Опытная бронемашина Marienwagen I mit Panzeraufbau (Германия)



Опытное шасси Marienwagen I, хорошо видна конструкция движителя и систем управления. Фото Aviarmor.net



Гусеничное шасси в конфигурации грузовика-вездехода. Фото Mihalchuk-1974.livejournal.com



Marienwagen I в конфигурации тяжелого броневика / танка. Фото Wwi.hut2.ru



Левый борт Marienwagen I mit Panzeraufbau. Фото Wwi.hut2.ru



Броневик "Мариенваген" на испытаниях. Фото Aviarmor.net

По материалам сайтов:

https://aviarmor.net/

http://infreactor.org/

http://panzerkaput.ru/

http://wwi.hut2.ru/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

До осени 1916 года кайзеровская Германия не занималась разработкой танков. Проектировались бронеавтомобили различных типов, но проекты более серьезной боевой техники отсутствовали. Первая встреча войск с британскими танками привела к известным последствиям, и немецкие инженеры все же начали работу над сравнительно тяжелыми боевыми машинами с мощным бронированием и вооружением. Один из первых проектов танка предлагалось создавать на базе существующего шасси. Такая машина осталась в истории под названием Marienwagen I mit Panzeraufbau.До появления идеи о строительстве бронированной машины оригинальный проект успел пройти достаточно длинный путь. Еще до начала Первой мировой войны германское военное ведомство начало рассматривать возможность создания и строительства транспортного средства, имеющего сравнительно высокую подвижность на пересеченной местности. Прежде всего, такая машина рассматривалась в качестве артиллерийского тягача. Кроме того, предлагалось оснащать такое шасси орудийной установкой, что позволяло использовать перспективную технику в качестве зенитной самоходки. Проектные работы продолжались в течение определенного времени, но до начала войны не смогли привести к ожидаемым результатам.Один из проектов был создан инженерами завода Daimler-Marienfelde под руководством Гуго Г. Бремера в 1914 году. Документация по перспективному шасси была представлена потенциальному заказчику. Специалисты военного ведомства рассмотрели предложенный проект, и в июне 1915 года одобрили дальнейшее его развитие. Комиссия предложила внести в проект некоторые изменения, а затем построить опытный образец. В ближайшее время предприятие «Даймлер-Мариенфельде» должно было самостоятельно доработать проект и построить прототип.В соответствии с предложением Г.Г. Бремера, на основе унифицированных узлов и агрегатов можно было выпускать сразу две модификации самоходного шасси. Одна из них должна была иметь набор из четырех гусениц, тогда как вторая строилась по полугусеничной схеме. Оба шасси создавались в рамках одного проекта и потому получили общее обозначение – Marienwagen. Это название было образовано от названия завода и имени берлинского района, где тот находился, – Мариенфельде. Впоследствии, по мере развития проекта, его название менялось и дополнялось. В частности, создание второй машины семейства привело к необходимости использования дополнительной нумерации. В первую очередь было предложено развивать проект четырехгусеничного транспортного средства.В основе проекта Marienwagen лежала конструкция одного из серийных грузовиков марки «Даймлер». Эта машина строилась на основе рамы и изначально оснащалась колесным шасси. Проект Г.Г. Бремера предлагал заметную переработку существующей машины, в первую очередь, заключавшуюся в изменении конструкции ходовой части. Кроме того, требовалось изменить трансмиссию и системы управления. Предложение об использовании сразу четырех гусениц давало проекту известную сложность, но решение поставленных задач могло привести к получению высочайших характеристик.Основным элементом четырехгусеничного многоцелевого шасси Marienwagen I была рама, изготовленная из металлических профилей. В передней части рамы помещались двигатель, коробка передач и радиатор. Непосредственно за ними находился пост управления. Вся центральная и задняя часть рамы предназначались для размещения грузов. Рама и большинство установленных на ней агрегатов без изменений заимствовались у базового автомобиля. Сохранялись карбюраторный двигатель средней мощности и механическая трансмиссия, выдающая крутящий момент на задний ведущий мост.Четырехгусеничный вариант шасси лишался не только передних колес, но и большей части элементов их подвески. На раме машины закреплялись листовые рессоры, на которых устанавливалась поперечная балка для монтажа остальных деталей. В качестве основы для передней гусеничной тележки применялись продольные рамы сложной формы, имевшие крепления для направляющих колес. По некоторым данным, использовались опорные катки малого диаметра, жестко закрепленные внутри рамы. Задние гусеничные движители имели иную конструкцию. На уровне поста управления под рамой помещалась поперечная балка, к которой присоединялись передние листовые рессоры. Вторая пара таких устройств находилась в задней части рамы и соединялась с тележками на уровне задней оси. Как и на передних тележках, использовалась продолговатая рама с жесткими креплениями для ведущих и направляющих колес, а также для опорных катков.