19:14 12 июля

Британский ракетный фрегат вышел на испытания после модернизации

Фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании Montrose покинул Плимут и приступил к ходовым испытаниям в море после завершения модернизации. Об этом сообщает портал ФлотПром со ссылкой на Korabli.eu со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании.

Модернизация корабля началась в 2014 году. Она проходила на верфи в Девонпорте. Самое главное усовершенствование фрегата – недавно разработанная ракетная система противовоздушной обороны Sea Ceptor.

Зенитный ракетный комплекс Sea Ceptor предназначен для защиты самого корабля и важных охраняемых им объектов. Он позволяет нейтрализовать весь спектр существующих и будущих угроз, включая боевые самолеты и новое поколение сверхзвуковых противокорабельных ракет. Система Sea Ceptor способна вести многоканальную стрельбу, а также отражать массированные атаки.


Британский ракетный фрегат вышел на испытания после модернизации

Фрегат "Монтроуз" (Мontrose, F236), ВМС Великобритании


После завершения ходовых испытаний начнется подготовка экипажа к предстоящему развертыванию.

Montrose – восьмой в серии из 16 кораблей проекта 23 (класс Duke). Фрегат построен на верфи компании Yarrow Shipbuilders Limited. Закладка состоялась в ноябре 1989 года, спуск на воду – в июле 1992 года. Корабль введен в строй летом 1994 года.

Водоизмещение фрегата класса Duke – 4900 тонн. Длина – 133 метра, ширина – 16,1 метра, осадка – 7,3 метра. Скорость хода – 28 узлов. Экипаж – 185 человек, в том числе 13 офицеров.

Помимо новой системы ПВО Montrose вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун", 114-мм артустановкой Mk.8, двумя 30-мм зенитными артустановками и двумя двухтрубными 324-мм торпедными аппаратами. Также на борту базируется вертолет типа "Линкс" или "Мерлин".

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu/
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Комментарии 6

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  1. Partyzan Сегодня, 16:05
    и новое поколение сверхзвуковых противокорабельных ракет.
    не уж то и вправду собьет?
    Partyzan
    1. Печенег Сегодня, 16:10
      Конечно, это же британские ученые придумали.
      Печенег
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:53
      Что то англосаксы на своем острове зашевелились и в срочном порядке перевооружаются..Чуют , что в этот раз на своем острове уже не отсидеться, если начнется заваруха(даже из ЕС вышли почти..)))) ! Много там у них воров наших отсиживается ..
      А кораблик так себе, могли бы и новый построить с ихними то деньгами (у Абрамовича бы яхты отобрали..))) laughing
      ОТДЕЛ
  2. san4es Сегодня, 16:18
    "Sutherland" того-же класса :

    Стрельба из "Бушмастера" (по моему recourse ) по невидимым целям laughing , на 4-той минуте
    san4es
    1. faiver Сегодня, 16:58
      т.е. попал не попал тоже не видно? laughing
      faiver
  3. Tusv Сегодня, 17:10
    недавно разработанная ракетная система противовоздушной обороны Sea Ceptor.

    Показатели Sea Ceptor. зашкаливают. В смысле - нагличане прокакали полимеры. Мы тут плакемся о Полимент Редуте и новой ракете с сотой дальностью для Штиля, а тут Елизавета довольна четверть сотни км. Ставте базовые стандарт мисил и не выйоживайтесь. Стыдно будет топить
    Tusv
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