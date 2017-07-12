Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием Белоруссии

Более того, мы за него (русский язык. — прим. ВО) будем бороться

В нем включены нравы, характер, толерантность в том числе белорусов. Русский язык, на котором разговаривают русские, белорусы, украинцы, — это сплетение душ многих народов. Русский язык нам не чужой, это и наше национальное достояние… Это наше родное… Если потерять язык — потеряем историю, современность и будущее

Вы приехали в страну, где чтят, уважают (русский язык. — прим. ВО), говорят и думают по-русски