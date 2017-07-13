Гроза подлодок «Адмирал Макаров»

Сорок пять лет назад, в июле 1972 года, плавсостав Военно-морского флота СССР пополнился очередным кораблем. 2 июля 1972 года Военно-морской флаг СССР был поднят на большом противолодочном корабле «Адмирал Макаров». Этот корабль, построенный по проекту 1134-А, был зачислен в списки ВМФ СССР 2 февраля 1968 года, а 29 февраля 1969 года корабль был заложен на судостроительном заводе имени А. Жданова в Ленинграде. Спуск корабля на воду произошел 22 января 1970 года, а 25 октября 1972 года корабль официально вступил в строй.Увеличение мощи противолодочной обороны советского военно-морского флота потребовалось в связи с ростом угрозы ракетно-ядерного удара с подводных лодок вероятного противника. Противолодочная оборона стала одной из основных задач Военно-морского флота СССР, заключавшейся в поиске и уничтожении атомных подводных лодок вероятного противника. Само собой разумеется, что вероятным противником тогда считались Соединенные Штаты Америки – пожалуй, единственная страна мира, чей военный потенциал тогда был сравним с советским.Для того, чтобы повысить эффективность противолодочной обороны, 10 августа 1964 года Советом Министров Советского Союза было даже принято специальное постановление – о строительстве противолодочных надводных кораблей с усиленным составом вооружения. Был разработан и принят новый проект строительства больших противолодочных кораблей – 1134, который подлежал дальнейшему развитию и усовершенствованию. На вооружение больших противолодочных кораблей предлагалось принять УРПК-3 «Метель», ГАС МГ-332 «Титан-2», УЗРК М-11 «Шторм» и РЛС МР-600 «Восход».Новый проект получил название 1134-А «Беркут-А» и разрабатывался в 1964-1965 гг. в северном ПКБ под руководством главного инженера бюро – конструктора Василия Федоровича Аникиева, впоследствии удостоенного высшей государственной награды – звания Героя Социалистического Труда (1984).Построенные в соответствии с этим проектом корабли должны были отслеживать и уничтожать атомные подводные лодки противника во всем мире, а также обеспечивать поддержку тактических групп военно-морского флота, противолодочную, противокорабельную и противовоздушную оборону кораблей, судов, соединений во время морских переходов. В то время, учитывая большую мобильность советского военно-морского флота, это представлялось очень важной задачей.Технические данные больших противолодочных кораблей этой серии были такими. Стандартное водоизмещение корабля составляло 5640—5735 т; нормальное водоизмещение - 6610—6705 т; полное водоизмещение - 7575—7670 т. Длина корабля по конструктивной ватерлинии составляла 158,8—158,9 / 152,0 м., а ширина по конструктивной ватерлинии - 16,8 — 16,81 / 16,2 м. Осадка носом / кормой составляла 6,06 / 5,7—5,88 м., общая высота рангоута от основной плоскости – 40 м.Стоит отметить, что корабли рассматриваемой серии были хорошо вооружены, так как перед ними ставились задачи по подавлению надводных, подводных, воздушных целей, а также сопротивления береговых артиллерийских батарей. Большие противолодочные корабли были оснащены зенитным, противолодочным, артиллерийским и авиационным вооружением. Зенитное вооружение БПК включало универсальный зенитно-ракетный комплекс М-11 «Шторм». При этом, пусковые установки ЗРК располагались в диаметральной плоскости корабля – 1 в носу и 1 в корме. Пусковая установка представляла собой спаренную стабилизированную установку тумбового типа с нижней подвеской ЗУР на направляющих балках. Залп ЗРК – 2 ракеты, в обеих пусковых установках – 4 ракеты, а интервал стрельбы составлял 50 секунд. В боезапас входили 48 зенитных управляемых ракет (ЗУР) В-611. Позже зенитное вооружение корабля было модернизировано за счет совершенствования комплекса «Шторм-М» и «Шторм-Н» в 1972 и 1980 гг. соответственно.Артиллерийское вооружение корабля было представлено двумя 57-мм двухорудийными автоматическими АУ АК-725 башенного типа и 2 системами приборов управления стрельбой МР-103 «Барс». В случае боевых действий артиллерия главного калибра корабля должна была вести огонь по воздушным целям, малоразмерным морским целям, уничтожать плавающие мины, живую силу противника, а также подавлять сопротивление огневых объектов противника на берегу. Боезапас АУ был рассчитан на 4400 выстрелов.