В связи с изменением конструкции движителя некоторым доработкам подверглись трансмиссия и средства управления. Так, для управления по курсу предлагалось использовать колесо-штурвал. Интересной его особенностью было расположение: круглое устройство устанавливалось параллельно продольной оси машины. Вращая это колесо, водитель мог управлять тормозами на направляющих колесах задних гусениц. Связь штурвала с тормозами обеспечивалась цепной передачей. По некоторым данным, штурвал также управлял поворотом всей передней гусеничной тележки.Перспективное многоцелевое шасси Marienwagen I, фактически являвшееся глубокой модернизацией серийного грузовика, могло перевозить различные грузы и буксировать артиллерию. Основные характеристики должны были остаться на уровне базового автомобиля, однако создатели проекта рассчитывали на значительное повышение проходимости.Несмотря на сравнительную простоту предлагаемой модернизации существующего образца, постройка первого опытного шасси затянулась. Его удалось вывести на испытания только в начале 1916 года. Испытания заняли некоторое время, после чего военные должны были решить дальнейшую судьбу интересной разработки. Машина устроила армию, и потому в середине года появился заказ на строительство предсерийной партии из десяти машин. Эту технику следовало построить и передать заказчику до февраля 1917 года.В сентябре 1916 года британские войска впервые использовали в бою новейшие танки. Несмотря на продолжавшиеся споры о перспективах и необходимости бронетехники, немецкое командование все же приняло решение о создании и выпуске новых машин подобного класса. Не имея опыта создания такой техники и не располагая достаточным запасом времени, немецкие специалисты были вынуждены создавать новые проекты на основе существующих образцов техники.От других существующих образцов шасси Marienwagen отличалось достаточно высокой грузоподъемностью и хорошей подвижностью на пересеченной местности. Имеющийся запас грузоподъемности можно было использовать для установки броневого корпуса и вооружения. Высокая проходимость, в свою очередь, должна была обеспечить эффективную работу на полях сражений. Таким образом, переработка имеющегося четырехгусеничного шасси позволяла в кратчайшие сроки создать перспективный образец бронетехники, необходимый армии.Проектирование бронированного корпуса и комплекса вооружений осуществлялось специалистами Технической инспекции во главе с Йозефом Фольмером. Новый вариант существующей машины получил обозначение, отражающее суть примененных доработок. Перспективный образец обозначили как Marienwagen I mit Panzeraufbau. В связи с определенными особенностями конструкции и некоторыми возможностями эту боевую машину нередко относят к танкам, хотя ряд черт позволяют классифицировать ее как тяжелый бронеавтомобиль.По известным данным, в ходе переработки существующее шасси должно было получить броневой корпус, обеспечивающий защиту от пуль и осколков. Все элементы корпуса предлагалось изготавливать из 9-мм брони. Корпус строился на основе каркаса, к которому на заклепках присоединялись отдельные листы и другие детали. Компоновка корпуса определялась основными особенностями имеющегося шасси. Передний отсек должен был вмещать двигатель, а остальные объемы являлись обитаемыми.Переднюю часть корпуса, защищающую двигатель и радиатор, предлагалось делать в виде прямоугольного короба достаточных размеров. В лобовом листе имелись жалюзи для охлаждения воздуха. Еще две подобные решетки помещались на крышках бортовых люков. Непосредственно за моторным отсеком находилось отделение управления, отличавшееся большими габаритами. Эта часть корпуса была немного шире и значительно выше моторного отсека. Предусматривалось использование небольших лобовых деталей, соединенных с бортами моторного отсека, и высокого наклонного лобового листа. Вертикальные большой высоты располагались параллельно продольной оси машины. Интересной особенностью проекта была рубка, располагавшаяся над местом водителя. Ее образовывали увеличенные верхние части лобовых и бортовых бронелистов.Грузовая площадка шасси отдавалась под боевое отделение. Передняя часть этого агрегата корпуса имела вертикальные борта, позади которых помещались скошенные детали. Центральные детали бортов так же располагались параллельно оси, а корма вновь сужалась при помощи скошенных листов. Кормовой лист помещался вертикально. Использовалась сплошная горизонтальная крыша.Корпус имел набор люков различного назначения и большое число смотровых щелей. Так, для обслуживания двигателя предназначались два люка в бортах моторного отсека. Попадать в машину предлагалось при помощи двери в левом борту отделения управления. Водитель и его помощник имели собственные смотровые люки в лобовом листе. В скошенных и центральных бортовых листах предусматривалось по одному двустворчатому люку для наблюдения и стрельбы. Еще один такой люк поместили на кормовом листе. Следить за дорогой и обстановкой можно было при помощи открывающихся люков, створки которых имели смотровые щели. Также щели прорезались в рубке над отделением управления.Интересной особенностью проекта Marienwagen I mit Panzeraufbau было отсутствие фиксированных точек установки оружия. Все имеющиеся вооружения предлагалось перевозить внутри корпуса и устанавливать в амбразуры в соответствии с текущими целями и задачами. «Танк» на четырехгусеничном шасси предлагалось оснастить двумя автоматическими пушками Беккера калибром 20 мм, несколькими пулеметами, огнеметом и винтовками. Нетрудно подсчитать, что экипаж мог бы одновременно применять до восьми единиц оружия – по числу имеющихся люков.