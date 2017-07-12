15:04 12 июля

Киев начал консультации с партнерами по закону о реинтеграции Донбасса

Киев проводит консультации со своими ключевыми партнерами (США, ФРГ, Францией) по проекту о реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, передает РИА Новости заявление главы администрации украинского президента Константина Елисеева.



Недавно секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что Порошенко дал указание провести консультации со странами «нормандского формата» по указанному законопроекту, после чего в сентябре документ планируют внести на рассмотрение в Верховную раду.


Сейчас мы согласно вчерашнему поручению СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партнерами, прежде всего США, Германией, Францией, чтобы с ними скоординировать этот проект. Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнеров. Будем работать дальше,
сказал Елисеев в эфире «Радио Свобода».

По его словам, «ключевая миссия проекта закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению территориальной целостности и суверенитета – показать стратегию, политику президента на восстановление и реинтеграцию этих территорий на Украине политико-дипломатическим путем».

Елисеев отметил также, что в основу законопроекта положено выполнение минских договоренностей.

Ранее СМИ со ссылкой на депутатов Рады сообщали, что законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными», что повлечет переход от антитеррористической операции к «войсковой».

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 18

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  1. vch Сегодня, 14:15
    А с Донбассом они проконсультироваться не хотят??
    vch
    1. Монос Сегодня, 14:20
      что повлечет переход от антитеррористической операции к «войсковой».

      "Антитеррористическую" операцию Киев вёл террористическими методами. Интересно, в Киеве догадываются, что для ведения "войсковой" операции нужны войска?.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 14:43
        Цитата: vch
        А с Донбассом они проконсультироваться не хотят??


        Им нужна территория , люди им не нужны и этого они уже не скрывают.
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 14:50
          люди им не нужны и этого они уже не скрывают.
          там нефтеносные сланцевые пласты - для добычи се равно придется людей выселять request
          Partyzan
    2. ser-pov Сегодня, 14:20
      [/quote]Ранее СМИ со ссылкой на депутатов Рады сообщали, что законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными», что повлечет переход от антитеррористической операции к «войсковой». [quote]

      Дебилы... Все таки хотят организовать войнушку на границы с Россией.. Надо их сразу предупредить-рыпнуться, зачистим ВР вместе с Поросенком ,как дворец Амина в Афгане.. fool
      ser-pov
    3. влад66 Сегодня, 15:01
      Цитата: vch
      А с Донбассом они проконсультироваться не хотят??

      А не в Донбассе их повелители сидят,а в Вашингтоне,их дело принять команду,вытянутся в струнку и бегом исполнять. yes
      влад66
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:17
    С кем, с кем? С ПАРТНЕРАМИ? Хотел сказать - хозяевами? А какие с хозяевами консультации - команду выслушать и выполнить со всем усердием...
    Горный стрелок
    1. cniza Сегодня, 14:44
      А им так хочется быть партнерами... , но придется быть вассалами.
      cniza
      1. Partyzan Сегодня, 14:51
        А им так хочется быть партнерами...
        так их и так уже партнерят по полной со всех сторон laughing
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 14:56
          Видимо им нравится. lol
          cniza
  3. DMoroz Сегодня, 14:23
    Порошенко дал указание провести консультации со странами «нормандского формата» по указанному законопроекту,
    мы согласно вчерашнему поручению СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партнерами, прежде всего США, Германией, Францией, чтобы с ними скоординировать этот проект
    Вот и новый "нормандский" формат образовался. Эти что хочешь утвердят, лишь бы против России...
    DMoroz
  4. Uma Palata Сегодня, 14:38
    Перечитать еще раз, чтобы восхититься абсурдностью послания : глава страна собирается спрашивать у "партнеров" , как ему безнаказанно разфигачить часть своей страны , не пожелавшей становиться нацисткой помойкой.
    Я не политик , не общественный деятель , но.
    Как долго можно терпеть, что в близости наших границ , то есть в зоне нашей безопасности, поганая собирается устроить очередную бойню мирного населения?
    Нет-нет, всё понимаю насчет провокации, обязательства параши разжечь войну и втянуть в нее Россию.
    Но иппонский боггг...там же не одни доброволы . Там мирное население . Украинские каратели со времен войны это те же сволочи , садисты. То есть вполне понятно, что именно они там утварят, если дорвутся до "решения вопроса ".
    Неужто нельзя предпринять разумное , сильное действие , в рамках хоть чего . И без оглядки на европы , поскольку мы там никогда хорошими не будем . Мы им нравились в позорные девяностые года, когда каялись и отдавали им СВОЁ .
    А по мне бы...сугубо обывательское мнение...рельеф бы там подровнять вместе с фауной , чтобы даже суслики веками помнили.
    Uma Palata
  5. Altona Сегодня, 14:46
    Сейчас мы согласно вчерашнему поручению СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партнерами, прежде всего США, Германией, Францией, чтобы с ними скоординировать этот проект. Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнеров. Будем работать дальше,
    сказал Елисеев в эфире «Радио Свобода».
    ----------------------------------------
    Вначале они посоветовали или даже указали Киеву идти войной на Донбасс, сейчас они будут давать советы по "реинтеграции" Донбасса обратно в Украину. Бред какой то. Хотя у фашистов все возможно.
    Altona
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:54
      Цитата: Altona
      сказал Елисеев в эфире «Радио Свобода».

      Вот,собственно, и "красная нить" статьи. Всё. Даже можно на 16 не делить. Итог:
      Цитата: Altona
      Бред какой то.

      Что и требовалось доказать. hi
      Paranoid50
  6. Altona Сегодня, 14:49
    Цитата: vch
    А с Донбассом они проконсультироваться не хотят??

    ----------------------
    Да вы что? Там же все террористы в понимании Киева. Хотя даже Россия хотела обойтись в Чечне хасавъюртским позорным миром и когда эта зараза всё же возомнила себя чем то большим нежели просто человеческие отбросы, тогда уж пришлось снова прибегнуть к силовым методам. Киев полагает, что Донбасс-это такой аналог Чечни. Только Киев не располагает возможностями для оккупации Донбасса.
    Altona
  7. Altona Сегодня, 14:51
    Цитата: Uma Palata
    Как долго можно терпеть, что в близости наших границ , то есть в зоне нашей безопасности, поганая собирается устроить очередную бойню мирного населения?

    -------------------------
    Кто то обещал встать на защиту русского населения и даже запросил разрешение на использование войск, потом молился за победу ополчения на Донбассе, потом помог заключить Минские соглашения.
    Altona
  8. VadimSt Сегодня, 14:51
    Не знаю, для чего Россия согласилась подключить к минскому формату еще и "памперсов", но это, иначе, как капитуляция, назвать трудно. Прессинг на Россию "гарантов" и США возрастет кратно, санкции и вся прочая "лабода" не отпадет, места для маневра не остается - засунем ДЛНР в украинский Донбасс-Бухенвальд и помочимся "себе на ботинки". А как еще все это рассматривать? Может Запад осознает свои ошибки и автоматом снимет с России санкции, признает Крым, демилитаризует Прибалтику и прочих "соседей", осыплет Кремль поцелуями и возведет в ранг стратегического партнера? Это дипломатический и политический проигрыш - "Сколько не кричи халва, халва, во рту слаще не станет"!
    VadimSt
  9. Topotun Сегодня, 14:58
    "Партнеры" таки, во всю готовят войнушку на границе с Россией. Очень похоже ищщут пинок для своей экномики. И очень похоже не угомонятся сами. Жаль. Крови значит еще будет.
    Topotun
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