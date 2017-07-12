Ираку переданы два корвета итальянской постройки
Иракский флот получил два корвета F 210 Musa Bin Nusayr и F 212 Tariq Bin Ziad типа Assad, которые были построены еще для правительства Саддама Хусейна, и более 30 лет простояли на приколе в Италии, сообщает bmpd .
Недавно снимки этих кораблей появились в социальных сетях.
Ресурс напоминает, что правительство Саддама еще в 1980 году заказало итальянскому объединению Fincantieri строительство 4-х фрегатов типа Lupo, 6-ти корветов типа Assad, танкера снабжения типа Stromboli и плавучего дока. Стоимость сделки составила $ 2,4 млрд.
«Хотя все эти единицы были закончены в 1983-1986 годах, в Ирак они так и не прибыли ввиду того, что иракская сторона в условиях ирано-иракской войны смогла оплатить только $ 441 млн. из стоимости их постройки. Все корабли оставались в Италии до конца ирано-иракской войны. В 1986 году переданные Ираку первыми танкер А 102 Agnadeen и плавучий док перешли из Италии в Александрию (Египет), однако дальнейший их переход в Ирак не состоялся из-за боевых действий», – говорится в материале.
После окончания войны началась подготовка к урегулированию вопроса об оплате и к переходу кораблей в Ирак, но иракское вторжение в Кувейт в августе 1990-го привело к введению международного эмбарго на поставки вооружения Ираку.
В 1990-е годы ввиду полного отсутствия перспектив взыскания денежных средств итальянцы начали распродавать построенные для Ирака корабли. Четыре фрегата получила Италия, а четыре корвета – Малайзия.
При этом два оставшихся корвета, формально переданных ВМС Ирака в 1986 году, были арестованы в Италии и с того времени непрерывно отстаивались в Специи с небольшим иракским "охранным" экипажем (суммарно 12 человек).
В 2011 году Ираком было заключено соглашение с Fincantieri о ремонте, модернизации и возвращении двух корветов Musa Bin Nusayr и Tariq Bin Ziad. Однако только в мае 2014-го данное соглашение было окончательно финализовано, предусматривая возвращение ВМС Ирака двух корветов с их ремонтом и модернизацией общей стоимостью $ 300 млн. Находящийся в Александрии танкер, по всей видимости, ремонтироваться не будет и пойдет на слом.
22 мая 2017 года оба корвета (полное водоизмещение 680 т, длина 62 м) были отправлены из Специи в Ирак на борту транспортного судна Eide Trader. В Басру судно прибыло 21 июня. Оба корабля теперь находятся в Умм-Касре под иракскими флагами, однако операционный статус корветов и их фактическое состояние неясны.
Недавно снимки этих кораблей появились в социальных сетях.
Ресурс напоминает, что правительство Саддама еще в 1980 году заказало итальянскому объединению Fincantieri строительство 4-х фрегатов типа Lupo, 6-ти корветов типа Assad, танкера снабжения типа Stromboli и плавучего дока. Стоимость сделки составила $ 2,4 млрд.
«Хотя все эти единицы были закончены в 1983-1986 годах, в Ирак они так и не прибыли ввиду того, что иракская сторона в условиях ирано-иракской войны смогла оплатить только $ 441 млн. из стоимости их постройки. Все корабли оставались в Италии до конца ирано-иракской войны. В 1986 году переданные Ираку первыми танкер А 102 Agnadeen и плавучий док перешли из Италии в Александрию (Египет), однако дальнейший их переход в Ирак не состоялся из-за боевых действий», – говорится в материале.
После окончания войны началась подготовка к урегулированию вопроса об оплате и к переходу кораблей в Ирак, но иракское вторжение в Кувейт в августе 1990-го привело к введению международного эмбарго на поставки вооружения Ираку.
В 1990-е годы ввиду полного отсутствия перспектив взыскания денежных средств итальянцы начали распродавать построенные для Ирака корабли. Четыре фрегата получила Италия, а четыре корвета – Малайзия.
При этом два оставшихся корвета, формально переданных ВМС Ирака в 1986 году, были арестованы в Италии и с того времени непрерывно отстаивались в Специи с небольшим иракским "охранным" экипажем (суммарно 12 человек).
В 2011 году Ираком было заключено соглашение с Fincantieri о ремонте, модернизации и возвращении двух корветов Musa Bin Nusayr и Tariq Bin Ziad. Однако только в мае 2014-го данное соглашение было окончательно финализовано, предусматривая возвращение ВМС Ирака двух корветов с их ремонтом и модернизацией общей стоимостью $ 300 млн. Находящийся в Александрии танкер, по всей видимости, ремонтироваться не будет и пойдет на слом.
22 мая 2017 года оба корвета (полное водоизмещение 680 т, длина 62 м) были отправлены из Специи в Ирак на борту транспортного судна Eide Trader. В Басру судно прибыло 21 июня. Оба корабля теперь находятся в Умм-Касре под иракскими флагами, однако операционный статус корветов и их фактическое состояние неясны.
Использованы фотографии: www.facebook.com/Tactic.cell
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