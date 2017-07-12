19:14 12 июля

"Хирург" сообщил "Бильду", что США - дерьмо, а толерантность для идиотов

Репортёр немецкого русофобского издания Bild Александра Вюрцбах решила взять интервью, как сама сообщает, у «самого опасного байкера в мире». Речь идёт о главе мотоклуба «Ночные волки» Александре Залдостанове по прозвищу «Хирург». Перед интервью Bild объявил Залдостанова как человека, которого в России считают «настоящим патриотом», и рейтинг популярность которого «был даже выше, чем у президента России Путина».

"Хирург" сообщил "Бильду", что США - дерьмо, а толерантность для идиотов


Репортёр отметила, что задавала вопросы, а Залдостанов часто давал пространные ответы, которые затягивались, и «перебить его было совсем не просто». Обращает на себя внимание, что интервью представлено весьма своеобразно – журналист Bild как бы сама комментирует то, что ей сказал в разговоре «Хирург»... или не сказал. Поэтому говорить о том, что всё было именно так, как выставляет г-жа Вюрцбах, можно явно с большой натяжкой.


Из статьи о личности Александра Залдостанова:
Раньше, в 80-е годы он был совершенно другим. Из-за любви он тогда перебрался в Западный Берлин. Там пришлось работать вышибалой в квартале гомосексуалистов. Он слушал американский рок. Теперь он колесит по оккупированному Крыму и постоянно молится.

Термин «оккупированный» появляется как бы между прочим – «буднично», чтобы немецкие читатели могли подумать, будто бы сам Залдостанов и применил такой термин.

Вюрцбах сообщает читателям, как Залдостанов отзывается о США, демократии, канцлере Германии и европейской толерантности. По словам «Хирурга», толерантность придумана «для идиотов», США – «дерьмо», Меркель – «марионетка», а демократия – вовсе «дьявольщина».

В конце своеобразной беседы лидер клуба «Ночные волки» сказал, что Вюрцбах может писать про него всё, что хочет, потому что «западные журналисты всё равно так делают».

Использованы фотографии: Gazetapolezno.ru
29

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. Толстоевский Сегодня, 16:13
    За такие слова тут бы его забанили
    Толстоевский
    1. DMB_95 Сегодня, 16:21
      Цитата: Толстоевский
      За такие слова тут бы его забанили

      А я бы так же ответил бы .
      DMB_95
    2. Partyzan Сегодня, 16:24
      За такие слова тут бы его забанили

      Partyzan
      1. Владимир16 Сегодня, 17:28
        Цитата: Толстоевский
        За такие слова тут бы его забанили

        Согласен. Я тут надысь получил от Дюка письмо с предупреждением за тот, что пожелал видеть на дне немецкие подводные лодки. Это понимаешь-ли вызвало у Дюка протест. А мне плевать на мнения таких Дюков. У меня своя точка зрения основанная на истории моей семьи. Немцы убили моих дедов. Немцы поддерживают войну против русских на украине. Немцы ввели санкции против русского народа. Немцы по прежнему агрессивно себя ведут против русских.
        Владимир16
    3. 210окв Сегодня, 16:27
      Хирург всех научит Родину любить...Неплохо он усек на чем можно сделать имидж
      Впрочем это не умоляет его патриотичности.тем более журналюга его хочет выставить за фрика путинского..
      210окв
      1. Partyzan Сегодня, 16:29
        Примечательным является тот факт, что все сотрудники «Bild» и других изданий издательства «Axel Springer» при приёме на работу подписывают коллективный договор, в котором подтверждают свою верность и преданность так называемым «трансатлантическим ценностям» (transatlantische Werte).
        Partyzan
      2. Burbon Сегодня, 17:04
        Цитата: 210окв
        Хирург всех научит Родину любить..

