15:04 12 июля

Дума разрешила украинцам получать паспорт РФ без справки об отказе от гражданства Украины

Госдума приняла в среду поправки, снимающие препятствия для получения гражданства России бывшими украинцами. Депутаты разрешили им не предоставлять справку об отказе от гражданства Украины из компетентных национальных органов, передает ТАСС

Соответствующие нормы был приняты нижней палатой при обсуждении во втором чтении комплексных изменений в законы о гражданстве РФ и о правовом положении иностранных граждан в РФ. В частности, оговаривается заявительный порядок без предоставления подтверждения от украинской стороны при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

Дума разрешила украинцам получать паспорт РФ без справки об отказе от гражданства Украины



Отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющего у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления
- говорится в редакции второго чтения.

Как пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "получить справку об отказе от гражданства с Украины сейчас невозможно", и отметил, что "это известный факт". "Очень много людей ждут решения своей судьбы", - добавил он. По предварительным данным данного решения ожидало более миллиона украинцев, желающих получить гражданство РФ.

Как ранее заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, правительство Украины умышленно не принимает запросы украинцев о выходе из гражданства этой страны.

Правительство Украины умышленно не отвечает и не принимает запросы и документы, которые граждане Украины направляют в компетентные органы
- сказал Горовой.

Использованы фотографии: http://1777.ru/
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Комментарии 42

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  1. Толстоевский Сегодня, 13:45
    небратья в силу природной хитро...опости будут обзаводиться паспортами "агрессора", предварительно заныкав бумажку с вилкой
    Толстоевский
    1. Оверлок Сегодня, 13:49
      так было 18 лет назад
      Оверлок
      1. Комментарий был удален.
        1. 210окв Сегодня, 14:50
          Вот вам и визовый режим.."Там же тоже люди.."Черт побери.а здесь кто?
          Цитата: Владимир16
          Небрятья однозначно пожелают стать гражданами России. Главное это сделать по-тихому. Запас попу не ее. wink Время такое, что лучше подстраховаться.
          210окв
    2. фигвам Сегодня, 13:49
      Похоже намечается принуждение к миру.
      фигвам
    3. сибиралт Сегодня, 13:55
      Ну и правильно, а зачем об этом Порошенко спрашивать? Да и у нас, вроде как, перепись начинается. laughing
      сибиралт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:09
        сибиралт Сегодня, 13:55 ↑ Новый
        Ну и правильно, а зачем об этом Порошенко спрашивать? Да и у нас, вроде как, перепись начинается.

        ...всё верно, к 20 году при переписи населения, статистика может измениться в связи с новыми поправками, теперь получить гражданство РФ для украинцев, будет гораздо проще... и опять зрада для укрокаклии, кинули их со справками... laughing
        a.s.zzz888
        1. Paranoid50 Сегодня, 14:27
          Цитата: a.s.zzz888
          кинули их со справками... laughing

          А какой источник дохода перекрыли... recourse
          Paranoid50
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:40
            А какой источник дохода перекрыли... recourse

            ... чиновники найдут способ, как облапошить народ, да и наших также касается...
            a.s.zzz888
    4. Монос Сегодня, 13:57
      Цитата: Толстоевский
      Госдума приняла в среду поправки, снимающие препятствия для получения гражданства России бывшими украинцами.

      небратья в силу природной хитро...опости будут обзаводиться паспортами "агрессора", предварительно заныкав бумажку с вилкой

      Монос
    5. Макаров Сегодня, 14:05
      уже придумал как будешь русского жившего в РФ от русского жившего на Украине отличать?
      Макаров
      1. НасРать Сегодня, 14:09
        Приехал дядька из Белой Церкви(что под Киевом) в Астрахань....Не доволен. Люди не те !!!! Злые, говорит. Засобирался назад на Украину, да жаба душит уезжать - домик ему в Астрахани оставляют в наследство!!!! winked feel Интересно, будет теперь подавать на гражданство РФ?

