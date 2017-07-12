Военное руководство США, РК и Японии провело видеоконференцию
Высокопоставленные военные США, Южной Кореи и Японии провели сегодня утром видеоконференцию по южнокорейской проблеме, передает РИА Новости сообщение телеканала NHK.
В ходе совещания «стороны пришли к единому мнению, что после объявления КНДР об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты 4 июля ее ядерная и ракетная программы стали представлять угрозу не только для Северо-Восточной Азии, но и для стран за ее пределами», говорится в сообщении.
В связи с этим, генералы договорились «повышать трехстороннее сотрудничество в военной сфере для укрепления обороноспособности». Было также признано целесообразным продолжить давление на КНДР.
Напомним, 4 июля Пхеньян объявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Однако, по мнению российских военных специалистов, речь нужно вести не о МБР, а о ракете средней дальности. К такому же выводу пришли и в американском военном ведомстве.
В ходе совещания «стороны пришли к единому мнению, что после объявления КНДР об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты 4 июля ее ядерная и ракетная программы стали представлять угрозу не только для Северо-Восточной Азии, но и для стран за ее пределами», говорится в сообщении.
В связи с этим, генералы договорились «повышать трехстороннее сотрудничество в военной сфере для укрепления обороноспособности». Было также признано целесообразным продолжить давление на КНДР.
Напомним, 4 июля Пхеньян объявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Однако, по мнению российских военных специалистов, речь нужно вести не о МБР, а о ракете средней дальности. К такому же выводу пришли и в американском военном ведомстве.
Использованы фотографии: AP Photo / KRT
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