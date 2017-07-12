19:15 12 июля

Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием Белоруссии

Выступая на пленарном заседании Всемирного конгресса русской прессы в Минске, белорусский президент Александр Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием, от которого Белоруссия никогда не откажется.

Более того, мы за него (русский язык. — прим. ВО) будем бороться
— сказал Лукашенко -
В нем включены нравы, характер, толерантность в том числе белорусов. Русский язык, на котором разговаривают русские, белорусы, украинцы, — это сплетение душ многих народов. Русский язык нам не чужой, это и наше национальное достояние… Это наше родное… Если потерять язык — потеряем историю, современность и будущее


Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием Белоруссии



Он напомнил, что русский язык в соответствии с решением народа на референдуме в Белоруссии имеет статус государственного наряду с белорусским.

Вы приехали в страну, где чтят, уважают (русский язык. — прим. ВО), говорят и думают по-русски
— добавил Лукашенко, передает РИА Новости .

По его словам, в последнее время в стране многое сделано и для того, чтобы поднять уровень белорусского языка, который отличает белорусов от других народов. "Это не должно вас настораживать", — подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем президент заметил, что небольшая часть населения в стране болезненно воспринимает тему русского языка. Он обратил внимание, что при этом они не относятся так к изучению в школах английского и других иностранных языков.

Использованы фотографии: http://novosti333.ru/
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Комментарии 54

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  1. Чёрный Сегодня, 15:05
    По мне дык, что русский , что белорусский - один язык....разница в говоре....на юге и на севере РОССИИ тоже ведь русский язык различается
    Чёрный
    1. tiredwithall Сегодня, 15:07
      Языки всё-же отличаются, но это не беда. А вот единство должно быть одним на всех.
      tiredwithall
      1. Чёрный Сегодня, 15:09
        Цитата: tiredwithall
        Языки всё-же отличаются, а вот единство должно быть одним на всех.

        Ну не знаю, мне кажется что белорусскую речь я без труда пойму.....
        Чёрный
        1. tiredwithall Сегодня, 15:15
          Цитата: Чёрный
          мне кажется что белорусскую речь я без труда пойму.....

          Это хорошо. Мы понимаем друг друга без переводчиков. Это провал вековых трудов ряда деятелей от филологии и политики. А уж они старались, да и сейчас стараются...
          tiredwithall
          1. cniza Сегодня, 15:21
            Ну и как думаете получится? Я думаю нет .
            cniza
            1. Владимир16 Сегодня, 15:41
              Цитата: tiredwithall
              Языки всё-же отличаются, но это не беда.

              Конечно отличаются. У кого-то длиннее у кого-то короче.
              А ежели говорить про речь нашу, то чем дальше мы будем друг от друга тем говор наш будет менее узнаваем.
              Упыри разъединяют единый народ на части. Языковой барьер - самый эффективный способ разорвать народ на части.
              Пока, что упыри преуспевают в своем дьявольском деле. Ежели не одумаемся, то вскоре услышим про вологодский, сибирский, ростовский, московский, новгородский языки. Лиха беда начало!
              Владимир16
            2. Roma-1977 Сегодня, 17:05
              Получится. На Украине же получилось. Вот и в Беларуси готовят такое же. Пока общество не готово, но грантососы и люди, входящие без стука в кабинет Лукашенко, уже нашли общий язык. Лет через 10 подготовят и "правосеков" местного разлива в масштабах, необходимых для принуждения остальных "ватников" и "колорадов" к повиновению.
              Roma-1977
              1. APASUS Сегодня, 18:02
                Цитата: Roma-1977
                Получится. На Украине же получилось. Вот и в Беларуси готовят такое же. Пока общество не готово, но грантососы и люди, входящие без стука в кабинет Лукашенко, уже нашли общий язык. Лет через 10 подготовят и "правосеков" местного разлива в масштабах, необходимых для принуждения остальных "ватников" и "колорадов" к повиновению.

