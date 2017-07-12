19:13 12 июля

Нацгвардия Украины объявила о задержании на блокпосту "россиянина с военным билетом"

Пресс-служба национальной гвардии Украины сообщает о том, что на Донбассе украинские силовики задержали двух человек, один из которых назван «боевиком ЛНР», а другой – россиянином. У второго задержанного при себе был военный билет, - по крайней мере именно так ситуацию описывают в пресс-службе упомянутого ведомства.

Задержание, как заявлено, произошло на блокпосту в районе населённого пункта Городище (Луганский регион).

Нацгвардия Украины объявила о задержании на блокпосту "россиянина с военным билетом"



Представителя пресс-службы Нацгвардии Украины цитирует «УНИАН» :
В ходе проверки автомобиля ВАЗ (...) был замечен пассажир, который в базе данных проходит как боевик ЛНР. Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля «Фольксваген» (в оригинале пресс-службы НБУ написано как «Фольцваген», - прим. ВО») и проверки документов был выявлен пассажир, который, по паспортным данным, - гражданин Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ.


Другими словами, та же украинская история: граждане России при задержании обязательно имеют при себе как минимум военный билет.
Российского гражданина, как сообщается ведомство передало военной контрразведке. Его имя на данный момент не называется.

В то же время заявлено, что задержанный "боевик ЛНР" уже даёт показания, причём в показаниях заявляет, как он "убивал пленных украинских военнослужащих". Главный вопрос: как "боевик" с таким послужным списком и россиянин с военным билетом оказались на украинском блокпосту?..

Использованы фотографии: Rotangcompany.ru
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Partyzan Сегодня, 15:46
    как "боевик" с таким послужным списком и россиянин с военным билетом оказались на украинском блокпосту?..
    контрабандисты, предложили более крупные бабки за эту роль, ват и все request
    Partyzan
    1. tiredwithall Сегодня, 15:52
      Цитата: Partyzan
      контрабандисты, предложили более крупные бабки за эту роль, ват и все

      Не доработали свидомиты. Забыли сказать, что в каждом военном билете лежало по заявлению о чистосердечном признании в терроризме против молодой Украинской державы. В общем бездарно-банальная пиар-провокация.
      tiredwithall
      1. фигвам Сегодня, 16:00
        Ну это уже прогресс, в прошлый раз у всех паспорта были.
        фигвам
      2. влад66 Сегодня, 16:31
        Цитата: tiredwithall
        В общем бездарно-банальная пиар-провокация.

        Завтра встреча в рамках НАТО-Россия,вот убогие и стараются,после таких хреновых поделок,начинаешь думать о их учителях-ЦРУ,как о бездарях,если выпускают таких тупых учеников. yes
        влад66
        1. cniza Сегодня, 16:47
          Лепят горбатых на право и на лево , о чем информация и про кого ...АБС.
          cniza
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:58
            Цитата: cniza
            Лепят горбатых на право и на лево , о чем информация и про кого ...АБС.

            Да уже не смешно...Хоть бы якута из Аляски пригласили и задержали как" разведчика бурятской дивизии"..Уже интересней бы было..))) Потом отпустили, никто бы не проверял все равно..
            Эх меня бы в их СБУ и полномочия...Я бы там развернул анти-диверсионную деятельность с творческим пылом и жаром Весь мир бы содрогнулся бы от коварства и масштабах агрессии против "любимой украины.."... laughing (у Путина бы глаз задергался..)))Но я Россию люблю!
            ОТДЕЛ
      3. ИмПерц Сегодня, 17:13
        "Задержание Национальной гвардией Украины в Луганской области гражданина РФ с российским военным билетом – провокация, показывающая убогость мышления украинских силовиков. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин..."
        https://rueconomics.ru/260712-ekspert-obyasnil-po
        chemu-rossiyan-s-voennymi-biletami-ne-mozhet-byt-
        v-opolchenii-lnr
        ИмПерц
  2. Балу Сегодня, 15:51
    украинские силовики задержали двух человек, один из которых назван «боевиком ЛНР», а другой – россиянином. У второго задержанного при себе был военный билет,
    А багажник забит Московской, Столичной, Русской и контробандными банками с солеными огурцами.
    Вот уже не смешно, что-то утомили новости об этих клоунадах "украинских силовиков", депутатах рады, этого балабола-ворюги поросенко и иже с ним. Неужели на Украине все так плохо и не осталось нормальных, здравомыслящих, неравнодушных и ответственных патриотов. Судя по новостям, сплошь потенциальные пациенты психдиспансера. belay
    Балу
  3. винипух Сегодня, 15:52
    Зачем они туда лезут, не понимаю.
    винипух
    1. vch Сегодня, 15:58
      Если честно, то очень многие в приграничных районах прирабатывают контрабандой. Не так давно был в Донецке РФ (российском). Разговаривал с людьми, которые этим занимаются. Бывшие шахтеры, шахту закрыли. Работы нет. Вот и рискуют. Ловят и наши и хохлы. Если поймают - светит реальный срок, а что делать.... Семьи кормить надо......
      vch
      1. Partyzan Сегодня, 16:01
        Семьи кормить надо......
        и наши в скакляндию ездят затариваться, реально дешевле получается request
        Partyzan
        1. винипух Сегодня, 16:09
          понятно, значит на Украину за заработком едут
          винипух
          1. Partyzan Сегодня, 16:18
            Не за заработком, а за товаром, а это как раз две разные вещи
            Partyzan
            1. ИмПерц Сегодня, 17:08
              Зачем с собой военный билет брать?!
              Это уже странно.
              "... ЛНР: Курсантов украинского университета МВД выдают за захваченных ополченцев..."
              https://topwar.ru/118880-v-lnr-zayavili-chto-sbu-
              vydaet-ukrainskih-kursantov-za-plennyh-opolchence
              v.html
              http://www.dsnews.ua/society/v-lnr-pridumali-budt
              o-ukraina-vydaet-kursantov-za-plennyh-25062017125
              100
              Мне думается, что это и есть объяснение.
              ИмПерц
    2. НасРать Сегодня, 16:01
      Цитата: винипух
      Зачем они туда лезут, не понимаю.

