"Хирург" сообщил "Бильду", что США - дерьмо, а толерантность для идиотов

Раньше, в 80-е годы он был совершенно другим. Из-за любви он тогда перебрался в Западный Берлин. Там пришлось работать вышибалой в квартале гомосексуалистов. Он слушал американский рок. Теперь он колесит по оккупированному Крыму и постоянно молится.

Репортёр немецкого русофобского издания Bild Александра Вюрцбах решила взять интервью, как сама сообщает, у «самого опасного байкера в мире». Речь идёт о главе мотоклуба «Ночные волки» Александре Залдостанове по прозвищу «Хирург». Перед интервью Bild объявил Залдостанова как человека, которого в России считают «настоящим патриотом», и рейтинг популярность которого «был даже выше, чем у президента России Путина».Репортёр отметила, что задавала вопросы, а Залдостанов часто давал пространные ответы, которые затягивались, и «перебить его было совсем не просто». Обращает на себя внимание, что интервью представлено весьма своеобразно – журналист Bild как бы сама комментирует то, что ей сказал в разговоре «Хирург»... или не сказал. Поэтому говорить о том, что всё было именно так, как выставляет г-жа Вюрцбах, можно явно с большой натяжкой.Из статьи о личности Александра Залдостанова:Термин «оккупированный» появляется как бы между прочим – «буднично», чтобы немецкие читатели могли подумать, будто бы сам Залдостанов и применил такой термин.Вюрцбах сообщает читателям, как Залдостанов отзывается о США, демократии, канцлере Германии и европейской толерантности. По словам «Хирурга», толерантность придумана «для идиотов», США – «дерьмо», Меркель – «марионетка», а демократия – вовсе «дьявольщина».В конце своеобразной беседы лидер клуба «Ночные волки» сказал, что Вюрцбах может писать про него всё, что хочет, потому что «западные журналисты всё равно так делают».