        ?? Родину?.....ну ну...может все же деньги?....что вы знаете про хирурга?,,,,,может просто почитаете кто он и что о нем говорят те же байкеры....
        Burbon
        1. 210окв Сегодня, 17:43
          Ну Вы может и не совсем поняли иронии про "имидж"..он родимый и есть в наше гадское время-деньги..
          Цитата: Burbon
          Цитата: 210окв
          Хирург всех научит Родину любить..

          ?? Родину?.....ну ну...может все же деньги?....что вы знаете про хирурга?,,,,,может просто почитаете кто он и что о нем говорят те же байкеры....
          210окв
    4. Дуплет Сегодня, 16:58
      Цитата: Толстоевский
      За такие слова тут бы его забанили

      Это точно,тут нужно быть ооочень толерантным..
      Дуплет
  2. винипух Сегодня, 16:14
    вышибалой в квартале гомосексуалистов


    шапка соответствует lol
    винипух
    1. Воронок Сегодня, 17:00
      Чему соответствует?, пол мира в них ходит ( вторая половина см. картинку ниже)
      Воронок
    2. Околоточный Сегодня, 17:23
      Кипа что ли? lol laughing
      Околоточный
    3. влад66 Сегодня, 18:11
      Цитата: винипух
      шапка соответствует

      Рабинович laughing вы никак были или вышибалой или вас вышибли,отого и знаете? wink
      влад66
      1. Балу Сегодня, 18:32
        Цитата: влад66
        Рабинович вы никак были или вышибалой или вас вышибли,отого и знаете?


        Почему был, чувак явно в теме спец, с одного взгляда по фото расшифровал. belay Не экстрасенс ли? sad
        Балу
  3. А1845 Сегодня, 16:15
    Меркель – «марионетка»
    вполне даже политкорректно высказался
    А1845
  4. Partyzan Сегодня, 16:15
    Вюрцбах сообщает читателям

    Partyzan
    1. винипух Сегодня, 16:16
      Эта картинка должна быть смешной?
      винипух
      1. КАРЛСОН Сегодня, 16:24
        А вы разве против свободы самовыражения? Свободы слова? Свободы прессы?
        Почему Вы так удивленно возмущены данной картинкой?

        Да вы похоже скрытный (латентный) диктатор и тиран и даже возможно тайный поклонник ВВП.
        КАРЛСОН
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:29
          Да вы похоже скрытный (латентный) диктатор и тиран и даже возможно тайный поклонник ВВП.


          wassat drinks Всё тайное становится явным!
          с-т Petrov
          1. КАРЛСОН Сегодня, 16:34
            drinks
            С удовольствием
            КАРЛСОН
        2. Vladimir74 Сегодня, 19:13
          Цитата: КАРЛСОН
          А вы разве против свободы самовыражения? Свободы слова? Свободы прессы?
          Почему Вы так удивленно возмущены данной картинкой?



          Наверно потому, что на этом сайте нет свободы слова и самовыражения и критика правительства в картинках или русофобские картинки - их и удаляют и ещё предупреждения дают.

          А антисемитские можно на этом сайте. Поэтому нет тут никакой свободы слова на самом деле.

          Можем провести эксперимент. Вот вы, КАРЛСОН , если хотите убедиться, запостите картинки, типа тех, что украинские русофобы любят постить и играются на разных стереотипах о русских и её быстро удалят + ещё предупреждение или бан дадут. Слабо? wassat
          И мы узнаем, что свобода слова заканчивается там, где задеваются чувство россиян и русских, а картинки против евреев, украинцев, американцев и прочих - будут тут висеть и ещё получать плюсики.
          Vladimir74
      2. Partyzan Сегодня, 16:25
        нет, она должна быть правдивой
        Partyzan
      3. DMB_95 Сегодня, 16:25
        Цитата: винипух
        ..шапка соответствует lol

        Это , видимо , по поводу "соответствия шапок" . laughing
        DMB_95
      4. фигвам Сегодня, 16:27
        Цитата: винипух
        Эта картинка должна быть смешной?

