15:03 12 июля

Военное руководство США, РК и Японии провело видеоконференцию

Высокопоставленные военные США, Южной Кореи и Японии провели сегодня утром видеоконференцию по южнокорейской проблеме, передает РИА Новости сообщение телеканала NHK.

Военное руководство США, РК и Японии провело видеоконференцию


В ходе совещания «стороны пришли к единому мнению, что после объявления КНДР об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты 4 июля ее ядерная и ракетная программы стали представлять угрозу не только для Северо-Восточной Азии, но и для стран за ее пределами», говорится в сообщении.


В связи с этим, генералы договорились «повышать трехстороннее сотрудничество в военной сфере для укрепления обороноспособности». Было также признано целесообразным продолжить давление на КНДР.

Напомним, 4 июля Пхеньян объявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Однако, по мнению российских военных специалистов, речь нужно вести не о МБР, а о ракете средней дальности. К такому же выводу пришли и в американском военном ведомстве.

Использованы фотографии: AP Photo / KRT
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Комментарии 8

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:52
    А ядерные и ракетные программы других стран не являются угрозой для всей планеты .
    Spartanez300
  2. Partyzan Сегодня, 13:52
    «повышать трехстороннее сотрудничество в военной сфере для укрепления обороноспособности». Было также признано целесообразным продолжить давление на КНДР.
    а давить то чем будете, или трехсторонним....... laughing
    Partyzan
    1. Tusv Сегодня, 14:02
      Цитата: Partyzan
      а давить то чем будете, или трехсторонним.

      Можно исчо слезу пустить. Обамка в мемуарах уже строчит, как правильно это сделать, чтобы порвать Россию в клочья
      Tusv
      1. Partyzan Сегодня, 14:05
        Обамка в мемуарах уже строчит
        все коалиции создают
        Partyzan
        1. Tusv Сегодня, 14:32
          Цитата: Partyzan
          все коалиции создают

          Да толку то от их криволиций. Чучхе глубоко фиолетово на санкции. Китай один фиг будет поддерживать. Нам совсем не нравиться американские АУГи у наших берегов. а это значит, нужно пускать слезу о полной победе над Ыном
          Tusv
          1. Partyzan Сегодня, 14:47
            нужно пускать слезу о полной победе над Ыном
            кому? если не секрет? laughing
            Partyzan
            1. Tusv Сегодня, 15:02
              Цитата: Partyzan
              кому? если не секрет?

              Тык тык тык. Обама на пенсии. Иванка Трампка подойдет?
              Tusv
  3. iliitchitch Сегодня, 14:56
    Бэд Бой - он или есть , или нет . Во 2-м случае америге энд , конец , жопа , кирдык и прочие приятные для неё вордсы . Это хоть йес , америга ?
    iliitchitch
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