                Есть два существенных отличия у Белоруссии и Украины .
                Всем белорусам прекрасно видно что было обещано на Майдане и что из этого получилось.
                В Белоруссии еще не сформировался отряд местных олигархов,которые готовы продать страну за печеньки
                Для воспитания нового поколения правосеков надо реально закачать денег в Беларусь и не меньше чем в Украину ,это в районе от 5 миллиардов $.При всей любви к Западу Лукашенкко пока не дает так сильно развернуться оппозиции как это было в Украине.
                APASUS
                1. Shurik70 Сегодня, 18:56
                  Цитата: Чёрный

                  мне кажется что белорусскую речь я без труда пойму.....

                  Shurik70
        2. Sergej1972 Сегодня, 16:14
          Вы почитайте любой достаточно сложный текст на белорусском языке. И с удивлением убедитесь, что вы половину смысла текста не понимаете.
          Sergej1972
          1. Roma-1977 Сегодня, 16:25
            Именно поэтому сложные тексты белорусы предпочитают читать на русском языке.
            Roma-1977
      2. cniza Сегодня, 15:09
        Зачем эту тему вообще поднимать и давит пищу неонацистам.
        cniza
        1. tiredwithall Сегодня, 15:17
          К сожалению замалчиванием тут не отделаться. В РБ периодически провоцируются волны "белорусизации". Деньги-гранты оппозиция должна отрабатывать.
          tiredwithall
        2. Tusv Сегодня, 15:43
          Цитата: cniza
          и давит пищу неонацистам.

          Описка по Фрейду bully Именно так. Где Русский язык второй государственный, там неонацизму по шеям дают hi
          Tusv
      3. виктор н Сегодня, 15:12
        Опять словоблудие от Лукашенко!
        К такому мероприятию следовало отпустить из минской тюрьмы 3 прорусских журналистов ИА Регнум: Шиптенко, Павловца, Алимкина! Вот реальное отношение Лукашенко к свободе слова и к Русской прессе!
        виктор н
        1. Владимир16 Сегодня, 15:46
          Цитата: виктор н
          3 прорусских журналистов ИА

          Вы читали тех кого назвали или по методичке шпарите?
          Свободу Юрию Деточкину!!! wassat
          Ослика ИА кстати знаю. Грустный такой... Он еще хвост умудрился потерять, но Вини его нашел и вернул!
          Владимир16
          1. Roma-1977 Сегодня, 16:41
            Этих трёх журналистов арестовали по фиктивному обвинению в экстремизме, так как сначала нужна оценка экспертов об экстремизме материалов, а не арест, а потом попытка найти "экстремизм" задним числом. Вот сейчас переквалифицировали дело как "за незаконную предпринимательскую деятельность", типа как они незаконно получали гонорары за свои статьи. А "экстремизм" в их статьях найти не получится. Арестованы они были по доносу ультраправого активиста, который профессионально борется с "русским миром". А должны были арестовать именно этого активиста, так как в его писанине экстремизм таки зашкаливает. Вся эта акция была чистым прессингом против пророссийского спектра журналистики республики. На этом фоне неонацистам назначают формальные наказания, либо вообще отпускают из зала суда.
            Roma-1977
          2. виктор н Сегодня, 18:02
            Потому и заступаюсь, что читал. Как регулярно читаю материалы весьма уважаемого ИА Регнум, что и Вам рекомендую.
            Не сотворите себе кумира!
            виктор н
    2. Partyzan Сегодня, 15:11
      в смоленской области разговаривают так же как у нас на востоке, я когда встретил человека под питером думал что он бульбаш hi
      Partyzan
      1. Doliva63 Сегодня, 15:48
        Ничего удивительного. Мои предки в 16м веке были поддаными Литовской Руси, куда тогда входила и Белорусия. Так архивную копию документа того времени можно и теперь читать без проблем. Т.е., все тогда говорили на одном - вполне русском языке, выходит. Кстати, в ВКЛ, пусть прибалты этого не хотят помнить, гос.язык был русский. У них и некая Конституция тогда была на русском.
        Doliva63
        1. Partyzan Сегодня, 15:51
          были поддаными Литовской Руси, куда тогда входила и Белорусия.
          вообщето туда литва входила, и был город ВИЛЬНО, который им при союзе подарили - не на хуторе же столицу делать laughing
          Partyzan
    3. Sergej1972 Сегодня, 16:12
      Говоры великорусского языка на удивление отличаются не очень сильно. Да и сами эти диалектные говоры сохранились у явного меньшинства великороссов, живущих в основном в сельской глубинке. И разница между ними куда меньше по сравнению с украинским и белорусским языками.
      Sergej1972
    4. Oznob Сегодня, 16:14
      Приезжал к нам в Архангельск мужчина из Минска в командировку (расходомеры на судовых двигателях настраивал). Я не заметил разницы в речи. У меня с Питерскими в говоре различий больше, чем с тем спецом.
      Oznob
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:46
        Цитата: Oznob
        Приезжал к нам в Архангельск мужчина из Минска в командировку (расходомеры на судовых двигателях настраивал). Я не заметил разницы в речи. У меня с Питерскими в говоре различий больше, чем с тем спецом.