        Ну уж точно не грустной, да и песни весёлые поют.
        фигвам
        1. Микадо Сегодня, 16:41
          надо бы показать этот ролик Дмитрию-Reptiloid'у what
          прикололо - скачал песню! laughing drinks
          Микадо
          1. фигвам Сегодня, 17:11
            Цитата: Микадо
            надо бы показать этот ролик Дмитрию-Reptiloid'у what
            прикололо - скачал песню! laughing drinks

            есть более полный вариант)))
            https://youtu.be/QNYF-fiLB4c
            фигвам
            1. Микадо Сегодня, 17:13
              не, реально песня цепляет! laughing drinks спасибо за ссылку!
              Микадо
        2. CorvusCoraks Сегодня, 16:52
          Ахаха, точно точно, особенно концовка good
          CorvusCoraks
      5. Балу Сегодня, 18:34
        Цитата: винипух
        Эта картинка должна быть смешной?


        Не обращай внимание, Винни. request Березовский сказал же:во всем виноват Чубайс lol
        Балу
      6. akims Сегодня, 18:47
        Картинка: У нас шаббат начинается с понедельника.
        akims
  5. seregatara1969 Сегодня, 16:16
    В конце своеобразной беседы лидер клуба «Ночные волки» сказал, что Вюрцбах может писать про него всё, что хочет, потому что «западные журналисты всё равно так делают» - и не соврал
    seregatara1969
  6. винипух Сегодня, 16:17
    Даже мотоцикл у него американский, а на публику -
    США - дерьмо
    винипух
    1. LiSiCyn Сегодня, 16:22
      Цитата: винипух
      Даже мотоцикл у него американский, а на публику -
      США - дерьмо

      Скажите, а вы на израильском авто ездите? Если да, то марку назовите? Очень интересно??
      LiSiCyn
      1. san4es Сегодня, 16:56
        [quote=LiSiCyn][quote=винипух]
        Скажите, а вы на израильском авто ездите? Если да, то марку назовите? Очень интересно??[/quote]
        yes ...У них там много: "Абир", "Суфа", "Нун-нун" и др.

        Армейский "Суфа"

        "Сабра"
        san4es
        1. Оператор Сегодня, 17:02
          Кошерная машинка для истинных сионистов Израиля laughing
          Оператор
    2. КАРЛСОН Сегодня, 16:26
      Действительно,
      ведь весь Израиль летает на самолетах и ездит на машинах только чисто израильской сборки.
      КАРЛСОН
      1. Partyzan Сегодня, 16:40
        ведь весь Израиль летает на самолетах и ездит на машинах только чисто израильской сборки.
        а другие не кошерные hi
        Partyzan
    3. BerBer Сегодня, 16:26
      Я за справедливость. Не люблю высказывания крайнего толка. Где-то в его высказываниях правда, а где то и ложь. Показуха тож присутствует.
      BerBer
    4. Dym71 Сегодня, 16:28
      Цитата: винипух
      Даже мотоцикл у него американский

      У Израиля подводные лодки немецкие и что? request
      Dym71
    5. Толстоевский Сегодня, 16:30
      это трофейный
      Толстоевский
    6. hohol95 Сегодня, 16:56

      А у американок УРАЛЫ laughing
      hohol95
    7. Anglorussian Сегодня, 17:12
      Задорнов тоже к тупыыым (Германия) поехал лечиться как рак хватил.
      Anglorussian
      1. КАРЛСОН Сегодня, 17:45
        Сразу видно вы большой знаток Задорнова, немцев то он как раз "тупыыыми" не называл.
        Вы уж прежде чем "острить", из страны GB, свертесь с первоисточником.
        З.Ы. Кстати, если набирать буквы "G" и "B" на клавиатуре при включенной русской раскладке, то получается "ПИ".
        Странно, к чему бы это
        КАРЛСОН
        1. Anglorussian Сегодня, 18:02
          Вы пытаетесь подражать своему кумиру в высокоинтеллектуальном юморе? no
          Anglorussian
    8. Балу Сегодня, 18:41
      Цитата: винипух
      Даже мотоцикл у него американский