На кораблях 1134-А был также установлен комплекс малокалиберной зенитной артиллерии. В его состав входили 2 батареи 30-мм шестиствольных автоматизированных артиллерийских установок АК-630 в составе четырёх автоматов. Каждый шестиствольный автомат имел боезапас 2000 выстрелов. Использовалась система управления стрельбой РЛС МР-123 «Вымпел-А». Максимальная дальность стрельбы из комплекса составляла 8100 метров, а по высоте – 5000 метров.Поскольку корабль был противолодочным, особое внимание уделялось его оснащению противолодочным вооружением. Во-первых, на кораблях стоял управляемый противолодочный ракетный комплекс второго поколения УРПК-3 «Метель» (принят на вооружение в 1973 году). В его состав входили 2 четырехтрубные ненаводящиеся неподвижные палубные пусковые установки КТ-М-1134А, или КТ-100 с боекомплектом в 8 управляемых противолодочных ракето-торпед 85Р калибра 533 мм с дальностью полёта ракеты от 6 до 55 км и дальностью хода самонаводящейся торпеды АТ-2У 8 км. Интервал стрельбы составлял шесть минут. Но повторно зарядить установку можно было только на военно-морской базе – с помощью плавучего крана. Зато противолодочный комплекс можно было применять при любой скорости хода, хотя требовалась скорость ветра не более 20 м / с. Кроме того, на корабле был установлен комплекс реактивно-бомбового оружия. Он предназначался для уничтожения как подводных лодок противника, так и выпущенных противником торпед. В состав комплекса входили 2 носовые двенадцатиствольные пусковые установки РБУ-6000 «Смерч-2» и 2 кормовые шестиствольные пусковые установки РБУ-1000 «Смерч-3». В боезапас входили 144 212-мм 119,5-кг реактивные бомбы РГБ-60, в боезапас для РБУ-1000 входили 60 300-мм 196-кг реактивных бомб РГБ-10.Корабль имел и торпедное вооружение, предназначенное для использования против подводных лодок противника в ближайшей зоне обороны, т.е. – на расстоянии в 6-8 километров. В торпедное вооружение корабля входили два пятитрубных торпедных аппарата ПТА-53-1134Б, которые устанавливались побортно на палубе полубака. Суммарный боезапас составлял 10 торпед 53-65К и СЭТ-65.Первым кораблем в серии 1134-А стал большой противолодочный корабль «Кронштадт», заложенный 30 ноября 1966 г. и спущенный на воду в феврале 1968 года. Затем были построены большие противолодочные корабли «Адмирал Исаков» и «Адмирал Нахимов», и, наконец, настала очередь большого противолодочного корабля «Адмирал Макаров». 22 января 1973 года он был включен в состав ВМФ СССР и уже в апреле 1973 года предпринял свой первый поход, перейдя на Северный флот, в состав которого он и был зачислен 25 апреля 1973 года. Первым командиром БПК «Адмирал Макаров» был назначен капитан 2 ранга Валентин Александрович Чкалов, занимавший эту должность с 1971 по 1974 гг.С17 июня по 8 декабря 1974 года БПК «Адмирал Макаров» находился в Центральной Атлантике и Средиземном море – в составе отряда советских военных кораблей, в который входили БПК «Адмирал Нахимов», ЭМ «Бывалый» и военный танкер «Днестр». Как раз в то время, когда корабли ВМФ СССР находились в походе, возник знаменитый Кипрский кризис. 15 июля 1974 года на Кипре произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент архиепископ Макариос III. Переворот был организован ЭОКА-Б – «Национальной организацией освобождения Кипра», которая поставила на пост главы государства кипрского греческого националиста Никоса Сампсона. За спиной ЭОКА-Б стояли находившиеся у власти в Греции т.н. «черные полковники», также придерживавшиеся идей греческого национализма. В ответ Турция, посчитав приход к власти на острове националистов прямой угрозой безопасности турецкого населения Северного Кипра, высадила на острове 35-тысячный армейский корпус. Под контролем турецких войск оказались 37% кипрской территории, в первую очередь – районы острова, населенные этническими турками. Греция и Турция, два важнейших члена НАТО в Средиземноморье, оказались на пороге открытого вооруженного конфликта.В район Кипра были направлены советские корабли БПК «Адмирал Нахимов» и БПК «Адмирал Макаров». Перед ними была поставлена задача обеспечения безопасности находящихся на острове советских граждан, в первую очередь – сотрудников дипломатических миссий и торговых представительств. Затем корабли конвоировали теплоход «Башкирия», на котором с острова Кипр были эвакуированы граждане Советского Союза и члены их семей. Во время «кипрской операции» советские военные корабли не вступали в какие-либо конфронтационные действия с иностранными военно-морскими силами.