      Для непонятливых:
      Что бы Пеца выступил с трибуны с военным билетом и паспортом РФ ... wassat
      НасРать
    3. Толстоевский Сегодня, 16:09
      это их земля
      Толстоевский
  4. Копчёный Сегодня, 15:53
    Российским гражданам, мужчинам, лучше вообще не ездить наземным транспортом через Украину. Шансы стать телезвездой очень большие.
    Копчёный
    1. ИмПерц Сегодня, 17:09
      Цитата: Копчёный
      Российским гражданам, мужчинам

      https://www.vz.ru/news/2017/6/25/875973.html
      ИмПерц
  5. Олег Калугин Сегодня, 16:03
    А в багажнике не посмотрели? Там ведь лежала БУДЕНОВКА и парашют!))
    Олег Калугин
  6. инженерный Сегодня, 16:06
    Другими словами, та же украинская история: граждане России при задержании обязательно имеет при себе как минимум военный билет.
    и как максимум паспорт, свидетельство о рождении, членский билет КПРФ, диплом об окончании РВВДКУ (Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище).
    инженерный
  7. Altona Сегодня, 16:11
    Цитата: инженерный
    и как максимум паспорт, свидетельство о рождении, членский билет КПРФ

    --------------------------
    Я так понимаю, что этих бумажек достаточно, чтобы ходить в атаку на позиции ВСУ? Автомат уже не нужен? Глупо и смешно, скучно девочки.
    Altona
  8. pvv113 Сегодня, 16:28
    был выявлен пассажир, который, по паспортным данным, - гражданин Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ

    Как эта примитивность уже достала! У амебы больше мозгов, чем у всей СБУ и нацгвардии укропов вместе взятых
    pvv113
    1. Толстоевский Сегодня, 16:37
      нужно быть терпимее к страдающим йододефицитом носителям врождённого сифилиса головного мозга
      Толстоевский
      1. pvv113 Сегодня, 16:43
        Спасибо за информацию wink Постараюсь быть снисходительнее hi
        pvv113
  9. intuzazist Сегодня, 16:37
    Цитата: винипух
    Зачем они туда лезут, не понимаю.

    Вот и я не пойму, зачем!? Тем более что под рубашкой десантный тельник, снизу чёрные сатиновые семейники по колено, на ногах стоптанные кирзачи!!! А на голове ушанка со звездой, но не давида!!! У этих русских другой что ли одёжки нет......................
    intuzazist
  10. intuzazist Сегодня, 16:39
    Цитата: Толстоевский
    это их земля

    Чья?! И флажок поменяйте на настоящий, сине-жёлтый....................................
    intuzazist
  11. senima56 Сегодня, 17:03
    Я что-то не пойму... наши вояки что, к хохлам побежали?! Чуть не кадую неделю "заблудились", "задержали"... Каким идиотом надо быть, чтобы держать при себе документы?!
    senima56
  12. APASUS Сегодня, 17:43
    В то же время заявлено, что задержанный "боевик ЛНР" уже даёт показания, причём в показаниях заявляет, как он "убивал пленных украинских военнослужащих"

    Сейчас он возьмет на себя даже убийство Кенеди,а не то что украинских военных.
    APASUS
  13. НесНосНый Сегодня, 18:57
    Это как??? Типа лжепредставитеть ЛНР или ДНР выходит на связь с некоторыми россиянами,которые желают послужить там. Вот обязательно для этого с собой нужно взять паспорт, военный билет. Как только оказываются на той территории, то их сдают "украм". Так что ли...
    НесНосНый
Картина дня