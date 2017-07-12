США показали, как комплекс THAAD сбивает баллистическую ракету

Американские вооружённые силы провели успешные испытания своей системы противовоздушной обороны THAAD, в ходе которых была сбита баллистическая ракета средней дальности.Стоит отметить, что баллистическая ракета была "запущена" с транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III.