Страны НАТО недовольны действиями российских летчиков над Балтикой

Испытывающие растущее раздражение союзники НАТО заявят Кремлю в четверг о своем недовольстве агрессивными и опасными маневрами российских военных летчиков над Балтийским морем, включая "небезопасное поведение российских летчиков при перехватах,

Страны-члены НАТО планируют в четверг на заседании Совета Россия-НАТО высказать Москве претензии в связи с «небезопасным поведением» российских летчиков в небе над Балтийским морем, передает Интерфакс-АВН со ссылкой на издание «Политико».пишет издание со ссылкой на свои источники.По словам одного из собеседников, «действия российских летчиков – лишь одна из тем, которые будут обсуждаться» в четверг на встрече Совета Россия-НАТО.«Союзники также недовольны планами России провести широкомасштабные военные учения, называемые "Запад", о которых, как отмечают натовские официальные лица, должно быть заявлено в соответствии с параметрами международного соглашения 2011 года, известного как Венский документ», – говорится в публикации.