НАТО анонсировало фильм, героизирующий "лесных братьев"

После Второй мировой войны партизаны со всей Балтии исчезли в лесах, чтобы вести самую кровопролитную партизанскую войну в Европе против оккупирующих советских войск

На официальной страничке НАТО в Twitter появился ролик-анонс очередного фильма, героизирующего прибалтийских «лесных братьев», которые боролись против Советского Союза. Сам восьмиминутный фильм на английском языке опубликован на натовском канале в YouTube. На данный момент он набрал более 7,3 тысячи просмотров.Видео предваряет такая аннотация:Видимо, учитывая, что в случае нападения России на Прибалтику, эти страны могут быть оккупированы в течение 48 часов, в альянсе решили напомнить прибалтам, как надо самостоятельно бороться с «агрессором». Ведь на носу российско-белорусские учения «Запад-2017», и кто знает, как могут повести себя военные РФ, а натовцы могут и не успеть прийти на помощь «союзникам»...«Лесными братьями» неофициально называют незаконные вооруженные формирования, действовавшие в 1940–1950-х годах на территории Литвы, Латвии и Эстонии и выступавшие против советской власти, за восстановление государственной независимости этих республик, утраченной в 1940 году в при присоединении Прибалтики к СССР. Наибольший размах это движение приобрело в Литве в 1944–1947 годах.«Повстанцы» сочетали методы партизанской войны c террором против тех, кого считали «предателями». Так, в течение 1944–1958 годы от рук «лесных братьев» в одной Литве погибло более 25 тысяч человек. Для сравнения: общие потери НКВД за весь послевоенный период составили около 8 тысяч человек.Теперь ждем от НАТО фильм о героизации Бандеры и Шухевича, ведь они первыми прикрыли Европу от советских орд.