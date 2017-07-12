«Северная верфь» подготовила производство для строительства корветов на экспорт
На судостроительном заводе «Северная верфь» подготовлены производственные мощности для возможного строительства в интересах инозаказчиков кораблей ближней и дальней зон, способных нести крылатые ракеты «Калибр-НКЭ», сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на отчет предприятия за 2016 год.
«Подготовлено производство к возможному строительству корветов проекта 20380 и фрегатов проекта 22356 для третьих стран», – говорится в отчете.
Отмечается также, что на предприятии «по линии военно-технического сотрудничества проводятся работы по ремонту и модернизации кораблей (проектов) 1234Э и 1159Т для ВМС Алжира».
«Видимо, речь идет о третьей паре кораблей ВМС Алжира этих проектов. Ранее, в 2011 и 2012 годах, "Северная верфь" (входит в ОСК) провела ремонт и модернизацию первой и второй пар алжирских кораблей этих проектов», – поясняет агентство.
Согласно отчету, на заводе в настоящее время ведется, в том числе, строительство 5-ти корветов семейства 20380 для ВМФ России. Ранее там уже были построены 4 корвета данного проекта.
Интерес к кораблям – носителям крылатых ракет "Калибр" – среди потенциальных инозаказчиков заметно повысился в связи с успешным их применением по объектам «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) в Сирии. Иностранцам предлагаются корабли, которые будут иметь на вооружении крылатые ракеты "Калибр-НКЭ" с дальностью 300 км, что обусловлено требованиями международного режима по контролю за ракетными технологиями.
По данным агентства интерес к таким кораблям могут проявить Алжир, Бразилия, Бангладеш, Мьянма, ЮАР и другие страны.
«Подготовлено производство к возможному строительству корветов проекта 20380 и фрегатов проекта 22356 для третьих стран», – говорится в отчете.
Отмечается также, что на предприятии «по линии военно-технического сотрудничества проводятся работы по ремонту и модернизации кораблей (проектов) 1234Э и 1159Т для ВМС Алжира».
«Видимо, речь идет о третьей паре кораблей ВМС Алжира этих проектов. Ранее, в 2011 и 2012 годах, "Северная верфь" (входит в ОСК) провела ремонт и модернизацию первой и второй пар алжирских кораблей этих проектов», – поясняет агентство.
Согласно отчету, на заводе в настоящее время ведется, в том числе, строительство 5-ти корветов семейства 20380 для ВМФ России. Ранее там уже были построены 4 корвета данного проекта.
Интерес к кораблям – носителям крылатых ракет "Калибр" – среди потенциальных инозаказчиков заметно повысился в связи с успешным их применением по объектам «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) в Сирии. Иностранцам предлагаются корабли, которые будут иметь на вооружении крылатые ракеты "Калибр-НКЭ" с дальностью 300 км, что обусловлено требованиями международного режима по контролю за ракетными технологиями.
По данным агентства интерес к таким кораблям могут проявить Алжир, Бразилия, Бангладеш, Мьянма, ЮАР и другие страны.
Использованы фотографии: http://sudostroenie.info
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