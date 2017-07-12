Страны НАТО недовольны действиями российских летчиков над Балтикой
Страны-члены НАТО планируют в четверг на заседании Совета Россия-НАТО высказать Москве претензии в связи с «небезопасным поведением» российских летчиков в небе над Балтийским морем, передает Интерфакс-АВН со ссылкой на издание «Политико».
По словам одного из собеседников, «действия российских летчиков – лишь одна из тем, которые будут обсуждаться» в четверг на встрече Совета Россия-НАТО.
«Союзники также недовольны планами России провести широкомасштабные военные учения, называемые "Запад", о которых, как отмечают натовские официальные лица, должно быть заявлено в соответствии с параметрами международного соглашения 2011 года, известного как Венский документ», – говорится в публикации.
Испытывающие растущее раздражение союзники НАТО заявят Кремлю в четверг о своем недовольстве агрессивными и опасными маневрами российских военных летчиков над Балтийским морем, включая "небезопасное поведение российских летчиков при перехватах,пишет издание со ссылкой на свои источники.
По словам одного из собеседников, «действия российских летчиков – лишь одна из тем, которые будут обсуждаться» в четверг на встрече Совета Россия-НАТО.
«Союзники также недовольны планами России провести широкомасштабные военные учения, называемые "Запад", о которых, как отмечают натовские официальные лица, должно быть заявлено в соответствии с параметрами международного соглашения 2011 года, известного как Венский документ», – говорится в публикации.
Использованы фотографии: http://socmedia.enisey.tv
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