        Это реально, с моими родственниками происходит....
        НасРать
        1. фигвам Сегодня, 14:32
          А мне интересно что теперь будет с Пецей, если его ВСУ убьют или ранят граждан РФ в Донецке или Луганске.
          фигвам
        2. Владимир16 Сегодня, 14:35
          Цитата: Макаров
          уже придумал как будешь русского жившего в РФ от русского жившего на Украине отличать?

          Да хрен ты отличишь, потому как один народ это. wink Различия лишь в паспорте в графе "прописка". Желают "украинцы" жить в России - пусть живут. У нас места хватит. Пусть приезжают и живут не покладая рук, в смысле работают на благо Руси.
          Владимир16
          1. влад66 Сегодня, 14:46
            Цитата: Владимир16
            Пусть приезжают и живут не покладая рук, в смысле работают на благо Руси.

            Но лают на Россию не меньше чем на Украине. request
            влад66
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 14:36
        как будешь русского жившего в РФ от русского жившего на Украине отличать?
        По характеру разговора можно отличить с большой долей вероятности.
        Чёрный Полковник
    6. dauria Сегодня, 14:40
      предварительно заныкав бумажку с вилкой


      В РФ двойное гражданство разрешено, зачем обязательно отказываться от украинского ? Куча народу с двойным и тройным в России живёт ( готовых "сдристнуть" в Англию, Израиль, Германию в случае шухера)- и тут непонятная возня со справками для украинцев. Это проблема Украины , как поступать со своими гражданами Забота РФ - соблюдать свою конституцию. А по ней всё можно. Одного нельзя - даже лютого предателя не лишишь гражданства.
      dauria
      1. влад66 Сегодня, 14:52
        Цитата: dauria
        Это проблема Украины , как поступать со своими гражданами

        Ну как они поступают видим на Донбассе.
        влад66
  2. 100502 Сегодня, 13:48
    Аттракцион невиданной щедрости
    100502
    1. Чёрный Сегодня, 13:57
      Эх, сенька сенька...где же твой забор.Эдак весь народ разбежится laughing
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 14:02
        .где же твой забор
        не успел достроить, laughing
        Partyzan
      2. Евдоким Сегодня, 14:09
        Цитата: Чёрный
        Эх, сенька сенька...где же твой забор.Эдак весь народ разбежится

        Точно, точно, всё лавина нашла дорожку, теперь и забор хрен поможет. 15-20% жителей налогоплательщиков Украины покинут её и перестанут кормить этот дурдом. Добро пожаловать - если с добром. drinks hi
        Евдоким
        1. Paranoid50 Сегодня, 14:45
          Цитата: Евдоким
          Добро пожаловать - если с добром. drinks hi

          Ну, и,без лишних понтов,но с примесью гордости : учись, европа, как безвиз вводить. laughing
          Paranoid50
  3. g1v2 Сегодня, 13:48
    Если пара лямов гражданство РФ получит, то наконец-то рубеж 150 млн перескочим. Вот только надо как-то миграционные потоки направлять. Например - на ДВ . А иначе все в Москву и Питер ломанутся. hi
    g1v2
    1. Оверлок Сегодня, 13:49
      кто ж из них поедет на ДВ?
      Оверлок
    2. Partyzan Сегодня, 13:56
      как-то миграционные потоки направлять
      тогда новый виток коррупции появится laughing
      Partyzan
    3. Sirocco Сегодня, 14:02
      Цитата: g1v2
      Вот только надо как-то миграционные потоки направлять. Например - на ДВ . А иначе все в Москву и Питер ломанутся.

