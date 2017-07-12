Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием Белоруссии
Выступая на пленарном заседании Всемирного конгресса русской прессы в Минске, белорусский президент Александр Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием, от которого Белоруссия никогда не откажется.
Он напомнил, что русский язык в соответствии с решением народа на референдуме в Белоруссии имеет статус государственного наряду с белорусским.
По его словам, в последнее время в стране многое сделано и для того, чтобы поднять уровень белорусского языка, который отличает белорусов от других народов. "Это не должно вас настораживать", — подчеркнул Лукашенко.
Вместе с тем президент заметил, что небольшая часть населения в стране болезненно воспринимает тему русского языка. Он обратил внимание, что при этом они не относятся так к изучению в школах английского и других иностранных языков.
Более того, мы за него (русский язык. — прим. ВО) будем бороться— сказал Лукашенко -
В нем включены нравы, характер, толерантность в том числе белорусов. Русский язык, на котором разговаривают русские, белорусы, украинцы, — это сплетение душ многих народов. Русский язык нам не чужой, это и наше национальное достояние… Это наше родное… Если потерять язык — потеряем историю, современность и будущее
Он напомнил, что русский язык в соответствии с решением народа на референдуме в Белоруссии имеет статус государственного наряду с белорусским.
Вы приехали в страну, где чтят, уважают (русский язык. — прим. ВО), говорят и думают по-русски— добавил Лукашенко, передает РИА Новости .
По его словам, в последнее время в стране многое сделано и для того, чтобы поднять уровень белорусского языка, который отличает белорусов от других народов. "Это не должно вас настораживать", — подчеркнул Лукашенко.
Вместе с тем президент заметил, что небольшая часть населения в стране болезненно воспринимает тему русского языка. Он обратил внимание, что при этом они не относятся так к изучению в школах английского и других иностранных языков.
Использованы фотографии: http://novosti333.ru/
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