      Мотоцикл тут при чем? А ФША-дерьмо, спроси у тех, кого они убили насаждая свою дерьмократию
      Балу
  7. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 16:19
    Все правильно сказал, добавить особо нечего. Я хочу услышать такие слова не от байкера, а от первых лиц государства. Путин должен с высокой трибуны назвать США и ЕС сборищем педерастов и педофилов.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. BerBer Сегодня, 16:29
      Хорошо для нас, что вы не президент. Дорогой вы наш, "меднолобый шашкомахатель".
      BerBer
      1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 17:55
        У Путина нет причин сдерживать себя в отношении "партнеров". Педерасты - это самое мягкое из того, что можно произнести вслух.
        КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    2. тол100в Сегодня, 16:55
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      . Путин должен с высокой трибуны назвать США и ЕС сборищем педерастов и педофилов.

      Воспитание не позволяет, а так просто коллеги.
      тол100в
  8. АКС Сегодня, 16:20
    «самого опасного байкера в мире»
    а чем же он опасен? наверно тем, что на каждом углу кричит что он патриот, клянчит деньги у государства (которые могли бы пойти на нужные дела) и друг президента РФ?
    Больше за ним опасности (по крайней мере я)не вижу!!! что он стоит, без денег государства. дружбы с Путиным????Что он сделал такого, что бы его уважать?
    добавлю от себя: мотоцикл это свобода, а лизание одного место властям, прикрываясь патриотизмом. называется несколько по другому. Кстати насчет патриотизма: интересно какой страны у него мотоцикл!!!
    АКС
    1. BerBer Сегодня, 16:27
      Мне он тоже не нравится.
      BerBer
    2. с-т Petrov Сегодня, 16:32
      а чем же он опасен? наверно тем


      в 90-х когда он был помоложе - он ломал людей и нелюдей славненько hi

      у него были враги и были разные группировки которые враждовали между собой и он был главным в своей (не ну за бородку явно)

      в общем крови он и своей пролил не мало и чужой попил в достатке. Так что не будьте так пренебрежительны.

      Горлогрыз. Таким в спецназ врагов ломать.

      что он стоит, без денег государства. дружбы с Путиным????Что он сделал такого, что бы его уважать?


      это появилось под его старость. а до этого были подворотни и его мотоцикл с цепью

      странные вы)

      добавлю от себя: мотоцикл это свобода, а лизание одного место властям, прикрываясь патриотизмом. называется несколько по другому.


      он человек публичный и если есть цель узнать его ближе - всегда есть такой шанс. Но думаю в глаза Вы ему не скажете про патриотизм и лизание власти. Инстинкты работают даже когда банки нормальные

      Кстати насчет патриотизма: интересно какой страны у него мотоцикл!!!


      у нас газ в стране качают на американских насосах. У вас дома половина сделана в Китае. Так что Ваши вопросы вызывают удивление

      Что он сделал такого, что бы его уважать?


      Ему на Ваше уважение думаю абсолютно)

      с-т Petrov
      1. kepmor Сегодня, 16:56
        АКС прав абсолютно...у нас столько "трудяг-патриотов" развелось и все около "кормушки" трутся...такими темпами скоро места в "стойле и корма" на всех хватать не будет...
        kepmor
    3. san4es Сегодня, 17:10
      Цитата: АКС
      «самого опасного байкера в мире»
      а чем же он опасен?

      ...Не соблюдает ПДД
      san4es
  9. Altona Сегодня, 16:24
    Цитата: винипух
    Эта картинка должна быть смешной?

