15:02 12 июля

НАТО анонсировало фильм, героизирующий "лесных братьев"

На официальной страничке НАТО в Twitter появился ролик-анонс очередного фильма, героизирующего прибалтийских «лесных братьев», которые боролись против Советского Союза. Сам восьмиминутный фильм на английском языке опубликован на натовском канале в YouTube. На данный момент он набрал более 7,3 тысячи просмотров.

НАТО анонсировало фильм, героизирующий "лесных братьев"



Видео предваряет такая аннотация:


После Второй мировой войны партизаны со всей Балтии исчезли в лесах, чтобы вести самую кровопролитную партизанскую войну в Европе против оккупирующих советских войск


Видимо, учитывая, что в случае нападения России на Прибалтику, эти страны могут быть оккупированы в течение 48 часов, в альянсе решили напомнить прибалтам, как надо самостоятельно бороться с «агрессором». Ведь на носу российско-белорусские учения «Запад-2017», и кто знает, как могут повести себя военные РФ, а натовцы могут и не успеть прийти на помощь «союзникам»...



«Лесными братьями» неофициально называют незаконные вооруженные формирования, действовавшие в 1940–1950-х годах на территории Литвы, Латвии и Эстонии и выступавшие против советской власти, за восстановление государственной независимости этих республик, утраченной в 1940 году в при присоединении Прибалтики к СССР. Наибольший размах это движение приобрело в Литве в 1944–1947 годах.

«Повстанцы» сочетали методы партизанской войны c террором против тех, кого считали «предателями». Так, в течение 1944–1958 годы от рук «лесных братьев» в одной Литве погибло более 25 тысяч человек. Для сравнения: общие потери НКВД за весь послевоенный период составили около 8 тысяч человек.

Теперь ждем от НАТО фильм о героизации Бандеры и Шухевича, ведь они первыми прикрыли Европу от советских орд.

Использованы фотографии: https://twitter.com/NATO
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Комментарии 9

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  1. kot28.ru Сегодня, 14:51
    Неонацисты рвутся в бой
    Правда,ПОКА на идеологическом фронте
    Коллективная европа снова сколачивает костяк для очередного 'дранг нах остен"
    При этом опять Россию представляют в роли постоянного обидчика цивильных,которого все таки нужно наказать,хоть и спустя почти столетие, и типа восстановить историческую справедливость???
    обиженки они генетически,неужели не поняли еще,что дорогого стоят эти их дранги???
    kot28.ru
    1. tiredwithall Сегодня, 15:00
      Цитата: kot28.ru
      Неонацисты рвутся в бойПравда,ПОКА на идеологическом фронте

      На идеологическом фронте не бывает перерывов. И тем не менее не надо прибалтов поголовно записывать в нацистов. Именно этого и добивается действующая демократическая пропагандистская машина. Их пропаганда старается вдолбить этот тезис как всем нам, так и прибалтам.
      tiredwithall
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 14:53
    нато + прибалтия= нацизм...
    a.s.zzz888
  3. Копчёный Сегодня, 14:54
    Ну отлично. Теперь и у нас можно будет снимать фильмы, где убивают западных военных, а не обезличенных наёмников или психов-одиночек. Как принято было ещё в советском кино.
    Копчёный
  4. 72jora72 Сегодня, 14:56
    Теперь ждем от НАТО фильм о героизации Бандеры и Шухевича, ведь они первыми прикрыли Европу от советских орд.
    Ну а там и про то что Гитлер не такой уж плохой был, со Сталиным и коммунизмом воевал....
    72jora72
  5. pvv113 Сегодня, 14:56
    НАТО анонсировало фильм, героизирующий "лесных братьев"

    Англосаксы всю свою историю покровительствовали фашистам и террористам. hi
    pvv113
  6. gla172 Сегодня, 14:57
    ...позор....бред....слов нет......понимают что силой нас не взять так заставляют "бедных" прибалтов топоры покупать и т.д.

    ...".а этих братков" дед моей жены гонял по лесам до последнего.....
    gla172
  7. Копчёный Сегодня, 14:57
    А будет такой же про украинских лесных братьев? Хочу хочу хочу!
    Копчёный
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:59
    Выжгли эту заразу быстро. Как начали переселять в Сибирь всех подозрительных - так и закончилась партизанская война. 200 тыс. переселили. А вот эти самые литовцы убили на своей территории 250 тыс.евреев. - и захапали их имущество и жилье...Те, кого переселяли - вернулись при Хрущеве. А евреям неоткуда было возвращаться...
    Горный стрелок
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