      Хе хе. Тут бы свои потоки разрулить, пока что местное население РФ бежит с ДВ, и Сибири. Бедная Бурятия за 20 лет никак не может перескочить 1 млн населения, все бегут, (с учетом повышенной рождаемости). В 14-15 году были беженцы с Украины, многие рванули опять в бега, то им то не так, то это. Тут халява не прокатит))))
      Sirocco
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 14:39
        Климат, возможно, не климатит. Служил срочку в Чите зимой. Не каждому подходит
        Чёрный Полковник
    4. Paranoid50 Сегодня, 14:38
      Цитата: g1v2
      А иначе все в Москву и Питер ломанутся. hi

      Ну,это вряд ли... По крайней мере,далеко не все. И тут Вы правы - необходим гос.механизм распределения прибывающих(или же прибывших). Думается, во главу угла будет поставлена профориентация. Ведь среди прибывших имеются специалисты,порой, весьма высокого класса. Как по мне, то тот же Юж Маш, хоть в полном составе, да пожалуйста(разумеется, по итогам необходимых проверок)! Ну, и, на бытовом уровне, думается, многим будет предпочтительнее увидеть за рулём автобуса,скажем, Мыколу, нежели Насрулло или Джавдета... Ну, да будем посмотреть. hi
      Paranoid50
  4. новичок Сегодня, 13:49
    это маленький шаг Госдумы, открывает дорогу как русским, так и людям Русского Мира домой.
    новичок
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 14:41
      Интересно, а как русским из "братских" республик, так же упростится?
      Чёрный Полковник
  5. ronnon Сегодня, 13:50
    Да так вся "нэзалежная" разбежится lol
    ronnon
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:14
    Теперь появятся двухпаспортные граждане. Ну и пусть. Ничего особенно страшного в этом нет. Нужных специалистов проще будет на работу устраивать.А то что он паспорт с "Вилкой" заныкал - ну так проколется где нибудь. Нам - пофиг, а свидомиты - прихватят. wassat
    Горный стрелок
    1. 30 вис Сегодня, 14:33
      Паспорт с вилкой поможет на похороны или другое горе на Украину попасть . Наследство от родителей получить . Или Вы предлагаете отдать всё свидомым упырям ?
      30 вис
      1. семург Сегодня, 14:53
        Цитата: 30 вис
        Паспорт с вилкой поможет на похороны или другое горе на Украину попасть . Наследство от родителей получить . Или Вы предлагаете отдать всё свидомым упырям ?

        По безвизу в Европу съездить.
        семург
  7. Proton Сегодня, 14:21
    Щас бывшие "цэевропейцы" попрут во вражескую страну,за зарплатами и пенсиями,а пачпорта попрячут на всякий случай,там ж дома то и попося и хата,не продашь без паспортины с вилкой laughing
    Proton
    1. леликас Сегодня, 14:49
      Именно так и происходит . А вот тем , кому это реально нужно , достаточно проблематично все оформить . Коллега из Молдовы , больше двух лет получал гражданство ,
      леликас
  8. винипух Сегодня, 14:22
    Так насколько я понял национальность не имеет значение, просто Россия даёт всем желающим гражданам Украины паспорта?
    винипух
  9. Самогонщик Сегодня, 14:27
    почему ни кто не понимает самой сути из уважаемых коллег- в случаи если какой мутный нацик получит русское гражданство Автоматически попадает под юрисдикцию законов России---здраствуй Солнечный Магадан и лопата для очистки Новой Земли от снега. а простому работяге только польза.
    Самогонщик
  10. 3vs Сегодня, 14:29
    Давать гражданство России вместе с территорией, на которой проживает будущий гражданин...
    Вот и российские земли вернутся домой...
    3vs
  11. ЗВС Сегодня, 14:29
    Видимо количество населения в России падает, поэтому госдумовцы решили поддержать количество населения таким образом.
    ЗВС
  12. леликас Сегодня, 14:46
    Цитата: новичок
    это маленький шаг Госдумы, открывает дорогу как русским, так и людям Русского Мира домой.

    Не открывает , только самым хитропопым , а всем остальным - нет .
    леликас
  13. kaschey Сегодня, 14:55
    Пускай лучше дума объяснит, какие деб-лы приняли закон, требующий официального подтвержения отказа от гражданства другой страны. Вредители их туда и налево...
    kaschey
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