    ---------------------------
    Почему нет? У вас не принято смеяться над собой?
    Altona
    1. CorvusCoraks Сегодня, 16:56
      Что вы, это запрещено, иначе антисемитами назовут. fellow
      Можно надо всеми, но только не над богоизбранными.
      CorvusCoraks
  10. Altona Сегодня, 16:25
    Цитата: винипух
    шапка соответствует

    ------------------------------
    Хирургу надо было кипу надеть? Или шляпу хасида? laughing
    Altona
  11. Masya Masya Сегодня, 16:26
    толерантность придумана «для идиотов»

    wink
    Masya Masya
    1. Толстоевский Сегодня, 16:32
      толерантность - медицинский термин, показывающий неспособность организма сопротивляться проникновению инородных тел
      Толстоевский
      1. Neputin Сегодня, 16:47
        Позволю себе дополнить.
        1. Толерантность в фармакологии означает снижение реакции на повторное введение лекарств, наркотиков или психоактивных веществ; привыкание организма, ввиду чего требуется всё большая и большая доза для достижения присущего веществу эффекта
        2. Иммунологи́ческая толера́нтность — состояние организма, при котором иммунная система устойчиво воспринимает чужеродный антиген, как собственный и не отвечает на него.
        САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ДОСТИЖЕНИЕ 100% ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ТРАКТОВАНИЯ ТЕРМИНА ПРИВОДЯТ К СМЕРТИ ОРГАНИЗМА. Поэтому "клал" я на их толерантность.
        Neputin
  12. Tusv Сегодня, 16:28
    Что США - оно самое - согласен. Но Толерантность это извращенная наша Соборность. Как отличить?. Да очень просто - все не признаные феликие художники -ГЕЙени
    Tusv
  13. COJIDAT Сегодня, 16:30
    Взадовставов опять склоунадничал :)
    COJIDAT
  14. Altona Сегодня, 16:30
    Цитата: АКС
    наверно тем, что на каждом углу кричит что он патриот

    ------------------------------------
    Он скорее комсомолец-монархист. Ездит с симбиозом из флагов РФ и СССР, предлагает герб-симбиоз, на котором двуглавый орел похож на курицу-мутанта, сидящую в гнезде(обрамление из снопов на советском гербе). И вообще, забавный персонаж, сценарист детских утреников в стиле байк-трэш. Но то, что он ежегодно троллит европу мотопробегом в честь победы в Великой Отечественной войне добавляет ему уважения и мы все следим за этим мотопробегом как за ралли Париж-Дакар только в формате Москва-Минск-Варшава-Берлин.
    Altona
    1. Monster_Fat Сегодня, 17:24
      Меня в этой "свободолюбивой" байкеровской братии в России прикалывает только одно- полное их пренебрежению к населению этой страны-они специально укорачивают или меняют глушаки так, чтобы рев от их "коней" был слышен километров так на 10 в округе. И пофигу на народ который там проживает. А вот когда они собираются в автопробег по "европе" то быстренько пересаживаются или на другие байки или глушаки нормальные ставят, чтобы вложиться в европейские уровни шума....иначе за границу не пустят..... А, в России значит- пофиг на уровни шума...."патриоты", ага....и все такие- "патриоты"... lol
      Monster_Fat
      1. Tusv Сегодня, 18:36
        Цитата: Monster_Fat
        Меня в этой "свободолюбивой" байкеровской братии в России прикалывает только одно- полное их пренебрежению к населению этой страны-они специально укорачивают или меняют глушаки так, чтобы рев от их "коней" был слышен километров так на 10 в округе.

        А чё бы Бредли не сменить глушаки и поставить ультра софт. Да и избыточные моторы приучил ставить нас очень тихий запад. Понимаешь, если не рычит, ни кто не купит. Английские и Америкенские передачи только об этом и говорят
        Tusv
  15. Altona Сегодня, 16:36
    Цитата: винипух
    Даже мотоцикл у него американский

