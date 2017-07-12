19:14 12 июля

Страны НАТО недовольны действиями российских летчиков над Балтикой

Страны-члены НАТО планируют в четверг на заседании Совета Россия-НАТО высказать Москве претензии в связи с «небезопасным поведением» российских летчиков в небе над Балтийским морем, передает Интерфакс-АВН со ссылкой на издание «Политико».



Испытывающие растущее раздражение союзники НАТО заявят Кремлю в четверг о своем недовольстве агрессивными и опасными маневрами российских военных летчиков над Балтийским морем, включая "небезопасное поведение российских летчиков при перехватах,
пишет издание со ссылкой на свои источники.


По словам одного из собеседников, «действия российских летчиков – лишь одна из тем, которые будут обсуждаться» в четверг на встрече Совета Россия-НАТО.

«Союзники также недовольны планами России провести широкомасштабные военные учения, называемые "Запад", о которых, как отмечают натовские официальные лица, должно быть заявлено в соответствии с параметрами международного соглашения 2011 года, известного как Венский документ», – говорится в публикации.

Использованы фотографии: http://socmedia.enisey.tv
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Комментарии 37

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:11
    Какие нежные! Дать им брома с валерианой за счёт Союзного государства..
    tiredwithall
    1. cniza Сегодня, 15:13
      Не летайте где вас не должно и бояться не надо будет.
      cniza
      1. Partyzan Сегодня, 15:14
        Не летайте где вас не должно и бояться не надо будет.
        с языка снял, а у них пилоты - девочки? да? laughing
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 15:27
          У них мальчиков почти не осталось.
          cniza
          1. Partyzan Сегодня, 15:29
            У них мальчиков почти не осталось.
            ну тады ой, опять рапорта на списание подавать будут? laughing
            Partyzan
            1. Татьяна Сегодня, 15:34
              А представителям РФ на встрече Совета Россия-НАТО нужно заявить, что Россия недовольна, что войска НАТО постоянно ошиваются у наших границ!
              Да и вообще, что само НАТО давно надо отменить! Что они сами на этом свете слишком долго "засуществовались"!
              Татьяна
              1. Partyzan Сегодня, 15:41
                долго "засуществовались"!
                да они и чертям то не нужны, так что придется терпеть am
                Partyzan
              2. Pete Mitchell Сегодня, 16:31
                Цитата: Татьяна
                Что они сами на этом свете слишком долго "засуществовались"!

                Аплодирую. Вчера разговаривал с бритом, таких уже и в британии не делают, они тоже все больше понимают что nato ищет себе способ выжить - нужен враг. А тем кто работает это уже здорово надоело
                Pete Mitchell
          2. venik Сегодня, 16:32
            Цитата: cniza
            У них мальчиков почти не осталось.

            ==========
            Ну может немного и "традиционалов" и осталось - да и те теперь называются "лесбияны"!!!!
            venik
        2. Комментарий был удален.
      2. Проксима Сегодня, 15:31
        Цитата: cniza
        Не летайте где вас не должно и бояться не надо будет.

        А то, "саечка", это пока лучший для американцев расклад. Не далеко так и до летального исхода.
        Проксима
      3. Tusv Сегодня, 18:18
        Цитата: cniza
        Не летайте где вас не должно и бояться не надо будет.

        Перефразирую. Не летали бы где непоподя, может быть нас и победили, а так научили принуждать к миру всякую дермократическую мразь
        Tusv
    2. Б.Т.В. Сегодня, 15:21
      Лучше слабительного.
      Б.Т.В.
    3. pvv113 Сегодня, 15:22
      Лучше "боярышника" laughing
      pvv113
      1. Б.Т.В. Сегодня, 15:31
        Цитата: pvv113
        Лучше "боярышника" laughing


        Предлагаете споить НАТО?! Вдруг, им понравится?
        Б.Т.В.
        1. pvv113 Сегодня, 16:14
          Пущай спиваются. Поможем wink
          pvv113
      2. Tusv Сегодня, 15:33
        Цитата: Б.Т.В.
        Лучше слабительного

        Учебные стрельбы ПВО в Балтике и всего делоф. Что бы знали, что лучше встретится с нашим летуном, чем с нашей ракетой
        Tusv
    4. влад66 Сегодня, 15:44
      Цитата: tiredwithall
      Какие нежные! Дать им брома с валерианой за счёт Союзного государства..

      Да бром с валерианой на этих притурков еще тратить wink Обойдутся вежливым посыланием лесом. yes
      влад66
      1. vch Сегодня, 16:02
        Значиться все правильно делаем..... А ВВС НАТО - так пусть памперсов побольше покупают...... А то они в кино все такие смелые......
        vch
    5. Geisenberg Сегодня, 16:02
      Цитата: tiredwithall
      Какие нежные! Дать им брома с валерианой за счёт Союзного государства..