Не забывали советские большие противолодочные корабли и о своей главной функции – наблюдении за подводными лодками вероятного противника, в первую очередь – ВМС США. Помимо подводных лодок, БПК «Адмирал Макаров» наблюдал и за надводными кораблями вероятного противника. Например, находясь в Атлантическом океане, БПК «Адмирал Макаров» обнаружил следовавший без охранения американский авианосец Forrestal. Он едва не столкнулся с советским кораблем, после чего повернул и стал уходить, набирая скорость. Командование БПК «Адмирал Макаров», связавшись с командованием ВМФ СССР, получило приказ следить за американским авианосцем. Хотя ни одного военного корабля какой-либо из стран НАТО в данное время вблизи советского корабля не наблюдалось, осуществлять слежку за авианосцем было весьма сложно из-за постоянно сновавших гражданских судов. Тем не менее, БПК «Адмирал Макаров» уверенно преследовал американский авианосец в пределах визуальной видимости, пока в районе Бискайского залива не было получено распоряжение о прекращении преследования. Эта история – типичный пример боевых будней большого противолодочного корабля.Очень передовыми по тем временам были и противолодочные возможности «Адмирала Макарова». Все корабли проекта 1134 А отличались в лучшую сторону от американских фрегатов. Так, аппаратура советских кораблей позволяла определять следование подводных лодок по их кильватерному следу. Сам же советский большой противолодочный корабль оставался для противника незаметным. Обычно поиск подводной лодки выглядел так. «Адмирал Макаров», патрулировавший воды Северной Атлантики, обнаруживал американскую атомную подводную лодку и начинал идти по ее следу. В это время американский экипаж не придавал шедшему сверху судну особого значения, считая, что это идет какое-то обычное гражданское судно. Лишь когда «Адмирал Макаров» включал свои гидроакустические комплексы, на американской субмарине начиналась настоящая паника. Экипаж американской подлодки в этой ситуации уже осознавал всю гибельность своего положения, понимая, что лодка находится под прицелом советского большого противолодочного корабля. Американская субмарина увеличивала скорость до максимума. В некоторых случаях в дело вступал вертолет, помогавший определить точные координаты американской субмарины. Естественно, после таких встреч с советским большим противолодочным кораблем американские подводники долгое время пребывали в шоке, и их можно понять – ведь они были фактически на волоске от гибели, и в случае военного времени субмарина была бы уничтожена очень быстро.«Адмирал Макаров» прослужил в советском военно-морском флоте более двадцати лет. Конечно, он мог бы служить и больше, если бы вовремя проводились модернизационные работы. Но историческая эпоха внесла свои коррективы в судьбу и военно-морского флота страны, и большого противолодочного корабля «Адмирал Макаров». В 1992 году корабль был исключен из состава Северного флота ВМФ Российской Федерации. То было время странных либеральных надежд на мир и дружбу с Соединенными Штатами Америки, на государственном уровне пропагандировалась необходимость сокращения вооруженных сил, отказа от вооружений. На практике же военно-морской флот страны стремительно разваливался, и тогдашнее руководство практически не предпринимало никаких действий для сохранения российского военно-морского могущества.В 1994 году, спустя два года после «списания» «Адмирала Макарова», знаменитый советский военный корабль был продан в Индию – на металлолом. Так печально закончилась судьба корабля, на котором несли службу поколения советских офицеров, мичманов, старшин и матросов. Прошло двадцать три года, как корабль «Адмирал Макаров» прекратил свое физическое существование. Однако 2 сентября 2015 года был спущен на воду новый корабль под тем же названием – фрегат, сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Макаров». Он поступил на службу в составе Черноморского флота ВМФ Российской Федерации и должен стать достойным преемником российских и советских кораблей, носивших славное имя адмирала Макарова.