19:14 12 июля

«Северная верфь» подготовила производство для строительства корветов на экспорт

На судостроительном заводе «Северная верфь» подготовлены производственные мощности для возможного строительства в интересах инозаказчиков кораблей ближней и дальней зон, способных нести крылатые ракеты «Калибр-НКЭ», сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на отчет предприятия за 2016 год.

Корвет проекта 20380 «Сообразительный» с вертолетом Ка-27 ПЛ на борту.

«Подготовлено производство к возможному строительству корветов проекта 20380 и фрегатов проекта 22356 для третьих стран», – говорится в отчете.


Отмечается также, что на предприятии «по линии военно-технического сотрудничества проводятся работы по ремонту и модернизации кораблей (проектов) 1234Э и 1159Т для ВМС Алжира».

«Видимо, речь идет о третьей паре кораблей ВМС Алжира этих проектов. Ранее, в 2011 и 2012 годах, "Северная верфь" (входит в ОСК) провела ремонт и модернизацию первой и второй пар алжирских кораблей этих проектов», – поясняет агентство.

Согласно отчету, на заводе в настоящее время ведется, в том числе, строительство 5-ти корветов семейства 20380 для ВМФ России. Ранее там уже были построены 4 корвета данного проекта.

Интерес к кораблям – носителям крылатых ракет "Калибр" – среди потенциальных инозаказчиков заметно повысился в связи с успешным их применением по объектам «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) в Сирии. Иностранцам предлагаются корабли, которые будут иметь на вооружении крылатые ракеты "Калибр-НКЭ" с дальностью 300 км, что обусловлено требованиями международного режима по контролю за ракетными технологиями.

По данным агентства интерес к таким кораблям могут проявить Алжир, Бразилия, Бангладеш, Мьянма, ЮАР и другие страны.

Использованы фотографии: http://sudostroenie.info
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Комментарии 11

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  1. Комментарий был удален.
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:40
      Цитата: barclay
      Когда же себе то?!

      Дык вот же :
      на заводе в настоящее время ведется, в том числе, строительство 5-ти корветов семейства 20380 для ВМФ России. Ранее там уже были построены 4 корвета данного проекта.
      yes Пока оставлю коммент... Статья-то огромная, не все прочтут до конца.
      Paranoid50
  2. faiver Сегодня, 15:41
    я канеш рад за развитие "Северной верфи", но возникает закономерный вопрос - а что наш флот уже насыщен данными типами кораблей?
    faiver
    1. Дамир Сегодня, 15:46
      флот это очень очень ДОРОГО... видимо поэтому принято решение переложить хотя бы часть стоимости кораблей для своего флота на инозаказчиков... грубо говоря два корабля на экспорт - один себе....
      Дамир
    2. Tusv Сегодня, 15:51
      Цитата: faiver
      я канеш рад за развитие "Северной верфи", но возникает закономерный вопрос - а что наш флот уже насыщен данными типами кораблей?

      Ну пока Рыбинск во флот нам движки не поставит, часть Северной верфи будет простаивать. А на иностранных заказчиков наши санкции не действуют. Вопросы?
      Tusv
      1. faiver Сегодня, 16:30
        в целом ситуация ясна....
        faiver
    3. g1v2 Сегодня, 16:19
      Чтобы быть богатым и сильным - надо чужие рынки отжимать. И рынок корветов вполне неплох. Кораблей первого ранга сейчас мало кто себе может позволить построить. А вот 2-3 рангов строится и покупается много. Тч имея хороший проект , можно попробовать его пристроить старым покупателям - Индии, Алжиру ,Вьетнаму и тд.
      g1v2
    4. Вежливый Лось Сегодня, 16:26
      Изготовим корвет/фрегат с движками заказчика.
      Вежливый Лось
  3. А1845 Сегодня, 16:10
    молодцы, не щелкают клювом good
    пока есть резонанс, надо ковать железо!
    А1845
  4. donavi49 Сегодня, 16:21
    Алжир уже 4 год динамит ОСК на корветы. За это время уже заказали и получили 3 - патрульных корабля С28 с Китая и 2 фрегата МЕКО-200АН + еще два строят по опциону. Переговоры по Тигру все еще в статусе заинтересованности. На СВ даже металл начали резать на головного алжирца за счет предприятия. Тогда переговоры максимально подошли к контракту и нарезка металла это был как бы шаг - не отвертитесь. Алжир отвертелся.
    donavi49
    1. Владимир Постников Сегодня, 17:03
      Статья в принципе не несет в себе особенной информации:
      «Подготовлено производство к возможному строительству корветов проекта 20380 и фрегатов проекта 22356 для третьих стран»

      Ну, освободили места. Наши строящиеся корабли задвинули куда-нибудь, чтобы не мешались под ногами. И что?
      По данным агентства интерес к таким кораблям могут проявить Алжир, Бразилия, Бангладеш, Мьянма, ЮАР и другие страны.

      Тут ведь ключевое слово "могут". А могут и "не могут". А арбуз могут разрезать. Если он окажется недозрелым, я его ни за что не куплю. И пускай продавец сколько угодно потом машет руками, что я, как честный человек, был обязан его купить.
      Владимир Постников
  5. APASUS Сегодня, 17:50
    На судостроительном заводе «Северная верфь» подготовлены производственные мощности для возможного строительства в интересах инозаказчиков кораблей

    Чем это производственные мощности для строительства в интересах иностранного заказчика отличаются от строительства в интересах ВМС России ?Метал режут с права на лево или строят вверх килем
    APASUS
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