      Лучше клизму чтод навоз не разбрасывали ...
      Geisenberg
    6. сибиралт Сегодня, 16:18
      Таки, не летайте вдоль наших границ и не будет раздражения. bully
      сибиралт
  2. новичок Сегодня, 15:15
    помню где то, из разряда предсказаний, что нато соберётся и будет требовать от России убраться с Балтики, то бишь Калининграда, но получив жёсткий отказ, от беспомощной злобы рассыпется. не знаю, почему то именно это мне выдала память, после прочтения текста.
    новичок
    1. DMB_95 Сегодня, 16:00
      Цитата: новичок
      помню где то, из разряда предсказаний, что нато соберётся и будет требовать от России убраться с Балтики, то бишь Калининграда, но получив жёсткий отказ, от беспомощной злобы рассыпется..

      Посмотреть бы это мероприятие в прямой трансляции .
      DMB_95
      1. новичок Сегодня, 16:10
        было бы знатно наблюдать за этим. хотя вот уже.
        новичок
  3. faiver Сегодня, 15:16
    а как мы раздражены они услышать не хотят? ... дятлы
    faiver
  4. novobranets Сегодня, 15:17
    Ясен перец, когда, при Ельцине, ВВС России сидели на земле без керосина и запасных частей, НАТО было довольно, но когда натовские самолеты начинают ущемлять вблизи границ РФ, то тогда - ай-яй-яй wassat , че деется, неправильно себя ведут crying . Привыкайте, господа натовцы, то ли еще будет. tongue
    novobranets
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:43
      Цитата: novobranets
      когда, при Ельцине, ВВС России сидели на земле без керосина и запасных частей,

      Да, уж.... 1993-й год, Рязань,район Канищево. Под вечер раздается характерный звук( уже не помню - "Медведь" или 76-й). Тесть: "Ага, в Дягилево керосин подвезли"... ЕМНИП,так было раз в две недели, или реже... Сейчас - круглосуточно. yes
      Paranoid50
  5. Tusv Сегодня, 15:18
    Вы фсёврете. Вас профессионально отгоняют от неуровешанных ПВО. Напридумывали всякий демократических пепелацев. мы придумали что граница это не фига не 12 миль от берега.
    Tusv
  6. pvv113 Сегодня, 15:22
    Страны НАТО недовольны действиями российских летчиков над Балтикой

    А кому сейчас легко?
    pvv113
    1. Tusv Сегодня, 15:29
      Цитата: pvv113
      А кому сейчас легко?

      Да. Кстати. Поставили бы ихние кондишины, чтобы по 10-14 супротив них было комфортно дежурить. Тогда будем одгонять не "не профессионально", а с особым шиком am
      Tusv
  7. RUSOIVAN Сегодня, 15:29
    На переговоры даже специально обученных людей отправлять не надо: 95% россиян в три слова укажут им генеральное направление!
    RUSOIVAN
    1. faridg7 Сегодня, 16:57
      Цитата: RUSOIVAN
      На переговоры даже специально обученных людей отправлять не надо: 95% россиян в три слова укажут им генеральное направление!

      Это что, у нас в стране 5% младенцев не умеющих говорить? Мне кажется маловато. Хотя, для того, чтобы послать необязательно говорить, можно и без слов.
      faridg7
  8. kot28.ru Сегодня, 15:29
    да как то пофигу,чем они там недовольны,главное,наши летчики снова в небе,на высоте
    kot28.ru
  9. yuriy55 Сегодня, 15:34
    А перед кем ещё должны отчитываться люди, живущие возле Балтийского моря? Убирайтесь вместе со своим американским спонсором в Мексиканский залив и там бейте себя в грудь копытом...
    yuriy55
  10. хмурый лис Сегодня, 15:44
    валерьянку пейте и нервы будут крепче .а то видно нервы шалят ,бедолаги наверно дипресняк потом .что их "сделали " смотрите Южный парк лузеры и не лезьте куда не просят.
    хмурый лис
  11. Oznob Сегодня, 16:09
    Нервы ни к чёрту ... Только у меня от таких заголовков кулаки в сторону "недовольных государств НАТО" чесаться начинают?
    Oznob
  12. tralmaster. Сегодня, 17:23
    Перехватывать самолёт министра обороны это нормально. А вот наши действия на перехвате их разведчиков это агрессивно???. Шакалы .
    tralmaster.
  13. APASUS Сегодня, 17:55
    НАТО боится авиационного происшествия с самолетами на которое надо будет отвечать,сейчас они еще не готовы к войне.
    APASUS
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