Нацгвардия Украины объявила о задержании на блокпосту "россиянина с военным билетом"
Пресс-служба национальной гвардии Украины сообщает о том, что на Донбассе украинские силовики задержали двух человек, один из которых назван «боевиком ЛНР», а другой – россиянином. У второго задержанного при себе был военный билет, - по крайней мере именно так ситуацию описывают в пресс-службе упомянутого ведомства.
Задержание, как заявлено, произошло на блокпосту в районе населённого пункта Городище (Луганский регион).
Представителя пресс-службы Нацгвардии Украины цитирует «УНИАН» :
Другими словами, та же украинская история: граждане России при задержании обязательно имеют при себе как минимум военный билет.
Российского гражданина, как сообщается ведомство передало военной контрразведке. Его имя на данный момент не называется.
В то же время заявлено, что задержанный "боевик ЛНР" уже даёт показания, причём в показаниях заявляет, как он "убивал пленных украинских военнослужащих". Главный вопрос: как "боевик" с таким послужным списком и россиянин с военным билетом оказались на украинском блокпосту?..
Задержание, как заявлено, произошло на блокпосту в районе населённого пункта Городище (Луганский регион).
Представителя пресс-службы Нацгвардии Украины цитирует «УНИАН» :
В ходе проверки автомобиля ВАЗ (...) был замечен пассажир, который в базе данных проходит как боевик ЛНР. Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля «Фольксваген» (в оригинале пресс-службы НБУ написано как «Фольцваген», - прим. ВО») и проверки документов был выявлен пассажир, который, по паспортным данным, - гражданин Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ.
Другими словами, та же украинская история: граждане России при задержании обязательно имеют при себе как минимум военный билет.
Российского гражданина, как сообщается ведомство передало военной контрразведке. Его имя на данный момент не называется.
В то же время заявлено, что задержанный "боевик ЛНР" уже даёт показания, причём в показаниях заявляет, как он "убивал пленных украинских военнослужащих". Главный вопрос: как "боевик" с таким послужным списком и россиянин с военным билетом оказались на украинском блокпосту?..
Использованы фотографии: Rotangcompany.ru
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