        Да все мы Славяне можем общаться без проблем , что то общее есть в наших языках и культурах..Но вот только черти западные воду мутят у нас и стравливают постоянно для того чтобы грабить и разрушать..И это у них неплохо получается! А Батька молодец, как его недавно травили в "наших СМИ" , да и у нас на сайте не отставали..
        Как в точку сказано..! Спасибо Белоруссия ..
        Русский язык нам не чужой, это и наше национальное достояние… Это наше родное… Если потерять язык — потеряем историю, современность и будущее

        Прорвемся ,если будем вместе !
        ОТДЕЛ
      2. Sergej1972 Сегодня, 18:56
        Это потому, что в Белоруссии подавляющее большинство говорит на русском языке, только акцент иногда проскальзывает. Довольно много людей, особенно в сельской местности, говорят на трасянке - это то же, что на Украине суржик. И явное меньшинство говорит на правильном белорусском языке.
        Sergej1972
  2. винипух Сегодня, 15:07
    Он это говорит каждый год. Как и про зарплату в 500 дол.
    винипух
    1. влад66 Сегодня, 15:10
      Цитата: винипух
      Он это говорит каждый год. Как и про зарплату в 500 дол.

      Винни Пух так и ты на ВО по русский,а не на иврите выступаешь. laughing
      влад66
      1. Paranoid50 Сегодня, 15:25
        Цитата: влад66
        Винни Пух так и ты на ВО по русский,а не на иврите выступаешь. laughing

        Да это перелогинившийся Рабинович... А иврит - это "идиш для чайников" laughing
        Paranoid50
        1. Tusv Сегодня, 16:16
          Цитата: Paranoid50
          А иврит - это "идиш для чайников"

          Идиш тоже самое что Одесская Феня. Еврейские диалекты Русского и Немецкого языка. Иврит таки семитской группы hi
          Tusv
          1. Paranoid50 Сегодня, 17:07
            Цитата: Tusv
            Идиш тоже самое что Одесская Феня.

