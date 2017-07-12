Британский ракетный фрегат вышел на испытания после модернизации
Фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании Montrose покинул Плимут и приступил к ходовым испытаниям в море после завершения модернизации. Об этом сообщает портал ФлотПром со ссылкой на Korabli.eu со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании.
Модернизация корабля началась в 2014 году. Она проходила на верфи в Девонпорте. Самое главное усовершенствование фрегата – недавно разработанная ракетная система противовоздушной обороны Sea Ceptor.
Зенитный ракетный комплекс Sea Ceptor предназначен для защиты самого корабля и важных охраняемых им объектов. Он позволяет нейтрализовать весь спектр существующих и будущих угроз, включая боевые самолеты и новое поколение сверхзвуковых противокорабельных ракет. Система Sea Ceptor способна вести многоканальную стрельбу, а также отражать массированные атаки.
После завершения ходовых испытаний начнется подготовка экипажа к предстоящему развертыванию.
Montrose – восьмой в серии из 16 кораблей проекта 23 (класс Duke). Фрегат построен на верфи компании Yarrow Shipbuilders Limited. Закладка состоялась в ноябре 1989 года, спуск на воду – в июле 1992 года. Корабль введен в строй летом 1994 года.
Водоизмещение фрегата класса Duke – 4900 тонн. Длина – 133 метра, ширина – 16,1 метра, осадка – 7,3 метра. Скорость хода – 28 узлов. Экипаж – 185 человек, в том числе 13 офицеров.
Помимо новой системы ПВО Montrose вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун", 114-мм артустановкой Mk.8, двумя 30-мм зенитными артустановками и двумя двухтрубными 324-мм торпедными аппаратами. Также на борту базируется вертолет типа "Линкс" или "Мерлин".
Модернизация корабля началась в 2014 году. Она проходила на верфи в Девонпорте. Самое главное усовершенствование фрегата – недавно разработанная ракетная система противовоздушной обороны Sea Ceptor.
Зенитный ракетный комплекс Sea Ceptor предназначен для защиты самого корабля и важных охраняемых им объектов. Он позволяет нейтрализовать весь спектр существующих и будущих угроз, включая боевые самолеты и новое поколение сверхзвуковых противокорабельных ракет. Система Sea Ceptor способна вести многоканальную стрельбу, а также отражать массированные атаки.
Фрегат "Монтроуз" (Мontrose, F236), ВМС Великобритании
После завершения ходовых испытаний начнется подготовка экипажа к предстоящему развертыванию.
Montrose – восьмой в серии из 16 кораблей проекта 23 (класс Duke). Фрегат построен на верфи компании Yarrow Shipbuilders Limited. Закладка состоялась в ноябре 1989 года, спуск на воду – в июле 1992 года. Корабль введен в строй летом 1994 года.
Водоизмещение фрегата класса Duke – 4900 тонн. Длина – 133 метра, ширина – 16,1 метра, осадка – 7,3 метра. Скорость хода – 28 узлов. Экипаж – 185 человек, в том числе 13 офицеров.
Помимо новой системы ПВО Montrose вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун", 114-мм артустановкой Mk.8, двумя 30-мм зенитными артустановками и двумя двухтрубными 324-мм торпедными аппаратами. Также на борту базируется вертолет типа "Линкс" или "Мерлин".
Использованы фотографии: http://www.korabli.eu/
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