    ---------------------------
    Вообще, мотоцикл-это конструкция с открытой архитектурой.Можно самому сварить раму и навесить на неё агрегаты самого разного происхождения. У меня стоит отцовский Иж-Планета-2 1967 года, на нём стоит более совершенный двигатель 1972 года, пружинные задние амортизаторы взамен гидравлических телескопов.А вы говорите.
    Altona
  16. ОТДЕЛ Сегодня, 16:45
    Про Хирурга ничего не могу сказать , но с ним согласен..Коротко и понятно ответил "щелкоперу западному"! good
    ОТДЕЛ
  17. Владимир Постников Сегодня, 16:51
    Герой нашего времени, блин.
    Владимир Постников
  18. Malkavianin Сегодня, 17:03
    Да уж. Его то мнение прямо ценность представляет, что даже в новость попало. Хотя конечно, во время Крымских событий он знатно попиарился. Блин, ну нашли же, кого цитировать...
    Malkavianin
  19. Deck Сегодня, 17:20
    Красавчик! А вы на него набросились. Противные ! laughing




    Deck
  20. Atlant-1164 Сегодня, 17:27
    Патриот это очень ответственная работа. и альтруизму здесь не место!!!



    Байкеры-патриоты из «Ночных волков» также получили грант от президента. Правда, только их молодежное подразделение, которое попросило 7 млн руб. на на новое байк-шоу «Пятая империя». Это меньше, чем молодежные «Ночные волки» получили от президента в прошлом и позапрошлом годах — по 9 млн руб., в том числе на организацию детских елок в байк-центре.

    Всего с 2011 года молодежное подразделение «Ночных волков» получило грантов на 36,2 млн руб. Основное подразделение «Ночных волков», лидером которого является доверенное лицо Владимира Путина Александр Залдастанов (Хирург), в прошлом году также получили гранты: тогда байкерам дали 12 млн руб. на создание всероссийского молодежного центра «Патриот».
    Atlant-1164
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:04
      огда байкерам дали 12 млн руб. на создание всероссийского молодежного центра «Патриот».


      Дом небольшой с Землей в Подмосковье можно купить на 12 млн. Уж не знаю какой молодежный центр можно отгрохать за такую сумму)

      Обычно контора не самая крупная так на рекламу в квартал тратит
      с-т Petrov
  21. APASUS Сегодня, 17:29
    Все в пределах западной информационной политики,все россияне бараны ,а их лидеры неадекватны! Потому что любят свою родину и не любят жахаться в задницу..........................в общем как то вот так
    APASUS
    1. Monster_Fat Сегодня, 17:34
      Судя по фотке приведенной выше, не все так просто.... wink
      Monster_Fat
  22. den3080 Сегодня, 17:34
    "Однажды Пятачок решил пойти в журналисты. Его приняли и первым заданием
    ему дали взять интервью у Снежного человека. Взял диктофон и ушел. И
    пропал. Пошел Вини Пух на поиски Пятачка. Нашел пещеру и около нее
    Пятачка с порванным ртом и рядом диктофон. Включает диктофон и слышит
    диалог:
    - Простите, это вы будете Снежный Человек?
    - Да, я.
    - Извините, а можно у вас взять интервью?
    - Да, бери.
    - Ой, это же не интервью!
    - Бери, бери."
    lol
    den3080
  23. 0255 Сегодня, 18:17
    Если Хирург так сильно ненавидит США, корчит из себя этакого патриота, то в таком случае не стыдно ему продвигать пиндocoвскую байкерскую культуру? laughing Мотоцикл у него небось тоже пиндocoвский?
    0255
  24. Cataphract Сегодня, 18:26
    "Хирург" сообщил "Бильду", что США - дерьмо, а толерантность для идиотов

    но зато в России б*дло всегда в "цене"?...
    Cataphract
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:43
      но зато в России б*дло всегда в "цене"?...


      можешь ехать к радужным. подальше от сам знаешь кого.

      По мне лучше я выхвачу в подворотне - чем на меня подаст в суд какой нибудь глиномес за то что я на него косо посмотрел и меня за это выгнали с работы.

      Да и жители подворотни со своей сутью и моралью как то ближе как не крути - чем эти европейские ценности. С ними можно "перетереть". А радужным можно только втащить со смаком

      Да и к шансону с возрастом я становлюсь терпимее)

      с-т Petrov
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