            Таки - язык ашкеназов,германская группа. hi
            Paranoid50
            1. Sergej1972 Сегодня, 18:57
              До революции в Российской империи идиш официально именовался немецко-еврейским языком.
              Sergej1972
    2. 210окв Сегодня, 16:18
      День добрый.Рабинович!Главное что бы слова не расходились с делами..И чтобы слов вырванных из контекста не было
      Цитата: винипух
      Он это говорит каждый год. Как и про зарплату в 500 дол.
      210окв
  3. _Vlad_ Сегодня, 15:07
    еще бы , у соседей очень поучительный пример, на чужие грабли прыгать горыныч не полоумный.
    hi
    _Vlad_
  4. Копчёный Сегодня, 15:12
    Что то бацка красиво заливает. Его же на днях ЕС похвалило, в его характере сейчас бочку катить на Россию выбивать ништяки. Многовекторный наш.
    Копчёный
    1. barclay Сегодня, 15:19
      И все же, лучше быть многовекторным, нежели импотентом как Янукович или иудой как Парасенко.
      barclay
      1. Копчёный Сегодня, 15:24
        Не сравнивайте Януковича и Лукашенко. Вна Украине было почти 30 лет кропотливой доводки ментальности населения западными структурами, а в Белоруссии личный заповедник бацки.
        Копчёный
        1. barclay Сегодня, 15:33
          Повторюсь, что этот заповедник лучше, чем рассадник гадости и русофобии, как на Украине.
          barclay
          1. Копчёный Сегодня, 15:37
            Т.к у меня есть почти родня в Белоруссии, убеждён, для превращения союзного заповедника в рассадник, понадобится не 30 лет, а где то 5-10.
            Копчёный
            1. barclay Сегодня, 15:49
              Недорабатываем наверно. Хотя каждый должен работать на себя. Вот и бацка работает на себя, и на изоляцию из-за России не согласен.
              Вот и я тоже задумываюсь о том, что будет когда уйдут Лукашенко с Назарбаевым? Думаю, что спецслужбы должны учесть "майданный опыт".
              barclay
              1. Копчёный Сегодня, 15:55
                Вы попали в точку. У России нету своего кандидата в Белоруссии на данный момент как и вообще стратегии, а того кого выставит белорусский бизнес, очень я сомневаюсь в его пророссийскости.
                Копчёный
                1. Oznob Сегодня, 16:18
                  А бацка возьмёт, да перед уходом на покой референдум запилит о вхождении Беларуси в состав РФ. Оригинал тот ещё. wassat
                  Oznob
                  1. Roma-1977 Сегодня, 17:09
                    Этот оригинал односторонне ввёл безвизовый режим с 80-ю странами мира, большей частью участвующих в антироссийских санкциях. Теперь на российской границе ловят нежелательных личностей из третьих стран и поговаривают о возвращении пограничного контроля и даже визового режима с Беларусью.
                    Roma-1977
                    1. Oznob Сегодня, 17:39
                      Я чёт подзабыл про этот бзик. Спасибо за напоминание.
                      Oznob
                  2. Sergej1972 Сегодня, 18:58
                    Не запилит, он независимость Белоруссии называет вышей ценностью для белорусского народа.
                    Sergej1972
  5. А1845 Сегодня, 15:28
    Батько - красавец laughing
    и вашим, и нашим wink
    А1845
    1. nemec55 Сегодня, 16:09
      Батько - красавец laughing
      и вашим, и нашим wink

      Как мой пес тузик .
      nemec55
      1. А1845 Сегодня, 16:11
        Цитата: nemec55
        Как мой пес тузик

        laughing тоже получает за это вкусненькое?
        А1845
  6. genpolitproekt Сегодня, 15:29
    Наш товарищ, Батька !!!
    genpolitproekt
  7. Masya Masya Сегодня, 15:37
    В нем включены нравы, характер, толерантность в том числе белорусов. Русский язык, на котором разговаривают русские, белорусы, украинцы, — это сплетение душ многих народов

    душевно... вот только "толерантность", тут явно лишняя... как корове седло...
    Masya Masya
  8. Egorovich Сегодня, 15:38
    Президент-двурушник.Намедни в Европарламенте зад подлизали против России,а теперь о русском языке заговорил.Не друзья,а ИУДЫ!!!
    Egorovich
    1. Копчёный Сегодня, 15:43
      Это у нас в СМИ прошло почти незаметно. Чего людей расстраивать.
      Копчёный
  9. Roma-1977 Сегодня, 17:14
    А тем временем государственный Витебский театр имени Якуба Коласа ставит пьесы за авторством гитлеровского коллаборациониста:http://teleskop-by.org/2017/07/
    04/vitebskij-teatr-imeni-yakuba-kolasa-chestvuet-
    gitlerovtsev-na-dengi-gosbyudzheta/
    Roma-1977
  10. Mavrikiy Сегодня, 17:41
    Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием Белоруссии
    Сегодня под куполом цирка, непревзойденный вертуоз перевоплощений и трюкач...
    Mavrikiy
  11. kefan Сегодня, 18:35
    Ох, ну и хитер же Батька до невозможности.
    kefan
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