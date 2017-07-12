Нацгвардия Украины объявила о задержании на блокпосту "россиянина с военным билетом"

В ходе проверки автомобиля ВАЗ (...) был замечен пассажир, который в базе данных проходит как боевик ЛНР. Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля «Фольксваген» (в оригинале пресс-службы НБУ написано как «Фольцваген», - прим. ВО») и проверки документов был выявлен пассажир, который, по паспортным данным, - гражданин Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ.

Пресс-служба национальной гвардии Украины сообщает о том, что на Донбассе украинские силовики задержали двух человек, один из которых назван «боевиком ЛНР», а другой – россиянином. У второго задержанного при себе был военный билет, - по крайней мере именно так ситуацию описывают в пресс-службе упомянутого ведомства.Задержание, как заявлено, произошло на блокпосту в районе населённого пункта Городище (Луганский регион).Представителя пресс-службы Нацгвардии Украины цитирует «УНИАН» Другими словами, та же украинская история: граждане России при задержании обязательно имеют при себе как минимум военный билет.Российского гражданина, как сообщается ведомство передало военной контрразведке. Его имя на данный момент не называется.В то же время заявлено, что задержанный "боевик ЛНР" уже даёт показания, причём в показаниях заявляет, как он "убивал пленных украинских военнослужащих". Главный вопрос: как "боевик" с таким послужным списком и россиянин с военным билетом оказались на украинском блокпосту?..