Наличие большого числа вооружения привело к соответствующему росту экипажа. По имеющимся данным, бронемашиной должен был управлять экипаж из шести или семи человек. Один из них должен был выполнять функции механика-водителя, а остальным предлагалось следить за обстановкой и применять вооружение.Перспективная боевая машина получалась достаточно крупной и тяжелой. Длина Marienwagen I mit Panzeraufbau превышала 7 м, ширина – 2,5 м, высота – 3,3 м. Боевая масса выходила на уровень 20 т, что превышало подобные характеристики существующих защищенных машин. В основе базового шасси лежало шасси четырехтонного грузовика, что не позволяло рассчитывать на получение высоких характеристик подвижности.С осени 1916 года Германия, несомненно, нуждалась в боевых бронированных машинах нового класса. Проект Marienwagen I mit Panzeraufbau предлагал любопытную конструкцию подобного образца, однако не позволял решить имеющиеся проблемы. Достаточно быстро немецкое командование поняло, что при имеющихся характеристиках и перспективах такая бронемашина не представляет никакого интереса и вряд ли сможет оказать требуемую помощь войскам. После недолгих споров военачальники решили отказаться от дальнейшего развития проекта. Такое решение было принято уже осенью 1916 года – вскоре после старта работ.Тем не менее, к этому времени проект успел продвинуться достаточно далеко, а кроме того, получить поддержку со стороны некоторых военачальников. В результате работы были продолжены. Бронемашина получила шанс показать себя в деле во время будущих испытаний. После завершения проектирования началась перестройка одного из имеющихся гусеничных шасси. При этом, в связи с характерными трудностями военного времени, корпус пришлось изготовить не из броневой стали, а из обычной конструкционной.Строительство опытного образца заметно затянулось, из-за чего испытания удалось начать только весной 1917 года. 11 марта прототип выкатили на полигон. На испытаниях присутствовало руководство генерального штаба и другие высокопоставленные лица. На их глазах опытный образец Marienwagen I mit Panzeraufbau должен был показать свои реальные возможности.Сразу после начала испытаний стало понятно, что все опасения оправдались. Имеющийся автомобильный бензиновый двигатель оказался слишком слабым для 20-тонной машины. Скорость на ровной поверхности не превышала 3-5 км/ч. Недостаток мощности также ограничивал маневренность на всех ландшафтах. Подъем на некоторые препятствия не представлялся возможным. Кроме того, возникли новые опасения. Из-за слабой силовой установки и высокого корпуса существовал риск опрокидывания даже при преодолении невысоких препятствий. На фоне проблем с подвижностью неоднозначный состав комплекса вооружений уже не выглядел серьезным недостатком.В существующем виде бронемашина нового типа не имела никаких реальных перспектив. Переработку проекта с целью повышения основных характеристик посчитали ненужной. Испытания были досрочно прекращены, а военное ведомство прекратило поддержку проекта. Дальнейшая судьба единственного построенного прототипа была определена. Его следовало отправить на разборку.От дальнейшего развития любопытного проекта отказались, но опытный образец все еще представлял интерес в качестве платформы для отработки новых решений. Так, через несколько месяцев после недолгих испытаний на единственный Marienwagen I mit Panzeraufbau попробовали установить башню с вооружением, заимствованную у одного из существующих бронеавтомобилей. Такая доработка могла положительным образом сказаться на боевых качествах машины, но, по понятным причинам, уже не имела смысла.После этих доработок и проверок никому не нужный прототип разобрали на металл. Возможно, на разделку отправился только корпус, тогда как гусеничное шасси могло быть применено в исходном качестве. Тем не менее, точные сведения об эксплуатации девяти предсерийных машин Marienwagen I, за исключением послужившей основой для бронеавтомобиля, отсутствуют. Можно предположить, что они дошли до, как минимум, опытной эксплуатации, однако не поступили в крупносерийное производство и поэтому не смогли оказать заметное влияние на парк техники армии.Проект Marienwagen I mit Panzeraufbau завершился неудачей, а также привел к негативным последствиям. Неприемлемо низкие характеристики построенного прототипа привлекли внимание противников строительства бронетехники и стали аргументом против создания новых проектов. В частности, это привело к определенным затруднениям во время разработки танка A7V. Тем не менее, новый проект все же удалось отстоять, и он дошел до серийного строительства и эксплуатации.Проект тяжелого бронеавтомобиля / танка Marienwagen I mit Panzeraufbau являлся попыткой срочного создания на базе одного из существующих шасси защищенной боевой машины, отличающейся достаточно высокими характеристиками. По понятным причинам, этот эксперимент закончился неудачей и не привел к желаемым результатам. В то же время, он наглядно показал, что именно следует учитывать при создании новой бронетехники, и от каких идей нужно отказываться.