Сегодня, 13:32
    Администрация президента Украины и спецпредставитель США по украинской проблеме Курт Волкер определили шаги, которые должны дать новый импульс выполнению минских договоренностей

    Перевожу на понятный язык : придумали как дальше тянуть резину . yes
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 13:35
      Для того чтобы нас держать в постоянном напряжении ... они об этом мечтают и делают.
      cniza
    2. Partyzan Сегодня, 13:48
      придумали как дальше тянуть резину .
      они все выполняют
      Partyzan
  4. abrikos_45 Сегодня, 13:32
    Охренеть, хохлы лоббировали назначение. Видать, от радости в зобу дыхание сперло
    abrikos_45
  5. злой партизан Сегодня, 13:32
    По-ходу хунтят всё-таки отпинали. yes
    злой партизан
  6. doubovitski Сегодня, 13:38
    "Напомним, проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США участия в нем не принимают, но, по словам представителей Госдепа, не станут отказываться, если их туда пригласят."

    Назначение управляющего укрожопии- знак высокого недоверия этой бывшей. И, фактическое участие в урегулировании.
    doubovitski
  7. Black_PR Сегодня, 13:42
    Даст...? Так вроде и так уже... и во всех позах! Или ещё какое извр... простите, евро интегрирование углядели ..))?
    Black_PR
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:53
    Да, укропитеками можно только командовать. А Курт уверен, что можно надеяться на выполнение команд.
    Горный стрелок
    1. Балу Сегодня, 14:38
      А Курт уверен, что можно надеяться на выполнение команд.

      Похоже курт такой же балабол как и поросенко. Может не все так плохо, еще посмеемся от души lol
      Балу
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