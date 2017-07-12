Киев начал консультации с партнерами по закону о реинтеграции Донбасса

Сейчас мы согласно вчерашнему поручению СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партнерами, прежде всего США, Германией, Францией, чтобы с ними скоординировать этот проект. Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнеров. Будем работать дальше,

Киев проводит консультации со своими ключевыми партнерами (США, ФРГ, Францией) по проекту о реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, передает РИА Новости заявление главы администрации украинского президента Константина Елисеева.Недавно секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что Порошенко дал указание провести консультации со странами «нормандского формата» по указанному законопроекту, после чего в сентябре документ планируют внести на рассмотрение в Верховную раду.сказал Елисеев в эфире «Радио Свобода».По его словам, «ключевая миссия проекта закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению территориальной целостности и суверенитета – показать стратегию, политику президента на восстановление и реинтеграцию этих территорий на Украине политико-дипломатическим путем».Елисеев отметил также, что в основу законопроекта положено выполнение минских договоренностей.Ранее СМИ со ссылкой на депутатов Рады сообщали, что законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными», что повлечет переход от антитеррористической операции к «войсковой».